Тур: 32. Стадион: Ostseestadion.
0'
1:0
33' ГолНайдхарт Нико
1:1
52' ГолЗивзивадзе Буду
1:2
56' ПенальтиВанитцек Марвин
59' Желтая карточкаДавид Йонас
Ход матча
33'
52'
56'
1:2
59'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
17
Давид
Йонас
18
Переа
Хуан
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
17
Рапп
Николай
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Ганза
Карлсруэ
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
17 матчей
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.63
1.22
Среднее время на гол
144
73
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.44
1.63
Среднее время на гол
62
55
Всего голов
18
24
Голов в среднем за матч
1.06
1.41
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
85
63
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|4
|0.13
|Прёгер Кай
|4 (1)
|0.13
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.09
|Россбах Дамиан
|2
|0.06
|Dennis Dressel
|2
|0.06
|Найдхарт Нико
|2
|0.06
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.06
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Шумахер Кевин
|1
|0.03
|Фролинг Нильс
|1
|0.03
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.03
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.03
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.03
|Brumado Junior
|1
|0.03
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матанович Игорь
|14
|0.44
|Зивзивадзе Буду
|11
|0.34
|Ванитцек Марвин
|10 (3)
|0.31
|Шлойзенер Фабиан
|7
|0.22
|Небель Пауль
|4
|0.13
|Штиндль Ларс
|3
|0.09
|Йенсен Леон
|2
|0.06
|Франке Марсель
|2
|0.06
|Бурнич Дженис
|2
|0.06
|Тиеде Марко
|1
|0.03
|Гондорф Жером
|1
|0.03
|Херольд Дэвид
|1
|0.03
|Бормут Робин
|1
|0.03
|Кобальд Кристоф
|1
|0.03
|Байфус Марцель
|1
|0.03
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|10
|0
|Ингельссон Сванте
|9
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Кольке Маркус
|3
|1
|Хюсинг Оливер
|3
|1
|Брумадо Жуниор
|3
|1
|Стафилидис Костас
|4
|0
|Найдхарт Нико
|4
|0
|Прёгер Кай
|4
|0
|Василиадис Себастиан
|4
|0
|Шумахер Кевин
|4
|0
|Давид Йонас
|4
|0
|Переа Хуан
|4
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|Сингх Сарприт
|1
|0
|Ланг Яннис
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Леон
|8
|0
|Бурнич Дженис
|6
|0
|Небель Пауль
|6
|0
|Франке Марсель
|5
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Гондорф Жером
|4
|0
|Юнг Себастьян
|3
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Бормут Робин
|3
|0
|Штиндль Ларс
|2
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Карлсруэ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
10
Ганза
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Карлсруэ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
6
38
Ганза
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
23% (7)
23% (7)
Карлсруэ
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
29% (9)
52% (16)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
12
48
Голы по времени матча
Забито
17
22
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
1
6%
6
27%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
3
18%
5
23%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
5
23%
76-90
Пропущено
24
25
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
8%
7
28%
1-15
5
21%
3
12%
16-30
6
25%
4
16%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
2
8%
5
20%
61-75
6
25%
3
12%
76-90
Забито
10
38
6 В 1-м тайме 19
4 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 11
24 Не забивали 17
1
10%
7
18%
1-15
2
20%
5
13%
16-30
3
30%
7
18%
31-45
1
10%
6
16%
46-60
1
10%
4
11%
61-75
2
20%
9
24%
76-90
Пропущено
27
22
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
4
15%
1
5%
1-15
5
19%
7
32%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
6
22%
2
9%
46-60
2
7%
7
32%
61-75
6
22%
2
9%
76-90
Забито
27
60
12 В 1-м тайме 31
15 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 18
14 Не забивали 6
2
7%
13
22%
1-15
4
15%
7
12%
16-30
6
22%
11
18%
31-45
4
15%
11
18%
46-60
4
15%
4
7%
61-75
7
26%
14
23%
76-90
Пропущено
51
47
26 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 25
6
12%
8
17%
1-15
10
20%
10
21%
16-30
10
20%
7
15%
31-45
9
18%
5
11%
46-60
4
8%
12
26%
61-75
12
24%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Магдебург 0:2 Герта - Ганза 4:0 Ганза - Веен Висбаден 3:1
Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Ганза - Любек 3:0 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2
Карлсруэ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1
Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2
Результаты матчей
Ганза
Карлсруэ
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
2
7 раз 44%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 19%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 45%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
1
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ганза
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
142
69
133
114
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
114
313
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1714
Больше Меньше
256
922
1912
130
1021
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|18
|9
|5
|57 - 34
|63
|2.
|31
|19
|4
|8
|61 - 37
|61
|3.
|32
|17
|8
|7
|68 - 37
|59
|4.
|32
|16
|7
|9
|60 - 42
|55
|5.
|2:1
|32
|14
|10
|8
|64 - 46
|52
|6.
|31
|13
|7
|11
|49 - 50
|46
|7.
|31
|11
|13
|7
|53 - 39
|46
|8.
|31
|12
|9
|10
|63 - 52
|45
|9.
|1:2
|32
|13
|6
|13
|46 - 48
|45
|10.
|31
|11
|7
|13
|45 - 55
|40
|11.
|31
|10
|7
|14
|47 - 57
|37
|12.
|31
|9
|10
|12
|43 - 47
|37
|13.
|2:1
|32
|11
|4
|17
|35 - 46
|37
|14.
|32
|10
|7
|15
|39 - 60
|37
|15.
|31
|9
|6
|16
|49 - 60
|33
|16.
|31
|8
|8
|15
|35 - 46
|32
|17.
|1:2
|32
|9
|4
|19
|28 - 53
|31
|18.
|31
|5
|10
|16
|28 - 61
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|32 - 14
|35
|2.
|16
|11
|0
|5
|32 - 18
|33
|3.
|2:1
|16
|9
|5
|2
|39 - 21
|32
|4.
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|5.
|1:2
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|6.
|16
|9
|1
|6
|32 - 25
|28
|7.
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|8.
|15
|7
|6
|2
|31 - 16
|27
|9.
|16
|7
|6
|3
|40 - 21
|27
|10.
|16
|6
|5
|5
|27 - 23
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|12.
|2:1
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|13.
|15
|6
|2
|7
|27 - 30
|20
|14.
|1:2
|16
|6
|2
|8
|19 - 25
|20
|15.
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|16.
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|17.
|15
|4
|5
|6
|17 - 22
|17
|18.
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 12
|33
|2.
|16
|8
|5
|3
|39 - 18
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|25 - 20
|28
|4.
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|5.
|16
|5
|7
|4
|28 - 24
|22
|6.
|16
|6
|3
|7
|26 - 32
|21
|7.
|2:1
|16
|5
|5
|6
|25 - 25
|20
|8.
|16
|4
|7
|5
|22 - 23
|19
|9.
|15
|5
|3
|7
|23 - 31
|18
|10.
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|11.
|2:1
|16
|5
|0
|11
|15 - 25
|15
|12.
|16
|4
|3
|9
|18 - 24
|15
|13.
|1:2
|16
|4
|3
|9
|17 - 29
|15
|14.
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|15.
|16
|3
|4
|9
|22 - 30
|13
|16.
|1:2
|16
|3
|2
|11
|9 - 28
|11
|17.
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|18.
|15
|2
|3
|10
|18 - 37
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|13
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7