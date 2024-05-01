Тур: 27. Стадион: Краснодар.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Адиев Магомед
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Краснодар
Ахмат
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
29 матчей
48.3%
17.2%
34.5%
14 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.79
1.13
Среднее время на гол
50
79
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
0.93
1.43
Среднее время на гол
96
63
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.34
1.28
Тотал матчей
2.5
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
Среднее время на гол
66
70
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|14
|0.54
|Сперцян Эдуард
|10 (5)
|0.38
|Олусегун Олакунле
|3
|0.12
|Ахметов Ильзат
|2
|0.08
|Батчи Жоау
|1
|0.04
|Олаcа Лукас
|1
|0.04
|Кади
|1
|0.04
|Кайо Панталеао
|1
|0.04
|Виктор Са
|1
|0.04
|Черников Александр
|1
|0.04
|Ленини Пина
|1
|0.04
|Кривцов Никита
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Сафонов Матвей
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|8 (4)
|0.31
|Ковачев Светослав
|3
|0.12
|Агаларов Гамид
|3 (2)
|0.12
|Бериша Бернард
|2
|0.08
|Ильин Владимир
|2
|0.08
|Тимофеев Артём
|2
|0.08
|Садулаев Лечи
|2
|0.08
|Камилов Владислав
|1
|0.04
|Тодорович Дарко
|1
|0.04
|Ловат Лукас
|1
|0.04
|Камило Рейжерс
|1
|0.04
|Семёнов Андрей
|1
|0.04
|Олейников Иван
|1
|0.04
|Шатара Милош
|1
|0.04
|Швец Антон
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|11
|0
|Олусегун Олакунле
|5
|1
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|Батчи Жоау
|6
|0
|Олаcа Лукас
|4
|0
|Кади
|4
|0
|Тормена Витор
|2
|1
|Волков Сергей Евгеньевич
|2
|1
|Кайо Панталеао
|3
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|3
|0
|Ленини Пина
|2
|0
|Кривцов Никита
|2
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Виктор Са
|1
|0
|Эктов Александр
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимофеев Артём
|7
|0
|Семёнов Андрей
|5
|1
|Харин Евгений
|5
|1
|Швец Антон
|6
|0
|Бериша Бернард
|6
|0
|Камило Рейжерс
|5
|0
|Камилов Владислав
|5
|0
|Тодорович Дарко
|3
|1
|Богосавац Мирослав
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Уциев Ризван
|2
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Олейников Иван
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Гандри Надер
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Ковачев Светослав
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Ахмат
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
3
5
Краснодар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Ахмат
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
17
Упущенные победы
14
15
Краснодар
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Ахмат
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
14
19
Упущенные победы
17
20
Голы по времени матча
Забито
21
10
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 4
13 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
5
24%
4
40%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
6
29%
3
30%
76-90
Пропущено
12
16
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
8
50%
31-45
4
33%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
5
42%
2
13%
76-90
Забито
16
20
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
6%
2
10%
1-15
4
25%
5
25%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
5
31%
3
15%
61-75
3
19%
3
15%
76-90
Пропущено
17
21
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
18%
5
24%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
4
24%
7
33%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
5
24%
76-90
Забито
37
30
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
1
3%
2
7%
1-15
7
19%
6
20%
16-30
7
19%
9
30%
31-45
6
16%
2
7%
46-60
7
19%
5
17%
61-75
9
24%
6
20%
76-90
Пропущено
29
37
12 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
3
10%
7
19%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
5
17%
15
41%
31-45
5
17%
5
14%
46-60
4
14%
2
5%
61-75
8
28%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2
Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3
Ахмат
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7
Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0
Результаты матчей
Краснодар
Ахмат
Точный счет
2:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
9 раз 35%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
410
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
75
58
210
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
188
1313
620
422
224
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|44 - 23
|50
|2.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|41 - 25
|50
|3.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|43 - 33
|47
|4.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|37 - 31
|42
|5.
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|44 - 37
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|43 - 35
|40
|7.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|39 - 39
|40
|8.
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|45 - 36
|38
|9.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|24 - 31
|37
|10.
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|29 - 38
|29
|11.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|25 - 38
|28
|12.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|19 - 28
|27
|13.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 32
|26
|14.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 35
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|25 - 40
|25
|16.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|26 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 10
|32
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 18
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|29 - 14
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|8.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|21 - 16
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 21
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 13
|24
|2.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 20
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 14
|20
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 21
|19
|5.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 18
|15
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|8.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|20 - 22
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
|14.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 23
|6
|15.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 19
|5
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 22
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|13 (7)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 9
|Оренбург
|Перес Матиас
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Урал
|Бегич Сильвие
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар - Ахмат
Исход игры
Краснодар
94.1% (48)
Ничья
2% (1)
Ахмат
3.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (30)
Меньше
31.82% (14)
Обе команды забьют
Да
56.82% (25)
Нет
43.18% (19)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
35.3% (18)
2:0 Краснодар
13.7% (7)
1:0 Краснодар
13.7% (7)
3:0 Краснодар
9.8% (5)
3:1 Краснодар
7.8% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!