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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Валвейк
0:0
Первый тайм: 20'
Утрехт
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
Утрехт
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3.35
Все Коэффициенты
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
5
Лутонда
Тьерри
6
Укили
Яссин
24
Румерату
Годфрид
14
Локеза
Крис
27
Нимейер
Рёвен
20
Сёнтьенс
Матс
9
Мин
Давид
1
Баркас
Василис
2
Ван
дер
Марел
Марк
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
34
Фламинго
Райан
8
Фрауло
Оскар
18
Тоорнстра
Йенс
6
Боздоган
Джан
37
Лидберг
Исак
9
Ламмерс
Сэм
Валвейк
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
Утрехт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

19 матчей

21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Э
1:1
К
3:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
0:1
ТМК
4:0
Э
5:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:1

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
0.73

Среднее время на гол

48
123

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

2.09
1.38

Среднее время на гол

43
65

Всего голов

38
19

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 9 (4) 0.29
Укили Яссин 6 0.19
Мин Давид 6 (1) 0.19
Нимейер Рёвен 2 0.06
Стеванович Филип 2 0.06
Маргарет Рихонелл 1 0.03
Клеонизе Денильо 1 0.03
Локеза Крис 1 0.03
Фелида Кевин 1 0.03
Мейерс Арон 0 0
Ван ден Бёйс Дарио 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 8 (1) 0.26
Йенсен Виктор 5 0.16
Бут Тейлор 5 0.16
Тоорнстра Йенс 4 0.13
Лидберг Исак 4 0.13
Бауссайд Отман 3 0.1
Фрауло Оскар 2 0.06
Сёнтьенс Матс 2 0.06
Боздоган Джан 2 0.06
Фламинго Райан 2 0.06
Рамселар Барт 1 0.03
Блейк Адриан 1 0.03
Виргевер Ник 1 0.03
Ван дер Хорн Майк 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Ромени Оле 1 0.03
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Азаркан Маруан 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 8 0
Румерату Годфрид 6 1
Укили Яссин 5 0
Вассен Этьенн 3 1
Крамер Михил 4 0
Ван ден Бёйс Дарио 3 0
Леливелд Юлиан 3 0
Гаари Жюрьен 3 0
Локеза Крис 3 0
Адевойе Шоун 1 1
Фелида Кевин 2 0
Мин Давид 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Нимейер Рёвен 1 0
Стеванович Филип 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хорн Майк 5 0
Сёнтьенс Матс 4 0
Фрауло Оскар 4 0
Фламинго Райан 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Боздоган Джан 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Ван дер Марел Марк 2 0
Баркас Василис 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Йенсен Виктор 2 0
Тер Авест Хидде 1 0
Лидберг Исак 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Модибо Саньян 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0

Результаты матчей

Валвейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Утрехт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

9
5
Валвейк
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Утрехт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

6
27
Валвейк
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Утрехт
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
40% (12)
47% (14)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

27
14

Упущенные победы

15
32

Голы по времени матча

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
1
6%
5
33%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
1
7%
76-90

Пропущено

22
19
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
6
32%
31-45
8
36%
2
11%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
6
27%
6
32%
76-90

Забито

12
28
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 17
3
25%
1
4%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
3
25%
3
11%
31-45
4
33%
6
21%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
2
17%
9
32%
76-90

Пропущено

28
22
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
7%
3
14%
1-15
8
29%
1
5%
16-30
3
11%
4
18%
31-45
1
4%
6
27%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
8
29%
4
18%
76-90

Забито

29
43
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 15
12 Не забивали 9
4
14%
6
14%
1-15
4
14%
6
14%
16-30
6
21%
6
14%
31-45
7
24%
8
19%
46-60
3
10%
7
16%
61-75
5
17%
10
23%
76-90

Пропущено

50
41
19 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
2
4%
4
10%
1-15
10
20%
1
2%
16-30
7
14%
10
24%
31-45
9
18%
8
20%
46-60
8
16%
8
20%
61-75
14
28%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1
Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2
Утрехт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2
Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1

Результаты матчей

Валвейк
Утрехт

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
3
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
5 раз 17%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
6
9
1
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
21
9
9
21
1.5
11
19
1
29
2.5
6
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 31 27 3 1 103 - 17 84
2.
Фейеноорд
 Заявка 31 23 6 2 83 - 24 75
3.
Твенте
 Заявка 31 19 6 6 59 - 31 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 31 17 7 7 63 - 37 58
5.
Аякс
 Заявка 31 13 10 8 68 - 63 49
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 31 12 11 8 61 - 48 47
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 31 12 10 9 43 - 41 46
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 31 11 9 11 45 - 42 42
9.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 31 11 8 12 45 - 43 41
10.
Херенвен
 Заявка 31 10 6 15 50 - 64 36
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 30 9 8 13 34 - 52 35
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 31 9 8 14 43 - 59 35
13.
Алмере Сити
 Заявка 31 7 12 12 31 - 51 33
14.
Хераклес
 Заявка 31 9 5 17 41 - 65 32
15.
Эксельсиор
 Заявка 31 5 11 15 46 - 66 26
16.
Валвейк
 0:0 Заявка 31 6 7 18 31 - 53 25
17.
Волендам
 0:0 Заявка 31 4 8 19 30 - 74 20
18.
Витесс
 Заявка 30 4 5 21 22 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
Аякс
 Заявка 16 8 6 2 36 - 24 30
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 8 4 4 33 - 22 28
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 7 4 5 31 - 20 25
10.
Хераклес
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
11.
Херенвен
 Заявка 16 6 3 7 29 - 33 21
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
13.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 16 4 6 6 22 - 24 18
14.
Валвейк
 0:0 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
15.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Волендам
 0:0 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 13 2 1 56 - 9 41
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 41 - 14 39
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 7 5 4 26 - 21 26
4.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
5.
Твенте
 Заявка 15 6 5 4 26 - 16 23
6.
Утрехт
 0:0 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
12.
Херенвен
 Заявка 15 4 3 8 21 - 31 15
13.
Хераклес
 Заявка 16 3 2 11 16 - 35 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
16.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
17.
Волендам
 0:0 Заявка 16 1 6 9 16 - 36 9
18.
Валвейк
 0:0 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 28 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (14)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 18 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
Весь список

Топ нарушителей
Хераклес Брюнс Томас 9
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Ламмерс Сэм из команды Утрехт в офсайде
  • 19'
    Фрауло Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 18'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 18'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 17'
    Валвейк контролирует мяч.
  • 16'
    Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 16'
    Утрехт пытается что-то создать.
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