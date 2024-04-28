  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 16125 Главный судья: Ангула Гаэль
Лорьян
1:2
Конец матча
Тулуза
0'
1:0
19' Гол
Понсо Жульен
31' Желтая карточка
Аджей Натаниэль
38' Желтая карточка
Диарра Мусса
51' Желтая карточка
Абухляль Закария
1:1
59' Гол
Даллинга Тийс
1:2
83' Гол
Сиссоко Ибрагим
87' Желтая карточка
Сьерро Венсан
90'+6

Ход матча

19'
Понсо Жульен
1:0
31'
Аджей Натаниэль
 
38'
 
Диарра Мусса
46'
 
Шмидт Никлас
Суасо Габриэль
51'
 
Абухляль Закария
59'
1:1
Даллинга Тийс
62'
 
Кассерес Кристиан
Спирингс Стейн
63'
 
Деслер Миккел
Кебен Кевин
63'
 
Бабика Шави
Доннум Арон
72'
Лапорт Жульен
Туре Сулейман
 
72'
Бакайоко Тьемуэ
Луза Имран
 
79'
 
Сиссоко Ибрагим
Абухляль Закария
81'
Йонгва Дарлин
Менди Бенжамен
 
82'
Крупи Эли Джуниор
Кацерис Панос
 
83'
1:2
Сиссоко Ибрагим
(Шмидт Никлас)
84'
Тосин Айегун
Бамба Мохаммед
 
87'
 
Сьерро Венсан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 416 Количество передач 430
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Лорьян 24.6% (28)
X 36% (41)
Тулуза 39.5% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
32
Аджей
Натаниэль
3
Тальби
Монтассар
95
Туре
Сулейман
7
Кацерис
Панос
5
Менди
Бенжамен
19
Абергель
Лоран
6
Луза
Имран
10
Буанани
Бадредин
21
Понсо
Жульен
9
Бамба
Мохаммед
50
Рестес
Гийом
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
25
Кебен
Кевин
17
Суасо
Габриэль
7
Абухляль
Закария
4
Спирингс
Стейн
8
Сьерро
Венсан
15
Доннум
Арон
9
Даллинга
Тийс
Лорьян
3-4-2-1
Тулуза
5-4-1

История личных встреч

Лорьян
Тулуза

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

24 матча

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
2 победы 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
8 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:2
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

7
16

Голов в среднем за матч

0.64
1.23

Среднее время на гол

141
73

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.23
0.73

Среднее время на гол

73
123

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

0.96
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

93
90

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Мохаммед 7 0.23
Крупи Эли Джуниор 5 0.16
Февр Ромен 5 0.16
Понсо Жульен 3 0.1
Бакайоко Тьемуэ 2 0.06
Бамба Дьенг 2 0.06
Тосин Айегун 2 0.06
Луза Имран 1 0.03
Дукуре Сирине 1 0.03
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Менди Бенжамен 1 0.03
Абергель Лоран 1 0.03
Йонгва Дарлин 1 0.03
Туре Сулейман 1 0.03
Кари Айман 1 0.03
Кацерис Панос 1 0.03
Ле Бри Тео 0 0
Калюлю Гедеон 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 12 (1) 0.39
Сьерро Венсан 6 (4) 0.19
Магри Франк 4 0.13
Абухляль Закария 3 (1) 0.1
Гбоо Янн 2 0.06
Николайсен Расмус 2 0.06
Мависса Кристиан 2 0.06
Хелаберт Сесар 1 0.03
Кассерес Кристиан 1 0.03
Диарра Мусса 1 0.03
Шмидт Никлас 1 0.03
Коста Логан 1 0.03
Сиссоко Ибрагим I 1 0.03
Бабика Шави 1 0.03
Суасо Габриэль 0 0
Каманзи Уоррен 0 0
Деслер Миккел 0 0
Спирингс Стейн 0 0
Доннум Арон 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 6 0
Менди Формоз III 6 0
Бакайоко Тьемуэ 4 0
Понсо Жульен 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Абергель Лоран 3 0
Йонгва Дарлин 3 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Бамба Мохаммед 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Бамба Дьенг 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Аджей Натаниэль 2 0
Кацерис Панос 2 0
Тосин Айегун 0 1
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кари Айман 1 0
Пелон Орельен 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 8 0
Доннум Арон 8 0
Даллинга Тийс 6 0
Коста Логан 6 0
Спирингс Стейн 5 0
Суасо Габриэль 5 0
Диарра Мусса 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Николайсен Расмус 4 0
Магри Франк 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Рестес Гийом 3 0
Деслер Миккел 2 0
Абухляль Закария 2 0
Бангре Мамади 2 0
Мависса Кристиан 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0

Результаты матчей

Лорьян
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Тулуза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

13
3
Лорьян
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Тулуза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

22
11

Упущенные победы

13
15
Лорьян
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
58% (18)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Тулуза
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

25
17

Упущенные победы

26
18

Голы по времени матча

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
4
20%
3
17%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
15%
5
28%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
4
22%
61-75
4
20%
3
17%
76-90

Пропущено

31
20
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
6
19%
2
10%
1-15
5
16%
5
25%
16-30
2
6%
1
5%
31-45
6
19%
5
25%
46-60
5
16%
2
10%
61-75
7
23%
5
25%
76-90

Забито

16
20
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
24 Не забивали 19
2
13%
3
15%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
4
25%
6
30%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
5
31%
4
20%
76-90

Пропущено

31
20
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
1
3%
2
10%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
4
13%
6
30%
31-45
7
23%
3
15%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
9
29%
29%
7
35%
76-90

Забито

36
38
15 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 11
13 Не забивали 9
6
17%
6
16%
1-15
5
14%
2
5%
16-30
4
11%
8
21%
31-45
7
19%
7
18%
46-60
5
14%
8
21%
61-75
9
25%
7
18%
76-90

Пропущено

62
40
25 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 23
20 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 25
7
11%
4
10%
1-15
12
19%
6
15%
16-30
6
10%
7
18%
31-45
13
21%
8
20%
46-60
8
13%
3
8%
61-75
16
26%
12
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лорьян - ПСЖ 1:4 Ницца - Лорьян 3:0 Монпелье - Лорьян 2:0 Лорьян - Брест 0:1
Монако - Лорьян 2:2 Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0
Тулуза
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3
Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0

Результаты матчей

Лорьян
Тулуза

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:2
7 раз 23%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 42%
2
8 раз 26%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
3
7
9
1.5
6
9
2
14
2.5
2
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
10
6
6
9
1.5
6
10
3
12
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
13
0.5
Больше Меньше
22
9
13
18
1.5
12
19
5
26
2.5
4
27
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 56 - 38 58
3.
Брест
 4:3 Заявка 31 16 8 7 48 - 32 56
4.
Лилль
 Заявка 31 15 10 6 45 - 27 55
5.
Ницца
 Заявка 31 14 9 8 36 - 25 51
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 3:4 Заявка 31 11 9 11 47 - 40 42
8.
Лион
 Заявка 30 12 5 13 39 - 49 41
9.
Марсель
 Заявка 30 10 11 9 45 - 37 41
10.
Реймс
 Заявка 31 11 7 13 38 - 45 40
11.
Тулуза
 Заявка 31 10 10 11 38 - 40 40
12.
Монпелье
 Заявка 31 9 11 11 43 - 45 37
13.
Страсбург
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
14.
Нант
 Заявка 31 9 5 17 29 - 49 32
15.
Мец
 Заявка 31 8 5 18 32 - 51 29
16.
Гавр
 Заявка 31 6 11 14 30 - 41 29
17.
Лорьян
 Заявка 31 6 8 17 37 - 61 26
18.
Клермон
 Заявка 31 5 10 16 27 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 15 8 6 1 26 - 11 30
4.
Брест
 4:3 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Монако
 Заявка 15 8 3 4 22 - 13 27
7.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
8.
Ренн
 3:4 Заявка 16 7 3 6 32 - 24 24
9.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
10.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
13.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
14.
Тулуза
 Заявка 15 3 7 5 20 - 20 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 15 3 3 9 15 - 22 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 15 9 4 2 34 - 25 31
3.
Брест
 4:3 Заявка 16 8 3 5 24 - 19 27
4.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
5.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
6.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
7.
Нант
 Заявка 15 6 2 7 13 - 21 20
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 Заявка 16 5 4 7 22 - 28 19
11.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
12.
Ренн
 3:4 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Гавр
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (3)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 12 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    После классного второго тайма Тулуза совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Лорьян: 50%, Тулуза: 50%.
  • 95'
    Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Шмидт Никлас из команды Тулуза разыграл угловой с правого угла.
  • 95'
    Йонгва Дарлин ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Лорьян: 50%, Тулуза: 50%.
    • 89'
      Тальби Монтассар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Йонгва Дарлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Лорьян 24.6% (28)
    X 36% (41)
    Тулуза 39.5% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лорьян 1:2 Тулуза онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 1:2 Тулуза

    Исход игры
    Лорьян
    24.6% (28)
    Ничья
    36% (41)
    Тулуза
    39.5% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (48)
    Меньше
    57.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    76.79% (86)
    Нет
    23.21% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (39)
    1:2 Тулуза
    24.6% (28)
    2:1 Лорьян
    14% (16)
    1:0 Лорьян
    9.6% (11)
    0:1 Тулуза
    8.8% (10)
    0:2 Тулуза
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный