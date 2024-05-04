  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 26500
Ганза
1:2
Конец матча
Карлсруэ
0'
1:0
33' Гол
Найдхарт Нико
1:1
52' Гол
Зивзивадзе Буду
1:2
56' Пенальти
Ванитцек Марвин
59' Желтая карточка
Давид Йонас
74' Желтая карточка
Россбах Дамиан
90'+7

Ход матча

25'
Прёгер Кай
Фролинг Нильс
 
33'
Найдхарт Нико
(Стафилидис Костас)
1:0
52'
1:1
Зивзивадзе Буду
(Матанович Игорь)
56'
1:2
Ванитцек Марвин
59'
Давид Йонас
 
64'
Рейн Симон
Василиадис Себастиан
 
64'
Шумахер Кевин
Стафилидис Костас
 
74'
Россбах Дамиан
 
77'
Гудьонсен Свейнн
Переа Хуан
 
77'
Хюсинг Оливер
Россбах Дамиан
 
86'
 
Шлойзенер Фабиан
Зивзивадзе Буду
86'
 
Брозински Даниэль
Хайзе Филип
89'
 
Штиндль Ларс
Небель Пауль
90'
 
Кобальд Кристоф
Бурнич Дженис

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 11
  • 6 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 312 Количество передач 444
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кольке
Маркус
17
Давид
Йонас
4
Россбах
Дамиан
3
Стафилидис
Костас
7
Найдхарт
Нико
21
Россипаль
Александер
19
Василиадис
Себастиан
6
Dennis
Dressel
14
Ингельссон
Сванте
18
Переа
Хуан
10
Фролинг
Нильс
23
Древес
Патрик
21
Тиеде
Марко
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
17
Рапп
Николай
15
Бурнич
Дженис
10
Ванитцек
Марвин
9
Матанович
Игорь
11
Зивзивадзе
Буду
Ганза
3-4-1-2
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Ганза
Карлсруэ

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
1:3
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
0:0
Б3
0:3
Б3
1:1
Б3
0:3
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б
1:2
Б
0:0

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.63
1.22

Среднее время на гол

144
73

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.63

Среднее время на гол

62
55

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

1.06
1.41

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

85
63

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.13
Прёгер Кай 4 (1) 0.13
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.09
Россбах Дамиан 2 0.06
Dennis Dressel 2 0.06
Найдхарт Нико 2 0.06
Ван дер Верфф Яспер 2 0.06
Ингельссон Сванте 1 0.03
Шумахер Кевин 1 0.03
Фролинг Нильс 1 0.03
Штраус Джон-Патрик 1 0.03
Гудьонсен Свейнн 1 0.03
Кинсомби Кристиан 1 0.03
Brumado Junior 1 0.03
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Стафилидис Костас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Рейн Симон 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 14 0.44
Зивзивадзе Буду 11 0.34
Ванитцек Марвин 10 (3) 0.31
Шлойзенер Фабиан 7 0.22
Небель Пауль 4 0.13
Штиндль Ларс 3 0.09
Йенсен Леон 2 0.06
Франке Марсель 2 0.06
Бурнич Дженис 2 0.06
Тиеде Марко 1 0.03
Гондорф Жером 1 0.03
Херольд Дэвид 1 0.03
Бормут Робин 1 0.03
Кобальд Кристоф 1 0.03
Байфус Марцель 1 0.03
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 11 0
Ингельссон Сванте 9 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Хюсинг Оливер 3 1
Брумадо Жуниор 3 1
Стафилидис Костас 4 0
Найдхарт Нико 4 0
Прёгер Кай 4 0
Василиадис Себастиан 4 0
Шумахер Кевин 4 0
Давид Йонас 4 0
Переа Хуан 4 0
Dennis Dressel 3 0
Штраус Джон-Патрик 2 0
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Сингх Сарприт 1 0
Ланг Яннис 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 8 0
Бурнич Дженис 6 0
Небель Пауль 6 0
Франке Марсель 5 0
Ванитцек Марвин 5 0
Гондорф Жером 4 0
Юнг Себастьян 3 0
Хайзе Филип 3 0
Бормут Робин 3 0
Штиндль Ларс 2 0
Древес Патрик 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Рапп Николай 2 0
Тиеде Марко 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0

Результаты матчей

Ганза
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Карлсруэ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

7
10
Ганза
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Карлсруэ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

6
38
Ганза
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
22% (7)
25% (8)
Карлсруэ
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
28% (9)
50% (16)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

13
48

Голы по времени матча

Забито

18
24
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
1
6%
6
25%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
3
17%
7
29%
29%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
5
21%
76-90

Пропущено

26
26
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
8%
7
27%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
6
23%
5
19%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
6
23%
3
12%
76-90

Забито

10
38
6 В 1-м тайме 19
4 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 11
25 Не забивали 18
1
10%
7
18%
1-15
2
20%
5
13%
16-30
3
30%
7
18%
31-45
1
10%
6
16%
46-60
1
10%
4
11%
61-75
2
20%
9
24%
76-90

Пропущено

27
22
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
4
15%
1
5%
1-15
5
19%
7
32%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
6
22%
2
9%
46-60
2
7%
7
32%
61-75
6
22%
2
9%
76-90

Забито

28
62
13 В 1-м тайме 31
15 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 18
14 Не забивали 6
2
7%
13
21%
1-15
4
14%
7
11%
16-30
7
25%
11
18%
31-45
4
14%
13
21%
46-60
4
14%
4
6%
61-75
7
25%
14
23%
76-90

Пропущено

53
48
26 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 26
6
11%
8
17%
1-15
10
19%
10
21%
16-30
10
19%
8
17%
31-45
11
21%
5
10%
46-60
4
8%
12
25%
61-75
12
23%
5
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Магдебург 0:2 Герта - Ганза 4:0 Ганза - Веен Висбаден 3:1
Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Ганза - Любек 3:0 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2
Карлсруэ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1
Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2

Результаты матчей

Ганза
Карлсруэ

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
7 раз 44%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 19%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
1
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ганза
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
13
3
1
15
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
14
0.5
Больше Меньше
26
6
9
23
1.5
20
12
1
31
2.5
10
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 32 18 9 5 57 - 34 63
2.
Хольштайн Киль
 31 19 4 8 61 - 37 61
3.
Фортуна
 32 17 8 7 68 - 37 59
4.
Гамбург
 32 16 7 9 60 - 42 55
5.
Карлсруэ
 32 14 10 8 64 - 46 52
6.
Падерборн
 31 13 7 11 49 - 50 46
7.
Ганновер 96
 31 11 13 7 53 - 39 46
8.
Гройтер Фюрт
 32 13 7 12 48 - 49 46
9.
Герта
 31 12 9 10 63 - 52 45
10.
Эльвeрсберг
 31 11 7 13 45 - 55 40
11.
Шальке 04
 31 10 7 14 47 - 57 37
12.
Магдебург
 31 9 10 12 43 - 47 37
13.
Нюрнберг
 32 10 7 15 39 - 60 37
14.
Айнтрахт Бр
 32 10 5 17 36 - 48 35
15.
Кайзерслаутерн
 31 9 6 16 49 - 60 33
16.
Веен Висбаден
 31 8 8 15 35 - 46 32
17.
Ганза
 32 9 4 19 28 - 53 31
18.
Оснабрюк
 31 5 10 16 28 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
4.
Гройтер Фюрт
 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
6.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
7.
Шальке 04
 16 8 4 4 29 - 20 28
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Магдебург
 16 6 5 5 27 - 23 23
11.
Падерборн
 16 6 4 6 25 - 25 22
12.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
13.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
14.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 16 5 4 7 18 - 27 19
17.
Веен Висбаден
 15 4 5 6 17 - 22 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Гамбург
 16 5 7 4 28 - 24 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Карлсруэ
 16 5 5 6 25 - 25 20
8.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
9.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
12.
Гройтер Фюрт
 16 4 3 9 17 - 29 15
13.
Магдебург
 15 3 5 7 16 - 24 14
14.
Айнтрахт Бр
 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
16.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
17.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 13
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ганза 1:2 Карлсруэ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный