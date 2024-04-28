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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Robin Hensgens
Витесс
3:2
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
10' Желтая карточка
Дуарте Дерой
17' Желтая карточка
Вут Симен
1:0
22' Гол
Ааронсон Пакстен
29' Желтая карточка
Маркело Натангело
35' Желтая карточка
Ван Звам Джованни
1:1
44' Гол
Кордоба Иньиго
48' Желтая карточка
Хендрикс Рамон
1:2
49' Пенальти
Лонвейк Джастин
2:2
67' Гол
Ван Гинкел Марко
3:2
75' Гол
Ааронсон Пакстен
81' Вторая желтая карточка
Ван Звам Джованни
84' Желтая карточка
Пинту Мика
90'+3

Ход матча

10'
 
Дуарте Дерой
17'
 
Вут Симен
22'
Ааронсон Пакстен
1:0
29'
 
Маркело Натангело
35'
Ван Звам Джованни
 
44'
1:1
Кордоба Иньиго
46'
 
Да Крус Алессио
Дуарте Дерой
48'
Хендрикс Рамон
 
49'
1:2
Лонвейк Джастин
54'
 
Розье Лорейнц
Маркело Натангело
59'
Бутра Амин
Бёйтинк Томас
 
59'
Ван Гинкел Марко
Anis Hadj Moussa
 
67'
Ван Гинкел Марко
(Бутра Амин)
2:2
75'
Ааронсон Пакстен
(Козловски Кацпер)
3:2
77'
 
Петерсон Кристофер
Кордоба Иньиго
78'
 
Оратмангун Рагнар
Халилович Ален
80'
Корнелисс Энцо
Де Регт Гиан
 
81'
Ван Звам Джованни
 
84'
Пинту Мика
 
85'
Аркус Карлан
Тилеманс Матейс
 
86'
 
Браф Джейден
Вут Симен

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 368 Количество передач 370
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
43
Ван
Звам
Джованни
6
Ороз
Алоис
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
21
Тилеманс
Матейс
14
Ааронсон
Пакстен
28
Anis
Hadj
Moussa
25
Де
Регт
Гиан
19
Бёйтинк
Томас
17
Козловски
Кацпер
1
Копманс
Люк
3
Фофана
Садик
14
Гут
Родриго
2
Вут
Симен
24
Маркело
Натангело
35
Дейкс
Митчелл
21
Лонвейк
Джастин
6
Дуарте
Дерой
10
Халилович
Ален
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
Витесс
4-3-3
Фортуна Ситтард
5-4-1

История личных встреч

Витесс
Фортуна Ситтард

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
3:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:3
Э
4:2
Э
2:1
Э
2:1
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

1.71
3.17

Среднее время на гол

52
28

Всего голов

22
29

Голов в среднем за матч

1.83
2.42

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
37

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 5 0.16
Ааронсон Пакстен 4 0.13
Манхуф Миллион 4 0.13
Козловски Кацпер 2 0.06
Бутра Амин 2 0.06
Anis Hadj Moussa 1 0.03
Исима-Мирен Николя 1 0.03
Пинту Мика 1 0.03
Тилеманс Матейс 1 0.03
Мёленстен Мелле 1 0.03
Ороз Алоис 1 0.03
Де Регт Гиан 1 0.03
Аркус Карлан 0 0
Бёйтинк Томас 0 0
Хамулич Саид 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 12 (1) 0.39
Халилович Ален 4 (1) 0.13
Кордоба Иньиго 3 0.1
Гут Родриго 3 0.1
Лонвейк Джастин 3 (1) 0.1
Нослин Тейяни 3 0.1
Дуарте Дерой 2 0.06
Озьякуп Огузхан 1 0.03
Да Крус Алессио 1 0.03
Розье Лорейнц 1 0.03
Бельхейр Мухамед 1 0.03
Робберехт Милан 1 0.03
Пинту Иву 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Ферати Арианит 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 7 0
Хендрикс Рамон 6 0
Мёленстен Мелле 4 1
Аркус Карлан 4 0
Козловски Кацпер 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Исима-Мирен Николя 2 1
Ааронсон Пакстен 3 0
Де Регт Гиан 3 0
Ван Звам Джованни 1 1
Домджони Тони 2 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Пинту Мика 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Anis Hadj Moussa 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 7 1
Сиовас Димитрис 5 0
Пинту Иву 5 0
Дейкс Митчелл 4 0
Сирхейс Кай 4 0
Дуарте Дерой 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Озьякуп Огузхан 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Кордоба Иньиго 2 0
Оратмангун Рагнар 2 0
Вут Симен 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Маркело Натангело 1 0
Пандур Ивор 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0

Результаты матчей

Витесс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Фортуна Ситтард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
8
Витесс
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Фортуна Ситтард
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

38
8

Упущенные победы

7
24
Витесс
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Фортуна Ситтард
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
30% (9)
53% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

38
8

Упущенные победы

14
32

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
22 Не забивали 22
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
3
33%
4
40%
76-90

Пропущено

27
31
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
11%
1
3%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
4
15%
6
19%
31-45
3
11%
3
10%
46-60
4
15%
6
19%
61-75
8
30%
30%
11
35%
76-90

Забито

13
25
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
1
8%
4
16%
1-15
2
15%
5
20%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
4
31%
4
16%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
5
38%
4
16%
76-90

Пропущено

41
20
19 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
6
15%
1
5%
1-15
8
20%
4
20%
16-30
5
12%
3
15%
31-45
8
20%
3
15%
46-60
6
15%
4
20%
61-75
8
20%
5
25%
76-90

Забито

22
35
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
14%
4
11%
1-15
4
18%
5
14%
16-30
1
5%
4
11%
31-45
4
18%
7
20%
46-60
2
9%
7
20%
61-75
8
36%
8
23%
76-90

Пропущено

68
51
31 В 1-м тайме 19
37 Во 2-м тайме 32
23 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 23
9
13%
2
4%
1-15
13
19%
8
16%
16-30
9
13%
9
18%
31-45
11
16%
6
12%
46-60
10
15%
10
20%
61-75
16
24%
16
31%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ЮСФА - Витесс 0:1 Витесс - Фасо-Йенненга 0:2 ПСВ - Витесс 6:0 Витесс - НЕК Неймеген 0:3
Витесс - Спарта Роттердам 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Витесс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0
Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1

Результаты матчей

Витесс
Фортуна Ситтард

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
4:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 47%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
0
14 раз 47%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Витесс
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
1
14
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
6
9
4
11
1.5
2
13
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
14
0.5
Больше Меньше
16
14
5
25
1.5
9
21
1
29
2.5
6
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 31 27 3 1 103 - 17 84
2.
Фейеноорд
 Заявка 31 23 6 2 83 - 24 75
3.
Твенте
 Заявка 31 19 6 6 59 - 31 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 31 17 7 7 63 - 37 58
5.
Аякс
 Заявка 31 13 10 8 68 - 63 49
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 31 12 11 8 61 - 48 47
7.
Утрехт
 Заявка 31 12 10 9 45 - 43 46
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 31 12 7 12 46 - 43 43
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 31 11 9 11 45 - 42 42
10.
Херенвен
 Заявка 31 10 6 15 50 - 64 36
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 31 9 8 14 43 - 59 35
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 31 9 8 14 36 - 55 35
13.
Алмере Сити
 Заявка 31 7 12 12 31 - 51 33
14.
Хераклес
 Заявка 31 9 5 17 41 - 65 32
15.
Эксельсиор
 Заявка 31 5 11 15 46 - 66 26
16.
Валвейк
 Заявка 31 6 7 18 33 - 55 25
17.
Витесс
 Заявка 31 5 5 21 25 - 70 20
18.
Волендам
 Заявка 31 4 7 20 30 - 75 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
Аякс
 Заявка 16 8 6 2 36 - 24 30
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 8 4 4 33 - 22 28
7.
Утрехт
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 7 4 5 31 - 20 25
10.
Хераклес
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
11.
Херенвен
 Заявка 16 6 3 7 29 - 33 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
14.
Валвейк
 Заявка 16 4 5 7 21 - 27 17
15.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 13 2 1 56 - 9 41
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 41 - 14 39
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 7 5 4 26 - 21 26
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
5.
Твенте
 Заявка 15 6 5 4 26 - 16 23
6.
Утрехт
 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
12.
Херенвен
 Заявка 15 4 3 8 21 - 31 15
13.
Хераклес
 Заявка 16 3 2 11 16 - 35 11
14.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
16.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
17.
Валвейк
 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
18.
Волендам
 Заявка 16 1 5 10 16 - 37 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 28 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (14)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 18 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
Весь список

Топ нарушителей
Хераклес Брюнс Томас 9
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
Весь список
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