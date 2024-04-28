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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Лион
 
Позже
Монако
Прогнозы 117
Лион 23.9% (28)
X 47% (55)
Монако 29.1% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Монако
2.45
4.12
3.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
55
Чалета-Цар
Дуе
12
О'Брайан
Джек
22
Мата
Клинтон
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
37
Нуама
Эрнест
10
Ляказетт
Александр
17
Бенрахма
Саид
1
Маецки
Радослав
2
Вандерсон
V
5
Керер
Тило
3
Марипан
Гильермо
27
Дьятта
Крепен
21
Аклиуш
Манес
19
Фофана
Юссуф
6
Закария
Денис
18
Минамино
Такуми
10
Бен-Йеддер
Виссам
29
Балогун
Фоларин
Лион
4-3-3
Монако
4-4-2

История личных встреч

Лион
Монако

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.7%
21.1%
18 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

33 матча

51.5%
15.2%
33.3%
17 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

54.5%
30.3%
15.2%
18 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
3:2
К
2:3
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
6:1
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
3:0
К
2:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
ТМС
0:1
Л1
0:3
Л1
3:1

Голы

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

2.19
1.53

Среднее время на гол

41
58

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.18
1.13

Среднее время на гол

76
80

Всего голов

55
44

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 15 (1) 0.5
О'Брайан Джек 4 0.13
Нуама Эрнест 3 0.1
Тальяфико Николас 3 0.1
Толиссо Корентен 2 (1) 0.07
Шерки Райан 1 0.03
Какере Максанс 1 0.03
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 (1) 0.03
Бальде Мама 1 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Бенрахма Саид 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Милагрес Энрике 1 0.03
Фофана Малик 1 0.03
Орбан Гифт 1 0.03
Альверо Скелли 1 0.03
Мата Клинтон 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 11 (1) 0.37
Минамино Такуми 9 0.3
Балогун Фоларин 7 0.23
Аклиуш Манес 7 0.23
Головин Александр 6 0.2
Закария Денис 4 0.13
Фофана Юссуф 3 0.1
Вандерсон V 3 0.1
Якобс Исмаил 1 0.03
Синго Вилфред 1 0.03
Бен Сехир Элиссе 1 0.03
Марипан Гильермо 1 0.03
Боаду Мирон 1 0.03
Кайо Энрике 0 0
Керер Тило 0 0
Дьятта Крепен 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Камара Мохамед 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 6 1
О'Брайан Джек 4 1
Толиссо Корентен 5 0
Мата Клинтон 5 0
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
Ляказетт Александр 2 1
Чалета-Цар Дуе 2 1
Нуама Эрнест 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 1
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Альверо Скелли 2 0
Бенрахма Саид 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0
Орбан Гифт 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 11 2
Головин Александр 8 1
Синго Вилфред 7 1
Магасса Сунгуту 6 0
Вандерсон V 4 1
Керер Тило 3 1
Камара Мохамед 4 0
Аклиуш Манес 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Диоп Эден 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Минамино Такуми 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Ади Хюттер 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Бен Сехир Элиссе 0 1
Маецки Радослав 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Уаттара Кассум 1 0

Результаты матчей

Лион
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Монако
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

9
9
Лион
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Монако
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

14
21
Лион
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Монако
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

20
18

Упущенные победы

23
30

Голы по времени матча

Забито

19
34
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
0
0%
3
9%
1-15
6
32%
9
26%
16-30
2
11%
5
15%
31-45
2
11%
6
18%
46-60
4
21%
4
12%
61-75
5
26%
7
21%
76-90

Пропущено

27
25
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
7%
5
20%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
8
30%
30%
6
24%
31-45
5
19%
4
16%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
4
15%
6
24%
76-90

Забито

20
23
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
10%
3
13%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
3
15%
7
30%
46-60
5
25%
4
17%
61-75
7
35%
1
4%
76-90

Пропущено

22
12
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
2
9%
2
17%
1-15
6
27%
2
17%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
5
23%
1
8%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
1
5%
4
33%
76-90

Забито

39
57
13 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
2
5%
6
11%
1-15
6
15%
14
25%
16-30
5
13%
8
14%
31-45
5
13%
13
23%
46-60
9
23%
8
14%
61-75
12
31%
8
14%
76-90

Пропущено

49
37
26 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
4
8%
7
19%
1-15
11
22%
3
8%
16-30
11
22%
8
22%
31-45
10
20%
5
14%
46-60
8
16%
4
11%
61-75
5
10%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0
Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1
Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5
Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0

Результаты матчей

Лион
Монако

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
2
10 раз 33%
3
7 раз 23%
1
6 раз 20%
0
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лион
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
7
8
3
12
2.5
3
12
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
12
3
2
13
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
25
5
10
20
1.5
19
11
5
25
2.5
9
21
1
29
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 56 - 38 58
3.
Брест
 4:3 Заявка 31 16 8 7 48 - 32 56
4.
Лилль
 Заявка 31 15 10 6 45 - 27 55
5.
Ницца
 Заявка 31 14 9 8 36 - 25 51
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 3:4 Заявка 31 11 9 11 47 - 40 42
8.
Лион
 Заявка 30 12 5 13 39 - 49 41
9.
Марсель
 Заявка 30 10 11 9 45 - 37 41
10.
Реймс
 Заявка 31 11 7 13 38 - 45 40
11.
Тулуза
 Заявка 31 10 10 11 38 - 40 40
12.
Монпелье
 Заявка 31 9 11 11 43 - 45 37
13.
Страсбург
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
14.
Нант
 Заявка 31 9 5 17 29 - 49 32
15.
Мец
 Заявка 31 8 5 18 32 - 51 29
16.
Гавр
 Заявка 31 6 11 14 30 - 41 29
17.
Лорьян
 Заявка 31 6 8 17 37 - 61 26
18.
Клермон
 Заявка 31 5 10 16 27 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 15 8 6 1 26 - 11 30
4.
Брест
 4:3 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Монако
 Заявка 15 8 3 4 22 - 13 27
7.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
8.
Ренн
 3:4 Заявка 16 7 3 6 32 - 24 24
9.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
10.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
13.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
14.
Тулуза
 Заявка 15 3 7 5 20 - 20 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 15 3 3 9 15 - 22 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 15 9 4 2 34 - 25 31
3.
Брест
 4:3 Заявка 16 8 3 5 24 - 19 27
4.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
5.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
6.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
7.
Нант
 Заявка 15 6 2 7 13 - 21 20
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 Заявка 16 5 4 7 22 - 28 19
11.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
12.
Ренн
 3:4 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Гавр
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (3)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 12 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 31-го тура французской Лиги 1 "Лион" принимает "Монако". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2024, осталось 21 минуту.

    Главный судья: Дешепи Бастьен

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 117
Лион 23.9% (28)
X 47% (55)
Монако 29.1% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Монако
2.45
4.12
3.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лион - Монако

Исход игры
Лион
23.9% (28)
Ничья
47% (55)
Монако
29.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
50% (56)
Меньше
50% (56)
Обе команды забьют
Да
91.96% (103)
Нет
8.04% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.2% (47)
1:2 Монако
21.4% (25)
2:1 Лион
11.1% (13)
2:2 Ничья
6.8% (8)
1:0 Лион
4.3% (5)
3:2 Лион
2.6% (3)
0:1 Монако
2.6% (3)
1:3 Монако
1.7% (2)
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