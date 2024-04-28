Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Бут Тейлор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Бауссайд Отман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Фрауло Оскар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Команда Утрехт сравняла счет! Игра продолжается!

84' Г О О О О Л - Ламмерс Сэм забивает с правой ноги!

84' Икбал Зидан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Клеонизе Денильо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Мин Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Валвейк

79' Фрауло Оскар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Валвейк

76' Бауссайд Отман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Фрауло Оскар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Валвейк

72' Маргарет Рихонелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Сёнтьенс Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Боздоган Джан получил желтую карточку от судьи

68' Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Г О О О О Л - Маргарет Рихонелл забивает с правой ноги!

65' Мин Давид получил желтую карточку от судьи

65' Удар от ворот произведет Валвейк

64' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

63' Команда Утрехт сравняла счет! Игра продолжается!

61' Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Сёнтьенс Матс пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

57' Фрауло Оскар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Фрауло Оскар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Оооо... вот это был удар! Ламмерс Сэм должен был забить с этой позиции.

56' Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Виргевер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Утрехт

55' Матч возобновлен

53' Ван дер Хорн Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Утрехт

52' Матч возобновлен

52' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Нимейер Рёвен нанес удар головой, но Василиос Баркас спокойно отбил мяч.

50' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Хорошую попытку сделал Локеза Крис . Удар в створ, но вратарь начеку