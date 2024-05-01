Тур: 27. Стадион: Газовик.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Деограсия Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
История личных встреч
Оренбург
Крылья Советов
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
18 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.67
1.22
Среднее время на гол
54
73
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
0.89
1.78
Среднее время на гол
101
50
Всего голов
23
27
Голов в среднем за матч
1.28
1.5
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
70
60
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|6
|0.23
|Перес Матиас
|5
|0.19
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|3 (1)
|0.12
|Марин Джимми
|3
|0.12
|Обухов Владимир
|3
|0.12
|Хотулёв Данила
|2
|0.08
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.04
|Адамов Арсен
|1
|0.04
|Оганесян Степан
|1
|0.04
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.04
|Башич Иван
|1
|0.04
|Томпсон Хорди
|1
|0.04
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.04
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Гогличидзе Лео
|0
|0
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Сидоров Максим
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|8 (4)
|0.31
|Рахманович Амар
|5 (2)
|0.19
|Салтыков Никита
|4
|0.15
|Шитов Владислав
|4
|0.15
|Ежов Роман
|3 (1)
|0.12
|Горшков Юрий
|3
|0.12
|Костанца Фернандо
|3 (1)
|0.12
|Писарский Владимир
|3
|0.12
|Рассказов Николай
|2
|0.08
|Бабкин Сергей
|2
|0.08
|Хубулов Владимир
|2
|0.08
|Бейл Гленн
|1
|0.04
|Зотов Георгий
|1
|0.04
|Карпицкий Егор
|1
|0.04
|Орозко Франко
|1
|0.04
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|12
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|6
|1
|Флорентин Сесар Габриэль
|7
|0
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Обухов Владимир
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|Деограсия Давид
|4
|0
|Марин Джимми
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|Сидоров Максим
|2
|0
|Капленко Кирилл
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Кеняйкин Алексей
|2
|0
|Прохин Данила
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Михайлов Ярослав
|2
|0
|Горбани Мохаммад
|2
|0
|Малых Андрей
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|10
|0
|Бейл Гленн
|5
|1
|Рахманович Амар
|5
|0
|Ежов Роман
|4
|0
|Витюгов Максим
|4
|0
|Горшков Юрий
|4
|0
|Солдатенков Александр
|2
|1
|Ломаев Иван
|3
|0
|Гарре Бенхамин
|3
|0
|Евгеньев Роман
|2
|0
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Орозко Франко
|2
|0
|Салтыков Никита
|2
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
|Игорь Осинькин
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Крылья Советов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
7
Оренбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Крылья Советов
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
6
29
Оренбург
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (9)
54% (14)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Крылья Советов
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
11
36
Голы по времени матча
Забито
18
14
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
2
11%
3
21%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
39%
8
57%
76-90
Пропущено
13
21
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
8%
4
19%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
3
23%
8
38%
76-90
Забито
11
29
2 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
9%
7
24%
1-15
1
9%
3
10%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
2
18%
1
3%
46-60
2
18%
5
17%
61-75
5
45%
9
31%
76-90
Пропущено
22
14
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
1
5%
2
14%
1-15
4
18%
4
29%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
8
36%
3
21%
76-90
Забито
29
43
6 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
3
10%
10
23%
1-15
2
7%
5
12%
16-30
1
3%
4
9%
31-45
7
24%
1
2%
46-60
4
14%
6
14%
61-75
12
41%
17
40%
76-90
Пропущено
35
35
16 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
2
6%
6
17%
1-15
5
14%
6
17%
16-30
9
26%
4
11%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
11
31%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4
Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0
Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3
Результаты матчей
Оренбург
Крылья Советов
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
Точный счет
1:1
7 раз 27%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 50%
0
7 раз 27%
3
4 раза 15%
2
2 раза 8%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
112
48
94
48
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
103
212
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
215
620
1313
422
620
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|44 - 23
|50
|2.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|41 - 25
|50
|3.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|43 - 33
|47
|4.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|37 - 31
|42
|5.
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|44 - 37
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|43 - 35
|40
|7.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|39 - 39
|40
|8.
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|45 - 36
|38
|9.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|24 - 31
|37
|10.
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|29 - 38
|29
|11.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|25 - 38
|28
|12.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|19 - 28
|27
|13.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 32
|26
|14.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 35
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|25 - 40
|25
|16.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|26 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 10
|32
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|29 - 14
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 13
|24
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 18
|15
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|8.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|20 - 22
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 23
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 19
|5
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|13 (7)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург - Крылья Советов
Исход игры
Оренбург
28% (14)
Ничья
46% (23)
Крылья Советов
26% (13)
Тотал 2.5
Больше
27.91% (12)
Меньше
72.09% (31)
Обе команды забьют
Да
76.74% (33)
Нет
23.26% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42% (21)
1:0 Оренбург
14% (7)
1:2 Крылья Советов
12% (6)
2:1 Оренбург
8% (4)
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