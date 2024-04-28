Тур: 31. Стадион: МАК3ПАРК. Главный судья: Гозубуик Сердар
1:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
16'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лам
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Янсинк ТимлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Роскен РубенПолузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Хераклес
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед
25 матчей
36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.73
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.71
1.55
Среднее время на гол
52
58
Всего голов
43
31
Голов в среднем за матч
1.72
1.24
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|12
|0.39
|Веланас Одиссеус
|5
|0.16
|Ван Ден Берг Дэйв
|5
|0.16
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.16
|Намли Юнес
|4
|0.13
|Веллиос Апостолос
|3
|0.1
|Рейндерс Элиано
|3
|0.1
|Лам Томас
|2
|0.06
|Крастев Филип
|1
|0.03
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|1
|0.03
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Ван Полен Брам
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнкамп Ииц
|10 (3)
|0.32
|Санкох Мохамед
|6
|0.19
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.16
|Энгельс Марио
|5
|0.16
|Нанкиши Абденего
|3
|0.1
|Хоогма Джастин
|2
|0.06
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0.06
|Уахим Анас
|2
|0.06
|Лимбомбе Брайан
|2
|0.06
|Брюин Джорди
|1
|0.03
|Хрустич Айдин
|1
|0.03
|Зонненберг Свен
|1
|0.03
|Роскен Рубен
|0
|0
|Леердам Келвин
|0
|0
|Вейинович Марко
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Браувер Микаэль
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Виекхофф Яннес
|0
|0
|Оппегорд Фредрик
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|0
|Ван Полен Брам
|6
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|6
|0
|Веланас Одиссеус
|5
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|3
|1
|Веллиос Апостолос
|4
|0
|Лам Томас
|4
|0
|Намли Юнес
|4
|0
|Керстен Сэм
|3
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Фихтингер Ник
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Тай Леннарт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Крастев Филип
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|8
|0
|Хоогма Джастин
|5
|1
|Де Кеерсмакер Брайан
|5
|0
|Вейинович Марко
|4
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Бакбоорд Навайо
|4
|0
|Зонненберг Свен
|3
|0
|Виекхофф Яннес
|3
|0
|Шеперман Сэм
|3
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Роскен Рубен
|2
|0
|Хрустич Айдин
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Честич Сава-Арангел
|1
|0
|Оппегорд Фредрик
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Хераклес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
11
6
ПЕК Зволле
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Хераклес
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
18
19
Упущенные победы
21
22
ПЕК Зволле
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Хераклес
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
10% (3)
60% (18)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
19
21
Упущенные победы
32
28
Голы по времени матча
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
2
12%
5
33%
46-60
7
41%
3
20%
61-75
2
12%
3
20%
76-90
Пропущено
26
32
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
15%
4
13%
1-15
3
12%
6
19%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
5
19%
5
16%
46-60
6
23%
7
22%
61-75
6
23%
5
16%
76-90
Забито
26
26
5 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
2
8%
1
4%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
6
23%
6
23%
46-60
6
23%
9
35%
61-75
9
35%
6
23%
76-90
Пропущено
29
29
7 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
1
3%
5
17%
1-15
2
7%
8
28%
16-30
4
14%
4
14%
31-45
7
24%
5
17%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
13
45%
4
14%
76-90
Забито
43
41
11 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 8
5 Не забивали 11
3
7%
3
7%
1-15
5
12%
2
5%
16-30
3
7%
4
10%
31-45
8
19%
11
27%
46-60
13
30%
12
29%
29%
61-75
11
26%
9
22%
76-90
Пропущено
55
61
16 В 1-м тайме 32
39 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 22
25 Не пропускали 27
5
9%
9
15%
1-15
5
9%
14
23%
16-30
6
11%
9
15%
31-45
12
22%
10
16%
46-60
8
15%
10
16%
61-75
19
35%
9
15%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3
Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0
Хераклес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0
Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5
Результаты матчей
ПЕК Зволле
Хераклес
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
11 раз 37%
2
9 раз 30%
1
6 раз 20%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
312
96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
87
78
411
213
114
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
1911
1020
1317
228
426
228
228
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|103 - 17
|84
|2.
|Заявка
|31
|23
|6
|2
|83 - 24
|75
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|59 - 31
|63
|4.
|1:0 Заявка
|31
|17
|7
|7
|61 - 37
|58
|5.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|68 - 63
|49
|6.
|0:1 Заявка
|31
|12
|11
|8
|61 - 46
|47
|7.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|43 - 41
|45
|8.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|45 - 42
|42
|9.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|50 - 64
|36
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|34 - 52
|35
|12.
|1:0 Заявка
|31
|9
|8
|14
|41 - 58
|35
|13.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|31 - 51
|33
|14.
|0:1 Заявка
|31
|9
|5
|17
|40 - 63
|32
|15.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|46 - 66
|26
|16.
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|31 - 53
|24
|17.
|Заявка
|30
|4
|7
|19
|30 - 74
|19
|18.
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|1:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|36 - 24
|30
|6.
|0:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 20
|25
|10.
|0:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|29 - 33
|21
|12.
|1:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 28
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|56 - 9
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 14
|39
|3.
|1:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 21
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|0:1 Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|10.
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 31
|15
|13.
|0:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 33
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|16.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 36
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (14)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|27 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|18 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8