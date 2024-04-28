Тур: 31. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Хиглер Деннис
0'
1:0
26' ГолМин Давид
59' Желтая карточкаЭль-Каруани Суфьян
1:1
61' ГолБоздоган Джан
65' Желтая карточкаМин Давид
2:1
66' ГолМаргарет Рихонелл
69' Желтая карточкаБоздоган Джан
2:2
84' ГолЛаммерс Сэм
90'+7
Ход матча
26'
1:0
61'
1:1
65'
66'
2:1
69'
84'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
332 Количество передач 538
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.15 Победа «Утрехта»
-
23
Гаари
Жюрьен
14
Локеза
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лидберг ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Блейк АдрианНападающий
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
44 Joshua Mukeh
-
45 Nazjir Held
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Утрехт
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
19 матчей
21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.88
0.73
Среднее время на гол
48
123
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
2.09
1.38
Среднее время на гол
43
65
Всего голов
38
19
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|9 (4)
|0.29
|Мин Давид
|7 (1)
|0.23
|Укили Яссин
|6
|0.19
|Нимейер Рёвен
|2
|0.06
|Маргарет Рихонелл
|2
|0.06
|Стеванович Филип
|2
|0.06
|Клеонизе Денильо
|1
|0.03
|Локеза Крис
|1
|0.03
|Фелида Кевин
|1
|0.03
|Мейерс Арон
|0
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламмерс Сэм
|9 (1)
|0.29
|Йенсен Виктор
|5
|0.16
|Бут Тейлор
|5
|0.16
|Тоорнстра Йенс
|4
|0.13
|Лидберг Исак
|4
|0.13
|Бауссайд Отман
|3
|0.1
|Боздоган Джан
|3
|0.1
|Фрауло Оскар
|2
|0.06
|Сёнтьенс Матс
|2
|0.06
|Фламинго Райан
|2
|0.06
|Рамселар Барт
|1
|0.03
|Блейк Адриан
|1
|0.03
|Виргевер Ник
|1
|0.03
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.03
|Модибо Саньян
|1
|0.03
|Ромени Оле
|1
|0.03
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|8
|0
|Румерату Годфрид
|6
|1
|Укили Яссин
|5
|0
|Вассен Этьенн
|3
|1
|Крамер Михил
|4
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|Леливелд Юлиан
|3
|0
|Гаари Жюрьен
|3
|0
|Мин Давид
|3
|0
|Локеза Крис
|3
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хорн Майк
|5
|0
|Сёнтьенс Матс
|4
|0
|Боздоган Джан
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|4
|0
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Фламинго Райан
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Йенсен Виктор
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Утрехт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
11
7
Валвейк
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Утрехт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
6
27
Валвейк
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Утрехт
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
52% (16)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
39% (12)
45% (14)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
27
14
Упущенные победы
17
34
Голы по времени матча
Забито
19
17
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
1
5%
5
29%
29%
1-15
5
26%
2
12%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
3
16%
2
12%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
3
16%
2
12%
76-90
Пропущено
24
21
6 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
4
17%
6
29%
31-45
8
33%
2
10%
46-60
3
13%
5
24%
61-75
7
29%
29%
6
29%
76-90
Забито
12
28
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
3
25%
1
4%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
3
25%
3
11%
31-45
4
33%
6
21%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
2
17%
9
32%
76-90
Пропущено
28
22
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
7%
3
14%
1-15
8
29%
1
5%
16-30
3
11%
4
18%
31-45
1
4%
6
27%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
8
29%
4
18%
76-90
Забито
31
45
15 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 15
12 Не забивали 9
4
13%
6
13%
1-15
5
16%
6
13%
16-30
6
19%
6
13%
31-45
7
23%
8
18%
46-60
4
13%
8
18%
61-75
5
16%
11
24%
76-90
Пропущено
52
43
19 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 24
2
4%
4
9%
1-15
10
19%
2
5%
16-30
7
13%
10
23%
31-45
9
17%
8
19%
46-60
9
17%
9
21%
61-75
15
29%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1
Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2
Утрехт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2
Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1
Результаты матчей
Валвейк
Утрехт
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
3
1 раз 3%
1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
132
610
69
115
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
97
411
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
229
1021
1219
130
625
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|103 - 17
|84
|2.
|Заявка
|31
|23
|6
|2
|83 - 24
|75
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|59 - 31
|63
|4.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 37
|58
|5.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|68 - 63
|49
|6.
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|61 - 48
|47
|7.
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|45 - 43
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|46 - 43
|43
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|45 - 42
|42
|10.
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|50 - 64
|36
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|34 - 52
|35
|12.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|43 - 59
|35
|13.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|31 - 51
|33
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|41 - 65
|32
|15.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|46 - 66
|26
|16.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|33 - 55
|25
|17.
|Заявка
|31
|4
|7
|20
|30 - 75
|19
|18.
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|36 - 24
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 22
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 20
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|29 - 33
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|15.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|56 - 9
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 14
|39
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 31
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 35
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|16.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 37
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|28 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (14)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|18 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8