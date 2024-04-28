Тур: 31. Стадион: Сэн-Сэнфорьен. Главный судья: Фраппар Стефани
0'
1:0
23' ПенальтиМикаутадзе Жорж
1:1
31' ГолИсмаили Гонсалвес
37' Желтая карточкаДэвид Джонатан
1:2
44' ГолЯзыджи Юсуф
51' Желтая карточкаБенталеб Набиль
76' Желтая карточкаЛамкель Зе Дидье
Ход матча
23'
1:0
31'
37'
44'
1:2
51'
76'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
127 Количество передач 376
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Сане
Садибу
25
Атта
Артур
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
23
Жегрова
Эдон
12
Языджи
Юсуф
10
Кабелла
Реми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Сане СадибуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ло АбабакарЗащитник
-
39 Куао КоффиЗащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Нападающий
-
36 Джаллоу АблиНападающий
-
37 Сане ИбуНападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мораиш ТиагуПолузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
43 Даго ТревиНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мец
Лилль
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
13 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.5
Среднее время на гол
64
180
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
0.88
2.8
Среднее время на гол
102
32
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1.08
1.38
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
83
65
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|11 (3)
|0.35
|Юдоль Матьё
|3
|0.1
|Сабали Шейх
|3
|0.1
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.1
|Асоро Йоэль
|2
|0.06
|Траоре Исмаэль
|2
|0.06
|Камара Ламин
|1
|0.03
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.03
|Атта Артур
|1
|0.03
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.03
|Мазиз Юссеф
|1
|0.03
|Элисор Симон
|1
|0.03
|Диалло Папе
|1
|0.03
|Сане Ибу
|1
|0.03
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Куао Коффи
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|17 (2)
|0.55
|Жегрова Эдон
|5
|0.16
|Языджи Юсуф
|5
|0.16
|Диаките Бафоде
|3
|0.1
|Андре Бенжамин
|3
|0.1
|Кабелла Реми
|2
|0.06
|Йоро Лени
|2
|0.06
|Сантос Тиаго
|1
|0.03
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0.03
|Кавалейру Иван
|1
|0.03
|Уна Адам
|1
|0.03
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.03
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.03
|Гомес Анхель
|0
|0
|Бенталеб Набиль
|0
|0
|Даго Треви
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабали Шейх
|5
|0
|Эрей Кристоф
|3
|1
|Юдоль Матьё
|4
|0
|Н'Дорам Кевин
|4
|0
|Ласло Болони
|4
|0
|Укиджа Александр
|3
|0
|Колин Максим
|3
|0
|Канде Фали
|3
|0
|Жан-Жак Данле
|3
|0
|Камара Ламин
|3
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
|Сане Ибу
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|7
|0
|Рибейро Александро
|5
|1
|Сантос Тиаго
|6
|0
|Бенталеб Набиль
|6
|0
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Гомес Анхель
|4
|0
|Дэвид Джонатан
|4
|0
|Диаките Бафоде
|4
|0
|Паулу Фонсека
|4
|0
|Йоро Лени
|4
|0
|Буадди Айюб
|2
|1
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Жегрова Эдон
|2
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Даго Треви
|1
|0
Результаты матчей
Мец
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Лилль
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
10
Мец
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Лилль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
25
2
Упущенные победы
10
29
Мец
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Лилль
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
43% (13)
43% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
9
10
Волевые победы
27
3
Упущенные победы
18
39
Голы по времени матча
Забито
14
14
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
3
21%
1
7%
76-90
Пропущено
20
18
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
8
40%
3
17%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
15%
3
17%
46-60
1
5%
6
33%
61-75
4
20%
4
22%
76-90
Забито
17
30
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
18 Не забивали 15
4
24%
6
20%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
1
6%
8
27%
31-45
3
18%
3
10%
46-60
5
29%
29%
2
7%
61-75
3
18%
9
30%
76-90
Пропущено
29
7
13 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
4
14%
2
29%
1-15
2
7%
2
29%
16-30
7
24%
0
0%
31-45
7
24%
0
0%
46-60
1
3%
2
29%
61-75
8
28%
1
14%
76-90
Забито
31
44
14 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 20
10 Не забивали 4
7
23%
7
16%
1-15
3
10%
4
9%
16-30
4
13%
14
32%
31-45
3
10%
5
11%
46-60
8
26%
4
9%
61-75
6
19%
10
23%
76-90
Пропущено
49
25
25 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 15
12
24%
5
20%
1-15
5
10%
4
16%
16-30
8
16%
0
0%
31-45
10
20%
3
12%
46-60
2
4%
8
32%
61-75
12
24%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Гавр - Мец 0:1 Мец - Ланс 2:1 Брест - Мец 4:3 Мец - Монако 2:5
Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1
Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0
Результаты матчей
Мец
Лилль
Точный счет
0:1
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:1
8 раз 27%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
14 раз 47%
2
8 раз 27%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мец
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
59
96
113
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
114
313
312
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
264
822
1218
327
426
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|56 - 38
|58
|3.
|2:1 Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 27
|55
|4.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|44 - 29
|53
|5.
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|33 - 24
|48
|6.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 32
|46
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 36
|42
|8.
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|39 - 49
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|45 - 37
|41
|10.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|37 - 41
|40
|11.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|36 - 39
|37
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|43 - 45
|37
|13.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|33 - 41
|36
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|29 - 49
|32
|15.
|1:2 Заявка
|31
|8
|5
|18
|32 - 51
|29
|16.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|30 - 41
|29
|17.
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|36 - 59
|26
|18.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 11
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 13
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 20
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 28
|13
|16.
|1:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|34 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|4.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 21
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 15
|20
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|11.
|2:1 Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|1:2 Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|12 (7)
|Мец
|Микаутадзе Жорж
|11 (3)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мец 1:2 Лилль
Исход игры
Мец
6.3% (7)
Ничья
19.6% (22)
Лилль
74.1% (83)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (54)
Меньше
50.91% (56)
Обе команды забьют
Да
69.09% (76)
Нет
30.91% (34)
Популярный счёт
1:2 Лилль
42% (47)
0:1 Лилль
22.3% (25)
1:1 Ничья
19.6% (22)
0:2 Лилль
6.3% (7)
2:1 Мец
3.6% (4)
1:0 Мец
1.8% (2)
1:3 Лилль
1.8% (2)
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