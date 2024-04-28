  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
ПЕК Зволле
1:0
Первый тайм: 31'
Хераклес
0'
1:0
16' Гол
Тай Леннарт

Ход матча

16'
Тай Леннарт
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Хераклес
2.13
Реклама, olimp.bet
4.70
Реклама, fon.bet
7.50
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
6
Эль-Аззузи
Ануар
50
Крастев
Филип
7
Намли
Юнес
18
Веланас
Одиссеус
8
Ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Тай
Леннарт
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
27
Леердам
Келвин
21
Хоогма
Джастин
22
Оппегорд
Фредрик
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
18
Вейинович
Марко
20
Хрустич
Айдин
32
Шеперман
Сэм
7
Лимбомбе
Брайан
9
Хорнкамп
Ииц
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Хераклес

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

25 матчей

36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:1
ПД
0:3
ПД
3:2
Э
2:0
Э
1:0
ТМК
3:1
Э
2:1
Э
2:2
ТМС
0:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
1:3
К
3:2
Э
1:1
Э
0:3

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.73
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.71
1.55

Среднее время на гол

52
58

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.72
1.24

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 12 0.39
Веланас Одиссеус 5 0.16
Ван Ден Берг Дэйв 5 0.16
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.16
Намли Юнес 4 0.13
Веллиос Апостолос 3 0.1
Рейндерс Элиано 3 0.1
Лам Томас 2 0.06
Крастев Филип 1 0.03
Ансельмо Гарсия-Макналти 1 0.03
Бюрместер Зико 0 0
Ван Полен Брам 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнкамп Ииц 10 (3) 0.32
Санкох Мохамед 6 0.19
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.16
Энгельс Марио 5 0.16
Нанкиши Абденего 3 0.1
Хоогма Джастин 2 0.06
Де Кеерсмакер Брайан 2 0.06
Уахим Анас 2 0.06
Лимбомбе Брайан 2 0.06
Брюин Джорди 1 0.03
Хрустич Айдин 1 0.03
Зонненберг Свен 1 0.03
Роскен Рубен 0 0
Леердам Келвин 0 0
Вейинович Марко 0 0
Брюнс Томас 0 0
Браувер Микаэль 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Виекхофф Яннес 0 0
Оппегорд Фредрик 0 0
Бультман Стив 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 9 0
Ван Полен Брам 6 0
Ван Ден Берг Дэйв 6 0
Веланас Одиссеус 5 0
Эль-Аззузи Ануар 3 1
Веллиос Апостолос 4 0
Лам Томас 4 0
Намли Юнес 4 0
Керстен Сэм 3 0
Дрёйф Ферди 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Фихтингер Ник 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Тай Леннарт 1 0
Томас Райан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Крастев Филип 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 8 0
Хоогма Джастин 5 1
Де Кеерсмакер Брайан 5 0
Вейинович Марко 4 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Бакбоорд Навайо 4 0
Зонненберг Свен 3 0
Виекхофф Яннес 3 0
Шеперман Сэм 3 0
Лимбомбе Брайан 1 1
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Роскен Рубен 2 0
Хрустич Айдин 1 0
Брюин Джорди 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Честич Сава-Арангел 1 0
Оппегорд Фредрик 1 0
Бультман Стив 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Хераклес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

11
6
ПЕК Зволле
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Хераклес
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

18
19

Упущенные победы

21
22
ПЕК Зволле
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Хераклес
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
10% (3)
60% (18)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

19
21

Упущенные победы

32
28

Голы по времени матча

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
2
12%
5
33%
46-60
7
41%
3
20%
61-75
2
12%
3
20%
76-90

Пропущено

26
32
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
15%
4
13%
1-15
3
12%
6
19%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
5
19%
5
16%
46-60
6
23%
7
22%
61-75
6
23%
5
16%
76-90

Забито

26
26
5 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
2
8%
1
4%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
6
23%
6
23%
46-60
6
23%
9
35%
61-75
9
35%
6
23%
76-90

Пропущено

29
29
7 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
1
3%
5
17%
1-15
2
7%
8
28%
16-30
4
14%
4
14%
31-45
7
24%
5
17%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
13
45%
4
14%
76-90

Забито

43
41
11 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 8
5 Не забивали 11
3
7%
3
7%
1-15
5
12%
2
5%
16-30
3
7%
4
10%
31-45
8
19%
11
27%
46-60
13
30%
12
29%
29%
61-75
11
26%
9
22%
76-90

Пропущено

55
61
16 В 1-м тайме 32
39 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 22
25 Не пропускали 27
5
9%
9
15%
1-15
5
9%
14
23%
16-30
6
11%
9
15%
31-45
12
22%
10
16%
46-60
8
15%
10
16%
61-75
19
35%
9
15%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3
Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0
Хераклес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0
Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Хераклес

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
11 раз 37%
2
9 раз 30%
1
6 раз 20%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
9
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
7
7
8
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
19
11
10
20
1.5
13
17
2
28
2.5
4
26
2
28
3.5
2
28
1
29
4.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 31 27 3 1 103 - 17 84
2.
Фейеноорд
 Заявка 31 23 6 2 83 - 24 75
3.
Твенте
 Заявка 31 19 6 6 59 - 31 63
4.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 31 17 7 7 61 - 37 58
5.
Аякс
 Заявка 31 13 10 8 68 - 63 49
6.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 31 12 11 8 61 - 46 47
7.
Утрехт
 Заявка 30 12 9 9 43 - 41 45
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 31 11 9 11 45 - 42 42
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 30 11 7 12 45 - 43 40
10.
Херенвен
 Заявка 31 10 6 15 50 - 64 36
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 30 9 8 13 34 - 52 35
12.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 31 9 8 14 41 - 58 35
13.
Алмере Сити
 Заявка 31 7 12 12 31 - 51 33
14.
Хераклес
 0:1 Заявка 31 9 5 17 40 - 63 32
15.
Эксельсиор
 Заявка 31 5 11 15 46 - 66 26
16.
Валвейк
 Заявка 30 6 6 18 31 - 53 24
17.
Волендам
 Заявка 30 4 7 19 30 - 74 19
18.
Витесс
 Заявка 30 4 5 21 22 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
Аякс
 Заявка 16 8 6 2 36 - 24 30
6.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 16 8 4 4 33 - 20 28
7.
Утрехт
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 7 4 5 31 - 20 25
10.
Хераклес
 0:1 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
11.
Херенвен
 Заявка 16 6 3 7 29 - 33 21
12.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 16 5 3 8 16 - 28 18
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
14.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
15.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 13 2 1 56 - 9 41
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 41 - 14 39
3.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 16 7 5 4 24 - 21 26
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
5.
Твенте
 Заявка 15 6 5 4 26 - 16 23
6.
Утрехт
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
10.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
12.
Херенвен
 Заявка 15 4 3 8 21 - 31 15
13.
Хераклес
 0:1 Заявка 16 3 2 11 15 - 33 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
16.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
17.
Валвейк
 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
18.
Волендам
 Заявка 15 1 5 9 16 - 36 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 27 (14)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 27 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 18 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПЕК Зволле
    Ничья
    Хераклес
    2.13
    Реклама, olimp.bet
    4.70
    Реклама, fon.bet
    7.50
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ПЕК Зволле 1:0 Хераклес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ПЕК Зволле
    Хераклес
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный