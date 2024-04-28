Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда НЕК Неймеген играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Ох, нехорошо это выглядит. Базур Рихедли получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Базур Рихедли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Перейра Брайанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Ох, нехорошо это выглядит. Садик Ибраим получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Садик Ибраим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

40' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

40' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Сано Кадаи нанес удар головой, но Мэтью Райан спокойно отбил мяч.

37' Матч возобновится спорным мячом

37' Ох, нехорошо это выглядит. Де Вит Дани получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Де Вит Дани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

29' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

28' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

28' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

27' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Базур Рихедли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Садик Ибраим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

17' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Г О О О О Л - Де Вит Дани забивает ударом с правой ноги!

16' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

15' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Белич Кристиян не может быть тем, кто коснется мяча после его отскока от рамки ворот. Непрямой штрафной удар!

14' Садик Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

9' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Садик Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Базур Рихедли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

2' Де Вит Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Перейра Брайанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Чери Тьяронн пробует нанести удар издали, но Мэтью Райан держит все под контролем

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.