  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 13241
Гройтер Фюрт
3:3
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
0:1
12' Гол
Хельгасон Торир
0:2
15' Гол
Филипп Райан
1:2
33' Гол
Лемперте Тим
45' Красная карточка
Краусе Робин
2:2
67' Гол
Вагнер Роберт
69' Желтая карточка
Hasan Kurucay
73' Желтая карточка
Лукоки Андерсон
3:2
75' Гол
Зиб Арминдо
3:3
79' Гол
Филипп Райан
90' Желтая карточка
Denis Pfaffenrot
90'+7
40
Урбиг
Йонас
3
Oualid
Mhamdi
23
Юнг
Гидеон
33
Дитц
Максимилиан
18
Майерхёфер
Марко
30
Зиб
Арминдо
22
Вагнер
Роберт
14
Консбрух
Джомейн
19
Лемперте
Тим
10
Хргота
Бранимир
7
Србени
Деннис
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
39
Краусе
Робин
15
Лукоки
Андерсон
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
Гройтер Фюрт
4-4-2
Айнтрахт Бр
3-3-2-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Айнтрахт Бр

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

16 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
0:1
Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
0:1
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
1:3
К
0:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
0.89

Среднее время на гол

52
101

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.14

Среднее время на гол

135
78

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.13
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

80
90

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиб Арминдо 12 0.38
Хргота Бранимир 10 0.31
Лемперте Тим 5 0.16
Грин Джулиан 4 (2) 0.13
Вагнер Роберт 4 0.13
Михальски Дамян 3 0.09
Абиама Диксон 3 0.09
Аста Симон 2 0.06
Србени Деннис 1 0.03
Юнг Гидеон 1 0.03
Консбрух Джомейн 1 0.03
Петков Лукас 1 0.03
Хаддади Уссама 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 8 0.25
Кауфманн Фабио 6 0.19
Hasan Kurucay 4 (3) 0.13
Бисакшич Эрмин 4 0.13
Уджа Энтони 3 0.09
Johan Gomez 3 0.09
Хельгасон Торир 2 0.06
Донкор Антон 2 0.06
Крюгер Флориан 2 0.06
Краусе Робин 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Риттмюллер Марвин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 8 0
Дитц Максимилиан 7 0
Грин Джулиан 4 1
Вагнер Роберт 4 1
Аста Симон 5 0
Александр Цорнигер 3 1
Хргота Бранимир 4 0
Михальски Дамян 4 0
Майерхёфер Марко 3 0
Петков Лукас 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Урбиг Йонас 3 0
Србени Деннис 2 0
Хаддади Уссама 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Лемперте Тим 2 0
Абиама Диксон 2 0
Гисельман Нико 1 0
Philipp Mueller 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Oualid Mhamdi 1 0
Denis Pfaffenrot 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 7 2
Краусе Робин 8 1
Hasan Kurucay 5 2
Кауфманн Фабио 8 0
Бисакшич Эрмин 5 0
Иванов Роберт 5 0
Johan Gomez 4 0
Декарли Сауло 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Донкор Антон 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Уджа Энтони 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Хофманн Роб-Торбен 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Даниэль Шернинг 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Айнтрахт Бр
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

8
6
Гройтер Фюрт
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Айнтрахт Бр
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

22
14

Упущенные победы

13
19
Гройтер Фюрт
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
44% (14)
13% (4)
Айнтрахт Бр
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (7)
31% (10)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

3
12

Волевые победы

29
17

Упущенные победы

21
25

Голы по времени матча

Забито

30
16
10 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 24
2
7%
3
19%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
20%
2
13%
31-45
8
27%
6
38%
46-60
8
27%
1
6%
61-75
4
13%
4
25%
76-90

Пропущено

21
27
12 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 15
4
19%
2
7%
1-15
5
24%
7
26%
16-30
3
14%
9
33%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
3
14%
6
22%
61-75
4
19%
2
7%
76-90

Забито

17
21
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
2
12%
5
24%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
3
18%
5
24%
76-90

Пропущено

29
20
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
10%
4
20%
1-15
6
21%
2
10%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
1
3%
2
10%
46-60
7
24%
3
15%
61-75
6
21%
5
25%
76-90

Забито

47
37
20 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 11
8 Не забивали 13
4
9%
8
22%
1-15
5
11%
3
8%
16-30
11
23%
5
14%
31-45
11
23%
7
19%
46-60
9
19%
5
14%
61-75
7
15%
9
24%
76-90

Пропущено

50
47
27 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 25
7
14%
6
13%
1-15
11
22%
9
19%
16-30
9
18%
13
28%
31-45
3
6%
3
6%
46-60
10
20%
9
19%
61-75
10
20%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0
Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0
Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Айнтрахт Бр

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
2
7 раз 22%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
9 раз 28%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
8
8
1.5
5
11
4
12
2.5
2
14
3
13
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
8
8
4
12
1.5
5
11
1
15
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
19
13
12
20
1.5
10
22
5
27
2.5
5
27
4
28
3.5
1
31
2
30
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 32 18 9 5 57 - 34 63
2.
Хольштайн Киль
 31 19 4 8 61 - 37 61
3.
Фортуна
 32 17 8 7 68 - 37 59
4.
Гамбург
 32 16 7 9 60 - 42 55
5.
Карлсруэ
 32 14 10 8 64 - 46 52
6.
Падерборн
 31 13 7 11 49 - 50 46
7.
Ганновер 96
 31 11 13 7 53 - 39 46
8.
Гройтер Фюрт
 32 13 7 12 48 - 49 46
9.
Герта
 31 12 9 10 63 - 52 45
10.
Эльвeрсберг
 31 11 7 13 45 - 55 40
11.
Шальке 04
 31 10 7 14 47 - 57 37
12.
Магдебург
 31 9 10 12 43 - 47 37
13.
Нюрнберг
 32 10 7 15 39 - 60 37
14.
Айнтрахт Бр
 32 10 5 17 36 - 48 35
15.
Кайзерслаутерн
 31 9 6 16 49 - 60 33
16.
Веен Висбаден
 31 8 8 15 35 - 46 32
17.
Ганза
 32 9 4 19 28 - 53 31
18.
Оснабрюк
 31 5 10 16 28 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
4.
Гройтер Фюрт
 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
6.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
7.
Шальке 04
 16 8 4 4 29 - 20 28
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Магдебург
 16 6 5 5 27 - 23 23
11.
Падерборн
 16 6 4 6 25 - 25 22
12.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
13.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
14.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 16 5 4 7 18 - 27 19
17.
Веен Висбаден
 15 4 5 6 17 - 22 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Гамбург
 16 5 7 4 28 - 24 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Карлсруэ
 16 5 5 6 25 - 25 20
8.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
9.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
12.
Гройтер Фюрт
 16 4 3 9 17 - 29 15
13.
Магдебург
 15 3 5 7 16 - 24 14
14.
Айнтрахт Бр
 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
16.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
17.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 13
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      УДАЛЕНИЕ! - Краусе Робин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 33'
      Консбрух Джомейн сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Лемперте Тим бьет в цель!
    • 15'
      Джоан Гомес сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Филипп Райан бьет в цель!
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