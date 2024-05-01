Тур: 32. Стадион: МХП-Арена.
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Главный тренер: Хенесс Себастьян
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Главный тренер: Тухель Томас
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История личных встреч
Штутгарт
Бавария
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
28 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 22 победы
33 матча
9.1%
12.1%
78.8%
3 победы 4 ничьи 26 побед
Первый тайм
12.1%
33.3%
54.6%
4 победы 11 ничьих 18 побед
Второй тайм
15.2%
18.2%
66.6%
5 побед 6 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1
1.06
Среднее время на гол
90
84
Всего голов
43
46
Голов в среднем за матч
2.69
2.71
Среднее время на гол
33
33
Всего голов
60
63
Голов в среднем за матч
1.82
1.91
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
49
47
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|25 (4)
|0.81
|Ундав Дениз
|18
|0.58
|Фюрих Крис
|8
|0.26
|Мийо Энцо
|5 (1)
|0.16
|Левелинг Джейми
|4
|0.13
|Мвумпа Силас
|3
|0.1
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0.06
|Вагноман Жоша
|2
|0.06
|Штиллер Анджело
|1
|0.03
|Дауд Махмуд
|1
|0.03
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.03
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|35 (4)
|1.13
|Мусиала Джамал
|10
|0.32
|Сане Лерой
|8
|0.26
|Тель Матис
|6
|0.19
|Мюллер Томас
|5
|0.16
|Горецка Леон
|5
|0.16
|Коман Кингсли
|3
|0.1
|Гнабри Серж
|3
|0.1
|Геррейру Рафаэл
|3
|0.1
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.06
|Павлович Александр
|2
|0.06
|Де Лигт Маттейс
|2
|0.06
|Киммих Йозуа
|1
|0.03
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.03
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.03
|Упамекано Дайо
|1
|0.03
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|9
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|5
|0
|Антон Вальдемар
|5
|0
|Мийо Энцо
|5
|0
|Штиллер Анджело
|5
|0
|Ундав Дениз
|4
|0
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Руо Антони
|3
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Вагноман Жоша
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Нюбель Александр
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
|Себастьян Хеннес
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лигт Маттейс
|5
|0
|Павлович Александр
|5
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Томас Тухель
|4
|0
|Упамекано Дайо
|2
|1
|Лаймер Конрад
|3
|0
|Горецка Леон
|3
|0
|Мин-Чжэ Ким
|3
|0
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Киммих Йозуа
|1
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Геррейру Рафаэл
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Нойер Мануэль
|1
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Бавария
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
8
9
Штутгарт
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Бавария
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
25
50
Штутгарт
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Бавария
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
23% (7)
48% (15)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
33
59
Голы по времени матча
Забито
45
38
22 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
2
4%
5
13%
1-15
11
24%
4
11%
16-30
9
20%
10
26%
31-45
5
11%
5
13%
46-60
12
27%
8
21%
61-75
6
13%
6
16%
76-90
Пропущено
12
26
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
3
25%
6
23%
31-45
2
17%
6
23%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
7
27%
76-90
Забито
28
50
11 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
5
18%
8
16%
1-15
3
11%
4
8%
16-30
3
11%
5
10%
31-45
5
18%
8
16%
46-60
5
18%
13
26%
61-75
7
25%
12
24%
76-90
Пропущено
23
13
5 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
1
4%
3
23%
31-45
5
22%
1
8%
46-60
7
30%
3
23%
61-75
6
26%
3
23%
76-90
Забито
73
88
33 В 1-м тайме 36
40 Во 2-м тайме 52
23 Забивали первыми 21
3 Не забивали 3
7
10%
13
15%
1-15
14
19%
8
9%
16-30
12
16%
15
17%
31-45
10
14%
13
15%
46-60
17
23%
21
24%
61-75
13
18%
18
20%
76-90
Пропущено
35
39
10 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 21
3
9%
3
8%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
4
11%
9
23%
31-45
7
20%
7
18%
46-60
9
26%
3
8%
61-75
9
26%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Боруссия Д - Штутгарт 0:1
Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1
Бавария
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0
Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1
Результаты матчей
Штутгарт
Бавария
Точный счет
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
8:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
5
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
8
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
6 раз 40%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
3:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
3:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
8:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
11 раз 35%
2
8 раз 26%
1
6 раз 19%
0
3 раза 10%
5
3 раза 10%
2
10 раз 32%
3
7 раз 23%
0
3 раза 10%
1
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 6%
8
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
133
96
97
312
412
312
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
141
97
123
511
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
283
229
256
1417
1516
328
823
328
526
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|25
|6
|0
|77 - 22
|81
|2.
|Заявка
|31
|22
|3
|6
|89 - 38
|69
|3.
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|70 - 38
|64
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|73 - 35
|62
|5.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|59 - 39
|57
|6.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|47 - 42
|45
|7.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|43 - 55
|40
|8.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|48 - 52
|39
|9.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|55 - 63
|39
|10.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|44 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|41 - 50
|37
|12.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|37 - 51
|34
|13.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|53 - 60
|32
|14.
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|26 - 50
|30
|15.
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|37 - 62
|30
|16.
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|32 - 49
|28
|17.
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|24 - 54
|23
|18.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|30 - 73
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|39 - 11
|36
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 21
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 25
|24
|8.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 23
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 29
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 25
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 18
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 28
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|15 - 38
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|32 - 12
|39
|2.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|38 - 26
|29
|4.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 28
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|27 - 35
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 35
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|12 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|35 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 9
|Бохум
|Лосилья Антони
|10
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Штутгарт - Бавария
Исход игры
Штутгарт
2.2% (1)
Ничья
33.3% (15)
Бавария
64.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (30)
Меньше
31.82% (14)
Обе команды забьют
Да
90.91% (40)
Нет
9.09% (4)
Популярный счёт
1:2 Бавария
33.3% (15)
1:1 Ничья
24.4% (11)
1:3 Бавария
11.1% (5)
2:2 Ничья
8.9% (4)
2:3 Бавария
6.7% (3)
0:2 Бавария
4.4% (2)
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