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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Фраппар Стефани
Мец
1:2
Второй тайм: 90'
Лилль
0'
1:0
23' Пенальти
Микаутадзе Жорж
1:1
31' Гол
Исмаили Гонсалвес
37' Желтая карточка
Дэвид Джонатан
1:2
44' Гол
Языджи Юсуф
51' Желтая карточка
Бенталеб Набиль
76' Желтая карточка
Ламкель Зе Дидье

Ход матча

23'
Микаутадзе Жорж
1:0
31'
1:1
Исмаили Гонсалвес
(Дэвид Джонатан)
37'
 
Дэвид Джонатан
44'
1:2
Языджи Юсуф
46'
Джаллоу Абли
Ван Ден Керкхоф Кевин
 
46'
Камара Ламин
Атта Артур
 
51'
 
Бенталеб Набиль
70'
Ламкель Зе Дидье
Диалло Папе
 
70'
Сабали Шейх
Жан-Жак Данле
 
76'
Ламкель Зе Дидье
 
77'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
Языджи Юсуф
85'
Сане Ибу
Н'Дорам Кевин
 
87'
 
Гудмундссон Габриэль
Жегрова Эдон
88'
 
Мораиш Тиагу
Кабелла Реми

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 127 Количество передач 376
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 112
Мец 6.3% (7)
X 19.6% (22)
Лилль 74.1% (83)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Мец
Ничья
Лилль
84.00
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8.00
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4.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
38
Сане
Садибу
3
Юдоль
Матьё
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
27
Жан-Жак
Данле
6
Н'Дорам
Кевин
25
Атта
Артур
7
Диалло
Папе
10
Микаутадзе
Жорж
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
8
Гомес
Анхель
6
Бенталеб
Набиль
23
Жегрова
Эдон
12
Языджи
Юсуф
10
Кабелла
Реми
9
Дэвид
Джонатан
Мец
4-5-1
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Мец
Лилль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
3:3
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
1:4
Л1
0:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

0.88
2.8

Среднее время на гол

102
32

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.08
1.38

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

83
65

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 11 (3) 0.35
Юдоль Матьё 3 0.1
Сабали Шейх 3 0.1
Джаллоу Абли 3 (1) 0.1
Асоро Йоэль 2 0.06
Траоре Исмаэль 2 0.06
Камара Ламин 1 0.03
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.03
Атта Артур 1 0.03
Ламкель Зе Дидье 1 0.03
Мазиз Юссеф 1 0.03
Элисор Симон 1 0.03
Диалло Папе 1 0.03
Сане Ибу 1 0.03
Н'Дорам Кевин 0 0
Куао Коффи 0 0
Канде Фали 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 17 (2) 0.55
Жегрова Эдон 5 0.16
Языджи Юсуф 5 0.16
Диаките Бафоде 3 0.1
Андре Бенжамин 3 0.1
Кабелла Реми 2 0.06
Йоро Лени 2 0.06
Сантос Тиаго 1 0.03
Исмаили Гонсалвес 1 0.03
Кавалейру Иван 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.03
Гомес Анхель 0 0
Бенталеб Набиль 0 0
Даго Треви 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабали Шейх 5 0
Эрей Кристоф 3 1
Юдоль Матьё 4 0
Н'Дорам Кевин 4 0
Ласло Болони 4 0
Укиджа Александр 3 0
Колин Максим 3 0
Канде Фали 3 0
Жан-Жак Данле 3 0
Камара Ламин 3 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Траоре Исмаэль 1 0
Мбайе Малик 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Диалло Папе 1 0
Сане Ибу 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 7 0
Рибейро Александро 5 1
Сантос Тиаго 6 0
Бенталеб Набиль 6 0
Языджи Юсуф 5 0
Гомес Анхель 4 0
Дэвид Джонатан 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Паулу Фонсека 4 0
Йоро Лени 4 0
Буадди Айюб 2 1
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0
Гудмундссон Габриэль 2 0
Жегрова Эдон 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Шевалье Люка 1 0
Даго Треви 1 0

Результаты матчей

Мец
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Лилль
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

8
10
Мец
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Лилль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

25
2

Упущенные победы

10
29
Мец
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Лилль
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
43% (13)
43% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

9
10

Волевые победы

27
3

Упущенные победы

18
39

Голы по времени матча

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
3
21%
1
7%
76-90

Пропущено

20
18
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
8
40%
3
17%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
15%
3
17%
46-60
1
5%
6
33%
61-75
4
20%
4
22%
76-90

Забито

17
30
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
18 Не забивали 15
4
24%
6
20%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
1
6%
8
27%
31-45
3
18%
3
10%
46-60
5
29%
29%
2
7%
61-75
3
18%
9
30%
76-90

Пропущено

29
7
13 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
4
14%
2
29%
1-15
2
7%
2
29%
16-30
7
24%
0
0%
31-45
7
24%
0
0%
46-60
1
3%
2
29%
61-75
8
28%
1
14%
76-90

Забито

31
44
14 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 20
10 Не забивали 4
7
23%
7
16%
1-15
3
10%
4
9%
16-30
4
13%
14
32%
31-45
3
10%
5
11%
46-60
8
26%
4
9%
61-75
6
19%
10
23%
76-90

Пропущено

49
25
25 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 15
12
24%
5
20%
1-15
5
10%
4
16%
16-30
8
16%
0
0%
31-45
10
20%
3
12%
46-60
2
4%
8
32%
61-75
12
24%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Гавр - Мец 0:1 Мец - Ланс 2:1 Брест - Мец 4:3 Мец - Монако 2:5
Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1
Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0

Результаты матчей

Мец
Лилль

Точный счет

0:1
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:1
8 раз 27%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
14 раз 47%
2
8 раз 27%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мец
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
9
6
1
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
4
3
13
1.5
3
12
2
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
26
4
8
22
1.5
12
18
3
27
2.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 56 - 38 58
3.
Лилль
 2:1 Заявка 31 15 10 6 45 - 27 55
4.
Брест
 Заявка 30 15 8 7 44 - 29 53
5.
Ницца
 Заявка 30 13 9 8 33 - 24 48
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 30 12 5 13 39 - 49 41
9.
Марсель
 Заявка 30 10 11 9 45 - 37 41
10.
Реймс
 Заявка 30 11 7 12 37 - 41 40
11.
Тулуза
 Заявка 30 9 10 11 36 - 39 37
12.
Монпелье
 Заявка 31 9 11 11 43 - 45 37
13.
Страсбург
 Заявка 30 9 9 12 33 - 41 36
14.
Нант
 Заявка 31 9 5 17 29 - 49 32
15.
Мец
 1:2 Заявка 31 8 5 18 32 - 51 29
16.
Гавр
 Заявка 31 6 11 14 30 - 41 29
17.
Лорьян
 Заявка 30 6 8 16 36 - 59 26
18.
Клермон
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 2:1 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 15 8 6 1 26 - 11 30
4.
Брест
 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Монако
 Заявка 15 8 3 4 22 - 13 27
7.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
13.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
14.
Тулуза
 Заявка 15 3 7 5 20 - 20 16
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 20 - 28 13
16.
Мец
 1:2 Заявка 15 3 3 9 15 - 22 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 15 9 4 2 34 - 25 31
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 15 6 2 7 13 - 21 20
7.
Ницца
 Заявка 15 5 5 5 14 - 15 20
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
11.
Лилль
 2:1 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
12.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
13.
Мец
 1:2 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Гавр
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (3)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 12 (7)
Мец Микаутадзе Жорж 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 84'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Матч возобновлен
    • 84'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 84'
      Судья сигнализирует, что Траоре Исмаэль из команды Мец поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
    • 83'
      Рибейро Александро возвращается на поле.
    • 83'
      Матч возобновлен
    • 83'
      Ох, нехорошо это выглядит. Рибейро Александро получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 82'
      Рибейро Александро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 82'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 81'
      Гомес Анхель ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 112
    Мец 6.3% (7)
    X 19.6% (22)
    Лилль 74.1% (83)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мец
    Ничья
    Лилль
    84.00
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    8.00
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    4.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 1:2 Лилль

    Исход игры
    Мец
    6.3% (7)
    Ничья
    19.6% (22)
    Лилль
    74.1% (83)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.09% (54)
    Меньше
    50.91% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    69.09% (76)
    Нет
    30.91% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    42% (47)
    0:1 Лилль
    22.3% (25)
    1:1 Ничья
    19.6% (22)
    0:2 Лилль
    6.3% (7)
    2:1 Мец
    3.6% (4)
    1:0 Мец
    1.8% (2)
    1:3 Лилль
    1.8% (2)
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