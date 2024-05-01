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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Штутгарт
 
Позже
Бавария
Прогнозы 45
Штутгарт 2.2% (1)
X 33.3% (15)
Бавария 64.4% (29)
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Штутгарт
Бавария

История личных встреч

Штутгарт
Бавария

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

28 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 22 победы

33 матча

9.1%
12.1%
78.8%
3 победы 4 ничьи 26 побед

Первый тайм

12.1%
33.3%
54.6%
4 победы 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

15.2%
18.2%
66.6%
5 побед 6 ничьих 22 победы

История матчей

Б
3:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:2
Б
0:5
Б
4:0
Б
1:3
Б
4:1
Б
0:3
Б
1:4
Б
0:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:2
К
3:2
Б
0:2
Б
6:1
Б
2:0
К
0:2
Б
1:2
Б
2:1
К
3:6
Б
3:5
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:1
К
1:5
Б
2:2
Б
4:1
Б
3:1

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1
1.06

Среднее время на гол

90
84

Всего голов

43
46

Голов в среднем за матч

2.69
2.71

Среднее время на гол

33
33

Всего голов

60
63

Голов в среднем за матч

1.82
1.91

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

49
47

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 25 (4) 0.81
Ундав Дениз 18 0.58
Фюрих Крис 8 0.26
Мийо Энцо 5 (1) 0.16
Левелинг Джейми 4 0.13
Мвумпа Силас 3 0.1
Миттельштедт Максимилиан 2 0.06
Вагноман Жоша 2 0.06
Штиллер Анджело 1 0.03
Дауд Махмуд 1 0.03
Загаду Дан-Аксель 1 0.03
Штенцель Паскаль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Ито Хироки 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Руо Антони 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 35 (4) 1.13
Мусиала Джамал 10 0.32
Сане Лерой 8 0.26
Тель Матис 6 0.19
Мюллер Томас 5 0.16
Горецка Леон 5 0.16
Коман Кингсли 3 0.1
Гнабри Серж 3 0.1
Геррейру Рафаэл 3 0.1
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.06
Павлович Александр 2 0.06
Де Лигт Маттейс 2 0.06
Киммих Йозуа 1 0.03
Дэвис Альфонсо 1 0.03
Мин-Чжэ Ким 1 0.03
Упамекано Дайо 1 0.03
Лаймер Конрад 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 9 0
Миттельштедт Максимилиан 5 0
Антон Вальдемар 5 0
Мийо Энцо 5 0
Штиллер Анджело 5 0
Ундав Дениз 4 0
Штенцель Паскаль 2 1
Левелинг Джейми 3 0
Руо Антони 3 0
Фюрих Крис 2 0
Вагноман Жоша 2 0
Ито Хироки 1 0
Нюбель Александр 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0
Себастьян Хеннес 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 5 0
Павлович Александр 5 0
Сане Лерой 4 0
Томас Тухель 4 0
Упамекано Дайо 2 1
Лаймер Конрад 3 0
Горецка Леон 3 0
Мин-Чжэ Ким 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Тель Матис 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Боэ Саша 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Бавария
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

8
9
Штутгарт
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Бавария
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

25
50
Штутгарт
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Бавария
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
23% (7)
48% (15)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

33
59

Голы по времени матча

Забито

45
38
22 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
2
4%
5
13%
1-15
11
24%
4
11%
16-30
9
20%
10
26%
31-45
5
11%
5
13%
46-60
12
27%
8
21%
61-75
6
13%
6
16%
76-90

Пропущено

12
26
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
3
25%
6
23%
31-45
2
17%
6
23%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
7
27%
76-90

Забито

28
50
11 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
5
18%
8
16%
1-15
3
11%
4
8%
16-30
3
11%
5
10%
31-45
5
18%
8
16%
46-60
5
18%
13
26%
61-75
7
25%
12
24%
76-90

Пропущено

23
13
5 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
1
4%
3
23%
31-45
5
22%
1
8%
46-60
7
30%
3
23%
61-75
6
26%
3
23%
76-90

Забито

73
88
33 В 1-м тайме 36
40 Во 2-м тайме 52
23 Забивали первыми 21
3 Не забивали 3
7
10%
13
15%
1-15
14
19%
8
9%
16-30
12
16%
15
17%
31-45
10
14%
13
15%
46-60
17
23%
21
24%
61-75
13
18%
18
20%
76-90

Пропущено

35
39
10 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 21
3
9%
3
8%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
4
11%
9
23%
31-45
7
20%
7
18%
46-60
9
26%
3
8%
61-75
9
26%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Боруссия Д - Штутгарт 0:1
Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1
Бавария
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0
Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1

Результаты матчей

Штутгарт
Бавария

Точный счет

3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
5
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
8
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
6 раз 40%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

3:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
3:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
8:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
11 раз 35%
2
8 раз 26%
1
6 раз 19%
0
3 раза 10%
5
3 раза 10%
2
10 раз 32%
3
7 раз 23%
0
3 раза 10%
1
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 6%
8
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
1.5
Больше Меньше
13
3
9
6
2.5
9
7
3
12
3.5
4
12
3
12
4.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
1
9
7
1.5
12
3
5
11
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
28
3
22
9
1.5
25
6
14
17
2.5
15
16
3
28
3.5
8
23
3
28
4.5
5
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 31 25 6 0 77 - 22 81
2.
Бавария
 Заявка 31 22 3 6 89 - 38 69
3.
Штутгарт
 Заявка 31 20 4 7 70 - 38 64
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 19 5 7 73 - 35 62
5.
Боруссия Д
 Заявка 31 16 9 6 59 - 39 57
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 12 8 47 - 42 45
7.
Фрайбург
 Заявка 31 11 7 13 43 - 55 40
8.
Аугсбург
 Заявка 31 10 9 12 48 - 52 39
9.
Хоффенхайм
 Заявка 31 11 6 14 55 - 63 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 31 9 10 12 44 - 52 37
11.
Вердер
 Заявка 31 10 7 14 41 - 50 37
12.
Вольфсбург
 Заявка 31 9 7 15 37 - 51 34
13.
Боруссия М
 Заявка 31 7 11 13 53 - 60 32
14.
Унион Берлин
 Заявка 31 8 6 17 26 - 50 30
15.
Бохум
 Заявка 31 6 12 13 37 - 62 30
16.
Майнц
 Заявка 31 5 13 13 32 - 49 28
17.
Кёльн
 Заявка 31 4 11 16 24 - 54 23
18.
Дармштадт
 Заявка 31 3 8 20 30 - 73 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 11 3 2 39 - 11 36
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 3 4 28 - 21 27
7.
Аугсбург
 Заявка 16 6 6 4 26 - 25 24
8.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
9.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
10.
Вердер
 Заявка 15 6 3 6 23 - 23 21
11.
Фрайбург
 Заявка 16 5 6 5 27 - 29 21
12.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
13.
Майнц
 Заявка 16 5 5 6 20 - 18 20
14.
Боруссия М
 Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
16.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 16 1 3 12 15 - 38 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 32 - 12 39
2.
Боруссия Д
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
3.
Бавария
 Заявка 15 9 2 4 38 - 26 29
4.
Штутгарт
 Заявка 16 9 1 6 27 - 24 28
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 28 17
9.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 18 - 27 16
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
11.
Хайденхайм
 Заявка 16 3 6 7 19 - 28 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
13.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Унион Берлин
 Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
17.
Майнц
 Заявка 15 0 8 7 12 - 31 8
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 35 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Бохум Лосилья Антони 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Штутгарт - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2024, осталось 2 дня 8 часов 30 минут.



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  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 45
    Штутгарт 2.2% (1)
    X 33.3% (15)
    Бавария 64.4% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Штутгарт
    Ничья
    Бавария
    3.15
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    4.30
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    4.20
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    Прогнозы на матч Штутгарт - Бавария

    Исход игры
    Штутгарт
    2.2% (1)
    Ничья
    33.3% (15)
    Бавария
    64.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (40)
    Нет
    9.09% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    33.3% (15)
    1:1 Ничья
    24.4% (11)
    1:3 Бавария
    11.1% (5)
    2:2 Ничья
    8.9% (4)
    2:3 Бавария
    6.7% (3)
    0:2 Бавария
    4.4% (2)
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