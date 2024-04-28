Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Сьерро Венсан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

86' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

83' Г О О О О Л - Сиссоко Ибрагим I забивает с правой ноги!

83' Шмидт Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Тулуза

81' Менди Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Удар от ворот произведет Лорьян

79' Кассерес Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Муса Диарра создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Даллинга Тийс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Менди Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Понсо Жульен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Муса Диарра ослабляет давление, выбив мяч.

74' Менди Бенжамен из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Хорошую попытку сделал Понсо Жульен . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Удар от ворот произведет Тулуза

72' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Луза Имран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Абергель Лоран пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

70' Луза Имран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Муса Диарра ослабляет давление, выбив мяч.

70' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Николайсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Сегодняшная посещаемость составляет 16125 болельщиков

68' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Шмидт Никлас пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

66' Удар от ворот произведет Лорьян

66' Абухляль Закария оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Деслер Миккел из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Менди Бенжамен пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

64' Хорошую попытку сделал Бабика Шави . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Шмидт Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Кацерис Панос наказан за толчок Муса Диарра

60' Команда Тулуза сравняла счет! Игра продолжается!

59' Г О О О О О О Л - Даллинга Тийс из команды Тулуза головой вбивает мяч в сетку.

59' ШТАНГА! Пробил головой Даллинга Тийс прямо в каркас ворот!

59' Шмидт Никлас из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Муса Диарра из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Муса Диарра выиграл воздушное противоборство у Абергель Лоран

56' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Аджей Натаниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Тулуза

55' Понсо Жульен из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

54' Бамба Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Кацерис Панос наказан за толчок Муса Диарра

53' Матч возобновлен

52' Туре Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Абухляль Закария получил желтую карточку от судьи

51' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Удар от ворот произведет Лорьян

48' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Ох, нехорошо это выглядит. Кацерис Панос получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Кацерис Панос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля