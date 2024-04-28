Тур: 31. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Дешепи Бастьен
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мата
Клинтон
37
Нуама
Эрнест
21
Аклиуш
Манес
19
Фофана
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Перри ЛукасВратарь
-
14 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Аклиуш МанесПолузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кён ФилиппВратарь
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп ЭденПолузащитник
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лион
Монако
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.7%
21.1%
18 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед
33 матча
51.5%
15.2%
33.3%
17 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
54.5%
30.3%
15.2%
18 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
2.19
1.53
Среднее время на гол
41
58
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.18
1.13
Среднее время на гол
76
80
Всего голов
55
44
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|15 (1)
|0.5
|О'Брайан Джек
|4
|0.13
|Нуама Эрнест
|3
|0.1
|Тальяфико Николас
|3
|0.1
|Толиссо Корентен
|2 (1)
|0.07
|Шерки Райан
|1
|0.03
|Какере Максанс
|1
|0.03
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1 (1)
|0.03
|Бальде Мама
|1
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Бенрахма Саид
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Милагрес Энрике
|1
|0.03
|Фофана Малик
|1
|0.03
|Орбан Гифт
|1
|0.03
|Альверо Скелли
|1
|0.03
|Мата Клинтон
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|0.37
|Минамино Такуми
|9
|0.3
|Балогун Фоларин
|7
|0.23
|Аклиуш Манес
|7
|0.23
|Головин Александр
|6
|0.2
|Закария Денис
|4
|0.13
|Фофана Юссуф
|3
|0.1
|Вандерсон V
|3
|0.1
|Якобс Исмаил
|1
|0.03
|Синго Вилфред
|1
|0.03
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0.03
|Марипан Гильермо
|1
|0.03
|Боаду Мирон
|1
|0.03
|Кайо Энрике
|0
|0
|Керер Тило
|0
|0
|Дьятта Крепен
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
|Камара Мохамед
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|6
|1
|О'Брайан Джек
|4
|1
|Толиссо Корентен
|5
|0
|Мата Клинтон
|5
|0
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ловрен Деян
|2
|1
|Ляказетт Александр
|2
|1
|Чалета-Цар Дуе
|2
|1
|Нуама Эрнест
|3
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|1
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|11
|2
|Головин Александр
|8
|1
|Синго Вилфред
|7
|1
|Магасса Сунгуту
|6
|0
|Вандерсон V
|4
|1
|Керер Тило
|3
|1
|Камара Мохамед
|4
|0
|Аклиуш Манес
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Диоп Эден
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Минамино Такуми
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Бен Сехир Элиссе
|0
|1
|Маецки Радослав
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Уаттара Кассум
|1
|0
Результаты матчей
Лион
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Монако
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
9
9
Лион
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Монако
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
14
21
Лион
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Монако
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
20
18
Упущенные победы
23
30
Голы по времени матча
Забито
19
34
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
0
0%
3
9%
1-15
6
32%
9
26%
16-30
2
11%
5
15%
31-45
2
11%
6
18%
46-60
4
21%
4
12%
61-75
5
26%
7
21%
76-90
Пропущено
27
25
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
7%
5
20%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
8
30%
30%
6
24%
31-45
5
19%
4
16%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
4
15%
6
24%
76-90
Забито
20
23
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
10%
3
13%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
3
15%
7
30%
46-60
5
25%
4
17%
61-75
7
35%
1
4%
76-90
Пропущено
22
12
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
2
9%
2
17%
1-15
6
27%
2
17%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
5
23%
1
8%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
1
5%
4
33%
76-90
Забито
39
57
13 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
2
5%
6
11%
1-15
6
15%
14
25%
16-30
5
13%
8
14%
31-45
5
13%
13
23%
46-60
9
23%
8
14%
61-75
12
31%
8
14%
76-90
Пропущено
49
37
26 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
4
8%
7
19%
1-15
11
22%
3
8%
16-30
11
22%
8
22%
31-45
10
20%
5
14%
46-60
8
16%
4
11%
61-75
5
10%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0
Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1
Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5
Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0
Результаты матчей
Лион
Монако
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
2
10 раз 33%
3
7 раз 23%
1
6 раз 20%
0
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лион
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
411
78
312
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
69
123
213
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
255
1020
1911
525
921
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|56 - 38
|58
|3.
|4:3 Заявка
|31
|16
|8
|7
|48 - 32
|56
|4.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 27
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|36 - 25
|51
|6.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 32
|46
|7.
|3:4 Заявка
|31
|11
|9
|11
|47 - 40
|42
|8.
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|39 - 49
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|45 - 37
|41
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 45
|40
|11.
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|38 - 40
|40
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|43 - 45
|37
|13.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|29 - 49
|32
|15.
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|32 - 51
|29
|16.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|30 - 41
|29
|17.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|37 - 61
|26
|18.
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|27 - 54
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 11
|30
|4.
|4:3 Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 13
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|8.
|3:4 Заявка
|16
|7
|3
|6
|32 - 24
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 20
|16
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 22
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|34 - 25
|31
|3.
|4:3 Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 20
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 21
|20
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 28
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|12.
|3:4 Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|12 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|12 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион - Монако
Исход игры
Лион
23.9% (28)
Ничья
47% (55)
Монако
29.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
50% (56)
Меньше
50% (56)
Обе команды забьют
Да
91.96% (103)
Нет
8.04% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.2% (47)
1:2 Монако
21.4% (25)
2:1 Лион
11.1% (13)
2:2 Ничья
6.8% (8)
1:0 Лион
4.3% (5)
3:2 Лион
2.6% (3)
0:1 Монако
2.6% (3)
1:3 Монако
1.7% (2)
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