Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Брайан Де Керсмакер успешно блокирует удар.

86' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

85' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Лам Томас получил желтую карточку от судьи

80' Удар от ворот произведет Хераклес

80' Близко! Намли Юнес нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

77' Удар от ворот произведет Хераклес

76' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

76' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Рефери не любит споров - именно за это Крастев Филип сейчас получил желтую

75' Матч возобновится спорным мячом

74' Ох, нехорошо это выглядит. Ван дер Ватер Силвестр получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Ван дер Ватер Силвестр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Хорнкамп Ииц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Энгельс Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Г О О О О Л - Ван дер Ватер Силвестр левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

68' Удар от ворот произведет Хераклес

68' Тактическая замена. Бриан Лимбомбе уходит с поля и его заменяет Энгельс Марио

67' Крастев Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Тай Леннарт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Веланас Одиссеус получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Веланас Одиссеус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Веланас Одиссеус получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Веланас Одиссеус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Бриан Лимбомбе нанес удар, но тот был заблокирован.

61' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Хераклес

58' Веланас Одиссеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Брайан Де Керсмакер успешно блокирует удар.

57' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Намли Юнес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Веланас Одиссеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Брайан Де Керсмакер успешно блокирует удар.

54' Веланас Одиссеус бьет со штрафного в створ, но Майкл Броувер держит все под контролем

53' Брайан Де Керсмакер получил желтую карточку от судьи

52' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Рефери не любит споров - именно за это Намли Юнес сейчас получил желтую

49' Хрустич Айдин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Бриан Лимбомбе нанес удар, но тот был заблокирован.

48' Тай Леннарт наказан за толчок Брайан Де Керсмакер

47' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Бриан Лимбомбе из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника