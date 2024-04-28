Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Джейден Брааф. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Халилович Ален навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Маркело Натангело получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Маркело Натангело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Сирхейс Кай нанес удар головой, но Элой Рум спокойно отбил мяч.

37' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' Хорошую попытку сделал Дейкс Митчелл . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Де Регт Гиан пробует нанести удар издали, но Люк Купманс держит все под контролем

35' Ван Звам Джованни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Тилеманс Матейс из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Сирхейс Кай пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем

32' Удар от ворот произведет Витесс

32' Дейкс Митчелл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Хорошую попытку сделал Бёйтинк Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Хорошую попытку сделал Кордоба Иньиго . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Anis Hadj Moussa из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Удар от ворот произведет Витесс

24' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Витесс

22' Г О О О О Л - Ааронсон Пакстен забивает ударом с левой ноги!

22' Козловски Кацпер пробует нанести удар издали, но Люк Купманс держит все под контролем

21' Халилович Ален пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем

21' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Витесс

19' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Вут Симен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

16' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Anis Hadj Moussa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Хорошую попытку сделал Ааронсон Пакстен . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

14' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

11' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Дуарте Дерой тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

9' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Кордоба Иньиго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Хорошую попытку сделал Сирхейс Кай . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Витесс

4' Кордоба Иньиго не смог попасть в створ ударом издали

2' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.