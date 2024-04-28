Тур: 31. Стадион: Спарта. Главный судья: Маншот Ероен
0:0
Первый тайм: 4'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
8
Метиньо
11
Саито
Коки
28
Флинт
Джош
17
Твигт
Калвин
7
Бут
Зак
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Jay den Haan
-
16 Jorn Triep
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бут ЗакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
26 Пайн ДеронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
-
27 Хуве КвинсиПолузащитник
-
16 Imran Nazih
-
-
-
-
Главный тренер: Симонс Реджиллио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
Волендам
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
21 матч
57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
2.2
1.73
Среднее время на гол
40
52
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.45
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
38
29
Голов в среднем за матч
1.81
1.38
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
49
65
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|10 (3)
|0.33
|Версейрен Арно
|9
|0.3
|Китолано Джошуа
|5 (2)
|0.17
|Брим Шарль-Андреас
|4
|0.13
|Саито Коки
|3
|0.1
|Негли Камиель
|3
|0.1
|Клемент Пелле
|2
|0.07
|Вриндс Барт
|2
|0.07
|Мито Шунсуке
|2
|0.07
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0.03
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.03
|Метиньо
|1
|0.03
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0.03
|Ван Крой Вито
|0
|0
|Бакари Саид
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|8
|0.27
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0.1
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.1
|Milan de Haan
|3
|0.1
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.07
|Бут Зак
|2
|0.07
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.07
|Джонсон Дариус
|1
|0.03
|Мирани Деймон
|1
|0.03
|Флинт Джош
|1
|0.03
|Куол Гаранг
|1
|0.03
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.03
|Соуса Вивальдо
|1
|0.03
|Маулун Робин
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
|Пайн Дерон
|0
|0
|Хуве Квинси
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Гузман Джонатан
|5
|0
|Версейрен Арно
|3
|1
|Бакари Саид
|3
|1
|Клемент Пелле
|4
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|0
|Метиньо
|3
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
|Hamza el Dahri
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенамар Бенаисса
|5
|1
|Safouane Karim
|3
|1
|Флинт Джош
|4
|0
|Твигт Калвин
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Мирани Деймон
|3
|0
|Буур Оскар
|3
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Хуве Квинси
|3
|0
|Кокс Джордж
|2
|0
|Джонсон Дариус
|2
|0
|Milan de Haan
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Маулун Робин
|1
|0
|Ле Ру Люк
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Соуса Вивальдо
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Волендам
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
11
14
Спарта Роттердам
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Волендам
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
34
Упущенные победы
20
9
Спарта Роттердам
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Волендам
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
14
35
Упущенные победы
31
23
Голы по времени матча
Забито
22
16
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
1
5%
3
19%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
18%
3
19%
31-45
6
27%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
5
23%
5
31%
76-90
Пропущено
24
36
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
4
17%
6
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
1
4%
7
19%
31-45
6
25%
8
22%
46-60
3
13%
5
14%
61-75
7
29%
29%
10
28%
76-90
Забито
23
13
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 23
2
9%
3
23%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
6
26%
4
31%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
5
22%
2
15%
76-90
Пропущено
19
39
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
4
21%
6
15%
1-15
3
16%
2
5%
16-30
4
21%
5
13%
31-45
1
5%
8
21%
46-60
3
16%
6
15%
61-75
4
21%
12
31%
76-90
Забито
45
29
17 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 8
7 Не забивали 11
3
7%
6
21%
1-15
6
13%
2
7%
16-30
8
18%
3
10%
31-45
12
27%
6
21%
46-60
6
13%
5
17%
61-75
10
22%
7
24%
76-90
Пропущено
43
75
19 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 49
16 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 28
8
19%
12
16%
1-15
6
14%
2
3%
16-30
5
12%
12
16%
31-45
7
16%
16
21%
46-60
6
14%
11
15%
61-75
11
26%
22
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спарта Роттердам - Спакенбург 1:2 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2
Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4
Волендам
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Эксельсиор - Волендам 4:0 Волендам - Валвейк 3:2 Волендам - Фейеноорд 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1
АДО Ден Хааг - Волендам 4:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Волендам
Точный счет
2:2
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
4
4 раза 13%
3
2 раза 7%
1
13 раз 43%
0
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
69
411
213
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
69
312
411
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
2010
1218
723
624
327
426
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|103 - 17
|84
|2.
|Заявка
|31
|23
|6
|2
|83 - 24
|75
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|59 - 31
|63
|4.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 37
|58
|5.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|68 - 63
|49
|6.
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|61 - 48
|47
|7.
|0:0 Заявка
|31
|12
|10
|9
|43 - 41
|46
|8.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|45 - 42
|42
|9.
|0:0 Заявка
|31
|11
|8
|12
|45 - 43
|41
|10.
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|50 - 64
|36
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|34 - 52
|35
|12.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|43 - 59
|35
|13.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|31 - 51
|33
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|41 - 65
|32
|15.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|46 - 66
|26
|16.
|0:0 Заявка
|31
|6
|7
|18
|31 - 53
|25
|17.
|0:0 Заявка
|31
|4
|8
|19
|30 - 74
|20
|18.
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|36 - 24
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 22
|28
|7.
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 20
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|29 - 33
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|13.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 24
|18
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|15.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|0:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|56 - 9
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 14
|39
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|0:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|6.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 31
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 35
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|16.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|17.
|0:0 Заявка
|16
|1
|6
|9
|16 - 36
|9
|18.
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|28 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (14)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|18 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8