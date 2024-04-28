Тур: 31. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Леонард Томас
0'
1:0
18' ГолБаква Дилан
34' Желтая карточкаЧо Мохамед-Али
1:1
44' ПенальтиГессан Эванн
49' Желтая карточкаСантос Андрей
1:2
52' ГолДанте Бонфим
63' Желтая карточкаАбакар Силла
1:3
83' ГолСансон Морган
85' Желтая карточкаБар Мельвен
90' Желтая карточкаСансон Морган
90'+5
Ход матча
18'
1:0
34'
44'
1:1
49'
52'
1:2
63'
69'
83'
1:3
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
476 Количество передач 540
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Абакар
Силла
28
Сеная
Марвин
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
29
Гессан
Эванн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
-
28 Сеная МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
-
19 Диарра ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Соу СаидуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Себас ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
33 Абубакар АлиНападающий
-
11 Сахи ДионНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Страсбург
Ницца
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.86
1.33
Среднее время на гол
105
67
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.57
Среднее время на гол
108
157
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
0.85
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
106
97
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|7
|0.23
|Гамейро Кевин
|4 (2)
|0.13
|Баква Дилан
|3
|0.1
|Сахи Дион
|3
|0.1
|Мотиба Лебо
|3
|0.1
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.06
|Диарра Хабиб
|2 (1)
|0.06
|Абакар Силла
|2
|0.06
|Себас Жереми
|2
|0.06
|Делен Тома
|1
|0.03
|Сеная Марвин
|1
|0.03
|Мванга Жуниор
|1
|0.03
|Гильберт Фредерик
|1
|0.03
|Габриэл Анжело
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
|Абубакар Али
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|11 (3)
|0.35
|Гессан Эванн
|6 (2)
|0.19
|Бога Жереми
|5
|0.16
|Лаборд Гаэтан
|4 (1)
|0.13
|Сансон Морган
|2
|0.06
|Будауи Хишем
|2
|0.06
|Бар Мельвен
|1
|0.03
|Данте Бонфим
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Тюрам Кефрен
|1
|0.03
|Лоше Том
|1
|0.03
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Перро Ромен
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Ибраима
|6
|0
|Баква Дилан
|4
|1
|Сеная Марвин
|4
|1
|Делен Тома
|5
|0
|Дукуре Исмаэль
|4
|0
|Абакар Силла
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Эмега Эмануэль
|3
|0
|Диарра Хабиб
|3
|0
|Мванга Жуниор
|3
|0
|Виейра Патрик
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Сантос Андрей
|2
|0
|Габриэл Анжело
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Нзингула Рабби
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|6
|1
|Данте Бонфим
|5
|1
|Бар Мельвен
|6
|0
|Тюрам Кефрен
|6
|0
|Будауи Хишем
|5
|0
|Сансон Морган
|4
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Моффи Теремас
|4
|0
|Росарио Пабло
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|Перро Ромен
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Лоше Том
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Ницца
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
5
Страсбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Ницца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
12
14
Страсбург
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Ницца
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (5)
58% (18)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
19
17
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
1
5%
4
24%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
6
32%
5
29%
29%
61-75
5
26%
3
18%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
4
25%
16-30
8
35%
3
19%
31-45
7
30%
3
19%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
2
9%
3
19%
76-90
Забито
14
19
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
2
14%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
14%
3
16%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
7
50%
5
26%
76-90
Пропущено
22
9
14 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 6
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
2
22%
16-30
6
27%
1
11%
31-45
4
18%
1
11%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
2
9%
5
56%
76-90
Забито
33
36
9 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 18
9 Не забивали 9
3
9%
6
17%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
3
9%
4
11%
31-45
5
15%
6
17%
46-60
7
21%
9
25%
61-75
12
36%
8
22%
76-90
Пропущено
45
25
26 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 16
6
13%
1
4%
1-15
6
13%
6
24%
16-30
14
31%
4
16%
31-45
11
24%
4
16%
46-60
4
9%
2
8%
61-75
4
9%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0
Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1
Ницца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2
Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1
Результаты матчей
Страсбург
Ницца
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
1
12 раз 39%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
123
79
69
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
106
312
412
114
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
229
1021
1021
229
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|56 - 38
|58
|3.
|4:3 Заявка
|31
|16
|8
|7
|48 - 32
|56
|4.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 27
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|36 - 25
|51
|6.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 32
|46
|7.
|3:4 Заявка
|31
|11
|9
|11
|47 - 40
|42
|8.
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|39 - 49
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|45 - 37
|41
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 45
|40
|11.
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|38 - 40
|40
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|43 - 45
|37
|13.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|29 - 49
|32
|15.
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|32 - 51
|29
|16.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|30 - 41
|29
|17.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|37 - 61
|26
|18.
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|27 - 54
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 11
|30
|4.
|4:3 Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 13
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|8.
|3:4 Заявка
|16
|7
|3
|6
|32 - 24
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 20
|16
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 22
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|34 - 25
|31
|3.
|4:3 Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 20
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 21
|20
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 28
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|12.
|3:4 Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|12 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|12 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 1:3 Ницца
Исход игры
Страсбург
20.9% (24)
Ничья
45.2% (52)
Ницца
33.9% (39)
Тотал 2.5
Больше
34.51% (39)
Меньше
65.49% (74)
Обе команды забьют
Да
77.88% (88)
Нет
22.12% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (49)
1:2 Ницца
19.1% (22)
0:1 Ницца
14.8% (17)
2:1 Страсбург
11.3% (13)
1:0 Страсбург
6.1% (7)
3:1 Страсбург
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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