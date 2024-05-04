Тур: 32. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер. Зрители: 13241
3:3
Конец матча
0'
0:1
12' ГолХельгасон Торир
0:2
15' ГолФилипп Райан
1:2
33' ГолЛемперте Тим
45' Красная карточкаКраусе Робин
2:2
67' ГолВагнер Роберт
69' Желтая карточкаHasan Kurucay
73' Желтая карточкаЛукоки Андерсон
3:2
75' ГолЗиб Арминдо
3:3
79' ГолФилипп Райан
90' Желтая карточкаDenis Pfaffenrot
90'+7
Ход матча
12'
15'
0:2
33'
1:2
45'
67'
2:2
69'
73'
75'
3:2
79'
3:3
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
12 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
603 Количество передач 237
-
63 Владение мячом, % 37
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Зиб АрминдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лемперте ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасНападающий
-
15 Ben Schlicke
-
-
20 Leander Popp
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Айнтрахт Бр
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
0.89
Среднее время на гол
52
101
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.14
Среднее время на гол
135
78
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.13
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
80
90
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиб Арминдо
|12
|0.38
|Хргота Бранимир
|10
|0.31
|Лемперте Тим
|5
|0.16
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.13
|Вагнер Роберт
|4
|0.13
|Михальски Дамян
|3
|0.09
|Абиама Диксон
|3
|0.09
|Аста Симон
|2
|0.06
|Србени Деннис
|1
|0.03
|Юнг Гидеон
|1
|0.03
|Консбрух Джомейн
|1
|0.03
|Петков Лукас
|1
|0.03
|Хаддади Уссама
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|8
|0.25
|Кауфманн Фабио
|6
|0.19
|Hasan Kurucay
|4 (3)
|0.13
|Бисакшич Эрмин
|4
|0.13
|Уджа Энтони
|3
|0.09
|Johan Gomez
|3
|0.09
|Хельгасон Торир
|2
|0.06
|Донкор Антон
|2
|0.06
|Крюгер Флориан
|2
|0.06
|Краусе Робин
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|8
|0
|Дитц Максимилиан
|7
|0
|Грин Джулиан
|4
|1
|Вагнер Роберт
|4
|1
|Аста Симон
|5
|0
|Александр Цорнигер
|3
|1
|Хргота Бранимир
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Майерхёфер Марко
|3
|0
|Петков Лукас
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Урбиг Йонас
|3
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Хаддади Уссама
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Philipp Mueller
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
|Oualid Mhamdi
|1
|0
|Denis Pfaffenrot
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|7
|2
|Краусе Робин
|8
|1
|Hasan Kurucay
|5
|2
|Кауфманн Фабио
|8
|0
|Бисакшич Эрмин
|5
|0
|Иванов Роберт
|5
|0
|Johan Gomez
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Тауэр Никлас
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Донкор Антон
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
|Даниэль Шернинг
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Айнтрахт Бр
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
8
6
Гройтер Фюрт
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Айнтрахт Бр
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
22
14
Упущенные победы
13
19
Гройтер Фюрт
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
44% (14)
13% (4)
Айнтрахт Бр
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (7)
31% (10)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
3
12
Волевые победы
29
17
Упущенные победы
21
25
Голы по времени матча
Забито
30
16
10 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 24
2
7%
3
19%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
20%
2
13%
31-45
8
27%
6
38%
46-60
8
27%
1
6%
61-75
4
13%
4
25%
76-90
Пропущено
21
27
12 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 15
4
19%
2
7%
1-15
5
24%
7
26%
16-30
3
14%
9
33%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
3
14%
6
22%
61-75
4
19%
2
7%
76-90
Забито
17
21
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
2
12%
5
24%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
3
18%
5
24%
76-90
Пропущено
29
20
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
10%
4
20%
1-15
6
21%
2
10%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
1
3%
2
10%
46-60
7
24%
3
15%
61-75
6
21%
5
25%
76-90
Забито
47
37
20 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 11
8 Не забивали 13
4
9%
8
22%
1-15
5
11%
3
8%
16-30
11
23%
5
14%
31-45
11
23%
7
19%
46-60
9
19%
5
14%
61-75
7
15%
9
24%
76-90
Пропущено
50
47
27 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 25
7
14%
6
13%
1-15
11
22%
9
19%
16-30
9
18%
13
28%
31-45
3
6%
3
6%
46-60
10
20%
9
19%
61-75
10
20%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0
Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0
Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Айнтрахт Бр
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
2
7 раз 22%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
9 раз 28%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
88
511
412
214
313
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
88
412
511
115
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
1913
1220
1022
527
527
428
131
230
131
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|13
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11