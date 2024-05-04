Тур: 32. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион.
2:0
Перерыв
Ход матча
15'
1:0
20'
2:0
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
31
Цолински
Бен
26
Калоч
Филип
20
Рашль
Тобиас
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
31 Цолински БенЗащитник
- Защитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Атик БаришПолузащитник
-
26 Шулер ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сека ДжейсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
18 Emir Kuhinja
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Магдебург
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.4
Среднее время на гол
45
225
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.78
1.11
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|16
|0.5
|Риттер Марлон
|6
|0.19
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.13
|Тачи Ричмонд
|3
|0.09
|Ганслик Даниэль
|3
|0.09
|Бойд Терренс
|2
|0.06
|Опоку Аарон
|2
|0.06
|Калоч Филип
|2
|0.06
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.06
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.03
|Редондо Кенни
|1
|0.03
|Циммер Жан
|1
|0.03
|Рашль Тобиас
|1
|0.03
|Туре Альмами
|1
|0.03
|Эльведи Ян
|1
|0.03
|Симакала Ба-Муака
|1
|0.03
|Стожилкович Филип
|1
|0.03
|Нихус Юлиан
|1
|0.03
|Цолински Бен
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|6
|0.19
|Эль-Ханкури Мохамед
|5 (3)
|0.16
|Атик Бариш
|4
|0.13
|Гнака Силас
|4
|0.13
|Кастаньос Люк
|4
|0.13
|Бокхорн Эберт
|3
|0.09
|Кремпицки Коннор
|3
|0.09
|Арслан Ахмет
|2
|0.06
|Ито Тацуя
|2
|0.06
|Сека Джейсон
|1
|0.03
|Конде Амара
|1
|0.03
|Белль-Белль Леон
|1
|0.03
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.03
|Tobias Mueller
|1
|0.03
|Эбер Даниэль
|1
|0.03
|Югоне Жан
|1
|0.03
|Emir Kuhinja
|1
|0.03
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.03
|Тейшейра Брайан
|1 (1)
|0.03
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|2
|Риттер Марлон
|6
|0
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Пухач Тымотеуш
|5
|0
|Циммер Жан
|4
|0
|Редондо Кенни
|4
|0
|Калоч Филип
|4
|0
|Рашль Тобиас
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Фридхельм Фанкел
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Туре Альмами
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Хёршер Филипп
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|9
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Югоне Жан
|5
|1
|Tobias Mueller
|6
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|6
|0
|Бокхорн Эберт
|6
|0
|Белль-Белль Леон
|6
|0
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Шулер Лука
|3
|1
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Конде Амара
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Магдебург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
8
8
Кайзерслаутерн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Магдебург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
13
23
Кайзерслаутерн
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
13% (4)
42% (13)
Магдебург
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
33
12
Упущенные победы
21
31
Голы по времени матча
Забито
27
16
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
4
15%
1
6%
1-15
9
33%
6
38%
16-30
1
4%
1
6%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
5
19%
3
19%
61-75
6
22%
2
13%
76-90
Пропущено
30
24
7 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
1
3%
4
17%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
2
7%
5
21%
31-45
9
30%
6
25%
46-60
9
30%
5
21%
61-75
5
17%
2
8%
76-90
Забито
20
28
13 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
5
18%
16-30
7
35%
7
25%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
3
15%
6
21%
76-90
Пропущено
32
22
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
2
6%
3
14%
1-15
5
16%
4
18%
16-30
6
19%
4
18%
31-45
7
22%
3
14%
46-60
9
28%
3
14%
61-75
3
9%
5
23%
76-90
Забито
47
44
27 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 15
6 Не забивали 9
7
15%
3
7%
1-15
12
26%
11
25%
16-30
8
17%
8
18%
31-45
4
9%
7
16%
46-60
7
15%
7
16%
61-75
9
19%
8
18%
76-90
Пропущено
62
46
20 В 1-м тайме 22
42 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
30 Не пропускали 23
3
5%
7
15%
1-15
9
15%
6
13%
16-30
8
13%
9
20%
31-45
16
26%
9
20%
46-60
18
29%
29%
8
17%
61-75
8
13%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1
Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2
Магдебург
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Магдебург
Точный счет
3:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
3
9 раз 29%
0
5 раз 16%
2
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
142
78
610
78
313
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
87
511
510
313
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
229
1219
1120
1021
526
130
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|18
|9
|5
|57 - 34
|63
|2.
|31
|19
|4
|8
|61 - 37
|61
|3.
|32
|17
|8
|7
|68 - 37
|59
|4.
|32
|16
|7
|9
|60 - 42
|55
|5.
|32
|14
|10
|8
|64 - 46
|52
|6.
|31
|13
|7
|11
|49 - 50
|46
|7.
|31
|11
|13
|7
|53 - 39
|46
|8.
|32
|13
|7
|12
|48 - 49
|46
|9.
|31
|12
|9
|10
|63 - 52
|45
|10.
|31
|11
|7
|13
|45 - 55
|40
|11.
|31
|10
|7
|14
|47 - 57
|37
|12.
|32
|10
|7
|15
|39 - 60
|37
|13.
|0:2
|32
|9
|10
|13
|43 - 49
|37
|14.
|2:0
|32
|10
|6
|16
|51 - 60
|36
|15.
|32
|10
|5
|17
|36 - 48
|35
|16.
|31
|8
|8
|15
|35 - 46
|32
|17.
|32
|9
|4
|19
|28 - 53
|31
|18.
|31
|5
|10
|16
|28 - 61
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|32 - 14
|35
|2.
|16
|11
|0
|5
|32 - 18
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|39 - 21
|32
|4.
|16
|9
|4
|3
|31 - 20
|31
|5.
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|6.
|16
|9
|1
|6
|32 - 25
|28
|7.
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|8.
|15
|7
|6
|2
|31 - 16
|27
|9.
|16
|7
|6
|3
|40 - 21
|27
|10.
|2:0
|16
|7
|2
|7
|29 - 30
|23
|11.
|0:2
|16
|6
|5
|5
|27 - 23
|23
|12.
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|13.
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|14.
|16
|6
|2
|8
|19 - 25
|20
|15.
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|16.
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|17.
|15
|4
|5
|6
|17 - 22
|17
|18.
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 12
|33
|2.
|16
|8
|5
|3
|39 - 18
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|25 - 20
|28
|4.
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|5.
|16
|5
|7
|4
|28 - 24
|22
|6.
|16
|6
|3
|7
|26 - 32
|21
|7.
|16
|5
|5
|6
|25 - 25
|20
|8.
|16
|4
|7
|5
|22 - 23
|19
|9.
|15
|5
|3
|7
|23 - 31
|18
|10.
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|11.
|16
|4
|3
|9
|18 - 24
|15
|12.
|16
|4
|3
|9
|17 - 29
|15
|13.
|0:2
|16
|3
|5
|8
|16 - 26
|14
|14.
|16
|4
|1
|11
|16 - 27
|13
|15.
|2:0
|16
|3
|4
|9
|22 - 30
|13
|16.
|16
|3
|2
|11
|9 - 28
|11
|17.
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|18.
|15
|2
|3
|10
|18 - 37
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|13
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11