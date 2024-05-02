Тур: 32. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
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Главный тренер: Терзич Эдин
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Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Боруссия Д
Аугсбург
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
15 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед
26 матчей
61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
2.92
2.07
Среднее время на гол
30
43
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.07
1.42
Среднее время на гол
84
63
Всего голов
50
46
Голов в среднем за матч
1.92
1.77
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
46
50
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|12 (3)
|0.39
|Мален Дониэлл
|11
|0.35
|Брандт Юлиан
|6
|0.19
|Ройс Марко
|4
|0.13
|Забитцер Марсель
|4 (1)
|0.13
|Рюэрсон Юлиан
|4
|0.13
|Адейеми Карим
|3
|0.1
|Хуммельс Матс
|3
|0.1
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.1
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.06
|Санчо Джедон
|2
|0.06
|Шлоттербек Нико
|2
|0.06
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.03
|Матсен Ян
|1
|0.03
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Аллер Себастьян
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|15 (3)
|0.48
|Титц Филлип
|8
|0.26
|Варгас Рубен
|3
|0.1
|Энгельс Арне
|3
|0.1
|Йенсен Фредрик
|2
|0.06
|Майер Арне
|2
|0.06
|Якич Кристиян
|2
|0.06
|Михель Свен
|2 (1)
|0.06
|Удуохаи Феликс
|2
|0.06
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.06
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.06
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.03
|Педерсен Мадс
|1
|0.03
|Иаго Лопес
|1
|0.03
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.03
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адейеми Карим
|5
|1
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Джан Эмре
|5
|0
|Мален Дониэлл
|5
|0
|Матсен Ян
|5
|0
|Забитцер Марсель
|3
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Эзкан Салих
|3
|0
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Нмеча Феликс
|3
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Фюллькруг Никлас
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|1
|Гоувелеув Джеффри
|6
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Демирович Эрмедин
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Якич Кристиян
|4
|0
|Дамен Финн
|4
|0
|Иаго Лопес
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Брайтхаупт Тим
|3
|0
|Энгельс Арне
|1
|1
|Михель Свен
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Титц Филлип
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Аугсбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
9
7
Боруссия Д
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Аугсбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
29
23
Боруссия Д
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
16% (5)
42% (13)
Аугсбург
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
38
30
Голы по времени матча
Забито
30
23
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
4
13%
3
13%
1-15
5
17%
5
22%
16-30
7
23%
5
22%
31-45
2
7%
2
9%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
8
27%
5
22%
76-90
Пропущено
19
26
9 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
6
32%
4
15%
1-15
1
5%
8
31%
16-30
2
11%
5
19%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
26%
4
15%
61-75
4
21%
3
12%
76-90
Забито
31
26
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
5
16%
1
4%
1-15
6
19%
5
19%
16-30
6
19%
6
23%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
1
3%
2
8%
61-75
9
29%
29%
7
27%
76-90
Пропущено
18
25
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
11%
2
8%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
5
28%
8
32%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
3
17%
3
12%
61-75
3
17%
4
16%
76-90
Забито
61
49
33 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 24
22 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
9
15%
4
8%
1-15
11
18%
10
20%
16-30
13
21%
11
22%
31-45
6
10%
7
14%
46-60
5
8%
5
10%
61-75
17
28%
12
24%
76-90
Пропущено
37
51
20 В 1-м тайме 31
17 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 27
8
22%
6
12%
1-15
5
14%
12
24%
16-30
7
19%
13
25%
31-45
2
5%
6
12%
46-60
8
22%
7
14%
61-75
7
19%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2
Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3
Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1
Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0
Результаты матчей
Боруссия Д
Аугсбург
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:0
3 раза 10%
4:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
2
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
142
87
97
510
214
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
105
97
411
511
312
214
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
247
1714
1318
1021
526
427
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|25
|6
|0
|77 - 22
|81
|2.
|Заявка
|31
|22
|3
|6
|89 - 38
|69
|3.
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|70 - 38
|64
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|73 - 35
|62
|5.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|59 - 39
|57
|6.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|47 - 42
|45
|7.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|43 - 55
|40
|8.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|48 - 52
|39
|9.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|55 - 63
|39
|10.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|44 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|41 - 50
|37
|12.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|37 - 51
|34
|13.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|53 - 60
|32
|14.
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|26 - 50
|30
|15.
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|37 - 62
|30
|16.
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|32 - 49
|28
|17.
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|24 - 54
|23
|18.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|30 - 73
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|39 - 11
|36
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 21
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 25
|24
|8.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 23
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 29
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 25
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 18
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 28
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|15 - 38
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|32 - 12
|39
|2.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|38 - 26
|29
|4.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 28
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|27 - 35
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 35
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|12 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|35 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 9
|Бохум
|Лосилья Антони
|10
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - Аугсбург
Исход игры
Боруссия Д
93.5% (43)
Ничья
6.5% (3)
Аугсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (26)
Меньше
42.22% (19)
Обе команды забьют
Да
55.56% (25)
Нет
44.44% (20)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
34.8% (16)
2:0 Боруссия Д
30.4% (14)
3:1 Боруссия Д
13% (6)
1:0 Боруссия Д
6.5% (3)
3:0 Боруссия Д
4.3% (2)
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