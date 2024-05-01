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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 50
Оренбург 28% (14)
X 46% (23)
Крылья Советов 26% (13)
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Оренбург
Крылья Советов

История личных встреч

Оренбург
Крылья Советов

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
3:3
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
2:4
К
2:2

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.67
1.22

Среднее время на гол

54
73

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

0.89
1.78

Среднее время на гол

101
50

Всего голов

23
27

Голов в среднем за матч

1.28
1.5

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

70
60

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 6 0.23
Перес Матиас 5 0.19
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 (1) 0.12
Марин Джимми 3 0.12
Обухов Владимир 3 0.12
Хотулёв Данила 2 0.08
Вера Лукас Габриэль 1 0.04
Адамов Арсен 1 0.04
Оганесян Степан 1 0.04
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.04
Башич Иван 1 0.04
Томпсон Хорди 1 0.04
Куэро Джастин 1 (1) 0.04
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Гогличидзе Лео 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Сидоров Максим 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 8 (4) 0.31
Рахманович Амар 5 (2) 0.19
Салтыков Никита 4 0.15
Шитов Владислав 4 0.15
Ежов Роман 3 (1) 0.12
Горшков Юрий 3 0.12
Костанца Фернандо 3 (1) 0.12
Писарский Владимир 3 0.12
Рассказов Николай 2 0.08
Бабкин Сергей 2 0.08
Хубулов Владимир 2 0.08
Бейл Гленн 1 0.04
Зотов Георгий 1 0.04
Карпицкий Егор 1 0.04
Орозко Франко 1 0.04
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 12 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 6 1
Флорентин Сесар Габриэль 7 0
Гойкович Ренато 5 0
Обухов Владимир 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Деограсия Давид 4 0
Марин Джимми 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Гогличидзе Лео 2 0
Сидоров Максим 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Башич Иван 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Горбани Мохаммад 2 0
Малых Андрей 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Оганесян Степан 1 0
Куэро Джастин 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 10 0
Бейл Гленн 5 1
Рахманович Амар 5 0
Ежов Роман 4 0
Витюгов Максим 4 0
Горшков Юрий 4 0
Солдатенков Александр 2 1
Ломаев Иван 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Евгеньев Роман 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Орозко Франко 2 0
Салтыков Никита 2 0
Рассказов Николай 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Барач Матео 1 0
Шитов Владислав 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0

Результаты матчей

Оренбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Крылья Советов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
7
Оренбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Крылья Советов
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

6
29
Оренбург
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (9)
54% (14)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Крылья Советов
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

11
36

Голы по времени матча

Забито

18
14
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
2
11%
3
21%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
39%
8
57%
76-90

Пропущено

13
21
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
8%
4
19%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
3
23%
8
38%
76-90

Забито

11
29
2 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
9%
7
24%
1-15
1
9%
3
10%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
2
18%
1
3%
46-60
2
18%
5
17%
61-75
5
45%
9
31%
76-90

Пропущено

22
14
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
1
5%
2
14%
1-15
4
18%
4
29%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
8
36%
3
21%
76-90

Забито

29
43
6 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
3
10%
10
23%
1-15
2
7%
5
12%
16-30
1
3%
4
9%
31-45
7
24%
1
2%
46-60
4
14%
6
14%
61-75
12
41%
17
40%
76-90

Пропущено

35
35
16 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
2
6%
6
17%
1-15
5
14%
6
17%
16-30
9
26%
4
11%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
11
31%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4
Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0
Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3

Результаты матчей

Оренбург
Крылья Советов

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%

Точный счет

1:1
7 раз 27%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 50%
0
7 раз 27%
3
4 раза 15%
2
2 раза 8%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
9
4
4
8
2.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
3
2
12
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
21
5
6
20
1.5
13
13
4
22
2.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 15 5 6 44 - 23 50
2.
Краснодар
 Заявка 26 14 8 4 41 - 25 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 26 13 8 5 43 - 33 47
4.
Спартак Москва
 Заявка 26 12 6 8 37 - 31 42
5.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 11 5 44 - 37 41
6.
Крылья Советов
 Заявка 26 11 7 8 43 - 35 40
7.
Ростов
 Заявка 26 11 7 8 39 - 39 40
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 9 11 6 45 - 36 38
9.
Рубин
 Заявка 26 10 7 9 24 - 31 37
10.
Ахмат
 Заявка 26 8 5 13 29 - 38 29
11.
Пари НН
 Заявка 26 8 4 14 25 - 38 28
12.
Факел
 Заявка 26 6 9 11 19 - 28 27
13.
Балтика
 Заявка 26 7 5 14 28 - 32 26
14.
Оренбург
 Заявка 26 6 8 12 29 - 35 26
15.
Урал
 Заявка 26 6 7 13 25 - 40 25
16.
Сочи
 Заявка 26 4 8 14 26 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
3.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
4.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
5.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 18 - 13 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
11.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
14.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 7 3 3 23 - 13 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
9.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
10.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
16.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 13 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2024, осталось 2 дня 8 часов 59 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 42% пользователей.
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    • Прогнозы 50
    Оренбург 28% (14)
    X 46% (23)
    Крылья Советов 26% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Крылья Советов
    3.70
    3.90
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    3.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург - Крылья Советов

    Исход игры
    Оренбург
    28% (14)
    Ничья
    46% (23)
    Крылья Советов
    26% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.91% (12)
    Меньше
    72.09% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    76.74% (33)
    Нет
    23.26% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42% (21)
    1:0 Оренбург
    14% (7)
    1:2 Крылья Советов
    12% (6)
    2:1 Оренбург
    8% (4)
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