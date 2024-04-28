Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

46' Делен Тома из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Чо Мохамед-Али пробует нанести удар издали, но Алаа Беллаарух держит все под контролем

45' Команда Ницца сравняла счет! Игра продолжается!

44' Г О О О О О Л - Гессан Эванн из команды Ницца забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Алаа Беллаарух прыгнул не в ту сторону.

44' После проверки VAR судья не изменил решения - Ницца пробьет пенальти!

43' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ницца

40' Удар от ворот произведет Страсбург

40' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

39' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Гессан Эванн из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Бога Жереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Гессан Эванн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Сантос Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Удар от ворот произведет Ницца

36' Гессан Эванн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Сантос Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Беллаароуч Алаа взял и забрал мяч на выходе

26' Хорошую попытку сделал Сиссоко Ибраима . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Команда Страсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Г О О О О Л - Баква Дилан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

18' Хорошую попытку сделал Эмега Эмануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Страсбург

17' Будауи Хишем выиграл воздушное противоборство у Люка Перрен.

17' Росарио Пабло из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Юссуф Ндайшимие выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Хорошую попытку сделал Эмега Эмануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Сеная Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Делен Тома навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Чо Мохамед-Али навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Люка Перрен успешно блокирует удар.

10' Удар от ворот произведет Страсбург

10' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Ницца

8' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Страсбург

5' Удар от ворот произведет Ницца

5' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Страсбург пробьет пенальти!

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Страсбург

4' Баква Дилан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Близко! Баква Дилан нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

4' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Диарра Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Страсбург начинает с центра поля