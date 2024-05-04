Тур: 32. Стадион: Ostseestadion. Зрители: 26500
0'
1:0
33' ГолНайдхарт Нико
1:1
52' ГолЗивзивадзе Буду
1:2
56' ПенальтиВанитцек Марвин
59' Желтая карточкаДавид Йонас
74' Желтая карточкаРоссбах Дамиан
90'+7
Ход матча
33'
52'
56'
1:2
59'
74'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
312 Количество передач 444
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
17
Давид
Йонас
18
Переа
Хуан
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
17
Рапп
Николай
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Ганза
Карлсруэ
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
17 матчей
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.63
1.22
Среднее время на гол
144
73
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.44
1.63
Среднее время на гол
62
55
Всего голов
18
24
Голов в среднем за матч
1.06
1.41
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
85
63
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|4
|0.13
|Прёгер Кай
|4 (1)
|0.13
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.09
|Россбах Дамиан
|2
|0.06
|Dennis Dressel
|2
|0.06
|Найдхарт Нико
|2
|0.06
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.06
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Шумахер Кевин
|1
|0.03
|Фролинг Нильс
|1
|0.03
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.03
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.03
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.03
|Brumado Junior
|1
|0.03
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матанович Игорь
|14
|0.44
|Зивзивадзе Буду
|11
|0.34
|Ванитцек Марвин
|10 (3)
|0.31
|Шлойзенер Фабиан
|7
|0.22
|Небель Пауль
|4
|0.13
|Штиндль Ларс
|3
|0.09
|Йенсен Леон
|2
|0.06
|Франке Марсель
|2
|0.06
|Бурнич Дженис
|2
|0.06
|Тиеде Марко
|1
|0.03
|Гондорф Жером
|1
|0.03
|Херольд Дэвид
|1
|0.03
|Бормут Робин
|1
|0.03
|Кобальд Кристоф
|1
|0.03
|Байфус Марцель
|1
|0.03
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|11
|0
|Ингельссон Сванте
|9
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Кольке Маркус
|3
|1
|Хюсинг Оливер
|3
|1
|Брумадо Жуниор
|3
|1
|Стафилидис Костас
|4
|0
|Найдхарт Нико
|4
|0
|Прёгер Кай
|4
|0
|Василиадис Себастиан
|4
|0
|Шумахер Кевин
|4
|0
|Давид Йонас
|4
|0
|Переа Хуан
|4
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|Сингх Сарприт
|1
|0
|Ланг Яннис
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Леон
|8
|0
|Бурнич Дженис
|6
|0
|Небель Пауль
|6
|0
|Франке Марсель
|5
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Гондорф Жером
|4
|0
|Юнг Себастьян
|3
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Бормут Робин
|3
|0
|Штиндль Ларс
|2
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Карлсруэ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
7
10
Ганза
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Карлсруэ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
6
38
Ганза
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
22% (7)
25% (8)
Карлсруэ
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
28% (9)
50% (16)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
13
48
Голы по времени матча
Забито
18
24
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
1
6%
6
25%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
3
17%
7
29%
29%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
5
21%
76-90
Пропущено
26
26
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
8%
7
27%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
6
23%
5
19%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
6
23%
3
12%
76-90
Забито
10
38
6 В 1-м тайме 19
4 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 11
25 Не забивали 18
1
10%
7
18%
1-15
2
20%
5
13%
16-30
3
30%
7
18%
31-45
1
10%
6
16%
46-60
1
10%
4
11%
61-75
2
20%
9
24%
76-90
Пропущено
27
22
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
4
15%
1
5%
1-15
5
19%
7
32%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
6
22%
2
9%
46-60
2
7%
7
32%
61-75
6
22%
2
9%
76-90
Забито
28
62
13 В 1-м тайме 31
15 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 18
14 Не забивали 6
2
7%
13
21%
1-15
4
14%
7
11%
16-30
7
25%
11
18%
31-45
4
14%
13
21%
46-60
4
14%
4
6%
61-75
7
25%
14
23%
76-90
Пропущено
53
48
26 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 26
6
11%
8
17%
1-15
10
19%
10
21%
16-30
10
19%
8
17%
31-45
11
21%
5
10%
46-60
4
8%
12
25%
61-75
12
23%
5
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Магдебург 0:2 Герта - Ганза 4:0 Ганза - Веен Висбаден 3:1
Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Ганза - Любек 3:0 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2
Карлсруэ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1
Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2
Результаты матчей
Ганза
Карлсруэ
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
7 раз 44%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 19%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
1
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ганза
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
610
133
115
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
124
313
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1814
Больше Меньше
266
923
2012
131
1022
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|13
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11