Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Муса Диарра создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

49' Николайсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Луза Имран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Команда Лорьян имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Удар от ворот произведет Тулуза

44' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Кацерис Панос и попал в перекладину!

43' Понсо Жульен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Удар от ворот произведет Лорьян

42' Абухляль Закария из команды Тулуза наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Муса Диарра - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

33' Николайсен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Аджей Натаниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Удар от ворот произведет Лорьян

31' Даллинга Тийс не смог попасть в створ ударом издали

31' Удар от ворот произведет Тулуза

30' Буанани Бадредин из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Лорьян

29' Даллинга Тийс не смог попасть в створ ударом издали

28' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Лорьян

28' Доннум Арон из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Муса Диарра возвращается на поле.

26' Матч возобновится спорным мячом

26' Ох, нехорошо это выглядит. Муса Диарра получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Ох, нехорошо это выглядит. Кацерис Панос получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Кацерис Панос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Муса Диарра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Команда Лорьян забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О Л - Понсо Жульен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

19' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кацерис Панос нанес удар в каркас ворот!

19' Хорошую попытку сделал Бамба Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Луза Имран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Аджей Натаниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Абухляль Закария пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

14' Удар от ворот произведет Тулуза

13' Луза Имран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Кацерис Панос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Коста Логан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Муса Диарра наказан за толчок Буанани Бадредин

8' Удар от ворот произведет Тулуза

8' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Тулуза начинает с центра поля