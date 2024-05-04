Тур: 32. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион. Зрители: 42000
4:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолГанслик Даниэль
2:0
20' ГолГанслик Даниэль
45' Желтая карточкаTobias Mueller
49' Желтая карточкаКалоч Филип
53' Желтая карточкаПухач Тымотеуш
3:0
57' ГолРедондо Кенни
75' Желтая карточкаГанслик Даниэль
3:1
79' ГолЭбер Даниэль
82' Желтая карточкаТейшейра Брайан
4:1
83' ГолЭльведи Ян
90'+6
Ход матча
15'
1:0
20'
2:0
45'
49'
53'
56'
57'
3:0
75'
79'
82'
83'
4:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
312 Количество передач 508
-
42 Владение мячом, % 58
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
31
Цолински
Бен
26
Калоч
Филип
20
Рашль
Тобиас
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
31 Цолински БенЗащитник
- Защитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Атик БаришПолузащитник
-
26 Шулер ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сека ДжейсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
18 Emir Kuhinja
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Магдебург
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.4
Среднее время на гол
45
225
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.78
1.11
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|16
|0.5
|Риттер Марлон
|6
|0.19
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.13
|Тачи Ричмонд
|3
|0.09
|Ганслик Даниэль
|3
|0.09
|Редондо Кенни
|2
|0.06
|Бойд Терренс
|2
|0.06
|Опоку Аарон
|2
|0.06
|Эльведи Ян
|2
|0.06
|Калоч Филип
|2
|0.06
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.06
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.03
|Циммер Жан
|1
|0.03
|Рашль Тобиас
|1
|0.03
|Туре Альмами
|1
|0.03
|Симакала Ба-Муака
|1
|0.03
|Стожилкович Филип
|1
|0.03
|Нихус Юлиан
|1
|0.03
|Цолински Бен
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|6
|0.19
|Эль-Ханкури Мохамед
|5 (3)
|0.16
|Атик Бариш
|4
|0.13
|Гнака Силас
|4
|0.13
|Кастаньос Люк
|4
|0.13
|Бокхорн Эберт
|3
|0.09
|Кремпицки Коннор
|3
|0.09
|Арслан Ахмет
|2
|0.06
|Ито Тацуя
|2
|0.06
|Эбер Даниэль
|2
|0.06
|Сека Джейсон
|1
|0.03
|Конде Амара
|1
|0.03
|Белль-Белль Леон
|1
|0.03
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.03
|Tobias Mueller
|1
|0.03
|Югоне Жан
|1
|0.03
|Emir Kuhinja
|1
|0.03
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.03
|Тейшейра Брайан
|1 (1)
|0.03
|Нолленбергер Александер
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|2
|Риттер Марлон
|6
|0
|Пухач Тымотеуш
|6
|0
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Калоч Филип
|5
|0
|Циммер Жан
|4
|0
|Редондо Кенни
|4
|0
|Рашль Тобиас
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Фридхельм Фанкел
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Туре Альмами
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Хёршер Филипп
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Ганслик Даниэль
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|9
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Югоне Жан
|5
|1
|Tobias Mueller
|6
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|6
|0
|Бокхорн Эберт
|6
|0
|Белль-Белль Леон
|6
|0
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Шулер Лука
|3
|1
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Конде Амара
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Магдебург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
8
9
Кайзерслаутерн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Магдебург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
13
23
Кайзерслаутерн
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
13% (4)
41% (13)
Магдебург
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
34
12
Упущенные победы
21
32
Голы по времени матча
Забито
31
17
16 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
5
16%
1
6%
1-15
10
32%
6
35%
16-30
1
3%
1
6%
31-45
3
10%
3
18%
46-60
5
16%
3
18%
61-75
7
23%
3
18%
76-90
Пропущено
31
28
7 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
1
3%
5
18%
1-15
4
13%
3
11%
16-30
2
6%
5
18%
31-45
9
29%
29%
7
25%
46-60
9
29%
29%
5
18%
61-75
6
19%
3
11%
76-90
Забито
20
28
13 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
5
18%
16-30
7
35%
7
25%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
3
15%
6
21%
76-90
Пропущено
32
22
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
2
6%
3
14%
1-15
5
16%
4
18%
16-30
6
19%
4
18%
31-45
7
22%
3
14%
46-60
9
28%
3
14%
61-75
3
9%
5
23%
76-90
Забито
51
45
29 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 15
6 Не забивали 9
8
16%
3
7%
1-15
13
25%
11
24%
16-30
8
16%
8
18%
31-45
5
10%
7
16%
46-60
7
14%
7
16%
61-75
10
20%
9
20%
76-90
Пропущено
63
50
20 В 1-м тайме 24
43 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 14
31 Не пропускали 24
3
5%
8
16%
1-15
9
14%
7
14%
16-30
8
13%
9
18%
31-45
16
25%
10
20%
46-60
18
29%
8
16%
61-75
9
14%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1
Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2
Магдебург
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Магдебург
Точный счет
3:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
3
9 раз 28%
0
5 раз 16%
2
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
88
610
88
313
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
97
511
511
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
239
1319
1121
1121
527
230
329
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|13
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11