Тур: 32. Стадион: Фольксваген-Арена. Зрители: 23108 Главный судья: Хартманн Роберт
3:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаМюллер Андреас
1:0
8' ГолВиммер Патрик
2:0
11' ГолВинд Йонас
32' Желтая карточкаМаглица Матей
90' Желтая карточкаЦиммерман Кристоф
3:0
90' ГолЧерны Вацлав
90'+5
Ход матча
8'
1:0
11'
2:0
32'
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
527 Количество передач 466
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Меле
Йоаким
25
Дженц
Мориц
20
Баку
Ридле
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
19
Карич
Эмир
17
Юстван
Юлиан
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
17 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Скарке ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мюллер ЯнникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Арания АсафНападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Дармштадт
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
135
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|11
|0.34
|Майер Ловро
|5 (2)
|0.16
|Лакруа Максанс
|4
|0.13
|Черны Вацлав
|4
|0.13
|Меле Йоаким
|2
|0.06
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.06
|Герхардт Янник
|2
|0.06
|Виммер Патрик
|2
|0.06
|Паредес Кевин
|2
|0.06
|Сванберг Маттиас
|1
|0.03
|Томаш Тьягу
|1
|0.03
|Нмеча Лукас
|1
|0.03
|Рожерио да Силва
|1
|0.03
|Баку Ридле
|1
|0.03
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Дженц Мориц
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|8
|0.25
|Вильхельмссон Оскар
|4
|0.13
|Мелем Марвин
|3
|0.09
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.09
|Юстван Юлиан
|2
|0.06
|Кларер Кристоф
|2
|0.06
|Пфайффер Лука
|1
|0.03
|Бадер Маттиас
|1
|0.03
|Хонзак Матиас
|1
|0.03
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.03
|Сейдель Аарон
|1
|0.03
|Маглица Матей
|1
|0.03
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|9
|0
|Лакруа Максанс
|3
|3
|Сванберг Маттиас
|8
|0
|Дженц Мориц
|6
|1
|Вранкс Астер
|6
|0
|Герхардт Янник
|5
|0
|Зесигер Седрик
|5
|0
|Меле Йоаким
|5
|0
|Борнаув Себастьян
|5
|0
|Баку Ридле
|4
|0
|Паредес Кевин
|4
|0
|Виммер Патрик
|2
|1
|Нико Ковач
|3
|0
|Майер Ловро
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Томаш Тьягу
|3
|0
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Перван Павао
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|7
|2
|Кларер Кристоф
|8
|0
|Гьясула Клаус
|5
|1
|Скарке Тим
|6
|0
|Холланд Фабиан
|4
|1
|Циммерман Кристоф
|5
|0
|Франич Бартол
|5
|0
|Торстен Либеркнехт
|5
|0
|Мюллер Янник
|4
|0
|Карич Эмир
|4
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Мюллер Андреас
|3
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Брунст Александер
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Кемпе Тобиас
|1
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Дармштадт
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
12
11
Вольфсбург
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Дармштадт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
22
31
Упущенные победы
13
9
Вольфсбург
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
Дармштадт
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
28% (9)
25% (8)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
24
32
Упущенные победы
25
20
Голы по времени матча
Забито
24
15
15 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 23
7
29%
29%
2
13%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
3
13%
3
20%
76-90
Пропущено
22
38
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
23%
3
8%
1-15
1
5%
5
13%
16-30
4
18%
5
13%
31-45
4
18%
8
21%
46-60
5
23%
9
24%
61-75
3
14%
8
21%
76-90
Забито
19
15
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
21 Не забивали 24
3
16%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
9
47%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
4
21%
3
20%
76-90
Пропущено
26
38
10 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
2
8%
5
13%
1-15
3
12%
6
16%
16-30
5
19%
7
18%
31-45
2
8%
5
13%
46-60
7
27%
7
18%
61-75
7
27%
8
21%
76-90
Забито
43
30
27 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 8
6 Не забивали 15
10
23%
5
17%
1-15
2
5%
6
20%
16-30
15
35%
4
13%
31-45
3
7%
5
17%
46-60
6
14%
4
13%
61-75
7
16%
6
20%
76-90
Пропущено
48
76
20 В 1-м тайме 31
28 Во 2-м тайме 45
16 Пропускали первыми 22
24 Не пропускали 28
7
15%
8
11%
1-15
4
8%
11
14%
16-30
9
19%
12
16%
31-45
6
13%
13
17%
46-60
12
25%
16
21%
61-75
10
21%
16
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3
Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0
Дармштадт
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0
Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1
Результаты матчей
Вольфсбург
Дармштадт
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
7 раз 44%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
2
12 раз 38%
0
6 раз 19%
3
1 раз 3%
0
15 раз 47%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
88
88
412
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
97
511
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
1715
1319
923
131
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|25
|6
|0
|77 - 22
|81
|2.
|Заявка
|32
|22
|3
|7
|90 - 41
|69
|3.
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|73 - 39
|67
|4.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|74 - 36
|63
|5.
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|64 - 40
|60
|6.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|47 - 42
|45
|7.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|43 - 55
|40
|8.
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|56 - 64
|40
|9.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|49 - 57
|39
|10.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|43 - 52
|38
|11.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|44 - 52
|37
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|40 - 51
|37
|13.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|55 - 62
|33
|14.
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|26 - 50
|30
|15.
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|37 - 62
|30
|16.
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|32 - 49
|28
|17.
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|24 - 54
|23
|18.
|Заявка
|32
|3
|8
|21
|30 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|46 - 15
|39
|4.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|39 - 11
|36
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 22
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 25
|24
|8.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 29
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 25
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 18
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|27 - 29
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|15 - 38
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|32 - 12
|39
|2.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|39 - 29
|29
|4.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|35 - 25
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 32
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 28
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|29 - 37
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|12 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 3:0 Дармштадт
Исход игры
Вольфсбург
92.6% (112)
Ничья
5.8% (7)
Дармштадт
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.61% (49)
Меньше
57.39% (66)
Обе команды забьют
Да
44.35% (51)
Нет
55.65% (64)
Популярный счёт
2:0 Вольфсбург
32.2% (39)
2:1 Вольфсбург
28.9% (35)
1:0 Вольфсбург
17.4% (21)
3:1 Вольфсбург
5% (6)
1:1 Ничья
5% (6)
4:0 Вольфсбург
1.7% (2)
3:0 Вольфсбург
1.7% (2)
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