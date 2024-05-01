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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 51
Краснодар 94.1% (48)
X 2% (1)
Ахмат 3.9% (2)
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Краснодар
Ахмат

История личных встреч

Краснодар
Ахмат

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

29 матчей

48.3%
17.2%
34.5%
14 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.79
1.13

Среднее время на гол

50
79

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

0.93
1.43

Среднее время на гол

96
63

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.34
1.28

Тотал матчей

2.5
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
24

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 14 0.54
Сперцян Эдуард 10 (5) 0.38
Олусегун Олакунле 3 0.12
Ахметов Ильзат 2 0.08
Батчи Жоау 1 0.04
Олаcа Лукас 1 0.04
Кади 1 0.04
Кайо Панталеао 1 0.04
Виктор Са 1 0.04
Черников Александр 1 0.04
Ленини Пина 1 0.04
Кривцов Никита 1 0.04
Алонсо Хуниор 0 0
Сафонов Матвей 0 0
Баньяц Михайло 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 8 (4) 0.31
Ковачев Светослав 3 0.12
Агаларов Гамид 3 (2) 0.12
Бериша Бернард 2 0.08
Ильин Владимир 2 0.08
Тимофеев Артём 2 0.08
Садулаев Лечи 2 0.08
Камилов Владислав 1 0.04
Тодорович Дарко 1 0.04
Ловат Лукас 1 0.04
Камило Рейжерс 1 0.04
Семёнов Андрей 1 0.04
Олейников Иван 1 0.04
Шатара Милош 1 0.04
Швец Антон 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 11 0
Олусегун Олакунле 5 1
Сперцян Эдуард 6 0
Батчи Жоау 6 0
Олаcа Лукас 4 0
Кади 4 0
Тормена Витор 2 1
Волков Сергей Евгеньевич 2 1
Кайо Панталеао 3 0
Кордоба Джон 3 0
Алонсо Хуниор 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Ленини Пина 2 0
Кривцов Никита 2 0
Ивич Владимир 1 0
Виктор Са 1 0
Эктов Александр 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимофеев Артём 7 0
Семёнов Андрей 5 1
Харин Евгений 5 1
Швец Антон 6 0
Бериша Бернард 6 0
Камило Рейжерс 5 0
Камилов Владислав 5 0
Тодорович Дарко 3 1
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Уциев Ризван 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Гандри Надер 1 0
Ловат Лукас 1 0
Ковачев Светослав 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

Краснодар
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Ахмат
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

3
5
Краснодар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Ахмат
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
17

Упущенные победы

14
15
Краснодар
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Ахмат
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

14
19

Упущенные победы

17
20

Голы по времени матча

Забито

21
10
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 4
13 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
5
24%
4
40%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
6
29%
3
30%
76-90

Пропущено

12
16
2 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
8
50%
31-45
4
33%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
5
42%
2
13%
76-90

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
6%
2
10%
1-15
4
25%
5
25%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
5
31%
3
15%
61-75
3
19%
3
15%
76-90

Пропущено

17
21
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
18%
5
24%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
4
24%
7
33%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
5
24%
76-90

Забито

37
30
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
1
3%
2
7%
1-15
7
19%
6
20%
16-30
7
19%
9
30%
31-45
6
16%
2
7%
46-60
7
19%
5
17%
61-75
9
24%
6
20%
76-90

Пропущено

29
37
12 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
3
10%
7
19%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
5
17%
15
41%
31-45
5
17%
5
14%
46-60
4
14%
2
5%
61-75
8
28%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2
Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3
Ахмат
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7
Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0

Результаты матчей

Краснодар
Ахмат

Точный счет

2:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
9 раз 35%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
4
10
2
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
5
5
8
1.5
2
10
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
18
8
13
13
1.5
6
20
4
22
2.5
2
24
1
25
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 15 5 6 44 - 23 50
2.
Краснодар
 Заявка 26 14 8 4 41 - 25 50
3.
Динамо Москва
 Заявка 26 13 8 5 43 - 33 47
4.
Спартак Москва
 Заявка 26 12 6 8 37 - 31 42
5.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 11 5 44 - 37 41
6.
Крылья Советов
 Заявка 26 11 7 8 43 - 35 40
7.
Ростов
 Заявка 26 11 7 8 39 - 39 40
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 9 11 6 45 - 36 38
9.
Рубин
 Заявка 26 10 7 9 24 - 31 37
10.
Ахмат
 Заявка 26 8 5 13 29 - 38 29
11.
Пари НН
 Заявка 26 8 4 14 25 - 38 28
12.
Факел
 Заявка 26 6 9 11 19 - 28 27
13.
Балтика
 Заявка 26 7 5 14 28 - 32 26
14.
Оренбург
 Заявка 26 6 8 12 29 - 35 26
15.
Урал
 Заявка 26 6 7 13 25 - 40 25
16.
Сочи
 Заявка 26 4 8 14 26 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Ростов
 Заявка 14 8 4 2 26 - 18 28
3.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
4.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
5.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 18 - 13 26
6.
Крылья Советов
 Заявка 13 7 5 1 29 - 14 26
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
8.
Пари НН
 Заявка 13 7 2 4 19 - 16 23
9.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 7 1 21 - 16 22
10.
Балтика
 Заявка 13 6 3 4 15 - 13 21
11.
Оренбург
 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
12.
Ахмат
 Заявка 14 5 3 6 20 - 21 18
13.
Рубин
 Заявка 13 4 5 4 12 - 17 17
14.
Урал
 Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15.
Факел
 Заявка 12 3 5 4 9 - 9 14
16.
Сочи
 Заявка 13 3 5 5 16 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 7 3 3 23 - 13 24
2.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 25 - 20 21
3.
Рубин
 Заявка 13 6 2 5 12 - 14 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 4 4 23 - 21 19
5.
Краснодар
 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
7.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 2 7 4 20 - 22 13
9.
Факел
 Заявка 14 3 4 7 10 - 19 13
10.
Ростов
 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
11.
Ахмат
 Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
12.
Урал
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 11 - 22 8
14.
Сочи
 Заявка 13 1 3 9 10 - 23 6
15.
Балтика
 Заявка 13 1 2 10 13 - 19 5
16.
Пари НН
 Заявка 13 1 2 10 6 - 22 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (3)
Краснодар Кордоба Джон 14 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 13 (7)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 9
Оренбург Перес Матиас 12
Краснодар Черников Александр 11
Урал Бегич Сильвие 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2024, осталось 2 дня 11 часов 29 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 51
    Краснодар 94.1% (48)
    X 2% (1)
    Ахмат 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Ахмат
    4.00
    4.10
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    5.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар - Ахмат

    Исход игры
    Краснодар
    94.1% (48)
    Ничья
    2% (1)
    Ахмат
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    56.82% (25)
    Нет
    43.18% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    35.3% (18)
    2:0 Краснодар
    13.7% (7)
    1:0 Краснодар
    13.7% (7)
    3:0 Краснодар
    9.8% (5)
    3:1 Краснодар
    7.8% (4)
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    Краснодар
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