Тур: 32. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
1:2
Второй тайм: 66'
0'
0:1
13' ГолХельгасон Торир
0:2
15' ГолФилипп Райан
1:2
33' ГолЛемперте Тим
45' Красная карточкаКраусе Робин
Ход матча
13'
15'
0:2
33'
1:2
45'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
63 Владение мячом, % 37
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
19
Лемперте
Тим
30
Зиб
Арминдо
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лемперте ТимНападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасНападающий
-
15 Ben Schlicke
-
-
20 Leander Popp
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Айнтрахт Бр
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
0.89
Среднее время на гол
52
101
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.14
Среднее время на гол
135
78
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.13
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
80
90
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиб Арминдо
|11
|0.34
|Хргота Бранимир
|10
|0.31
|Лемперте Тим
|5
|0.16
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.13
|Вагнер Роберт
|3
|0.09
|Абиама Диксон
|3
|0.09
|Михальски Дамян
|3
|0.09
|Аста Симон
|2
|0.06
|Србени Деннис
|1
|0.03
|Юнг Гидеон
|1
|0.03
|Консбрух Джомейн
|1
|0.03
|Петков Лукас
|1
|0.03
|Хаддади Уссама
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|7
|0.22
|Кауфманн Фабио
|6
|0.19
|Hasan Kurucay
|4 (3)
|0.13
|Бисакшич Эрмин
|4
|0.13
|Уджа Энтони
|3
|0.09
|Johan Gomez
|3
|0.09
|Хельгасон Торир
|2
|0.06
|Донкор Антон
|2
|0.06
|Крюгер Флориан
|2
|0.06
|Краусе Робин
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|8
|0
|Дитц Максимилиан
|7
|0
|Грин Джулиан
|4
|1
|Вагнер Роберт
|4
|1
|Аста Симон
|5
|0
|Александр Цорнигер
|3
|1
|Хргота Бранимир
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Майерхёфер Марко
|3
|0
|Петков Лукас
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Урбиг Йонас
|3
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Хаддади Уссама
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Philipp Mueller
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
|Oualid Mhamdi
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|7
|2
|Краусе Робин
|8
|1
|Кауфманн Фабио
|8
|0
|Hasan Kurucay
|4
|2
|Бисакшич Эрмин
|5
|0
|Иванов Роберт
|5
|0
|Johan Gomez
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Тауэр Никлас
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Донкор Антон
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
|Даниэль Шернинг
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Айнтрахт Бр
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
5
3
Гройтер Фюрт
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Айнтрахт Бр
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
22
14
Упущенные победы
13
19
Гройтер Фюрт
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
Айнтрахт Бр
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (6)
32% (10)
48% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
3
12
Волевые победы
29
17
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
27
13
9 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
18 Не забивали 24
2
7%
1
8%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
8
30%
30%
6
46%
46-60
6
22%
1
8%
61-75
4
15%
3
23%
76-90
Пропущено
18
24
10 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 14
2
11%
2
8%
1-15
5
28%
7
29%
29%
16-30
3
17%
8
33%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
3
17%
2
8%
76-90
Забито
17
21
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
2
12%
5
24%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
3
18%
5
24%
76-90
Пропущено
29
20
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
10%
4
20%
1-15
6
21%
2
10%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
1
3%
2
10%
46-60
7
24%
3
15%
61-75
6
21%
5
25%
76-90
Забито
44
34
19 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 10
8 Не забивали 13
4
9%
6
18%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
10
23%
5
15%
31-45
11
25%
7
21%
46-60
7
16%
5
15%
61-75
7
16%
8
24%
76-90
Пропущено
47
44
25 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 24
5
11%
6
14%
1-15
11
23%
9
20%
16-30
9
19%
12
27%
31-45
3
6%
3
7%
46-60
10
21%
7
16%
61-75
9
19%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0
Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0
Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Айнтрахт Бр
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
0
13 раз 42%
1
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
115
78
511
312
214
312
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
78
412
411
115
213
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
1813
1120
922
427
427
427
130
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|18
|9
|5
|57 - 34
|63
|2.
|31
|19
|4
|8
|61 - 37
|61
|3.
|32
|17
|8
|7
|68 - 37
|59
|4.
|32
|16
|7
|9
|60 - 42
|55
|5.
|2:1
|32
|14
|10
|8
|64 - 46
|52
|6.
|31
|13
|7
|11
|49 - 50
|46
|7.
|31
|11
|13
|7
|53 - 39
|46
|8.
|31
|12
|9
|10
|63 - 52
|45
|9.
|1:2
|32
|13
|6
|13
|46 - 48
|45
|10.
|31
|11
|7
|13
|45 - 55
|40
|11.
|31
|10
|7
|14
|47 - 57
|37
|12.
|31
|9
|10
|12
|43 - 47
|37
|13.
|2:1
|32
|11
|4
|17
|35 - 46
|37
|14.
|32
|10
|7
|15
|39 - 60
|37
|15.
|31
|9
|6
|16
|49 - 60
|33
|16.
|31
|8
|8
|15
|35 - 46
|32
|17.
|1:2
|32
|9
|4
|19
|28 - 53
|31
|18.
|31
|5
|10
|16
|28 - 61
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|32 - 14
|35
|2.
|16
|11
|0
|5
|32 - 18
|33
|3.
|2:1
|16
|9
|5
|2
|39 - 21
|32
|4.
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|5.
|1:2
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|6.
|16
|9
|1
|6
|32 - 25
|28
|7.
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|8.
|15
|7
|6
|2
|31 - 16
|27
|9.
|16
|7
|6
|3
|40 - 21
|27
|10.
|16
|6
|5
|5
|27 - 23
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|12.
|2:1
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|13.
|15
|6
|2
|7
|27 - 30
|20
|14.
|1:2
|16
|6
|2
|8
|19 - 25
|20
|15.
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|16.
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|17.
|15
|4
|5
|6
|17 - 22
|17
|18.
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 12
|33
|2.
|16
|8
|5
|3
|39 - 18
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|25 - 20
|28
|4.
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|5.
|16
|5
|7
|4
|28 - 24
|22
|6.
|16
|6
|3
|7
|26 - 32
|21
|7.
|2:1
|16
|5
|5
|6
|25 - 25
|20
|8.
|16
|4
|7
|5
|22 - 23
|19
|9.
|15
|5
|3
|7
|23 - 31
|18
|10.
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|11.
|2:1
|16
|5
|0
|11
|15 - 25
|15
|12.
|16
|4
|3
|9
|18 - 24
|15
|13.
|1:2
|16
|4
|3
|9
|17 - 29
|15
|14.
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|15.
|16
|3
|4
|9
|22 - 30
|13
|16.
|1:2
|16
|3
|2
|11
|9 - 28
|11
|17.
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|18.
|15
|2
|3
|10
|18 - 37
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|13
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7