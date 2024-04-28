Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

48' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

48' Это был отличный перфоманс от команды Ренн , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Террье Мартен получает желтую карточку за неспортивное поведение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

41' Террье Мартен нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.

41' Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Ренн

36' Удар от ворот произведет Брест

36' Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Ох, нехорошо это выглядит. Лис-Мелу Пьерр получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Матч возобновлен

23' Лис-Мелу Пьерр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Лала Кенни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Матч возобновлен

20' Брассье Лилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Дуэ Гела из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Забив гол, Брест сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

11' Г О О О О Л - Мунье Стив первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

11' Мунье Стив нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.

11' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Бизот Марко плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

9' Г О О О О Л - Мюинга Арно первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

9' Дуэ Дезире пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

8' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Г О О О О Л - Мюинга Арно забивает с правой ноги!

4' Матусива Азор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Ренн

2' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ренн начинает с центра поля