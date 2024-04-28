Тур: 31. Стадион: Гелредом. Главный судья: Robin Hensgens
3:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаДуарте Дерой
17' Желтая карточкаВут Симен
1:0
22' ГолАаронсон Пакстен
29' Желтая карточкаМаркело Натангело
35' Желтая карточкаВан Звам Джованни
1:1
44' ГолКордоба Иньиго
48' Желтая карточкаХендрикс Рамон
1:2
49' ПенальтиЛонвейк Джастин
2:2
67' ГолВан Гинкел Марко
3:2
75' ГолАаронсон Пакстен
81' Вторая желтая карточкаВан Звам Джованни
84' Желтая карточкаПинту Мика
90'+3
Ход матча
10'
17'
22'
1:0
44'
1:1
48'
49'
1:2
67'
2:2
75'
84'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 10
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
368 Количество передач 370
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
25
Де
Регт
Гиан
14
Гут
Родриго
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
58 Виссер ЭндиНападающий
-
Главный тренер: Стюринг Эдвард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Браф ДжейденНападающий
-
17 Гриффит ИманНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Витесс
Фортуна Ситтард
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
1.71
3.17
Среднее время на гол
52
28
Всего голов
22
29
Голов в среднем за матч
1.83
2.42
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
37
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|5
|0.16
|Ааронсон Пакстен
|4
|0.13
|Манхуф Миллион
|4
|0.13
|Козловски Кацпер
|2
|0.06
|Бутра Амин
|2
|0.06
|Anis Hadj Moussa
|1
|0.03
|Исима-Мирен Николя
|1
|0.03
|Пинту Мика
|1
|0.03
|Тилеманс Матейс
|1
|0.03
|Мёленстен Мелле
|1
|0.03
|Ороз Алоис
|1
|0.03
|Де Регт Гиан
|1
|0.03
|Аркус Карлан
|0
|0
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|12 (1)
|0.39
|Халилович Ален
|4 (1)
|0.13
|Кордоба Иньиго
|3
|0.1
|Гут Родриго
|3
|0.1
|Лонвейк Джастин
|3 (1)
|0.1
|Нослин Тейяни
|3
|0.1
|Дуарте Дерой
|2
|0.06
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.03
|Да Крус Алессио
|1
|0.03
|Розье Лорейнц
|1
|0.03
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.03
|Робберехт Милан
|1
|0.03
|Пинту Иву
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|7
|0
|Хендрикс Рамон
|6
|0
|Мёленстен Мелле
|4
|1
|Аркус Карлан
|4
|0
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Исима-Мирен Николя
|2
|1
|Ааронсон Пакстен
|3
|0
|Де Регт Гиан
|3
|0
|Ван Звам Джованни
|1
|1
|Домджони Тони
|2
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Тилеманс Матейс
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
|Anis Hadj Moussa
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|7
|1
|Сиовас Димитрис
|5
|0
|Пинту Иву
|5
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Сирхейс Кай
|4
|0
|Дуарте Дерой
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Кордоба Иньиго
|2
|0
|Оратмангун Рагнар
|2
|0
|Вут Симен
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Маркело Натангело
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Фортуна Ситтард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
8
Витесс
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Фортуна Ситтард
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
38
8
Упущенные победы
7
24
Витесс
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Фортуна Ситтард
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
30% (9)
53% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
38
8
Упущенные победы
14
32
Голы по времени матча
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
22 Не забивали 22
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
3
33%
4
40%
76-90
Пропущено
27
31
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
11%
1
3%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
4
15%
6
19%
31-45
3
11%
3
10%
46-60
4
15%
6
19%
61-75
8
30%
30%
11
35%
76-90
Забито
13
25
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
1
8%
4
16%
1-15
2
15%
5
20%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
4
31%
4
16%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
5
38%
4
16%
76-90
Пропущено
41
20
19 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
6
15%
1
5%
1-15
8
20%
4
20%
16-30
5
12%
3
15%
31-45
8
20%
3
15%
46-60
6
15%
4
20%
61-75
8
20%
5
25%
76-90
Забито
22
35
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
14%
4
11%
1-15
4
18%
5
14%
16-30
1
5%
4
11%
31-45
4
18%
7
20%
46-60
2
9%
7
20%
61-75
8
36%
8
23%
76-90
Пропущено
68
51
31 В 1-м тайме 19
37 Во 2-м тайме 32
23 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 23
9
13%
2
4%
1-15
13
19%
8
16%
16-30
9
13%
9
18%
31-45
11
16%
6
12%
46-60
10
15%
10
20%
61-75
16
24%
16
31%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ЮСФА - Витесс 0:1 Витесс - Фасо-Йенненга 0:2 ПСВ - Витесс 6:0 Витесс - НЕК Неймеген 0:3
Витесс - Спарта Роттердам 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Витесс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0
Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1
Результаты матчей
Витесс
Фортуна Ситтард
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
4:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 47%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
0
14 раз 47%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Витесс
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
114
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
69
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1614
Больше Меньше
1614
525
921
129
624
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|103 - 17
|84
|2.
|Заявка
|31
|23
|6
|2
|83 - 24
|75
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|59 - 31
|63
|4.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 37
|58
|5.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|68 - 63
|49
|6.
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|61 - 48
|47
|7.
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|45 - 43
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|46 - 43
|43
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|45 - 42
|42
|10.
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|50 - 64
|36
|11.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|43 - 59
|35
|12.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|36 - 55
|35
|13.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|31 - 51
|33
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|41 - 65
|32
|15.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|46 - 66
|26
|16.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|33 - 55
|25
|17.
|Заявка
|31
|5
|5
|21
|25 - 70
|20
|18.
|Заявка
|31
|4
|7
|20
|30 - 75
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|36 - 24
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 22
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 20
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|29 - 33
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|15.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|56 - 9
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 14
|39
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 31
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 35
|11
|14.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|16.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 37
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|28 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (14)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|18 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8