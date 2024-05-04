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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Ганза
1:2
Второй тайм: 64'
Карлсруэ
0'
1:0
33' Гол
Найдхарт Нико
1:1
52' Гол
Зивзивадзе Буду
1:2
56' Пенальти
Ванитцек Марвин
59' Желтая карточка
Давид Йонас

Ход матча

25'
Прёгер Кай
Фролинг Нильс
 
33'
Найдхарт Нико
(Стафилидис Костас)
1:0
52'
1:1
Зивзивадзе Буду
(Матанович Игорь)
56'
1:2
Ванитцек Марвин
59'
Давид Йонас
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Карлсруэ
9.56
4.10
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7.60
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Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
17
Давид
Йонас
4
Россбах
Дамиан
3
Стафилидис
Костас
7
Найдхарт
Нико
21
Россипаль
Александер
19
Василиадис
Себастиан
6
Dennis
Dressel
14
Ингельссон
Сванте
18
Переа
Хуан
10
Фролинг
Нильс
23
Древес
Патрик
21
Тиеде
Марко
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
16
Хайзе
Филип
17
Рапп
Николай
15
Бурнич
Дженис
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
9
Матанович
Игорь
11
Зивзивадзе
Буду
Ганза
3-4-1-2
Карлсруэ
4-2-2-2

История личных встреч

Ганза
Карлсруэ

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
1:3
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
0:0
Б3
0:3
Б3
1:1
Б3
0:3
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б
1:2
Б
0:0

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.63
1.22

Среднее время на гол

144
73

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.63

Среднее время на гол

62
55

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

1.06
1.41

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

85
63

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.13
Прёгер Кай 4 (1) 0.13
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.09
Россбах Дамиан 2 0.06
Dennis Dressel 2 0.06
Найдхарт Нико 2 0.06
Ван дер Верфф Яспер 2 0.06
Ингельссон Сванте 1 0.03
Шумахер Кевин 1 0.03
Фролинг Нильс 1 0.03
Штраус Джон-Патрик 1 0.03
Гудьонсен Свейнн 1 0.03
Кинсомби Кристиан 1 0.03
Brumado Junior 1 0.03
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Стафилидис Костас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Рейн Симон 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 14 0.44
Зивзивадзе Буду 11 0.34
Ванитцек Марвин 10 (3) 0.31
Шлойзенер Фабиан 7 0.22
Небель Пауль 4 0.13
Штиндль Ларс 3 0.09
Йенсен Леон 2 0.06
Франке Марсель 2 0.06
Бурнич Дженис 2 0.06
Тиеде Марко 1 0.03
Гондорф Жером 1 0.03
Херольд Дэвид 1 0.03
Бормут Робин 1 0.03
Кобальд Кристоф 1 0.03
Байфус Марцель 1 0.03
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 10 0
Ингельссон Сванте 9 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Хюсинг Оливер 3 1
Брумадо Жуниор 3 1
Стафилидис Костас 4 0
Найдхарт Нико 4 0
Прёгер Кай 4 0
Василиадис Себастиан 4 0
Шумахер Кевин 4 0
Давид Йонас 4 0
Переа Хуан 4 0
Dennis Dressel 3 0
Штраус Джон-Патрик 2 0
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Сингх Сарприт 1 0
Ланг Яннис 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 8 0
Бурнич Дженис 6 0
Небель Пауль 6 0
Франке Марсель 5 0
Ванитцек Марвин 5 0
Гондорф Жером 4 0
Юнг Себастьян 3 0
Хайзе Филип 3 0
Бормут Робин 3 0
Штиндль Ларс 2 0
Древес Патрик 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Рапп Николай 2 0
Тиеде Марко 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0

Результаты матчей

Ганза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Карлсруэ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
10
Ганза
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Карлсруэ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

6
38
Ганза
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
23% (7)
23% (7)
Карлсруэ
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
29% (9)
52% (16)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

12
48

Голы по времени матча

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
1
6%
6
27%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
3
18%
5
23%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
5
23%
76-90

Пропущено

24
25
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
8%
7
28%
1-15
5
21%
3
12%
16-30
6
25%
4
16%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
2
8%
5
20%
61-75
6
25%
3
12%
76-90

Забито

10
38
6 В 1-м тайме 19
4 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 11
24 Не забивали 17
1
10%
7
18%
1-15
2
20%
5
13%
16-30
3
30%
7
18%
31-45
1
10%
6
16%
46-60
1
10%
4
11%
61-75
2
20%
9
24%
76-90

Пропущено

27
22
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
4
15%
1
5%
1-15
5
19%
7
32%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
6
22%
2
9%
46-60
2
7%
7
32%
61-75
6
22%
2
9%
76-90

Забито

27
60
12 В 1-м тайме 31
15 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 18
14 Не забивали 6
2
7%
13
22%
1-15
4
15%
7
12%
16-30
6
22%
11
18%
31-45
4
15%
11
18%
46-60
4
15%
4
7%
61-75
7
26%
14
23%
76-90

Пропущено

51
47
26 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 25
6
12%
8
17%
1-15
10
20%
10
21%
16-30
10
20%
7
15%
31-45
9
18%
5
11%
46-60
4
8%
12
26%
61-75
12
24%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Магдебург 0:2 Герта - Ганза 4:0 Ганза - Веен Висбаден 3:1
Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Ганза - Любек 3:0 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2
Карлсруэ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1
Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2

Результаты матчей

Ганза
Карлсруэ

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
2
7 раз 44%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 19%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 45%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
1
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ганза
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
2
6
9
1.5
13
3
1
14
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
11
4
3
13
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
14
0.5
Больше Меньше
25
6
9
22
1.5
19
12
1
30
2.5
10
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 32 18 9 5 57 - 34 63
2.
Хольштайн Киль
 31 19 4 8 61 - 37 61
3.
Фортуна
 32 17 8 7 68 - 37 59
4.
Гамбург
 32 16 7 9 60 - 42 55
5.
Карлсруэ
 2:1 32 14 10 8 64 - 46 52
6.
Падерборн
 31 13 7 11 49 - 50 46
7.
Ганновер 96
 31 11 13 7 53 - 39 46
8.
Герта
 31 12 9 10 63 - 52 45
9.
Гройтер Фюрт
 1:2 32 13 6 13 46 - 48 45
10.
Эльвeрсберг
 31 11 7 13 45 - 55 40
11.
Шальке 04
 31 10 7 14 47 - 57 37
12.
Магдебург
 31 9 10 12 43 - 47 37
13.
Айнтрахт Бр
 2:1 32 11 4 17 35 - 46 37
14.
Нюрнберг
 32 10 7 15 39 - 60 37
15.
Кайзерслаутерн
 31 9 6 16 49 - 60 33
16.
Веен Висбаден
 31 8 8 15 35 - 46 32
17.
Ганза
 1:2 32 9 4 19 28 - 53 31
18.
Оснабрюк
 31 5 10 16 28 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 2:1 16 9 5 2 39 - 21 32
4.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
5.
Гройтер Фюрт
 1:2 16 9 3 4 29 - 19 30
6.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
7.
Шальке 04
 16 8 4 4 29 - 20 28
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Магдебург
 16 6 5 5 27 - 23 23
11.
Падерборн
 16 6 4 6 25 - 25 22
12.
Айнтрахт Бр
 2:1 16 6 4 6 20 - 21 22
13.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
14.
Ганза
 1:2 16 6 2 8 19 - 25 20
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 16 5 4 7 18 - 27 19
17.
Веен Висбаден
 15 4 5 6 17 - 22 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Гамбург
 16 5 7 4 28 - 24 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Карлсруэ
 2:1 16 5 5 6 25 - 25 20
8.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
9.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Айнтрахт Бр
 2:1 16 5 0 11 15 - 25 15
12.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
13.
Гройтер Фюрт
 1:2 16 4 3 9 17 - 29 15
14.
Магдебург
 15 3 5 7 16 - 24 14
15.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
16.
Ганза
 1:2 16 3 2 11 9 - 28 11
17.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 13
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Стафилидис Костас сделал результативную передачу.
Прогноз на матч от Liveresult
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Ганза
Ничья
Карлсруэ
9.56
4.10
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7.60
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