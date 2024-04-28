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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Спарта Роттердам
0:0
Первый тайм: 4'
Волендам
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Волендам
1.28
9.70
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9.93
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Все Коэффициенты
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
8
Метиньо
6
Де
Гузман
Джонатан
7
Мито
Шунсуке
10
Клемент
Пелле
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
1
Мио
Бакхаус
2
Буур
Оскар
4
Мирани
Деймон
28
Флинт
Джош
5
Кокс
Джордж
17
Твигт
Калвин
48
Bram
Van
Driel
8
Ле
Ру
Люк
7
Бут
Зак
9
Соуса
Вивальдо
38
Джонсон
Дариус
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Волендам
4-3-3

История личных встреч

Спарта Роттердам
Волендам

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

21 матч

57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Э
1:4
Э
2:1
Э
4:0
К
1:0
ПД
2:2
ПД
2:0
ТМК
4:0
К
1:1
ТМК
1:3
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:5
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
2:1
ПД
1:1
К
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

2.2
1.73

Среднее время на гол

40
52

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.81
1.38

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

49
65

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 10 (3) 0.33
Версейрен Арно 9 0.3
Китолано Джошуа 5 (2) 0.17
Брим Шарль-Андреас 4 0.13
Саито Коки 3 0.1
Негли Камиель 3 0.1
Клемент Пелле 2 0.07
Вриндс Барт 2 0.07
Мито Шунсуке 2 0.07
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0.03
Де Гузман Джонатан 1 0.03
Метиньо 1 0.03
Эрдхёйзен Майк 1 0.03
Ван Крой Вито 0 0
Бакари Саид 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 8 0.27
Зеефейк Ликвинсио 3 0.1
Бенамар Бенаисса 3 0.1
Milan de Haan 3 0.1
Улд-Ших Биляль 2 0.07
Бут Зак 2 0.07
Твигт Калвин 2 (1) 0.07
Джонсон Дариус 1 0.03
Мирани Деймон 1 0.03
Флинт Джош 1 0.03
Куол Гаранг 1 0.03
Ван Мигем Дарил 1 0.03
Соуса Вивальдо 1 0.03
Маулун Робин 0 0
Кокс Джордж 0 0
Дуири Ашраф 0 0
Пайн Дерон 0 0
Хуве Квинси 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Гузман Джонатан 5 0
Версейрен Арно 3 1
Бакари Саид 3 1
Клемент Пелле 4 0
Вриндс Барт 3 0
Ван дер Кюст Джевенсио 3 0
Метиньо 3 0
Китолано Джошуа 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Hamza el Dahri 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенамар Бенаисса 5 1
Safouane Karim 3 1
Флинт Джош 4 0
Твигт Калвин 4 0
Улд-Ших Биляль 3 0
Мирани Деймон 3 0
Буур Оскар 3 0
Зеефейк Ликвинсио 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Хуве Квинси 3 0
Кокс Джордж 2 0
Джонсон Дариус 2 0
Milan de Haan 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Маулун Робин 1 0
Ле Ру Люк 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Соуса Вивальдо 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Волендам
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

11
14
Спарта Роттердам
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Волендам
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
34

Упущенные победы

20
9
Спарта Роттердам
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Волендам
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

14
35

Упущенные победы

31
23

Голы по времени матча

Забито

22
16
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
1
5%
3
19%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
18%
3
19%
31-45
6
27%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
5
23%
5
31%
76-90

Пропущено

24
36
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
4
17%
6
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
1
4%
7
19%
31-45
6
25%
8
22%
46-60
3
13%
5
14%
61-75
7
29%
29%
10
28%
76-90

Забито

23
13
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 23
2
9%
3
23%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
6
26%
4
31%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
5
22%
2
15%
76-90

Пропущено

19
39
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
4
21%
6
15%
1-15
3
16%
2
5%
16-30
4
21%
5
13%
31-45
1
5%
8
21%
46-60
3
16%
6
15%
61-75
4
21%
12
31%
76-90

Забито

45
29
17 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 8
7 Не забивали 11
3
7%
6
21%
1-15
6
13%
2
7%
16-30
8
18%
3
10%
31-45
12
27%
6
21%
46-60
6
13%
5
17%
61-75
10
22%
7
24%
76-90

Пропущено

43
75
19 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 49
16 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 28
8
19%
12
16%
1-15
6
14%
2
3%
16-30
5
12%
12
16%
31-45
7
16%
16
21%
46-60
6
14%
11
15%
61-75
11
26%
22
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спарта Роттердам - Спакенбург 1:2 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2
Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4
Волендам
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Эксельсиор - Волендам 4:0 Волендам - Валвейк 3:2 Волендам - Фейеноорд 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1
АДО Ден Хааг - Волендам 4:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Волендам

Точный счет

2:2
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
4
4 раза 13%
3
2 раза 7%
1
13 раз 43%
0
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
6
9
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
3
12
4
11
2.5
1
14
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
20
10
12
18
1.5
7
23
6
24
2.5
3
27
4
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 31 27 3 1 103 - 17 84
2.
Фейеноорд
 Заявка 31 23 6 2 83 - 24 75
3.
Твенте
 Заявка 31 19 6 6 59 - 31 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 31 17 7 7 63 - 37 58
5.
Аякс
 Заявка 31 13 10 8 68 - 63 49
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 31 12 11 8 61 - 48 47
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 31 12 10 9 43 - 41 46
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 31 11 9 11 45 - 42 42
9.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 31 11 8 12 45 - 43 41
10.
Херенвен
 Заявка 31 10 6 15 50 - 64 36
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 30 9 8 13 34 - 52 35
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 31 9 8 14 43 - 59 35
13.
Алмере Сити
 Заявка 31 7 12 12 31 - 51 33
14.
Хераклес
 Заявка 31 9 5 17 41 - 65 32
15.
Эксельсиор
 Заявка 31 5 11 15 46 - 66 26
16.
Валвейк
 0:0 Заявка 31 6 7 18 31 - 53 25
17.
Волендам
 0:0 Заявка 31 4 8 19 30 - 74 20
18.
Витесс
 Заявка 30 4 5 21 22 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
Аякс
 Заявка 16 8 6 2 36 - 24 30
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 8 4 4 33 - 22 28
7.
Утрехт
 0:0 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 7 4 5 31 - 20 25
10.
Хераклес
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
11.
Херенвен
 Заявка 16 6 3 7 29 - 33 21
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
13.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 16 4 6 6 22 - 24 18
14.
Валвейк
 0:0 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
15.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Волендам
 0:0 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 13 2 1 56 - 9 41
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 41 - 14 39
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 7 5 4 26 - 21 26
4.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
5.
Твенте
 Заявка 15 6 5 4 26 - 16 23
6.
Утрехт
 0:0 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
12.
Херенвен
 Заявка 15 4 3 8 21 - 31 15
13.
Хераклес
 Заявка 16 3 2 11 16 - 35 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
16.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
17.
Волендам
 0:0 Заявка 16 1 6 9 16 - 36 9
18.
Валвейк
 0:0 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 28 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (14)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 18 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
Весь список

Топ нарушителей
Хераклес Брюнс Томас 9
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
Весь список
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Волендам начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Волендам
1.28
9.70
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9.93
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