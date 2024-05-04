Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [50000] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Шабо Юлиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Шабо Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Тилманн Ян пробует нанести удар издали, но Ноа Атуболу держит все под контролем

41' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Хёлер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Финкгрефе Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Фрайбург

35' Алиду Фариде из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Доан Рицу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Грифо Винченцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Фрайбург

30' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Гусенбашич Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Хёлер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

24' Удар от ворот произведет Фрайбург

24' Гусенбашич Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Вальдшмидт Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

21' Удар от ворот произведет Кёльн

21' Шаллаи Роланд не смог попасть в створ ударом издали

21' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Удар от ворот произведет Кёльн

21' Грифо Винченцо наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

21' Кюблер Лукас из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Фрайбург

18' Хорошую попытку сделал Мартель Эрик . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Вальдшмидт Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Гусенбашич Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

16' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

14' Гюнтер Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Фрайбург

12' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Фрайбург

9' Вальдшмидт Лука из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Вальдшмидт Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

5' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Фрайбург

3' Майна Линтон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Финкгрефе Макс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

2' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

1' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Кёльн начинает с центра поля