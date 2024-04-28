Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

85' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Тактическая замена. Н'Дорам Кевин уходит с поля и его заменяет Ibou Sane

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Рибейро Александро получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Рибейро Александро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Жегрова Эдон нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.

78' Н'Дорам Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Ламкель Зе Дидье совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Шейк Сабали ослабляет давление, выбив мяч.

71' Сане Садибу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Тактическая замена. Жан-Жак Данле уходит с поля и его заменяет Шейк Сабали

67' Удар от ворот произведет Мец

66' Дэвид Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

66' Диаките Бафоде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Лилль

65' Камара Ламин из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Удар от ворот произведет Мец

61' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

60' Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом

57' Колин Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Мец

55' Жегрова Эдон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Языджи Юсуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Бенталеб Набиль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

47' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Языджи Юсуф пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа ловит мяч

46' Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.