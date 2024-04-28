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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 13857 Главный судья: Гозубуик Сердар
ПЕК Зволле
3:1
Конец матча
Хераклес
0'
1:0
16' Гол
Тай Леннарт
1:1
45' Гол
Вейинович Марко
50' Желтая карточка
Намли Юнес
53' Желтая карточка
Де Кеерсмакер Брайан
2:1
69' Гол
Ван дер Ватер Силвестр
75' Желтая карточка
Крастев Филип
82' Желтая карточка
Лам Томас
89' Желтая карточка
Хрустич Айдин
90' Желтая карточка
Брюнс Томас
3:1
90' Гол
Крастев Филип
90'+6

Ход матча

16'
Тай Леннарт
1:0
45'
1:1
Вейинович Марко
50'
Намли Юнес
 
53'
 
Де Кеерсмакер Брайан
65'
Рейндерс Элиано
Веланас Одиссеус
 
68'
 
Энгельс Марио
Лимбомбе Брайан
68'
 
Брюнс Томас
Шеперман Сэм
69'
Ван дер Ватер Силвестр
(Ансельмо Гарсия-Макналти)
2:1
75'
Крастев Филип
 
79'
 
Санкох Мохамед
Вейинович Марко
79'
Веллиос Апостолос
Ван дер Ватер Силвестр
 
82'
Лам Томас
 
89'
 
Хрустич Айдин
90'
Ван Дер Хар Дамиан
Эль-Аззузи Ануар
 
90'
 
Брюнс Томас
90'
Крастев Филип
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 8
  • 1 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 397 Количество передач 361
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
6
Эль-Аззузи
Ануар
50
Крастев
Филип
7
Намли
Юнес
18
Веланас
Одиссеус
8
Ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Тай
Леннарт
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
27
Леердам
Келвин
21
Хоогма
Джастин
22
Оппегорд
Фредрик
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
18
Вейинович
Марко
20
Хрустич
Айдин
32
Шеперман
Сэм
7
Лимбомбе
Брайан
9
Хорнкамп
Ииц
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Хераклес

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

25 матчей

36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:1
ПД
0:3
ПД
3:2
Э
2:0
Э
1:0
ТМК
3:1
Э
2:1
Э
2:2
ТМС
0:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
1:3
К
3:2
Э
1:1
Э
0:3

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.73
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.71
1.55

Среднее время на гол

52
58

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.72
1.24

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 12 0.39
Веланас Одиссеус 5 0.16
Ван Ден Берг Дэйв 5 0.16
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.16
Намли Юнес 4 0.13
Веллиос Апостолос 3 0.1
Рейндерс Элиано 3 0.1
Крастев Филип 2 0.06
Лам Томас 2 0.06
Ансельмо Гарсия-Макналти 1 0.03
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.03
Бюрместер Зико 0 0
Ван Полен Брам 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнкамп Ииц 10 (3) 0.32
Санкох Мохамед 6 0.19
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.16
Энгельс Марио 5 0.16
Нанкиши Абденего 3 0.1
Хоогма Джастин 2 0.06
Де Кеерсмакер Брайан 2 0.06
Уахим Анас 2 0.06
Лимбомбе Брайан 2 0.06
Брюин Джорди 1 0.03
Вейинович Марко 1 0.03
Хрустич Айдин 1 0.03
Зонненберг Свен 1 0.03
Роскен Рубен 0 0
Леердам Келвин 0 0
Брюнс Томас 0 0
Браувер Микаэль 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Виекхофф Яннес 0 0
Оппегорд Фредрик 0 0
Бультман Стив 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 9 0
Ван Полен Брам 6 0
Ван Ден Берг Дэйв 6 0
Лам Томас 5 0
Намли Юнес 5 0
Веланас Одиссеус 5 0
Эль-Аззузи Ануар 3 1
Веллиос Апостолос 4 0
Керстен Сэм 3 0
Дрёйф Ферди 2 0
Крастев Филип 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Фихтингер Ник 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Тай Леннарт 1 0
Томас Райан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 9 0
Хоогма Джастин 5 1
Де Кеерсмакер Брайан 6 0
Вейинович Марко 4 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Бакбоорд Навайо 4 0
Зонненберг Свен 3 0
Виекхофф Яннес 3 0
Шеперман Сэм 3 0
Лимбомбе Брайан 1 1
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Хрустич Айдин 2 0
Роскен Рубен 2 0
Брюин Джорди 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Честич Сава-Арангел 1 0
Оппегорд Фредрик 1 0
Бультман Стив 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Хераклес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

11
7
ПЕК Зволле
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Хераклес
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

18
19

Упущенные победы

21
22
ПЕК Зволле
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Хераклес
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
10% (3)
61% (19)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

20
21

Упущенные победы

32
29

Голы по времени матча

Забито

20
16
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
1
5%
2
13%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
2
10%
5
31%
46-60
8
40%
3
19%
61-75
3
15%
3
19%
76-90

Пропущено

27
35
10 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
4
15%
4
11%
1-15
3
11%
7
20%
16-30
3
11%
5
14%
31-45
5
19%
5
14%
46-60
6
22%
8
23%
61-75
6
22%
6
17%
76-90

Забито

26
26
5 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
2
8%
1
4%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
6
23%
6
23%
46-60
6
23%
9
35%
61-75
9
35%
6
23%
76-90

Пропущено

29
29
7 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
1
3%
5
17%
1-15
2
7%
8
28%
16-30
4
14%
4
14%
31-45
7
24%
5
17%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
13
45%
4
14%
76-90

Забито

46
42
12 В 1-м тайме 10
34 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 8
5 Не забивали 11
3
7%
3
7%
1-15
6
13%
2
5%
16-30
3
7%
5
12%
31-45
8
17%
11
26%
46-60
14
30%
12
29%
61-75
12
26%
9
21%
76-90

Пропущено

56
64
17 В 1-м тайме 33
39 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 23
26 Не пропускали 28
5
9%
9
14%
1-15
5
9%
15
23%
16-30
7
13%
9
14%
31-45
12
21%
10
16%
46-60
8
14%
11
17%
61-75
19
34%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3
Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0
Хераклес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0
Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Хераклес

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
4:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
2
8 раз 26%
0
5 раз 16%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
11 раз 35%
2
9 раз 29%
1
7 раз 23%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
4
4
12
1.5
9
6
1
15
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
7
7
8
1.5
4
12
2
13
2.5
1
15
2
13
3.5
1
15
1
14
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
20
11
11
20
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13
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3
28
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27
2
29
3.5
2
29
1
30
4.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 31 27 3 1 103 - 17 84
2.
Фейеноорд
 Заявка 31 23 6 2 83 - 24 75
3.
Твенте
 Заявка 31 19 6 6 59 - 31 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 31 17 7 7 63 - 37 58
5.
Аякс
 Заявка 31 13 10 8 68 - 63 49
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 31 12 11 8 61 - 48 47
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 31 12 10 9 43 - 41 46
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 31 11 9 11 45 - 42 42
9.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 31 11 8 12 45 - 43 41
10.
Херенвен
 Заявка 31 10 6 15 50 - 64 36
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 30 9 8 13 34 - 52 35
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 31 9 8 14 43 - 59 35
13.
Алмере Сити
 Заявка 31 7 12 12 31 - 51 33
14.
Хераклес
 Заявка 31 9 5 17 41 - 65 32
15.
Эксельсиор
 Заявка 31 5 11 15 46 - 66 26
16.
Валвейк
 0:0 Заявка 31 6 7 18 31 - 53 25
17.
Волендам
 0:0 Заявка 31 4 8 19 30 - 74 20
18.
Витесс
 Заявка 30 4 5 21 22 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
Аякс
 Заявка 16 8 6 2 36 - 24 30
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 8 4 4 33 - 22 28
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 7 4 5 31 - 20 25
10.
Хераклес
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
11.
Херенвен
 Заявка 16 6 3 7 29 - 33 21
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
13.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 16 4 6 6 22 - 24 18
14.
Валвейк
 0:0 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
15.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Волендам
 0:0 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 13 2 1 56 - 9 41
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 41 - 14 39
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 7 5 4 26 - 21 26
4.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
5.
Твенте
 Заявка 15 6 5 4 26 - 16 23
6.
Утрехт
 0:0 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
12.
Херенвен
 Заявка 15 4 3 8 21 - 31 15
13.
Хераклес
 Заявка 16 3 2 11 16 - 35 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
16.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
17.
Волендам
 0:0 Заявка 16 1 6 9 16 - 36 9
18.
Валвейк
 0:0 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 28 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (14)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 18 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
Весь список

Топ нарушителей
Хераклес Брюнс Томас 9
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 13857 болельщиков
  • 96'
    ПЕК Зволле заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: ПЕК Зволле: 52%, Хераклес: 48%.
  • 95'
    Хераклес пытается что-то создать.
  • 95'
    ПЕК Зволле контролирует мяч.
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Хорнкамп Ииц. Удар в створ, но вратарь начеку
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