Тур: 31. Стадион: МАК3ПАРК. Зрители: 13857 Главный судья: Гозубуик Сердар
3:1
Конец матча
0'
1:0
16' ГолТай Леннарт
1:1
45' ГолВейинович Марко
50' Желтая карточкаНамли Юнес
53' Желтая карточкаДе Кеерсмакер Брайан
2:1
69' ГолВан дер Ватер Силвестр
75' Желтая карточкаКрастев Филип
82' Желтая карточкаЛам Томас
89' Желтая карточкаХрустич Айдин
90' Желтая карточкаБрюнс Томас
3:1
90' ГолКрастев Филип
90'+6
Ход матча
16'
1:0
45'
1:1
50'
75'
82'
89'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
11 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
8 Угловые 8
-
1 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
397 Количество передач 361
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лам
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Янсинк ТимлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Роскен РубенПолузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Хераклес
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед
25 матчей
36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.73
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.71
1.55
Среднее время на гол
52
58
Всего голов
43
31
Голов в среднем за матч
1.72
1.24
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|12
|0.39
|Веланас Одиссеус
|5
|0.16
|Ван Ден Берг Дэйв
|5
|0.16
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.16
|Намли Юнес
|4
|0.13
|Веллиос Апостолос
|3
|0.1
|Рейндерс Элиано
|3
|0.1
|Крастев Филип
|2
|0.06
|Лам Томас
|2
|0.06
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|1
|0.03
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.03
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Ван Полен Брам
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнкамп Ииц
|10 (3)
|0.32
|Санкох Мохамед
|6
|0.19
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.16
|Энгельс Марио
|5
|0.16
|Нанкиши Абденего
|3
|0.1
|Хоогма Джастин
|2
|0.06
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0.06
|Уахим Анас
|2
|0.06
|Лимбомбе Брайан
|2
|0.06
|Брюин Джорди
|1
|0.03
|Вейинович Марко
|1
|0.03
|Хрустич Айдин
|1
|0.03
|Зонненберг Свен
|1
|0.03
|Роскен Рубен
|0
|0
|Леердам Келвин
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Браувер Микаэль
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Виекхофф Яннес
|0
|0
|Оппегорд Фредрик
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|0
|Ван Полен Брам
|6
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|6
|0
|Лам Томас
|5
|0
|Намли Юнес
|5
|0
|Веланас Одиссеус
|5
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|3
|1
|Веллиос Апостолос
|4
|0
|Керстен Сэм
|3
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Крастев Филип
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Фихтингер Ник
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Тай Леннарт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|9
|0
|Хоогма Джастин
|5
|1
|Де Кеерсмакер Брайан
|6
|0
|Вейинович Марко
|4
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Бакбоорд Навайо
|4
|0
|Зонненберг Свен
|3
|0
|Виекхофф Яннес
|3
|0
|Шеперман Сэм
|3
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Хрустич Айдин
|2
|0
|Роскен Рубен
|2
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Честич Сава-Арангел
|1
|0
|Оппегорд Фредрик
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Хераклес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
11
7
ПЕК Зволле
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Хераклес
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
18
19
Упущенные победы
21
22
ПЕК Зволле
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Хераклес
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
10% (3)
61% (19)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
20
21
Упущенные победы
32
29
Голы по времени матча
Забито
20
16
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
1
5%
2
13%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
2
10%
5
31%
46-60
8
40%
3
19%
61-75
3
15%
3
19%
76-90
Пропущено
27
35
10 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
4
15%
4
11%
1-15
3
11%
7
20%
16-30
3
11%
5
14%
31-45
5
19%
5
14%
46-60
6
22%
8
23%
61-75
6
22%
6
17%
76-90
Забито
26
26
5 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
2
8%
1
4%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
6
23%
6
23%
46-60
6
23%
9
35%
61-75
9
35%
6
23%
76-90
Пропущено
29
29
7 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
1
3%
5
17%
1-15
2
7%
8
28%
16-30
4
14%
4
14%
31-45
7
24%
5
17%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
13
45%
4
14%
76-90
Забито
46
42
12 В 1-м тайме 10
34 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 8
5 Не забивали 11
3
7%
3
7%
1-15
6
13%
2
5%
16-30
3
7%
5
12%
31-45
8
17%
11
26%
46-60
14
30%
12
29%
61-75
12
26%
9
21%
76-90
Пропущено
56
64
17 В 1-м тайме 33
39 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 23
26 Не пропускали 28
5
9%
9
14%
1-15
5
9%
15
23%
16-30
7
13%
9
14%
31-45
12
21%
10
16%
46-60
8
14%
11
17%
61-75
19
34%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3
Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0
Хераклес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0
Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5
Результаты матчей
ПЕК Зволле
Хераклес
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
4:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
2
8 раз 26%
0
5 раз 16%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
11 раз 35%
2
9 раз 29%
1
7 раз 23%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
114
412
96
115
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
97
78
412
213
115
213
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
2011
1120
1318
328
427
229
229
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|103 - 17
|84
|2.
|Заявка
|31
|23
|6
|2
|83 - 24
|75
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|59 - 31
|63
|4.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 37
|58
|5.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|68 - 63
|49
|6.
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|61 - 48
|47
|7.
|0:0 Заявка
|31
|12
|10
|9
|43 - 41
|46
|8.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|45 - 42
|42
|9.
|0:0 Заявка
|31
|11
|8
|12
|45 - 43
|41
|10.
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|50 - 64
|36
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|34 - 52
|35
|12.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|43 - 59
|35
|13.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|31 - 51
|33
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|41 - 65
|32
|15.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|46 - 66
|26
|16.
|0:0 Заявка
|31
|6
|7
|18
|31 - 53
|25
|17.
|0:0 Заявка
|31
|4
|8
|19
|30 - 74
|20
|18.
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|36 - 24
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 22
|28
|7.
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 20
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|29 - 33
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|13.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 24
|18
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|15.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|0:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|56 - 9
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 14
|39
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|0:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|6.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 31
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 35
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|16.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|17.
|0:0 Заявка
|16
|1
|6
|9
|16 - 36
|9
|18.
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|28 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (14)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|18 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8