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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми Главный судья: Бастьен Бенуа
Ренн
3:4
Второй тайм: 76'
Брест
0'
1:0
4' Гол
Мюинга Арно
2:0
9' Гол
Мюинга Арно
2:1
11' Гол
Мунье Стив
45' Желтая карточка
Террье Мартен
2:2
48' Гол в свои ворота
Омари Вармед
2:3
54' Гол
Сатриано Мартин
56' Желтая карточка
Матусива Азор
2:4
66' Гол
Камара Махди
3:4
68' Гол
Теате Артур
75' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр

Ход матча

4'
Мюинга Арно
(Матусива Азор)
1:0
9'
Мюинга Арно
2:0
11'
2:1
Мунье Стив
45'
Террье Мартен
 
48'
2:2
Омари Вармед
54'
2:3
Сатриано Мартин
(Локо Брэдли)
56'
Матусива Азор
 
59'
Трюффер Адриен
Белосьян Женуэль
 
59'
Гуйри Амин
Сантамария Батист
 
66'
2:4
Камара Махди
68'
Теате Артур
(Буриго Бенжамен)
3:4
70'
 
Мартен Жонас
Камара Махди
74'
Ле Фе Энцо
Матусива Азор
 
75'
 
Лис-Мелу Пьерр

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 159 Количество передач 228
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 114
Ренн 59.6% (68)
X 32.5% (37)
Брест 7.9% (9)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
16
Белосьян
Женуэль
14
Буриго
Бенжамен
6
Матусива
Азор
8
Сантамария
Батист
33
Дуэ
Дезире
9
Мюинга
Арно
7
Террье
Мартен
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
45
Камара
Махди
7
Сатриано
Мартин
9
Мунье
Стив
Ренн
4-4-2
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
Брест

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

180%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

140%
0 побед 7 ничьих 1 победа

25 матчей

68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

24%
60%
16%
6 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
0:0
ТМК
0:1
Л1
1:2
ТМК
3:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
0:0
Л1
0:0
К
2:2
ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.7
1.27

Среднее время на гол

52
71

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.53
1

Среднее время на гол

168
90

Всего голов

25
29

Голов в среднем за матч

1
1.16

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

90
77

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 9 (2) 0.29
Буриго Бенжамен 8 (6) 0.26
Гуйри Амин 6 0.19
Террье Мартен 6 0.19
Дуэ Дезире 4 0.13
Блас Людовик 4 (1) 0.13
Салах Ибрагим 3 0.1
Теате Артур 2 0.06
Трюффер Адриен 1 0.03
Ассиньон Лоренс 1 0.03
Доку Жереми 1 0.03
Ву Кристофер 1 0.03
Омари Вармед 1 0.03
Дуэ Гела 0 0
Сантамария Батист 0 0
Матусива Азор 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Белосьян Женуэль 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 8 (3) 0.26
Думбия Камори 6 0.19
Мунье Стив 6 0.19
Камара Махди 6 (1) 0.19
Сатриано Мартин 4 0.13
Лис-Мелу Пьерр 4 0.13
Ле Дуарон Жереми 4 0.13
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.1
Маньетти Уго 2 0.06
Лала Кенни 1 0.03
Шардонне Брендан 1 0.03
Брассье Лилиан 1 0.03
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Лебо Адриен 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 8 0
Омари Вармед 5 1
Мюинга Арно 4 0
Трюффер Адриен 4 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Террье Мартен 2 1
Ву Кристофер 2 1
Салах Ибрагим 3 0
Сантамария Батист 3 0
Блас Людовик 3 0
Теате Артур 3 0
Йылдырым Бертуг 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Дуэ Гела 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Гуйри Амин 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Сейду Алиду 2 0
Манданда Стив 1 0
Галлон Готье 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 10 1
Брассье Лилиан 9 1
Камара Махди 7 0
Лала Кенни 6 0
Мартен Жонас 5 0
Маньетти Уго 5 0
Бизот Марко 3 1
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Локо Брэдли 4 0
Эрик Рой 4 0
Мунье Стив 2 1
Ле Дуарон Жереми 3 0
Ле Кардинал Жюльен 3 0
Браими Билаль 1 1
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Камблан Аксель 2 0

Результаты матчей

Ренн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Брест
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

9
6
Ренн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Брест
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

14
22
Ренн
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Брест
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

23
28

Голы по времени матча

Забито

29
19
11 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
4
14%
0
0%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
2
7%
2
11%
31-45
6
21%
9
47%
46-60
5
17%
4
21%
61-75
7
24%
3
16%
76-90

Пропущено

20
17
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
2
10%
4
24%
16-30
7
35%
3
18%
31-45
3
15%
2
12%
46-60
5
25%
4
24%
61-75
3
15%
2
12%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
3
18%
8
33%
31-45
3
18%
5
21%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
6
25%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
21%
2
15%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Забито

46
43
19 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
6
13%
1
2%
1-15
8
17%
5
12%
16-30
5
11%
10
23%
31-45
9
20%
14
33%
46-60
6
13%
4
9%
61-75
12
26%
9
21%
76-90

Пропущено

34
30
15 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 17
3
9%
4
13%
1-15
3
9%
8
27%
16-30
9
26%
4
13%
31-45
4
12%
3
10%
46-60
8
24%
6
20%
61-75
7
21%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0
Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2
Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1
Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1

Результаты матчей

Ренн
Брест

Точный счет

1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 30%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
5
1 раз 3%
1
9 раз 30%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Ренн
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
6
9
4
11
2.5
4
11
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
7
8
3
12
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
22
8
13
17
1.5
13
17
7
23
2.5
7
23
1
29
3.5
2
28
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 56 - 38 58
3.
Брест
 4:3 Заявка 31 16 8 7 48 - 32 56
4.
Лилль
 Заявка 31 15 10 6 45 - 27 55
5.
Ницца
 Заявка 31 14 9 8 36 - 25 51
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 3:4 Заявка 31 11 9 11 47 - 40 42
8.
Лион
 Заявка 30 12 5 13 39 - 49 41
9.
Марсель
 Заявка 30 10 11 9 45 - 37 41
10.
Реймс
 Заявка 31 11 7 13 38 - 45 40
11.
Тулуза
 Заявка 31 10 10 11 38 - 40 40
12.
Монпелье
 Заявка 31 9 11 11 43 - 45 37
13.
Страсбург
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
14.
Нант
 Заявка 31 9 5 17 29 - 49 32
15.
Мец
 Заявка 31 8 5 18 32 - 51 29
16.
Гавр
 Заявка 31 6 11 14 30 - 41 29
17.
Лорьян
 Заявка 31 6 8 17 37 - 61 26
18.
Клермон
 Заявка 31 5 10 16 27 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 15 8 6 1 26 - 11 30
4.
Брест
 4:3 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Монако
 Заявка 15 8 3 4 22 - 13 27
7.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
8.
Ренн
 3:4 Заявка 16 7 3 6 32 - 24 24
9.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
10.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
13.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
14.
Тулуза
 Заявка 15 3 7 5 20 - 20 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 15 3 3 9 15 - 22 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 15 9 4 2 34 - 25 31
3.
Брест
 4:3 Заявка 16 8 3 5 24 - 19 27
4.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
5.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
6.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
7.
Нант
 Заявка 15 6 2 7 13 - 21 20
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 Заявка 16 5 4 7 22 - 28 19
11.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
12.
Ренн
 3:4 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Гавр
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (3)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 12 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.1% пользователей.
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    Прогнозы 114
    Ренн 59.6% (68)
    X 32.5% (37)
    Брест 7.9% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Брест
    40.00
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    4.36
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    9.42
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 3:4 Брест

    Исход игры
    Ренн
    59.6% (68)
    Ничья
    32.5% (37)
    Брест
    7.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.32% (53)
    Меньше
    52.68% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (84)
    Нет
    25% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    35.1% (40)
    1:1 Ничья
    27.2% (31)
    1:0 Ренн
    18.4% (21)
    1:2 Брест
    6.1% (7)
    2:0 Ренн
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    5.3% (6)
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