Тур: 31. Стадион: Стад де Мустуар. Зрители: 16125 Главный судья: Ангула Гаэль
0'
1:0
19' ГолПонсо Жульен
31' Желтая карточкаАджей Натаниэль
38' Желтая карточкаДиарра Мусса
51' Желтая карточкаАбухляль Закария
1:1
59' ГолДаллинга Тийс
1:2
83' ГолСиссоко Ибрагим
87' Желтая карточкаСьерро Венсан
Ход матча
19'
1:0
31'
38'
51'
59'
1:1
83'
1:2
87'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
21
Понсо
Жульен
50
Рестес
Гийом
23
Диарра
Мусса
25
Кебен
Кевин
15
Доннум
Арон
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
27 Тосин АйегунНападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Бабика ШавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лорьян
Тулуза
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
24 матча
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
2 победы 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
8 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
16
Голов в среднем за матч
0.64
1.23
Среднее время на гол
141
73
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.23
0.73
Среднее время на гол
73
123
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
0.96
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
93
90
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамба Мохаммед
|7
|0.23
|Крупи Эли Джуниор
|5
|0.16
|Февр Ромен
|5
|0.16
|Понсо Жульен
|3
|0.1
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0.06
|Бамба Дьенг
|2
|0.06
|Тосин Айегун
|2
|0.06
|Луза Имран
|1
|0.03
|Дукуре Сирине
|1
|0.03
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.03
|Менди Бенжамен
|1
|0.03
|Абергель Лоран
|1
|0.03
|Йонгва Дарлин
|1
|0.03
|Туре Сулейман
|1
|0.03
|Кари Айман
|1
|0.03
|Кацерис Панос
|1
|0.03
|Ле Бри Тео
|0
|0
|Калюлю Гедеон
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|12 (1)
|0.39
|Сьерро Венсан
|6 (4)
|0.19
|Магри Франк
|4
|0.13
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.1
|Гбоо Янн
|2
|0.06
|Николайсен Расмус
|2
|0.06
|Мависса Кристиан
|2
|0.06
|Хелаберт Сесар
|1
|0.03
|Кассерес Кристиан
|1
|0.03
|Диарра Мусса
|1
|0.03
|Коста Логан
|1
|0.03
|Шмидт Никлас
|1
|0.03
|Бабика Шави
|1
|0.03
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Каманзи Уоррен
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Спирингс Стейн
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|6
|0
|Менди Формоз III
|6
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|0
|Понсо Жульен
|4
|0
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Абергель Лоран
|3
|0
|Йонгва Дарлин
|3
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Бамба Мохаммед
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Бамба Дьенг
|2
|0
|Ле Бри Тео
|2
|0
|Аджей Натаниэль
|2
|0
|Кацерис Панос
|2
|0
|Тосин Айегун
|0
|1
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Луза Имран
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
|Кари Айман
|1
|0
|Пелон Орельен
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|8
|0
|Сьерро Венсан
|7
|0
|Даллинга Тийс
|6
|0
|Коста Логан
|6
|0
|Спирингс Стейн
|5
|0
|Суасо Габриэль
|5
|0
|Диарра Мусса
|4
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Николайсен Расмус
|4
|0
|Магри Франк
|4
|0
|Мартинес Карлес
|3
|0
|Рестес Гийом
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Абухляль Закария
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Мависса Кристиан
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Гбоо Янн
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Тулуза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
12
3
Лорьян
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Тулуза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
22
11
Упущенные победы
13
15
Лорьян
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
60% (18)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Тулуза
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
25
16
Упущенные победы
25
18
Голы по времени матча
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
4
21%
3
19%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
16%
5
31%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
4
25%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Пропущено
29
19
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
6
21%
2
11%
1-15
5
17%
4
21%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
5
17%
5
26%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
6
21%
5
26%
76-90
Забито
16
20
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 18
2
13%
3
15%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
4
25%
6
30%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
5
31%
4
20%
76-90
Пропущено
31
20
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
1
3%
2
10%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
4
13%
6
30%
31-45
7
23%
3
15%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
9
29%
29%
7
35%
76-90
Забито
35
36
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
13 Не забивали 9
6
17%
6
17%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
4
11%
8
22%
31-45
7
20%
6
17%
46-60
5
14%
8
22%
61-75
9
26%
6
17%
76-90
Пропущено
60
39
25 В 1-м тайме 16
35 Во 2-м тайме 23
20 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 24
7
12%
4
10%
1-15
12
20%
5
13%
16-30
6
10%
7
18%
31-45
12
20%
8
21%
46-60
8
13%
3
8%
61-75
15
25%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лорьян - ПСЖ 1:4 Ницца - Лорьян 3:0 Монпелье - Лорьян 2:0 Лорьян - Брест 0:1
Монако - Лорьян 2:2 Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0
Тулуза
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3
Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0
Результаты матчей
Лорьян
Тулуза
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:2
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
2
8 раз 27%
1
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
78
69
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
96
69
510
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
219
1317
1119
525
426
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|56 - 38
|58
|3.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 27
|55
|4.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|44 - 29
|53
|5.
|3:1 Заявка
|31
|14
|9
|8
|36 - 25
|51
|6.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 32
|46
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 36
|42
|8.
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|39 - 49
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|45 - 37
|41
|10.
|1:4 Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 45
|40
|11.
|2:1 Заявка
|31
|10
|10
|11
|38 - 40
|40
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|43 - 45
|37
|13.
|1:3 Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|29 - 49
|32
|15.
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|32 - 51
|29
|16.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|30 - 41
|29
|17.
|1:2 Заявка
|31
|6
|8
|17
|37 - 61
|26
|18.
|4:1 Заявка
|31
|5
|10
|16
|27 - 54
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 11
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|5.
|3:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 13
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|1:4 Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|10.
|1:3 Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 16
|17
|14.
|2:1 Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 20
|16
|15.
|4:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|1:2 Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 22
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|34 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|4.
|2:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 20
|24
|5.
|3:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 21
|20
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|10.
|1:4 Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 28
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|1:3 Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|15.
|1:2 Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|4:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|12 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|12 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 1:2 Тулуза
Исход игры
Лорьян
24.6% (28)
Ничья
36% (41)
Тулуза
39.5% (45)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
76.79% (86)
Нет
23.21% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (39)
1:2 Тулуза
24.6% (28)
2:1 Лорьян
14% (16)
1:0 Лорьян
9.6% (11)
0:1 Тулуза
8.8% (10)
0:2 Тулуза
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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