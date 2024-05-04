Тур: 32. Стадион: Рейн Энерги. Главный судья: Шторкс Сорен
Ход матча
51'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 0
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
459 Количество передач 369
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Шабо
Юлиан
29
Тилманн
Ян
40
Алиду
Фариде
37
Майна
Линтон
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
-
37 Майна ЛинтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Диль ЮстинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Доунс ДамионНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кёльн
Фрайбург
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
23 матча
26.1%
13%
60.9%
6 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.9
0.77
Среднее время на гол
47
117
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
2.08
1.2
Среднее время на гол
43
75
Всего голов
46
22
Голов в среднем за матч
2
0.96
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
45
94
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|6
|0.19
|Кайнц Флориан
|4 (4)
|0.13
|Алиду Фариде
|4
|0.13
|Вальдшмидт Лука
|3
|0.09
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Майна Линтон
|1
|0.03
|Мартель Эрик
|1
|0.03
|Тиггес Штеффен
|1
|0.03
|Тилманн Ян
|1
|0.03
|Доунс Дамион
|1
|0.03
|Финкгрефе Макс
|1
|0.03
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Любичич Деян
|0
|0
|Шмиц Бенно
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|8 (6)
|0.25
|Грегорич Михаэль
|7
|0.22
|Хёлер Лукас
|7 (1)
|0.22
|Доан Рицу
|5
|0.16
|Шаллаи Роланд
|3
|0.09
|Рохль Мерлин
|2
|0.06
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.03
|Хёфлер Николас
|1
|0.03
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.03
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|Гульде Мануэль
|1
|0.03
|Кюблер Лукас
|1
|0.03
|Филипп Максимилиан
|1
|0.03
|Линхарт Филипп
|1
|0.03
|Кайтель Янник
|1
|0.03
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|8
|1
|Любичич Деян
|6
|0
|Тилманн Ян
|4
|1
|Хюберс Тимо
|5
|0
|Мартель Эрик
|5
|0
|Шмиц Бенно
|4
|0
|Алиду Фариде
|4
|0
|Гусенбашич Денис
|4
|0
|Финкгрефе Макс
|4
|0
|Кайнц Флориан
|3
|0
|Зельке Дейви
|3
|0
|Майна Линтон
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Адамян Саркис
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|10
|1
|Хёлер Лукас
|7
|0
|Кюблер Лукас
|6
|0
|Шаллаи Роланд
|6
|0
|Гульде Мануэль
|4
|1
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|Рохль Мерлин
|3
|1
|Сильдиллия Килианн
|2
|1
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Грегорич Михаэль
|2
|0
|Грифо Винченцо
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Доан Рицу
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Фрайбург
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
8
Кёльн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Фрайбург
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
11
20
Кёльн
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
66% (21)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Фрайбург
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
44% (14)
38% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
20
20
Упущенные победы
16
28
Голы по времени матча
Забито
12
17
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 21
1
8%
2
12%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
17%
4
24%
61-75
5
42%
1
6%
76-90
Пропущено
26
25
7 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
12%
4
16%
1-15
3
12%
4
16%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
10
38%
4
16%
61-75
4
15%
7
28%
76-90
Забито
12
26
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
1
8%
5
19%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
33%
7
27%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
3
25%
7
27%
76-90
Пропущено
28
30
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
1
4%
6
20%
1-15
4
14%
5
17%
16-30
7
25%
7
23%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
8
29%
5
17%
76-90
Забито
24
43
9 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
14 Не забивали 7
2
8%
7
16%
1-15
3
13%
4
9%
16-30
4
17%
11
26%
31-45
3
13%
7
16%
46-60
4
17%
6
14%
61-75
8
33%
8
19%
76-90
Пропущено
54
55
19 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 22
4
7%
10
18%
1-15
7
13%
9
16%
16-30
8
15%
10
18%
31-45
7
13%
7
13%
46-60
16
30%
30%
7
13%
61-75
12
22%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1
Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0
Фрайбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4
Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0
Результаты матчей
Кёльн
Фрайбург
Точный счет
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 44%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
6 раз 38%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
9 раз 28%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 44%
1
14 раз 44%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
1
13 раз 41%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
151
313
97
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
115
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1814
Больше Меньше
266
428
1319
230
428
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|25
|6
|0
|77 - 22
|81
|2.
|Заявка
|32
|22
|3
|7
|90 - 41
|69
|3.
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|73 - 39
|67
|4.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|74 - 36
|63
|5.
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|64 - 40
|60
|6.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|47 - 42
|45
|7.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|43 - 55
|41
|8.
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|56 - 64
|40
|9.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|49 - 57
|39
|10.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|43 - 52
|38
|11.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|44 - 52
|37
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|40 - 51
|37
|13.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|55 - 62
|33
|14.
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|26 - 50
|30
|15.
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|37 - 62
|30
|16.
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|32 - 49
|28
|17.
|Заявка
|32
|4
|12
|16
|24 - 54
|24
|18.
|Заявка
|32
|3
|8
|21
|30 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|46 - 15
|39
|4.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|39 - 11
|36
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 22
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 25
|24
|8.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 29
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 25
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 18
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|27 - 29
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|15 - 38
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|32 - 12
|39
|2.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|39 - 29
|29
|4.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|35 - 25
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 26
|20
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 32
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 28
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|29 - 37
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|12 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Фрайбург
Исход игры
Кёльн
30.3% (36)
Ничья
37.8% (45)
Фрайбург
31.9% (38)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (51)
Меньше
56.41% (66)
Обе команды забьют
Да
77.78% (91)
Нет
22.22% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (40)
2:1 Кёльн
20.2% (24)
1:2 Фрайбург
15.1% (18)
0:1 Фрай