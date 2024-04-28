Тур: 31. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Пиньяр Жереми Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
1:0
4' ГолМюинга Арно
2:0
9' ГолМюинга Арно
2:1
11' ГолМунье Стив
45' Желтая карточкаТеррье Мартен
2:2
48' Гол в свои воротаОмари Вармед
2:3
54' ГолСатриано Мартин
56' Желтая карточкаМатусива Азор
2:4
66' ГолКамара Махди
3:4
68' ГолТеате Артур
75' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
4:4
79' ГолТеррье Мартен
80' Желтая карточкаМюинга Арно
90' Желтая карточкаЛе Фе Энцо
4:5
90' ГолБрассье Лилиан
90'+9
Ход матча
4'
1:0
9'
2:0
11'
2:1
45'
48'
2:2
54'
2:3
56'
66'
2:4
68'
3:4
75'
79'
4:4
80'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 5
-
2 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
362 Количество передач 420
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
33
Дуэ
Дезире
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
10 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Амави ЖорданЗащитник
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
История личных встреч
Ренн
Брест
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
180%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
140%
0 побед 7 ничьих 1 победа
25 матчей
68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
24%
60%
16%
6 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.7
1.27
Среднее время на гол
52
71
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.53
1
Среднее время на гол
168
90
Всего голов
25
29
Голов в среднем за матч
1
1.16
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
Среднее время на гол
90
77
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюинга Арно
|9 (2)
|0.29
|Буриго Бенжамен
|8 (6)
|0.26
|Террье Мартен
|7
|0.23
|Гуйри Амин
|6
|0.19
|Дуэ Дезире
|4
|0.13
|Блас Людовик
|4 (1)
|0.13
|Салах Ибрагим
|3
|0.1
|Теате Артур
|2
|0.06
|Трюффер Адриен
|1
|0.03
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.03
|Доку Жереми
|1
|0.03
|Ву Кристофер
|1
|0.03
|Омари Вармед
|1
|0.03
|Дуэ Гела
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
|Матусива Азор
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Белосьян Женуэль
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|8 (3)
|0.26
|Думбия Камори
|6
|0.19
|Мунье Стив
|6
|0.19
|Камара Махди
|6 (1)
|0.19
|Сатриано Мартин
|4
|0.13
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0.13
|Ле Дуарон Жереми
|4
|0.13
|Перейра-Лаже Матиаш
|3
|0.1
|Маньетти Уго
|2
|0.06
|Брассье Лилиан
|2
|0.06
|Лала Кенни
|1
|0.03
|Шардонне Брендан
|1
|0.03
|Локо Брэдли
|0
|0
|Мартен Жонас
|0
|0
|Лебо Адриен
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|8
|0
|Омари Вармед
|5
|1
|Мюинга Арно
|5
|0
|Трюффер Адриен
|4
|0
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Террье Мартен
|2
|1
|Ву Кристофер
|2
|1
|Салах Ибрагим
|3
|0
|Сантамария Батист
|3
|0
|Блас Людовик
|3
|0
|Ле Фе Энцо
|3
|0
|Теате Артур
|3
|0
|Йылдырым Бертуг
|3
|0
|Дуэ Дезире
|3
|0
|Дуэ Гела
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|11
|1
|Брассье Лилиан
|9
|1
|Камара Махди
|7
|0
|Лала Кенни
|6
|0
|Мартен Жонас
|5
|0
|Маньетти Уго
|5
|0
|Бизот Марко
|3
|1
|Шардонне Брендан
|4
|0
|Дель Кастильо Ромен
|4
|0
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Локо Брэдли
|4
|0
|Эрик Рой
|4
|0
|Мунье Стив
|2
|1
|Ле Дуарон Жереми
|3
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|3
|0
|Браими Билаль
|1
|1
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
Результаты матчей
Ренн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Брест
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
14
6
Ренн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Брест
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
14
22
Ренн
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Брест
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
28
28
Голы по времени матча
Забито
34
23
13 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
6
18%
1
4%
1-15
5
15%
1
4%
16-30
2
6%
2
9%
31-45
7
21%
10
43%
46-60
6
18%
5
22%
61-75
8
24%
4
17%
76-90
Пропущено
24
22
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
1
4%
4
18%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
7
29%
29%
3
14%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
6
25%
5
23%
61-75
4
17%
3
14%
76-90
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
3
18%
8
33%
31-45
3
18%
5
21%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
6
25%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
21%
2
15%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
4
29%
3
23%
76-90
Забито
51
47
21 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
8
16%
2
4%
1-15
8
16%
5
11%
16-30
5
10%
10
21%
31-45
10
20%
15
32%
46-60
7
14%
5
11%
61-75
13
25%
10
21%
76-90
Пропущено
38
35
16 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 18
4
11%
6
17%
1-15
3
8%
8
23%
16-30
9
24%
4
11%
31-45
5
13%
4
11%
46-60
9
24%
7
20%
61-75
8
21%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0
Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2
Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1
Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1
Результаты матчей
Ренн
Брест
Точный счет
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ренн
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
123
106
69
511
411
214
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
115
411
88
312
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
238
1417
1417
823
823
229
328
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|1:2 Заявка
|31
|17
|7
|7
|57 - 40
|58
|3.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|49 - 33
|56
|4.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 27
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|36 - 25
|51
|6.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 32
|46
|7.
|2:1 Заявка
|31
|13
|5
|13
|41 - 50
|44
|8.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|48 - 41
|42
|9.
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|45 - 37
|41
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 45
|40
|11.
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|38 - 40
|40
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|43 - 45
|37
|13.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|29 - 49
|32
|15.
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|32 - 51
|29
|16.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|30 - 41
|29
|17.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|37 - 61
|26
|18.
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|27 - 54
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 11
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|1:2 Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 13
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 25
|24
|9.
|2:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 27
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 20
|16
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 22
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|1:2 Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 27
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 20
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|6.
|2:1 Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 21
|20
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 28
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|16
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|12 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|12 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10