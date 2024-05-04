  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Кайзерслаутерн
2:0
Перерыв
Магдебург
0'
1:0
15' Гол
Ганслик Даниэль
2:0
20' Гол
Ганслик Даниэль
45' Желтая карточка
Tobias Mueller

Ход матча

15'
Ганслик Даниэль
1:0
20'
Ганслик Даниэль
2:0
45'
 
Tobias Mueller

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Магдебург
3.95
Реклама, zenit.win
9.50
Реклама, fon.bet
32.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
18
Краль
Юлиан
6
Туре
Альмами
2
Томяк
Борис
33
Эльведи
Ян
31
Цолински
Бен
15
Пухач
Тымотеуш
26
Калоч
Филип
20
Рашль
Тобиас
11
Редондо
Кенни
19
Ганслик
Даниэль
9
Ахе
Рагнар
1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
7
Бокхорн
Эберт
19
Белль-Белль
Леон
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
8
Тейшейра
Брайан
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
Кайзерслаутерн
3-4-1-2
Магдебург
3-4-2-1

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Магдебург

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
4:1
Б2
2:0
Б2
4:4
Б3
2:2
Б3
1:0
Б3
1:0
Б3
1:1
Б3
0:1
Б3
1:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Среднее время на гол

45
225

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.78
1.11

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 16 0.5
Риттер Марлон 6 0.19
Томяк Борис 4 (2) 0.13
Тачи Ричмонд 3 0.09
Ганслик Даниэль 3 0.09
Бойд Терренс 2 0.06
Опоку Аарон 2 0.06
Калоч Филип 2 0.06
Краус Кевин II 2 (1) 0.06
Пухач Тымотеуш 1 0.03
Редондо Кенни 1 0.03
Циммер Жан 1 0.03
Рашль Тобиас 1 0.03
Туре Альмами 1 0.03
Эльведи Ян 1 0.03
Симакала Ба-Муака 1 0.03
Стожилкович Филип 1 0.03
Нихус Юлиан 1 0.03
Цолински Бен 0 0
Клемент Филипп 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 6 0.19
Эль-Ханкури Мохамед 5 (3) 0.16
Атик Бариш 4 0.13
Гнака Силас 4 0.13
Кастаньос Люк 4 0.13
Бокхорн Эберт 3 0.09
Кремпицки Коннор 3 0.09
Арслан Ахмет 2 0.06
Ито Тацуя 2 0.06
Сека Джейсон 1 0.03
Конде Амара 1 0.03
Белль-Белль Леон 1 0.03
Амаечи Ксавьер 1 0.03
Tobias Mueller 1 0.03
Эбер Даниэль 1 0.03
Югоне Жан 1 0.03
Emir Kuhinja 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.03
Тейшейра Брайан 1 (1) 0.03

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 2
Риттер Марлон 6 0
Нихус Юлиан 6 0
Пухач Тымотеуш 5 0
Циммер Жан 4 0
Редондо Кенни 4 0
Калоч Филип 4 0
Рашль Тобиас 4 0
Сольдо Никола 4 0
Эльведи Ян 3 0
Абиама Диксон 3 0
Бойд Терренс 2 0
Краус Кевин II 2 0
Краль Юлиан 2 0
Фридхельм Фанкел 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Туре Альмами 1 0
Цолински Бен 1 0
Хёршер Филипп 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Опоку Аарон 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Tobias Mueller 6 0
Эль-Ханкури Мохамед 6 0
Бокхорн Эберт 6 0
Белль-Белль Леон 6 0
Эльфадли Даниэль 2 2
Шулер Лука 3 1
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Сека Джейсон 4 0
Конде Амара 3 0
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Лоуренс Джеймс 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Кристиан Титц 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Магдебург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

8
8
Кайзерслаутерн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Магдебург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

13
23
Кайзерслаутерн
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
13% (4)
42% (13)
Магдебург
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

33
12

Упущенные победы

21
31

Голы по времени матча

Забито

27
16
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
4
15%
1
6%
1-15
9
33%
6
38%
16-30
1
4%
1
6%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
5
19%
3
19%
61-75
6
22%
2
13%
76-90

Пропущено

30
24
7 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
1
3%
4
17%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
2
7%
5
21%
31-45
9
30%
6
25%
46-60
9
30%
5
21%
61-75
5
17%
2
8%
76-90

Забито

20
28
13 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
5
18%
16-30
7
35%
7
25%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
3
15%
6
21%
76-90

Пропущено

32
22
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
2
6%
3
14%
1-15
5
16%
4
18%
16-30
6
19%
4
18%
31-45
7
22%
3
14%
46-60
9
28%
3
14%
61-75
3
9%
5
23%
76-90

Забито

47
44
27 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 15
6 Не забивали 9
7
15%
3
7%
1-15
12
26%
11
25%
16-30
8
17%
8
18%
31-45
4
9%
7
16%
46-60
7
15%
7
16%
61-75
9
19%
8
18%
76-90

Пропущено

62
46
20 В 1-м тайме 22
42 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
30 Не пропускали 23
3
5%
7
15%
1-15
9
15%
6
13%
16-30
8
13%
9
20%
31-45
16
26%
9
20%
46-60
18
29%
29%
8
17%
61-75
8
13%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1
Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2
Магдебург
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Магдебург

Точный счет

3:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
3
9 раз 29%
0
5 раз 16%
2
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
2
7
8
1.5
6
10
7
8
2.5
3
13
1
14
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
8
7
5
11
1.5
5
10
3
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
22
9
12
19
1.5
11
20
10
21
2.5
5
26
1
30
3.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 32 18 9 5 57 - 34 63
2.
Хольштайн Киль
 31 19 4 8 61 - 37 61
3.
Фортуна
 32 17 8 7 68 - 37 59
4.
Гамбург
 32 16 7 9 60 - 42 55
5.
Карлсруэ
 32 14 10 8 64 - 46 52
6.
Падерборн
 31 13 7 11 49 - 50 46
7.
Ганновер 96
 31 11 13 7 53 - 39 46
8.
Гройтер Фюрт
 32 13 7 12 48 - 49 46
9.
Герта
 31 12 9 10 63 - 52 45
10.
Эльвeрсберг
 31 11 7 13 45 - 55 40
11.
Шальке 04
 31 10 7 14 47 - 57 37
12.
Нюрнберг
 32 10 7 15 39 - 60 37
13.
Магдебург
 0:2 32 9 10 13 43 - 49 37
14.
Кайзерслаутерн
 2:0 32 10 6 16 51 - 60 36
15.
Айнтрахт Бр
 32 10 5 17 36 - 48 35
16.
Веен Висбаден
 31 8 8 15 35 - 46 32
17.
Ганза
 32 9 4 19 28 - 53 31
18.
Оснабрюк
 31 5 10 16 28 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
4.
Гройтер Фюрт
 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
6.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
7.
Шальке 04
 16 8 4 4 29 - 20 28
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Кайзерслаутерн
 2:0 16 7 2 7 29 - 30 23
11.
Магдебург
 0:2 16 6 5 5 27 - 23 23
12.
Падерборн
 16 6 4 6 25 - 25 22
13.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
14.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 16 5 4 7 18 - 27 19
17.
Веен Висбаден
 15 4 5 6 17 - 22 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Гамбург
 16 5 7 4 28 - 24 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Карлсруэ
 16 5 5 6 25 - 25 20
8.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
9.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
12.
Гройтер Фюрт
 16 4 3 9 17 - 29 15
13.
Магдебург
 0:2 16 3 5 8 16 - 26 14
14.
Айнтрахт Бр
 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 2:0 16 3 4 9 22 - 30 13
16.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
17.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 13
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Тобиас Мюллер получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Пухач Тымотеуш сделал результативную передачу.
  • 20'
    Г О О О О Л - Ганслик Даниэль бьет в цель!
  • 15'
    Г О О О О Л - Ганслик Даниэль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.96. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.96 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Магдебург
3.95
Реклама, zenit.win
9.50
Реклама, fon.bet
32.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кайзерслаутерн 2:0 Магдебург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кайзерслаутерн
Магдебург
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный