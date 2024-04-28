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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 12540 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
НЕК Неймеген
0:3
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
0:1
16' Гол
Де Вит Дани
34' Желтая карточка
Де Вит Дани
49' Желтая карточка
Павлидис Вангелис
0:2
58' Гол
Павлидис Вангелис
66' Желтая карточка
Пропер Дирк
74' Желтая карточка
Сугавара Юкинари
87' Желтая карточка
Де Вит Меес
90' Желтая карточка
Сано Кадаи
0:3
90' Гол
Поку Эрнест
90'+7

Ход матча

16'
0:1
Де Вит Дани
24'
Росс Матиас
Сандлер Филипп
 
34'
 
Де Вит Дани
49'
 
Павлидис Вангелис
55'
Хансен Сонтье
Перейра Брайанн
 
58'
0:2
Павлидис Вангелис
66'
Пропер Дирк
 
67'
Со Силла
Гонсалес Роберто
 
74'
 
Сугавара Юкинари
75'
 
Данташ Тьягу
Белич Кристиян
81'
 
Ван Бредероде Мирон
Ван Боммел Рубен
87'
 
Де Вит Меес
90'
 
Поку Эрнест
Садик Ибраим
90'
 
Мёллер Вольфе Давид
Де Вит Меес
90'
Сано Кадаи
 
90'
0:3
Поку Эрнест
(Ван Бредероде Мирон)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 505 Количество передач 450
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Силлессен
Яспер
2
Перейра
Брайанн
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
11
Гонсалес
Роберто
9
Чери
Тьяронн
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
5
Пенетра
Алешандре
25
Базур
Рихедли
34
Де
Вит
Меес
16
Мейнанс
Свен
14
Белич
Кристиян
11
Садик
Ибраим
10
Де
Вит
Дани
15
Ван
Боммел
Рубен
9
Павлидис
Вангелис
НЕК Неймеген
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

25 матчей

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:2
Э
0:3
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:1
ТМК
4:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
2:4
К
2:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.18
1.14

Среднее время на гол

76
78

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.79
1.64

Среднее время на гол

50
55

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.52
1.36

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

59
66

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 12 (2) 0.39
Огава Коки 10 (2) 0.32
Хансен Сонтье 5 0.16
Гонсалес Роберто 5 0.16
Пропер Дирк 4 0.13
Дост Бас 4 (1) 0.13
Бас Юри 3 0.1
Ван Рой Барт 2 0.06
Вердонк Калвин 2 0.06
Сано Кадаи 2 0.06
Тавшан Элаис 2 0.06
Чери Тьяронн 2 0.06
Росс Матиас 2 0.06
Худемакерс Меес 1 0.03
Шоне Лассе 1 (1) 0.03
Ларсен Ларс Олден 1 0.03
Перейра Брайанн 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 28 (1) 0.9
Де Вит Дани 10 (1) 0.32
Сугавара Юкинари 4 0.13
Ван Боммел Рубен 4 0.13
Мейнанс Свен 3 0.1
Лахдо Майкель 3 0.1
Класи Йорди 2 0.06
Ван Бредероде Мирон 1 0.03
Инди Мартинс 1 0.03
Поку Эрнест 1 0.03
Одгор Йенс 1 0.03
Садик Ибраим 1 0.03
Мёллер Вольфе Давид 1 0.03
Данташ Тьягу 1 0.03
Базур Рихедли 0 0
Касиус Денсо 0 0
Белич Кристиян 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Пенетра Алешандре 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 4 1
Вердонк Калвин 5 0
Бас Юри 5 0
Пропер Дирк 4 0
Худемакерс Меес 2 1
Тавшан Элаис 2 1
Нюйтинк Брэм 3 0
Сандлер Филипп 3 0
Гонсалес Роберто 2 0
Шоне Лассе 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Росс Матиас 2 0
Хансен Сонтье 2 0
Сано Кадаи 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Артс Д'Леану 1 0
Неттен Люк 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 7 0
Базур Рихедли 5 0
Белич Кристиян 5 0
Класи Йорди 4 0
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Инди Мартинс 3 0
Мейнанс Свен 2 0
Гус Ваутер 2 0
Касиус Денсо 0 1
Павлидис Вангелис 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Де Вит Меес 1 0
Садик Ибраим 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Аддай Джейден 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
АЗ Алкмаар
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

12
7
НЕК Неймеген
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
АЗ Алкмаар
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

24
34
НЕК Неймеген
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
АЗ Алкмаар
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
26% (8)
48% (15)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

36
41

Голы по времени матча

Забито

33
26
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 18
1
3%
2
8%
1-15
2
6%
6
23%
16-30
9
27%
2
8%
31-45
8
24%
7
27%
46-60
7
21%
4
15%
61-75
6
18%
5
19%
76-90

Пропущено

22
21
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
18%
1
5%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
8
36%
6
29%
76-90

Забито

25
35
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
8%
9
26%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
7
28%
1
3%
31-45
6
24%
7
20%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
7
28%
9
26%
76-90

Пропущено

26
15
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
12%
5
33%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
7
27%
1
7%
61-75
7
27%
2
13%
76-90

Забито

58
61
22 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 38
15 Забивали первыми 20
4 Не забивали 5
3
5%
11
18%
1-15
3
5%
9
15%
16-30
16
28%
3
5%
31-45
14
24%
14
23%
46-60
9
16%
10
16%
61-75
13
22%
14
23%
76-90

Пропущено

48
36
17 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 20
7
15%
6
17%
1-15
5
10%
5
14%
16-30
5
10%
6
17%
31-45
6
13%
7
19%
46-60
10
21%
4
11%
61-75
15
31%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1
НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0
Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
4:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
3
9 раз 29%
2
7 раз 23%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
8 раз 26%
1
7 раз 23%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
2
10
6
1.5
11
4
7
9
2.5
7
8
1
15
3.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
3
8
7
1.5
8
8
4
11
2.5
4
12
1
14
3.5
1
15
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
26
5
18
13
1.5
19
12
11
20
2.5
11
20
2
29
3.5
5
26
1
30
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 31 27 3 1 103 - 17 84
2.
Фейеноорд
 Заявка 31 23 6 2 83 - 24 75
3.
Твенте
 Заявка 31 19 6 6 59 - 31 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 31 17 7 7 63 - 37 58
5.
Аякс
 Заявка 31 13 10 8 68 - 63 49
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 31 12 11 8 61 - 48 47
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 31 12 10 9 43 - 41 46
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 31 11 9 11 45 - 42 42
9.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 31 11 8 12 45 - 43 41
10.
Херенвен
 Заявка 31 10 6 15 50 - 64 36
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 30 9 8 13 34 - 52 35
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 31 9 8 14 43 - 59 35
13.
Алмере Сити
 Заявка 31 7 12 12 31 - 51 33
14.
Хераклес
 Заявка 31 9 5 17 41 - 65 32
15.
Эксельсиор
 Заявка 31 5 11 15 46 - 66 26
16.
Валвейк
 0:0 Заявка 31 6 7 18 31 - 53 25
17.
Волендам
 0:0 Заявка 31 4 8 19 30 - 74 20
18.
Витесс
 Заявка 30 4 5 21 22 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
Аякс
 Заявка 16 8 6 2 36 - 24 30
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 8 4 4 33 - 22 28
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 7 4 5 31 - 20 25
10.
Хераклес
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
11.
Херенвен
 Заявка 16 6 3 7 29 - 33 21
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
13.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 16 4 6 6 22 - 24 18
14.
Валвейк
 0:0 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
15.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Волендам
 0:0 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 13 2 1 56 - 9 41
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 41 - 14 39
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 7 5 4 26 - 21 26
4.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
5.
Твенте
 Заявка 15 6 5 4 26 - 16 23
6.
Утрехт
 0:0 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
12.
Херенвен
 Заявка 15 4 3 8 21 - 31 15
13.
Хераклес
 Заявка 16 3 2 11 16 - 35 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
16.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
17.
Волендам
 0:0 Заявка 16 1 6 9 16 - 36 9
18.
Валвейк
 0:0 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 28 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (14)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 18 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
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Топ нарушителей
Хераклес Брюнс Томас 9
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
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