  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Шторкс Сорен
Кёльн
0:0
Конец матча
Фрайбург
0'
51' Желтая карточка
Кюблер Лукас
74' Желтая карточка
Финкгрефе Макс
90'+4

Ход матча

51'
 
Кюблер Лукас
57'
Хайнц Доминик
Шабо Юлиан
 
57'
Тиггес Штеффен
Тилманн Ян
 
67'
Кайнц Флориан
Майна Линтон
 
74'
Финкгрефе Макс
 
78'
 
Макенго Жорди
Гюнтер Кристиан
78'
 
Филипп Максимилиан
Шаллаи Роланд
84'
Диль Юстин
Алиду Фариде
 
84'
Адамян Саркис
Вальдшмидт Лука
 
89'
 
Муслия Флоран
Грифо Винченцо
89'
 
Адаму Чуквубике
Грегорич Михаэль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 459 Количество передач 369
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Кёльн 30.3% (36)
X 37.8% (45)
Фрайбург 31.9% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
29
Тилманн
Ян
9
Вальдшмидт
Лука
40
Алиду
Фариде
37
Майна
Линтон
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
14
Кайтель
Янник
5
Гульде
Мануэль
42
Доан
Рицу
30
Гюнтер
Кристиан
9
Хёлер
Лукас
8
Эггештайн
Максимилиан
22
Шаллаи
Роланд
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
Кёльн
4-2-3-1
Фрайбург
3-4-2-1

История личных встреч

Кёльн
Фрайбург

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

23 матча

26.1%
13%
60.9%
6 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Б
2:0
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:4
Б
5:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
3:2
Б
3:4
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:0
К
2:1
Б
0:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
0:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.9
0.77

Среднее время на гол

47
117

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

2.08
1.2

Среднее время на гол

43
75

Всего голов

46
22

Голов в среднем за матч

2
0.96

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

45
94

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 6 0.19
Кайнц Флориан 4 (4) 0.13
Алиду Фариде 4 0.13
Вальдшмидт Лука 3 0.09
Адамян Саркис 1 0.03
Майна Линтон 1 0.03
Мартель Эрик 1 0.03
Тиггес Штеффен 1 0.03
Тилманн Ян 1 0.03
Доунс Дамион 1 0.03
Финкгрефе Макс 1 0.03
Гусенбашич Денис 0 0
Любичич Деян 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 8 (6) 0.25
Грегорич Михаэль 7 0.22
Хёлер Лукас 7 (1) 0.22
Доан Рицу 5 0.16
Шаллаи Роланд 3 0.09
Рохль Мерлин 2 0.06
Вайсхаупт Ноа 1 0.03
Хёфлер Николас 1 0.03
Гюнтер Кристиан 1 0.03
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Гульде Мануэль 1 0.03
Кюблер Лукас 1 0.03
Филипп Максимилиан 1 0.03
Линхарт Филипп 1 0.03
Кайтель Янник 1 0.03
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 8 1
Любичич Деян 6 0
Тилманн Ян 4 1
Хюберс Тимо 5 0
Мартель Эрик 5 0
Шмиц Бенно 4 0
Алиду Фариде 4 0
Гусенбашич Денис 4 0
Финкгрефе Макс 4 0
Кайнц Флориан 3 0
Зельке Дейви 3 0
Майна Линтон 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Ут Марк 2 0
Адамян Саркис 2 0
Пентке Филипп 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Килиан Лука 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 10 1
Хёлер Лукас 7 0
Кюблер Лукас 6 0
Шаллаи Роланд 6 0
Гульде Мануэль 4 1
Эггештайн Максимилиан 5 0
Рохль Мерлин 3 1
Сильдиллия Килианн 2 1
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Грегорич Михаэль 2 0
Грифо Винченцо 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Доан Рицу 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0

Результаты матчей

Кёльн
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Фрайбург
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
8
Кёльн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Фрайбург
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
17

Упущенные победы

11
20
Кёльн
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
66% (21)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Фрайбург
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
44% (14)
38% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

20
20

Упущенные победы

16
28

Голы по времени матча

Забито

12
17
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 21
1
8%
2
12%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
17%
4
24%
61-75
5
42%
1
6%
76-90

Пропущено

26
25
7 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
12%
4
16%
1-15
3
12%
4
16%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
10
38%
4
16%
61-75
4
15%
7
28%
76-90

Забито

12
26
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
1
8%
5
19%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
33%
7
27%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
3
25%
7
27%
76-90

Пропущено

28
30
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
1
4%
6
20%
1-15
4
14%
5
17%
16-30
7
25%
7
23%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
8
29%
5
17%
76-90

Забито

24
43
9 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
14 Не забивали 7
2
8%
7
16%
1-15
3
13%
4
9%
16-30
4
17%
11
26%
31-45
3
13%
7
16%
46-60
4
17%
6
14%
61-75
8
33%
8
19%
76-90

Пропущено

54
55
19 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 22
4
7%
10
18%
1-15
7
13%
9
16%
16-30
8
15%
10
18%
31-45
7
13%
7
13%
46-60
16
30%
30%
7
13%
61-75
12
22%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1
Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0
Фрайбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4
Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0

Результаты матчей

Кёльн
Фрайбург

Точный счет

0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 44%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
6 раз 38%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
9 раз 28%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 44%
1
14 раз 44%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
1
13 раз 41%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
15
1
3
13
1.5
9
7
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
5
1
15
1.5
4
12
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
14
0.5
Больше Меньше
26
6
4
28
1.5
13
19
2
30
2.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 31 25 6 0 77 - 22 81
2.
Бавария
 Заявка 32 22 3 7 90 - 41 69
3.
Штутгарт
 Заявка 32 21 4 7 73 - 39 67
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 32 19 6 7 74 - 36 63
5.
Боруссия Д
 Заявка 32 17 9 6 64 - 40 60
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 12 8 47 - 42 45
7.
Фрайбург
 Заявка 32 11 8 13 43 - 55 41
8.
Хоффенхайм
 Заявка 32 11 7 14 56 - 64 40
9.
Аугсбург
 Заявка 32 10 9 13 49 - 57 39
10.
Вердер
 Заявка 32 10 8 14 43 - 52 38
11.
Хайденхайм
 Заявка 31 9 10 12 44 - 52 37
12.
Вольфсбург
 Заявка 32 10 7 15 40 - 51 37
13.
Боруссия М
 Заявка 32 7 12 13 55 - 62 33
14.
Унион Берлин
 Заявка 31 8 6 17 26 - 50 30
15.
Бохум
 Заявка 31 6 12 13 37 - 62 30
16.
Майнц
 Заявка 31 5 13 13 32 - 49 28
17.
Кёльн
 Заявка 32 4 12 16 24 - 54 24
18.
Дармштадт
 Заявка 32 3 8 21 30 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 11 3 2 39 - 11 36
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
7.
Аугсбург
 Заявка 16 6 6 4 26 - 25 24
8.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
9.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
10.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Фрайбург
 Заявка 16 5 6 5 27 - 29 21
13.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
14.
Майнц
 Заявка 16 5 5 6 20 - 18 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
16.
Боруссия М
 Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
17.
Кёльн
 Заявка 16 3 4 9 12 - 26 13
18.
Дармштадт
 Заявка 16 1 3 12 15 - 38 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 32 - 12 39
2.
Боруссия Д
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
3.
Бавария
 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
4.
Штутгарт
 Заявка 16 9 1 6 27 - 24 28
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 16 6 2 8 16 - 26 20
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 28 17
9.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 18 - 27 16
10.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
11.
Хайденхайм
 Заявка 16 3 6 7 19 - 28 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Унион Берлин
 Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
17.
Майнц
 Заявка 15 0 8 7 12 - 31 8
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Отличную игру провел сегодня Атуболу Ноа! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 94'
    Команда Кёльн играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Кёльн: 56%, Фрайбург: 44%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Фрайбург
  • 94'
    Гусенбашич Денис не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Адаму Чуквубике из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Адаму Чуквубике наказан за толчок Мартель Эрик
  • 93'
    Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Кёльн 30.3% (36)
    X 37.8% (45)
    Фрайбург 31.9% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Кёльн 0:0 Фрайбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Фрайбург

    Исход игры
    Кёльн
    30.3% (36)
    Ничья
    37.8% (45)
    Фрайбург
    31.9% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (51)
    Меньше
    56.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (91)
    Нет
    22.22% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (40)
    2:1 Кёльн
    20.2% (24)
    1:2 Фрайбург
    15.1% (18)
    0:1 Фрай