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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми Главный судья: Бастьен Бенуа
Ренн
4:5
Конец матча
Брест
0'
1:0
4' Гол
Мюинга Арно
2:0
9' Гол
Мюинга Арно
2:1
11' Гол
Мунье Стив
45' Желтая карточка
Террье Мартен
2:2
48' Гол в свои ворота
Омари Вармед
2:3
54' Гол
Сатриано Мартин
56' Желтая карточка
Матусива Азор
2:4
66' Гол
Камара Махди
3:4
68' Гол
Теате Артур
75' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
4:4
79' Гол
Террье Мартен
80' Желтая карточка
Мюинга Арно
90' Желтая карточка
Ле Фе Энцо
4:5
90' Гол
Брассье Лилиан
90'+9

Ход матча

4'
Мюинга Арно
(Матусива Азор)
1:0
9'
Мюинга Арно
2:0
11'
2:1
Мунье Стив
45'
Террье Мартен
 
48'
2:2
Омари Вармед
54'
2:3
Сатриано Мартин
(Локо Брэдли)
56'
Матусива Азор
 
59'
Трюффер Адриен
Белосьян Женуэль
 
59'
Гуйри Амин
Сантамария Батист
 
66'
2:4
Камара Махди
68'
Теате Артур
(Буриго Бенжамен)
3:4
70'
 
Мартен Жонас
Камара Махди
74'
Ле Фе Энцо
Матусива Азор
 
75'
 
Лис-Мелу Пьерр
76'
 
Перейра-Лаже Матиаш
Сатриано Мартин
77'
 
Думбия Камори
Маньетти Уго
79'
Террье Мартен
(Буриго Бенжамен)
4:4
80'
Мюинга Арно
 
86'
Ридер Фабиан
Террье Мартен
 
90'
 
Ле Дуарон Жереми
Дель Кастильо Ромен
90'
Ле Фе Энцо
 
90'
4:5
Брассье Лилиан
(Перейра-Лаже Матиаш)

Статистика матча

  • 4 Голы 5
  • 2 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 362 Количество передач 420
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Ренн 59.6% (68)
X 32.5% (37)
Брест 7.9% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
16
Белосьян
Женуэль
14
Буриго
Бенжамен
6
Матусива
Азор
8
Сантамария
Батист
33
Дуэ
Дезире
9
Мюинга
Арно
7
Террье
Мартен
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
45
Камара
Махди
7
Сатриано
Мартин
9
Мунье
Стив
Ренн
4-4-2
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
Брест

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

180%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

140%
0 побед 7 ничьих 1 победа

25 матчей

68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

24%
60%
16%
6 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
0:0
ТМК
0:1
Л1
1:2
ТМК
3:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
0:0
Л1
0:0
К
2:2
ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.7
1.27

Среднее время на гол

52
71

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.53
1

Среднее время на гол

168
90

Всего голов

25
29

Голов в среднем за матч

1
1.16

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

90
77

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 9 (2) 0.29
Буриго Бенжамен 8 (6) 0.26
Террье Мартен 7 0.23
Гуйри Амин 6 0.19
Дуэ Дезире 4 0.13
Блас Людовик 4 (1) 0.13
Салах Ибрагим 3 0.1
Теате Артур 2 0.06
Трюффер Адриен 1 0.03
Ассиньон Лоренс 1 0.03
Доку Жереми 1 0.03
Ву Кристофер 1 0.03
Омари Вармед 1 0.03
Дуэ Гела 0 0
Сантамария Батист 0 0
Матусива Азор 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Белосьян Женуэль 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 8 (3) 0.26
Думбия Камори 6 0.19
Мунье Стив 6 0.19
Камара Махди 6 (1) 0.19
Сатриано Мартин 4 0.13
Лис-Мелу Пьерр 4 0.13
Ле Дуарон Жереми 4 0.13
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.1
Маньетти Уго 2 0.06
Брассье Лилиан 2 0.06
Лала Кенни 1 0.03
Шардонне Брендан 1 0.03
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Лебо Адриен 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 8 0
Омари Вармед 5 1
Мюинга Арно 5 0
Трюффер Адриен 4 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Террье Мартен 2 1
Ву Кристофер 2 1
Салах Ибрагим 3 0
Сантамария Батист 3 0
Блас Людовик 3 0
Ле Фе Энцо 3 0
Теате Артур 3 0
Йылдырым Бертуг 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Дуэ Гела 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Гуйри Амин 2 0
Сейду Алиду 2 0
Манданда Стив 1 0
Галлон Готье 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 11 1
Брассье Лилиан 9 1
Камара Махди 7 0
Лала Кенни 6 0
Мартен Жонас 5 0
Маньетти Уго 5 0
Бизот Марко 3 1
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Локо Брэдли 4 0
Эрик Рой 4 0
Мунье Стив 2 1
Ле Дуарон Жереми 3 0
Ле Кардинал Жюльен 3 0
Браими Билаль 1 1
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Камблан Аксель 2 0

Результаты матчей

Ренн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Брест
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

14
6
Ренн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Брест
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

14
22
Ренн
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Брест
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

28
28

Голы по времени матча

Забито

34
23
13 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
6
18%
1
4%
1-15
5
15%
1
4%
16-30
2
6%
2
9%
31-45
7
21%
10
43%
46-60
6
18%
5
22%
61-75
8
24%
4
17%
76-90

Пропущено

24
22
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
1
4%
4
18%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
7
29%
29%
3
14%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
6
25%
5
23%
61-75
4
17%
3
14%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
3
18%
8
33%
31-45
3
18%
5
21%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
6
25%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
21%
2
15%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Забито

51
47
21 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
8
16%
2
4%
1-15
8
16%
5
11%
16-30
5
10%
10
21%
31-45
10
20%
15
32%
46-60
7
14%
5
11%
61-75
13
25%
10
21%
76-90

Пропущено

38
35
16 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 18
4
11%
6
17%
1-15
3
8%
8
23%
16-30
9
24%
4
11%
31-45
5
13%
4
11%
46-60
9
24%
7
20%
61-75
8
21%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0
Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2
Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1
Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1

Результаты матчей

Ренн
Брест

Точный счет

1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ренн
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
3
10
6
1.5
6
9
5
11
2.5
4
11
2
14
3.5
2
13
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
5
4
11
1.5
8
8
3
12
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
23
8
14
17
1.5
14
17
8
23
2.5
8
23
2
29
3.5
3
28
1
30
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 1:2 Заявка 31 17 7 7 57 - 40 58
3.
Брест
 Заявка 31 16 8 7 49 - 33 56
4.
Лилль
 Заявка 31 15 10 6 45 - 27 55
5.
Ницца
 Заявка 31 14 9 8 36 - 25 51
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Лион
 2:1 Заявка 31 13 5 13 41 - 50 44
8.
Ренн
 Заявка 31 11 9 11 48 - 41 42
9.
Марсель
 Заявка 30 10 11 9 45 - 37 41
10.
Реймс
 Заявка 31 11 7 13 38 - 45 40
11.
Тулуза
 Заявка 31 10 10 11 38 - 40 40
12.
Монпелье
 Заявка 31 9 11 11 43 - 45 37
13.
Страсбург
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
14.
Нант
 Заявка 31 9 5 17 29 - 49 32
15.
Мец
 Заявка 31 8 5 18 32 - 51 29
16.
Гавр
 Заявка 31 6 11 14 30 - 41 29
17.
Лорьян
 Заявка 31 6 8 17 37 - 61 26
18.
Клермон
 Заявка 31 5 10 16 27 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 15 8 6 1 26 - 11 30
4.
Брест
 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Монако
 1:2 Заявка 15 8 3 4 22 - 13 27
7.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
8.
Ренн
 Заявка 16 7 3 6 33 - 25 24
9.
Лион
 2:1 Заявка 16 6 4 6 22 - 27 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
13.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
14.
Тулуза
 Заявка 15 3 7 5 20 - 20 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 15 3 3 9 15 - 22 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 1:2 Заявка 16 9 4 3 35 - 27 31
3.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
4.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
5.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
6.
Лион
 2:1 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
7.
Нант
 Заявка 15 6 2 7 13 - 21 20
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 Заявка 16 5 4 7 22 - 28 19
11.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
12.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Гавр
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (3)
Лион Ляказетт Александр 16
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 12 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    После классного второго тайма Брест совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Ренн: 46%, Брест: 54%.
  • 99'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Ридер Фабиан наказан за толчок Перейра-Лаже Матиаш
  • 97'
    Команда Брест забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 97'
    Брассье Лилиан удалось забить из легкой позиции.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 95'
      Дуэ Гела из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 94'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Ренн начинает контратаку
    • 94'
      Ридер Фабиан из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 94'
      Тактическая замена. Дель Кастильо Ромен уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон
    • 93'
      Брест пытается что-то создать.
    • 92'
      Брест контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Ренн 59.6% (68)
    X 32.5% (37)
    Брест 7.9% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ренн 4:5 Брест онлайн

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