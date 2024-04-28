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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Страсбург
1:3
Второй тайм: 89'
Ницца
0'
1:0
18' Гол
Баква Дилан
34' Желтая карточка
Чо Мохамед-Али
1:1
44' Пенальти
Гессан Эванн
49' Желтая карточка
Сантос Андрей
1:2
52' Гол
Данте Бонфим
63' Желтая карточка
Абакар Силла
1:3
83' Гол
Сансон Морган
85' Желтая карточка
Бар Мельвен

Ход матча

18'
Баква Дилан
1:0
34'
 
Чо Мохамед-Али
44'
1:1
Гессан Эванн
49'
Сантос Андрей
 
52'
1:2
Данте Бонфим
(Бога Жереми)
62'
 
Менди Антуан
Ндайишимийе Юссуф
62'
 
Сансон Морган
Будауи Хишем
63'
Абакар Силла
 
69'
Сахи Дион
Делен Тома
 
69'
Себас Жереми
Сиссоко Ибраима
 
71'
 
Моффи Теремас
Чо Мохамед-Али
78'
Абубакар Али
Баква Дилан
 
78'
Гамейро Кевин
Эмега Эмануэль
 
81'
 
Лаборд Гаэтан
Гессан Эванн
81'
 
Перро Ромен
Бога Жереми
83'
1:3
Сансон Морган
(Перро Ромен)
85'
 
Бар Мельвен

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 173 Количество передач 315
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 115
Страсбург 20.9% (24)
X 45.2% (52)
Ницца 33.9% (39)
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Прогноз на матч от Liveresult
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36
Беллаароуч
Алаа
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
24
Абакар
Силла
28
Сеная
Марвин
8
Сантос
Андрей
27
Сиссоко
Ибраима
3
Делен
Тома
26
Баква
Дилан
10
Эмега
Эмануэль
19
Диарра
Хабиб
1
Булка
Марцин
8
Росарио
Пабло
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Тюрам
Кефрен
25
Чо
Мохамед-Али
29
Гессан
Эванн
7
Бога
Жереми
Страсбург
3-4-3
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Страсбург
Ницца

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1.33

Среднее время на гол

105
67

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.57

Среднее время на гол

108
157

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.85
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

106
97

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 7 0.23
Гамейро Кевин 4 (2) 0.13
Баква Дилан 3 0.1
Сахи Дион 3 0.1
Мотиба Лебо 3 0.1
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Диарра Хабиб 2 (1) 0.06
Абакар Силла 2 0.06
Себас Жереми 2 0.06
Делен Тома 1 0.03
Сеная Марвин 1 0.03
Мванга Жуниор 1 0.03
Гильберт Фредерик 1 0.03
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Соу Саиду 0 0
Абубакар Али 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 11 (3) 0.35
Гессан Эванн 6 (2) 0.19
Бога Жереми 5 0.16
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.13
Сансон Морган 2 0.06
Будауи Хишем 2 0.06
Бар Мельвен 1 0.03
Данте Бонфим 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Тюрам Кефрен 1 0.03
Лоше Том 1 0.03
Тодибо Жан-Клер 0 0
Чо Мохамед-Али 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Ибраима 6 0
Баква Дилан 4 1
Сеная Марвин 4 1
Делен Тома 5 0
Дукуре Исмаэль 4 0
Абакар Силла 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Перрен Люка 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Диарра Хабиб 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Соу Саиду 2 0
Сантос Андрей 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Нзингула Рабби 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 6 1
Данте Бонфим 5 1
Бар Мельвен 6 0
Тюрам Кефрен 6 0
Будауи Хишем 5 0
Лотомба Жордан 4 0
Моффи Теремас 4 0
Сансон Морган 3 0
Росарио Пабло 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Лаборд Гаэтан 2 0
Перро Ромен 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Бога Жереми 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лоше Том 1 0

Результаты матчей

Страсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Ницца
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
5
Страсбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

12
14
Страсбург
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Ницца
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
57% (17)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

17
19

Голы по времени матча

Забито

18
14
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
1
6%
4
29%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
6
33%
5
36%
61-75
5
28%
2
14%
76-90

Пропущено

20
15
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
7
35%
3
20%
31-45
6
30%
3
20%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
1
5%
3
20%
76-90

Забито

14
19
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
2
14%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
14%
3
16%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
7
50%
5
26%
76-90

Пропущено

22
9
14 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 6
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
2
22%
16-30
6
27%
1
11%
31-45
4
18%
1
11%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
2
9%
5
56%
76-90

Забито

32
33
8 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 18
9 Не забивали 9
3
9%
6
18%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
3
9%
3
9%
31-45
5
16%
5
15%
46-60
7
22%
9
27%
61-75
12
38%
7
21%
76-90

Пропущено

42
24
25 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 6
25 Не пропускали 15
6
14%
1
4%
1-15
6
14%
5
21%
16-30
13
31%
4
17%
31-45
10
24%
4
17%
46-60
4
10%
2
8%
61-75
3
7%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0
Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1
Ницца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2
Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1

Результаты матчей

Страсбург
Ницца

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
9 раз 30%
2
8 раз 27%
3
2 раза 7%
1
12 раз 40%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
6
9
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
3
12
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
21
9
10
20
1.5
9
21
2
28
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 56 - 38 58
3.
Лилль
 Заявка 31 15 10 6 45 - 27 55
4.
Брест
 Заявка 30 15 8 7 44 - 29 53
5.
Ницца
 3:1 Заявка 31 14 9 8 36 - 25 51
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 30 12 5 13 39 - 49 41
9.
Марсель
 Заявка 30 10 11 9 45 - 37 41
10.
Реймс
 1:4 Заявка 31 11 7 13 38 - 45 40
11.
Тулуза
 2:1 Заявка 31 10 10 11 38 - 40 40
12.
Монпелье
 Заявка 31 9 11 11 43 - 45 37
13.
Страсбург
 1:3 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
14.
Нант
 Заявка 31 9 5 17 29 - 49 32
15.
Мец
 Заявка 31 8 5 18 32 - 51 29
16.
Гавр
 Заявка 31 6 11 14 30 - 41 29
17.
Лорьян
 1:2 Заявка 31 6 8 17 37 - 61 26
18.
Клермон
 4:1 Заявка 31 5 10 16 27 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 15 8 6 1 26 - 11 30
4.
Брест
 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5.
Ницца
 3:1 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Монако
 Заявка 15 8 3 4 22 - 13 27
7.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Реймс
 1:4 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
10.
Страсбург
 1:3 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
13.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
14.
Тулуза
 2:1 Заявка 15 3 7 5 20 - 20 16
15.
Клермон
 4:1 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 1:2 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 15 3 3 9 15 - 22 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 15 9 4 2 34 - 25 31
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Тулуза
 2:1 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
5.
Ницца
 3:1 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
6.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
7.
Нант
 Заявка 15 6 2 7 13 - 21 20
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 1:4 Заявка 16 5 4 7 22 - 28 19
11.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
12.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 1:3 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 1:2 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Гавр
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 4:1 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (3)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 12 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 42.6% пользователей.
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    Прогнозы 115
    Страсбург 20.9% (24)
    X 45.2% (52)
    Ницца 33.9% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Ницца
    51.00
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    5.90
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    3.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 1:3 Ницца

    Исход игры
    Страсбург
    20.9% (24)
    Ничья
    45.2% (52)
    Ницца
    33.9% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.51% (39)
    Меньше
    65.49% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    77.88% (88)
    Нет
    22.12% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.6% (49)
    1:2 Ницца
    19.1% (22)
    0:1 Ницца
    14.8% (17)
    2:1 Страсбург
    11.3% (13)
    1:0 Страсбург
    6.1% (7)
    3:1 Страсбург
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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