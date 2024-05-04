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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 23108 Главный судья: Хартманн Роберт
Вольфсбург
3:0
Конец матча
Дармштадт
0'
7' Желтая карточка
Мюллер Андреас
1:0
8' Гол
Виммер Патрик
2:0
11' Гол
Винд Йонас
32' Желтая карточка
Маглица Матей
90' Желтая карточка
Циммерман Кристоф
3:0
90' Гол
Черны Вацлав
90'+5

Ход матча

7'
 
Мюллер Андреас
8'
Виммер Патрик
1:0
11'
Винд Йонас
(Майер Ловро)
2:0
32'
 
Маглица Матей
34'
 
Мюллер Янник
Маглица Матей
46'
 
Сейдель Аарон
Мюллер Андреас
60'
 
Хонзак Матиас
Вильхельмссон Оскар
65'
Каминьски Якуб
Баку Ридле
 
66'
Зесигер Седрик
Виммер Патрик
 
82'
Бехренс Кевин
Винд Йонас
 
82'
Черны Вацлав
Паредес Кевин
 
85'
 
Шнелльхардт Фабиан
Юстван Юлиан
85'
 
Арания Асаф
Карич Эмир
90'
 
Циммерман Кристоф
90'
Томаш Тьягу
Майер Ловро
 
90'
Черны Вацлав
(Каминьски Якуб)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 527 Количество передач 466
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Вольфсбург 92.6% (112)
X 5.8% (7)
Дармштадт 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
21
Меле
Йоаким
4
Лакруа
Максанс
25
Дженц
Мориц
40
Паредес
Кевин
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
20
Баку
Ридле
19
Майер
Ловро
39
Виммер
Патрик
23
Винд
Йонас
30
Брунст
Александер
5
Маглица
Матей
14
Кларер
Кристоф
4
Циммерман
Кристоф
15
Нюрнбергер
Фабиан
19
Карич
Эмир
17
Юстван
Юлиан
16
Мюллер
Андреас
6
Мелем
Марвин
29
Вильхельмссон
Оскар
27
Скарке
Тим
Вольфсбург
4-2-3-1
Дармштадт
3-4-1-2

История личных встреч

Вольфсбург
Дармштадт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б
0:1
Б
1:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:1
К
0:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
135

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 11 0.34
Майер Ловро 5 (2) 0.16
Лакруа Максанс 4 0.13
Черны Вацлав 4 0.13
Меле Йоаким 2 0.06
Арнольд Максимилиан 2 0.06
Герхардт Янник 2 0.06
Виммер Патрик 2 0.06
Паредес Кевин 2 0.06
Сванберг Маттиас 1 0.03
Томаш Тьягу 1 0.03
Нмеча Лукас 1 0.03
Рожерио да Силва 1 0.03
Баку Ридле 1 0.03
Каминьски Якуб 0 0
Дженц Мориц 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 8 0.25
Вильхельмссон Оскар 4 0.13
Мелем Марвин 3 0.09
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.09
Юстван Юлиан 2 0.06
Кларер Кристоф 2 0.06
Пфайффер Лука 1 0.03
Бадер Маттиас 1 0.03
Хонзак Матиас 1 0.03
Нюрнбергер Фабиан 1 0.03
Сейдель Аарон 1 0.03
Маглица Матей 1 0.03
Холланд Фабиан 0 0
Полтер Себастьян 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 9 0
Лакруа Максанс 3 3
Сванберг Маттиас 8 0
Дженц Мориц 6 1
Вранкс Астер 6 0
Герхардт Янник 5 0
Зесигер Седрик 5 0
Меле Йоаким 5 0
Борнаув Себастьян 5 0
Баку Ридле 4 0
Паредес Кевин 4 0
Виммер Патрик 2 1
Нико Ковач 3 0
Майер Ловро 3 0
Винд Йонас 3 0
Томаш Тьягу 3 0
Кастельс Коэн 2 0
Черны Вацлав 2 0
Бехренс Кевин 1 0
Перван Павао 1 0
Коцца Николя 1 0
Фишер Килиан 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 7 2
Кларер Кристоф 8 0
Гьясула Клаус 5 1
Скарке Тим 6 0
Холланд Фабиан 4 1
Циммерман Кристоф 5 0
Франич Бартол 5 0
Торстен Либеркнехт 5 0
Мюллер Янник 4 0
Карич Эмир 4 0
Мелем Марвин 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Мюллер Андреас 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Брунст Александер 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Кемпе Тобиас 1 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Дармштадт
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

12
11
Вольфсбург
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Дармштадт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

22
31

Упущенные победы

13
9
Вольфсбург
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
Дармштадт
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
28% (9)
25% (8)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

24
32

Упущенные победы

25
20

Голы по времени матча

Забито

24
15
15 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 23
7
29%
29%
2
13%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
3
13%
3
20%
76-90

Пропущено

22
38
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
23%
3
8%
1-15
1
5%
5
13%
16-30
4
18%
5
13%
31-45
4
18%
8
21%
46-60
5
23%
9
24%
61-75
3
14%
8
21%
76-90

Забито

19
15
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
21 Не забивали 24
3
16%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
9
47%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
4
21%
3
20%
76-90

Пропущено

26
38
10 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
2
8%
5
13%
1-15
3
12%
6
16%
16-30
5
19%
7
18%
31-45
2
8%
5
13%
46-60
7
27%
7
18%
61-75
7
27%
8
21%
76-90

Забито

43
30
27 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 8
6 Не забивали 15
10
23%
5
17%
1-15
2
5%
6
20%
16-30
15
35%
4
13%
31-45
3
7%
5
17%
46-60
6
14%
4
13%
61-75
7
16%
6
20%
76-90

Пропущено

48
76
20 В 1-м тайме 31
28 Во 2-м тайме 45
16 Пропускали первыми 22
24 Не пропускали 28
7
15%
8
11%
1-15
4
8%
11
14%
16-30
9
19%
12
16%
31-45
6
13%
13
17%
46-60
12
25%
16
21%
61-75
10
21%
16
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3
Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0
Дармштадт
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0
Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1

Результаты матчей

Вольфсбург
Дармштадт

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
7 раз 44%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
2
12 раз 38%
0
6 раз 19%
3
1 раз 3%
0
15 раз 47%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
8
8
8
8
1.5
4
12
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
5
11
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
17
15
13
19
1.5
9
23
1
31
2.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 31 25 6 0 77 - 22 81
2.
Бавария
 Заявка 32 22 3 7 90 - 41 69
3.
Штутгарт
 Заявка 32 21 4 7 73 - 39 67
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 32 19 6 7 74 - 36 63
5.
Боруссия Д
 Заявка 32 17 9 6 64 - 40 60
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 12 8 47 - 42 45
7.
Фрайбург
 Заявка 31 11 7 13 43 - 55 40
8.
Хоффенхайм
 Заявка 32 11 7 14 56 - 64 40
9.
Аугсбург
 Заявка 32 10 9 13 49 - 57 39
10.
Вердер
 Заявка 32 10 8 14 43 - 52 38
11.
Хайденхайм
 Заявка 31 9 10 12 44 - 52 37
12.
Вольфсбург
 Заявка 32 10 7 15 40 - 51 37
13.
Боруссия М
 Заявка 32 7 12 13 55 - 62 33
14.
Унион Берлин
 Заявка 31 8 6 17 26 - 50 30
15.
Бохум
 Заявка 31 6 12 13 37 - 62 30
16.
Майнц
 Заявка 31 5 13 13 32 - 49 28
17.
Кёльн
 Заявка 31 4 11 16 24 - 54 23
18.
Дармштадт
 Заявка 32 3 8 21 30 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 11 3 2 39 - 11 36
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
7.
Аугсбург
 Заявка 16 6 6 4 26 - 25 24
8.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
9.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
10.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Фрайбург
 Заявка 16 5 6 5 27 - 29 21
13.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
14.
Майнц
 Заявка 16 5 5 6 20 - 18 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
16.
Боруссия М
 Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 16 1 3 12 15 - 38 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 32 - 12 39
2.
Боруссия Д
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
3.
Бавария
 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
4.
Штутгарт
 Заявка 16 9 1 6 27 - 24 28
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 28 17
9.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 18 - 27 16
10.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
11.
Хайденхайм
 Заявка 16 3 6 7 19 - 28 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Унион Берлин
 Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
17.
Майнц
 Заявка 15 0 8 7 12 - 31 8
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Отличную игру провел сегодня Винд Йонас! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 95'
    Вольфсбург заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 54%, СК Дармштадт: 46%.
  • 95'
    Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт в офсайде
  • 95'
    СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
  • 94'
    Супер-замена от тренера! Черны Вацлав только вышел на поле и уже забил!
  • 93'
    Бехренс Кевин сделал ключевой пас для гола!
  • 93'
    Якуб Каминьский сделал результативную передачу.
  • 93'
    Г О О О О Л - Черны Вацлав забивает с левой ноги!
  • 93'
    Якуб Каминьский из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Якуб Каминьский создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Тактическая замена. Майер Ловро уходит с поля и его заменяет Томаш Тьягу
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 89'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Дженц Мориц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 88'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 88'
      Черны Вацлав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 88'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 87'
      Брунст Александер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Вольфсбург пытается что-то создать.
    • 87'
      Циммерман Кристоф выиграл воздушное противоборство у Бехренс Кевин.
    • 86'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 85'
      Тактическая замена. Карич Эмир уходит с поля и его заменяет Арания Асаф
    • 85'
      Тактическая замена. Юстван Юлиан уходит с поля и его заменяет Шнелльхардт Фабиан
    • 85'
      Дженц Мориц наказан за толчок Мелем Марвин
    • 85'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 55%, СК Дармштадт: 45%.
    • 85'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 84'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 84'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Хонзак Матиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Вольфсбург
    • 83'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 83'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 82'
      Тактическая замена. Паредес Кевин уходит с поля и его заменяет Черны Вацлав
    • 82'
      Тактическая замена. Винд Йонас уходит с поля и его заменяет Бехренс Кевин
    • 81'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 81'
      Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
    • 80'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 80'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 57%, СК Дармштадт: 43%.
    • 80'
      Мюллер Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Майер Ловро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 79'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Зесигер Седрик из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Нюрнбергер Фабиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 77'
      Дженц Мориц успешно блокирует удар.
    • 77'
      Хонзак Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 77'
      Нюрнбергер Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 76'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 76'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 75'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 75'
      Майер Ловро из команды Вольфсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 75'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 59%, СК Дармштадт: 41%.
    • 75'
      Якуб Каминьский наказан за толчок Скарке Тим
    • 74'
      Майер Ловро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 74'
      Мюллер Янник из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 73'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      Меле Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 73'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Судья свистит. Дженц Мориц атаковал сзади соперника. Это Скарке Тим заработал своей команде штрафной
    • 71'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 71'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Карич Эмир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Герхардт Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 71'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Якуб Каминьский навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 70'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 59%, СК Дармштадт: 41%.
    • 70'
      Кристоф Кларер успешно блокирует удар.
    • 70'
      Винд Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 70'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Сегодняшная посещаемость составляет 23108 болельщиков
    • 69'
      Вольфсбург пытается что-то создать.
    • 68'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 68'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Якуб Каминьский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 67'
      Винд Йонас не смог попасть в створ ударом издали
    • 67'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 66'
      Тактическая замена. Виммер Патрик уходит с поля и его заменяет Зесигер Седрик
    • 65'
      Тактическая замена. Баку Ридле уходит с поля и его заменяет Якуб Каминьский
    • 65'
      Судья сигнализирует, что Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Винд Йонас
    • 65'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 60%, СК Дармштадт: 40%.
    • 65'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 64'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 64'
      Винд Йонас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 64'
      Лакруа Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 64'
      Майер Ловро из команды Вольфсбург подал угловой справа.
    • 64'
      Карич Эмир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Майер Ловро из команды Вольфсбург разыграл угловой с правого угла.
    • 63'
      Матч возобновлен
    • 63'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 62'
      Арнольд Максимилиан пробует нанести удар издали, но Александр Брюнст-Зеллнер держит все под контролем
    • 62'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
    • 61'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Вольфсбург
    • 60'
      Тактическая замена. Вильхельмссон Оскар уходит с поля и его заменяет Хонзак Матиас
    • 60'
      Шанс! Мелем Марвин из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 60'
      Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 63%, СК Дармштадт: 37%.
    • 60'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 59'
      Арнольд Максимилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 59'
      Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 59'
      Лакруа Максанс из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 58'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Дженц Мориц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 57'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 55'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 64%, СК Дармштадт: 36%.
    • 55'
      Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
    • 54'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 54'
      Паредес Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 53'
      Паредес Кевин не смог попасть в створ ударом издали
    • 53'
      Вольфсбург пытается что-то создать.
    • 52'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
    • 52'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 51'
      Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
    • 50'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 61%, СК Дармштадт: 39%.
    • 49'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Арнольд Максимилиан бьет со штрафного в створ, но Александр Брюнст-Зеллнер держит все под контролем
    • 49'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт опасно и грубо сыграл. Баку Ридле пострадал.
    • 48'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Герхардт Янник.
    • 47'
      Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Меле Йоаким из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Вильхельмссон Оскар пострадал.
    • 46'
      СК Дармштадт делает атакующую замену.
    • 46'
      Тактическая замена. Мюллер Андреас уходит с поля и его заменяет Сейдель Аарон
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Вольфсбург играла лучше в этом тайме.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 63%, СК Дармштадт: 37%.
    • 50'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 50'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Дженц Мориц из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Арнольд Максимилиан наказан за толчок Мюллер Андреас
    • 49'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Паредес Кевин.
    • 47'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 47'
      Мюллер Андреас наказан за толчок Паредес Кевин
    • 47'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Удар от ворот произведет Вольфсбург
    • 46'
      Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт разыграл угловой с правого угла.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Нюрнбергер Фабиан бьет со штрафного в створ, но Кун Кастельс держит все под контролем
    • 45'
      Судья свистит. Майер Ловро атаковал сзади соперника. Это Мелем Марвин заработал своей команде штрафной
    • 45'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 66%, СК Дармштадт: 34%.
    • 45'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Мелем Марвин
    • 44'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Вольфсбург
    • 44'
      Скарке Тим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 43'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 43'
      Оооо... вот это был удар! Виммер Патрик должен был забить с этой позиции.
    • 43'
      Шанс! Виммер Патрик из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
    • 42'
      Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Мюллер Янник из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Баку Ридле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 41'
      Юстван Юлиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Баку Ридле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Арнольд Максимилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 65%, СК Дармштадт: 35%.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Вольфсбург
    • 39'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 39'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 38'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Паредес Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 38'
      Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Баку Ридле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Скарке Тим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Винд Йонас из команды Вольфсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 37'
      Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
    • 37'
      Кристоф Кларер успешно блокирует удар.
    • 37'
      Винд Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 35'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт опасно и грубо сыграл. Лакруа Максанс пострадал.
    • 35'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 68%, СК Дармштадт: 32%.
    • 35'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Маглица Матей получил травму и заменен. Мюллер Янник выходит на поле.
    • 34'
      Маглица Матей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Назначен штрафной. Пострадал Брунст Александер, его свалил Виммер Патрик.
    • 33'
      Баку Ридле бьет со штрафного в створ, но Александр Брюнст-Зеллнер держит все под контролем
    • 32'
      Маглица Матей грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 32'
      Назначен штрафной. Пострадал Виммер Патрик, его свалил Маглица Матей.
    • 32'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 32'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Майер Ловро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Герхардт Янник создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Вольфсбург пытается что-то создать.
    • 30'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 67%, СК Дармштадт: 33%.
    • 30'
      Карич Эмир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Дженц Мориц выиграл воздушное противоборство у Вильхельмссон Оскар.
    • 29'
      Юстван Юлиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 29'
      Меле Йоаким ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Вольфсбург пытается что-то создать.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Карич Эмир из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Майер Ловро
    • 27'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 27'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 26'
      Карич Эмир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 72%, СК Дармштадт: 28%.
    • 25'
      Герхардт Янник пробует нанести удар издали, но Александр Брюнст-Зеллнер держит все под контролем
    • 24'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 24'
      Майер Ловро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 23'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Баку Ридле
    • 22'
      Маглица Матей возвращается на поле.
    • 22'
      Назначен штрафной. Пострадал Виммер Патрик, его свалил Циммерман Кристоф.
    • 21'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Ох, нехорошо это выглядит. Маглица Матей получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 21'
      Маглица Матей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 68%, СК Дармштадт: 32%.
    • 20'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Дженц Мориц ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Маглица Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Виммер Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Маглица Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 17'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 16'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 66%, СК Дармштадт: 34%.
    • 15'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 14'
      Меле Йоаким из команды Вольфсбург толкнул локтем оппонента. Это Скарке Тим заработал фол
    • 14'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 14'
      Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 13'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Циммерман Кристоф
    • 12'
      Винд Йонас удалось забить из легкой позиции.
    • 11'
      Майер Ловро сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Винд Йонас забивает с правой ноги!
    • 10'
      Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Маглица Матей наказан за толчок Винд Йонас
    • 10'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 66%, СК Дармштадт: 34%.
    • 10'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 9'
      Команда Вольфсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 8'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Г О О О О Л - Виммер Патрик первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 8'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 7'
      Мюллер Андреас из команды СК Дармштадт получает желтую после опасной игры.
    • 7'
      Мюллер Андреас из команды СК Дармштадт опасно и грубо сыграл. Баку Ридле пострадал.
    • 7'
      Кристоф Кларер возвращается на поле.
    • 7'
      Юстван Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 7'
      Матч возобновлен
    • 7'
      Ох, нехорошо это выглядит. Кристоф Кларер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 6'
      Кристоф Кларер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Вольфсбург
    • 6'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 5'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 5'
      Кристоф Кларер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 55%, СК Дармштадт: 45%.
    • 5'
      Нюрнбергер Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 3'
      Шанс! Лакруа Максанс из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
    • 3'
      Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
    • 2'
      Маглица Матей успешно блокирует удар.
    • 2'
      Виммер Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Виммер Патрик наказан за толчок Маглица Матей
    • 1'
      Вольфсбург контролирует мяч.
    • 1'
      Скарке Тим выиграл воздушное противоборство у Лакруа Максанс.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Вольфсбург начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Вольфсбург 92.6% (112)
    X 5.8% (7)
    Дармштадт 1.7% (2)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 3:0 Дармштадт

    Исход игры
    Вольфсбург
    92.6% (112)
    Ничья
    5.8% (7)
    Дармштадт
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.61% (49)
    Меньше
    57.39% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    44.35% (51)
    Нет
    55.65% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Вольфсбург
    32.2% (39)
    2:1 Вольфсбург
    28.9% (35)
    1:0 Вольфсбург
    17.4% (21)
    3:1 Вольфсбург
    5% (6)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    4:0 Вольфсбург
    1.7% (2)
    3:0 Вольфсбург
    1.7% (2)
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