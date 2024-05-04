Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Якуб Каминьский создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Якуб Каминьский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Якуб Каминьский навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Первый тайм

50' Команда Вольфсбург играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Скарке Тим из команды СК Дармштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

50' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Вольфсбург

46' Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт разыграл угловой с правого угла.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Нюрнбергер Фабиан бьет со штрафного в створ, но Кун Кастельс держит все под контролем

45' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' СК Дармштадт контролирует мяч.

44' Удар от ворот произведет Вольфсбург

44' Скарке Тим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' СК Дармштадт контролирует мяч.

43' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

43' Оооо... вот это был удар! Виммер Патрик должен был забить с этой позиции.

42' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Мюллер Янник из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Баку Ридле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Вольфсбург

39' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Мелем Марвин из команды СК Дармштадт в офсайде

39' СК Дармштадт контролирует мяч.

38' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

38' СК Дармштадт начинает контратаку

38' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

38' Баку Ридле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Кристоф Кларер успешно блокирует удар.

36' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' СК Дармштадт контролирует мяч.

35' Матч возобновлен

34' Маглица Матей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Баку Ридле бьет со штрафного в створ, но Александр Брюнст-Зеллнер держит все под контролем

32' Маглица Матей грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

32' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

31' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Герхардт Янник создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

27' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

27' СК Дармштадт контролирует мяч.

26' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

25' Герхардт Янник пробует нанести удар издали, но Александр Брюнст-Зеллнер держит все под контролем

24' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' СК Дармштадт контролирует мяч.

23' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Маглица Матей получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Маглица Матей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Маглица Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Виммер Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Маглица Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде

14' СК Дармштадт контролирует мяч.

14' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

13' СК Дармштадт контролирует мяч.

11' Г О О О О Л - Винд Йонас забивает с правой ноги!

10' Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Команда Вольфсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Мелем Марвин из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Г О О О О Л - Виммер Патрик первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

8' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Мюллер Андреас из команды СК Дармштадт получает желтую после опасной игры.

7' Кристоф Кларер возвращается на поле.

7' Юстван Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Кристоф Кларер получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Кристоф Кларер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Удар от ворот произведет Вольфсбург

6' Скарке Тим из команды СК Дармштадт нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!

5' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' СК Дармштадт начинает контратаку

5' Кристоф Кларер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

2' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вольфсбург начинает с центра поля