Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Дьяките Умар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Де Смет Тибо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Хорошую попытку сделал Ито Дзюня . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Накамура Кейто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Удар от ворот произведет Клермон

38' Теума Тедди из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Реймс

36' Зеффан Мехди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Зеффан Мехди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Г О О О О Л - Накамура Кейто первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

31' Г О О О О О Л - Чам Мухаммед из команды Клермон забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Йеванн Диуф прыгнул не в ту сторону.

28' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Матч возобновлен

25' Дьяките Умар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Чам Мухаммед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Хорошую попытку сделал Чам Мухаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

9' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Реймс начинает с центра поля