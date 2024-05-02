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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Аугсбург
Прогнозы 46
Боруссия Д 93.5% (43)
X 6.5% (3)
Аугсбург 0% (0)
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Боруссия Д
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Боруссия Д
Аугсбург

История личных встреч

Боруссия Д
Аугсбург

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
15 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

26 матчей

61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:3
Б
4:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
3:5
Б
5:1
Б
2:1
Б
4:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
К
0:2
Б
5:1
Б
0:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:4
Б
4:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
4:0

Голы

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

2.92
2.07

Среднее время на гол

30
43

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.07
1.42

Среднее время на гол

84
63

Всего голов

50
46

Голов в среднем за матч

1.92
1.77

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

46
50

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 12 (3) 0.39
Мален Дониэлл 11 0.35
Брандт Юлиан 6 0.19
Ройс Марко 4 0.13
Забитцер Марсель 4 (1) 0.13
Рюэрсон Юлиан 4 0.13
Адейеми Карим 3 0.1
Хуммельс Матс 3 0.1
Мукоко Юссуфа 3 0.1
Джан Эмре 2 (2) 0.06
Санчо Джедон 2 0.06
Шлоттербек Нико 2 0.06
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.03
Матсен Ян 1 0.03
Зюле Никлас 1 0.03
Нмеча Феликс 0 0
Аллер Себастьян 0 0
Вольф Мариус 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 15 (3) 0.48
Титц Филлип 8 0.26
Варгас Рубен 3 0.1
Энгельс Арне 3 0.1
Йенсен Фредрик 2 0.06
Майер Арне 2 0.06
Якич Кристиян 2 0.06
Михель Свен 2 (1) 0.06
Удуохаи Феликс 2 0.06
Бельо Дион Дрене 2 0.06
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.06
Гоувелеув Джеффри 1 0.03
Педерсен Мадс 1 0.03
Иаго Лопес 1 0.03
Бауэр Максимилиан 1 0.03
Мбабу Кевин 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адейеми Карим 5 1
Хуммельс Матс 4 1
Джан Эмре 5 0
Мален Дониэлл 5 0
Матсен Ян 5 0
Забитцер Марсель 3 1
Бенсебаини Рами 3 1
Эзкан Салих 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Аллер Себастьян 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Вольф Мариус 2 0
Ройс Марко 1 0
Фюллькруг Никлас 1 0
Кобель Грегор 1 0
Санчо Джедон 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 1
Гоувелеув Джеффри 6 0
Дорш Никлас 5 0
Демирович Эрмедин 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Мбабу Кевин 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Якич Кристиян 4 0
Дамен Финн 4 0
Иаго Лопес 3 0
Гумни Роберт 3 0
Варгас Рубен 3 0
Брайтхаупт Тим 3 0
Энгельс Арне 1 1
Михель Свен 2 0
Бауэр Максимилиан 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Титц Филлип 1 0
Биэл Пеп 1 0
Джесс Торуп 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Аугсбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

9
7
Боруссия Д
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Аугсбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

29
23
Боруссия Д
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
16% (5)
42% (13)
Аугсбург
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

38
30

Голы по времени матча

Забито

30
23
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
4
13%
3
13%
1-15
5
17%
5
22%
16-30
7
23%
5
22%
31-45
2
7%
2
9%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
8
27%
5
22%
76-90

Пропущено

19
26
9 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
6
32%
4
15%
1-15
1
5%
8
31%
16-30
2
11%
5
19%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
26%
4
15%
61-75
4
21%
3
12%
76-90

Забито

31
26
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
5
16%
1
4%
1-15
6
19%
5
19%
16-30
6
19%
6
23%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
1
3%
2
8%
61-75
9
29%
29%
7
27%
76-90

Пропущено

18
25
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
11%
2
8%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
5
28%
8
32%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
3
17%
3
12%
61-75
3
17%
4
16%
76-90

Забито

61
49
33 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
9
15%
4
8%
1-15
11
18%
10
20%
16-30
13
21%
11
22%
31-45
6
10%
7
14%
46-60
5
8%
5
10%
61-75
17
28%
12
24%
76-90

Пропущено

37
51
20 В 1-м тайме 31
17 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 27
8
22%
6
12%
1-15
5
14%
12
24%
16-30
7
19%
13
25%
31-45
2
5%
6
12%
46-60
8
22%
7
14%
61-75
7
19%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2
Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3
Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1
Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0

Результаты матчей

Боруссия Д
Аугсбург

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:0
3 раза 10%
4:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
2
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
8
7
1.5
9
7
5
10
2.5
2
14
2
13
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
5
9
7
1.5
4
11
5
11
2.5
3
12
2
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
24
7
17
14
1.5
13
18
10
21
2.5
5
26
4
27
3.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 31 25 6 0 77 - 22 81
2.
Бавария
 Заявка 31 22 3 6 89 - 38 69
3.
Штутгарт
 Заявка 31 20 4 7 70 - 38 64
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 19 5 7 73 - 35 62
5.
Боруссия Д
 Заявка 31 16 9 6 59 - 39 57
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 12 8 47 - 42 45
7.
Фрайбург
 Заявка 31 11 7 13 43 - 55 40
8.
Аугсбург
 Заявка 31 10 9 12 48 - 52 39
9.
Хоффенхайм
 Заявка 31 11 6 14 55 - 63 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 31 9 10 12 44 - 52 37
11.
Вердер
 Заявка 31 10 7 14 41 - 50 37
12.
Вольфсбург
 Заявка 31 9 7 15 37 - 51 34
13.
Боруссия М
 Заявка 31 7 11 13 53 - 60 32
14.
Унион Берлин
 Заявка 31 8 6 17 26 - 50 30
15.
Бохум
 Заявка 31 6 12 13 37 - 62 30
16.
Майнц
 Заявка 31 5 13 13 32 - 49 28
17.
Кёльн
 Заявка 31 4 11 16 24 - 54 23
18.
Дармштадт
 Заявка 31 3 8 20 30 - 73 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 11 3 2 39 - 11 36
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 3 4 28 - 21 27
7.
Аугсбург
 Заявка 16 6 6 4 26 - 25 24
8.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
9.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
10.
Вердер
 Заявка 15 6 3 6 23 - 23 21
11.
Фрайбург
 Заявка 16 5 6 5 27 - 29 21
12.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
13.
Майнц
 Заявка 16 5 5 6 20 - 18 20
14.
Боруссия М
 Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
16.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 16 1 3 12 15 - 38 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 32 - 12 39
2.
Боруссия Д
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
3.
Бавария
 Заявка 15 9 2 4 38 - 26 29
4.
Штутгарт
 Заявка 16 9 1 6 27 - 24 28
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 28 17
9.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 18 - 27 16
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
11.
Хайденхайм
 Заявка 16 3 6 7 19 - 28 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
13.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Унион Берлин
 Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
17.
Майнц
 Заявка 15 0 8 7 12 - 31 8
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 35 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Бохум Лосилья Антони 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Аугсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2024, осталось 2 дня 8 часов 29 минут.



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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Боруссия Д 93.5% (43)
    X 6.5% (3)
    Аугсбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Аугсбург
    4.30
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    4.50
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Аугсбург

    Исход игры
    Боруссия Д
    93.5% (43)
    Ничья
    6.5% (3)
    Аугсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.78% (26)
    Меньше
    42.22% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (25)
    Нет
    44.44% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    34.8% (16)
    2:0 Боруссия Д
    30.4% (14)
    3:1 Боруссия Д
    13% (6)
    1:0 Боруссия Д
    6.5% (3)
    3:0 Боруссия Д
    4.3% (2)
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    Аугсбург
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