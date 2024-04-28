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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Клермон
4:1
Конец матча
Реймс
0'
1:0
31' Пенальти
Чам Мухаммед
1:1
33' Гол
Накамура Кейто
54' Желтая карточка
Куду Теренс
2:1
56' Пенальти
Чам Мухаммед
59' Желтая карточка
Коне Амаду
60' Желтая карточка
Теума Тедди
77' Красная карточка
Де Смет Тибо
3:1
79' Гол
Рашани Эльбасан
4:1
90' Гол
Рашани Эльбасан
90'+7

Ход матча

31'
Чам Мухаммед
1:0
33'
1:1
Накамура Кейто
54'
 
Куду Теренс
56'
Чам Мухаммед
2:1
59'
 
Коне Амаду
60'
 
Теума Тедди
66'
 
Диакон Мамаду
Дьяките Умар
66'
 
Фоке Томас
Теума Тедди
66'
 
Хадра Реда
Коне Амаду
66'
 
Ричардсон Амир
Куду Теренс
73'
Кейта Хабиб
Чам Мухаммед
 
75'
 
Боянг Адама
Ито Дзюня
77'
 
Де Смет Тибо
79'
Рашани Эльбасан
(Киэ Грежон)
3:1
80'
Жаке Джереми
Зеффан Мехди
 
81'
Матсима Крислен
Виржинюс Алан
 
89'
Николсон Шамар
Киэ Грежон
 
90'
Рашани Эльбасан
(Жаке Джереми)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 224 Количество передач 238
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Клермон 14.9% (17)
X 34.2% (39)
Реймс 50.9% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
2
Зеффан
Мехди
17
Пельмар
Анди
5
Кофрие
Максимилиано
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
26
Виржинюс
Алан
10
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
94
Диуф
Йеванн
45
Куду
Теренс
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
72
Коне
Амаду
15
Манетси
Маршал
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
17
Накамура
Кейто
Клермон
4-2-3-1
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Клермон
Реймс

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
2 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:0
Л1
1:0
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:1
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:1
К
1:3
Л2
1:3
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
4:1

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Среднее время на гол

73
73

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.78

Среднее время на гол

67
115

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.28
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 8 (5) 0.26
Николсон Шамар 3 0.1
Аллевина Джим 2 0.06
Конате Шейк 2 0.06
Киэ Грежон 2 (1) 0.06
Рашани Эльбасан 2 0.06
Маньен Йоанн 2 0.06
Ожье Флоран 1 0.03
Бутубба Биляль 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Ветеска Матеуш 1 0.03
Матсима Крислен 1 0.03
Кейта Хабиб 1 0.03
Кофрие Максимилиано 0 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 0
Виржинюс Алан 0 0
Сейду Алиду 0 0
Жаке Джереми 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.19
Дарами Мохаммед 5 (1) 0.16
Дьяките Умар 5 0.16
Накамура Кейто 4 0.13
Ито Дзюня 3 0.1
Манетси Маршал 3 0.1
Ричардсон Амир 3 0.1
Абдельамид Юнис 3 0.1
Хадра Реда 1 0.03
Агбаду Эммануэль 1 0.03
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Окуму Джозеф 1 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 6 2
Сейду Алиду 6 1
Рашани Эльбасан 4 2
Гастьен Йоан 7 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 1
Гоналон Максим 4 0
Кейта Хабиб 4 0
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Матсима Крислен 3 0
Чам Мухаммед 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Армугом Йоэль 1 0
Пельмар Анди 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Мбайя Иван 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 8 1
Де Смет Тибо 7 1
Теума Тедди 6 0
Уильям Стилл 4 1
Абдельамид Юнис 5 0
Манетси Маршал 5 0
Ричардсон Амир 4 0
Коне Амаду 2 1
Дьяките Умар 3 0
Окуму Джозеф 3 0
Матусива Азор 3 0
Куду Теренс 3 0
Стамбули Бенжамен 2 0
Ито Дзюня 2 0
Акиеме Серхио 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Хадра Реда 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Боянг Адама 1 0

Результаты матчей

Клермон
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Реймс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
12
Клермон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Реймс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

9
11
Клермон
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Реймс
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
58% (18)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

20
18

Упущенные победы

16
23

Голы по времени матча

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 17
3
21%
5
22%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
21%
5
22%
31-45
4
29%
5
22%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
2
14%
3
13%
76-90

Пропущено

26
27
8 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 15
2
8%
2
7%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
4
15%
4
15%
31-45
6
23%
6
22%
46-60
5
19%
7
26%
61-75
7
27%
6
22%
76-90

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Пропущено

23
17
16 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
6
26%
3
18%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
6
26%
4
24%
31-45
3
13%
6
35%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
3
13%
3
18%
76-90

Забито

26
39
13 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 18
14 Не забивали 6
5
19%
7
18%
1-15
1
4%
6
15%
16-30
7
27%
8
21%
31-45
6
23%
7
18%
46-60
3
12%
4
10%
61-75
4
15%
7
18%
76-90

Пропущено

49
44
24 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 24
8
16%
5
11%
1-15
6
12%
3
7%
16-30
10
20%
8
18%
31-45
9
18%
12
27%
46-60
6
12%
7
16%
61-75
10
20%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ланс - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 ПСЖ - Клермон 1:1 Клермон - Тулуза 0:3
Клермон - Гавр 2:1 Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1
Реймс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1
Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1

Результаты матчей

Клермон
Реймс

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 45%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
14 раз 45%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Клермон
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
4
3
13
1.5
5
10
1
15
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
14
2
3
12
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
14
0.5
Больше Меньше
25
6
6
25
1.5
11
20
1
30
2.5
2
29
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 56 - 38 58
3.
Брест
 4:3 Заявка 31 16 8 7 48 - 32 56
4.
Лилль
 Заявка 31 15 10 6 45 - 27 55
5.
Ницца
 Заявка 31 14 9 8 36 - 25 51
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 3:4 Заявка 31 11 9 11 47 - 40 42
8.
Лион
 Заявка 30 12 5 13 39 - 49 41
9.
Марсель
 Заявка 30 10 11 9 45 - 37 41
10.
Реймс
 Заявка 31 11 7 13 38 - 45 40
11.
Тулуза
 Заявка 31 10 10 11 38 - 40 40
12.
Монпелье
 Заявка 31 9 11 11 43 - 45 37
13.
Страсбург
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
14.
Нант
 Заявка 31 9 5 17 29 - 49 32
15.
Мец
 Заявка 31 8 5 18 32 - 51 29
16.
Гавр
 Заявка 31 6 11 14 30 - 41 29
17.
Лорьян
 Заявка 31 6 8 17 37 - 61 26
18.
Клермон
 Заявка 31 5 10 16 27 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 15 8 6 1 26 - 11 30
4.
Брест
 4:3 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Монако
 Заявка 15 8 3 4 22 - 13 27
7.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
8.
Ренн
 3:4 Заявка 16 7 3 6 32 - 24 24
9.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
10.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
13.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
14.
Тулуза
 Заявка 15 3 7 5 20 - 20 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 15 3 3 9 15 - 22 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 15 9 4 2 34 - 25 31
3.
Брест
 4:3 Заявка 16 8 3 5 24 - 19 27
4.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
5.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
6.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
7.
Нант
 Заявка 15 6 2 7 13 - 21 20
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 Заявка 16 5 4 7 22 - 28 19
11.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
12.
Ренн
 3:4 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Гавр
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (3)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 12 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Ричардсон Амир из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Маньен Йоанн
  • 95'
    Контроль мяча: Клермон: 50%, Реймс: 50%.
  • 95'
    Диао Мори ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Кейта Хабиб наказан за толчок Манетси Маршал
  • 93'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 92'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 90'
    Жаке Джереми сделал результативную передачу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Клермон 14.9% (17)
    X 34.2% (39)
    Реймс 50.9% (58)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 4:1 Реймс

    Исход игры
    Клермон
    14.9% (17)
    Ничья
    34.2% (39)
    Реймс
    50.9% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.59% (47)
    Меньше
    58.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    71.68% (81)
    Нет
    28.32% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.7% (35)
    1:2 Реймс
    30.7% (35)
    0:1 Реймс
    16.7% (19)
    2:1 Клермон
    7.9% (9)
    1:0 Клермон
    6.1% (7)
    0:0 Ничья
    3.5% (4)
    1:3 Реймс
    1.8% (2)
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