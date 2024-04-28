Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Милан де Хан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Твигт Калвин из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

84' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Дуири Ашраф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

81' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

79' Дуири Ашраф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Джевенсио ван дер Куст успешно блокирует удар.

78' Дуири Ашраф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Джевенсио ван дер Куст сделал результативную передачу.

75' Г О О О О Л - Леуритсен Тобиас наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

74' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Бут Зак навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Удар от ворот произведет Волендам

69' Бут Зак навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Матч возобновится спорным мячом

63' Тактическая замена. Мито Шунсуке уходит с поля и его заменяет Шарль-Андреас Брим

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Хорошую попытку сделал Бут Зак . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам в офсайде

60' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Волендам

59' Джевенсио ван дер Куст оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Кокс Джордж совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Буур Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Буур Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Волендам

49' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

47' Буур Оскар из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Удар от ворот произведет Волендам

46' Мито Шунсуке оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.