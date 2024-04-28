Тур: 31. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
0:1
Первый тайм: 30'
Ход матча
16'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
34
Де
Вит
Меес
16
Мейнанс
Свен
11
Садик
Ибраим
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
-
5 Бас ЮриЗащитник
-
21 Артс Д'ЛеануЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестНападающий
-
36 Finn Stam
-
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
25 матчей
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.18
1.14
Среднее время на гол
76
78
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.79
1.64
Среднее время на гол
50
55
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
1.52
1.36
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
59
66
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|12 (2)
|0.39
|Огава Коки
|10 (2)
|0.32
|Хансен Сонтье
|5
|0.16
|Гонсалес Роберто
|5
|0.16
|Пропер Дирк
|4
|0.13
|Дост Бас
|4 (1)
|0.13
|Бас Юри
|3
|0.1
|Ван Рой Барт
|2
|0.06
|Вердонк Калвин
|2
|0.06
|Сано Кадаи
|2
|0.06
|Тавшан Элаис
|2
|0.06
|Чери Тьяронн
|2
|0.06
|Росс Матиас
|2
|0.06
|Худемакерс Меес
|1
|0.03
|Шоне Лассе
|1 (1)
|0.03
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.03
|Перейра Брайанн
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|27 (1)
|0.87
|Де Вит Дани
|10 (1)
|0.32
|Сугавара Юкинари
|4
|0.13
|Ван Боммел Рубен
|4
|0.13
|Мейнанс Свен
|3
|0.1
|Лахдо Майкель
|3
|0.1
|Класи Йорди
|2
|0.06
|Инди Мартинс
|1
|0.03
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.03
|Одгор Йенс
|1
|0.03
|Садик Ибраим
|1
|0.03
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.03
|Данташ Тьягу
|1
|0.03
|Поку Эрнест
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Белич Кристиян
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|4
|1
|Вердонк Калвин
|5
|0
|Бас Юри
|5
|0
|Худемакерс Меес
|2
|1
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Нюйтинк Брэм
|3
|0
|Сандлер Филипп
|3
|0
|Пропер Дирк
|3
|0
|Гонсалес Роберто
|2
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Хансен Сонтье
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Артс Д'Леану
|1
|0
|Сано Кадаи
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|6
|0
|Базур Рихедли
|5
|0
|Белич Кристиян
|5
|0
|Класи Йорди
|4
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Мейнанс Свен
|2
|0
|Гус Ваутер
|2
|0
|Касиус Денсо
|0
|1
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Аддай Джейден
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
АЗ Алкмаар
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
12
7
НЕК Неймеген
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
АЗ Алкмаар
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
24
34
НЕК Неймеген
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
АЗ Алкмаар
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
27% (8)
50% (15)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
36
41
Голы по времени матча
Забито
33
23
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 18
1
3%
2
9%
1-15
2
6%
5
22%
16-30
9
27%
2
9%
31-45
8
24%
6
26%
46-60
7
21%
4
17%
61-75
6
18%
4
17%
76-90
Пропущено
19
21
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
21%
1
5%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
7
37%
6
29%
76-90
Забито
25
35
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
2
8%
9
26%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
7
28%
1
3%
31-45
6
24%
7
20%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
7
28%
9
26%
76-90
Пропущено
26
15
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
12%
5
33%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
7
27%
1
7%
61-75
7
27%
2
13%
76-90
Забито
58
58
22 В 1-м тайме 22
36 Во 2-м тайме 36
15 Забивали первыми 19
3 Не забивали 5
3
5%
11
19%
1-15
3
5%
8
14%
16-30
16
28%
3
5%
31-45
14
24%
13
22%
46-60
9
16%
10
17%
61-75
13
22%
13
22%
76-90
Пропущено
45
36
16 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 20
7
16%
6
17%
1-15
4
9%
5
14%
16-30
5
11%
6
17%
31-45
5
11%
7
19%
46-60
10
22%
4
11%
61-75
14
31%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1
НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0
Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
4:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 30%
3
9 раз 30%
2
7 раз 23%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
8 раз 27%
1
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
78
78
114
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
87
78
411
312
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
255
1812
1812
1119
1020
228
525
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|103 - 17
|84
|2.
|Заявка
|31
|23
|6
|2
|83 - 24
|75
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|59 - 31
|63
|4.
|1:0 Заявка
|31
|17
|7
|7
|61 - 37
|58
|5.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|68 - 63
|49
|6.
|0:1 Заявка
|31
|12
|11
|8
|61 - 46
|47
|7.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|43 - 41
|45
|8.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|45 - 42
|42
|9.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|50 - 64
|36
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|34 - 52
|35
|12.
|1:0 Заявка
|31
|9
|8
|14
|41 - 58
|35
|13.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|31 - 51
|33
|14.
|0:1 Заявка
|31
|9
|5
|17
|40 - 63
|32
|15.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|46 - 66
|26
|16.
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|31 - 53
|24
|17.
|Заявка
|30
|4
|7
|19
|30 - 74
|19
|18.
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|1:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|36 - 24
|30
|6.
|0:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 20
|25
|10.
|0:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|29 - 33
|21
|12.
|1:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 28
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|56 - 9
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 14
|39
|3.
|1:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 21
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|0:1 Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|10.
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 31
|15
|13.
|0:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 33
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|16.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 36
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (14)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|27 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|18 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8