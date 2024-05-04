Тур: 32. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Зрители: 42100 Главный судья: Герач Тимо
2:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолХак Робин
1:1
45' ГолВольтемаде Ник
2:1
65' ГолВольтемаде Ник
2:2
90' ПенальтиНойхаус Флориан
90'+6
Ход матча
8'
0:1
45'
65'
2:1
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
9 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 6
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
617 Количество передач 463
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
3.85 Ничья
-
7.50 Точный счёт 1:1
-
-
-
2.29 Победа «Вердера»
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
30
Эльведи
Нико
27
Райтц
Рокко
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Полузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Опиц ЛеонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
25 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Вердер
Боруссия М
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
33 матча
27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.2%
33.3%
48.5%
6 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
30
Голов в среднем за матч
1.57
1.58
Среднее время на гол
57
57
Всего голов
47
19
Голов в среднем за матч
2.47
1.36
Среднее время на гол
36
66
Всего голов
69
49
Голов в среднем за матч
2.09
1.48
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
43
60
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|12 (5)
|0.38
|Нжинма Джастин
|6
|0.19
|Борре Рафаэль
|4
|0.13
|Вайзер Митчелл
|3
|0.09
|Шмид Романо
|3
|0.09
|Велькович Милош
|2
|0.06
|Стаге Йенс
|2
|0.06
|Деман Оливье
|2
|0.06
|Штарк Никлас
|2
|0.06
|Вольтемаде Ник
|2
|0.06
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.03
|Малатини Хулиан
|1
|0.03
|Альверо Скелли
|1
|0.03
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|9
|0.28
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.22
|Райтц Рокко
|6
|0.19
|Сибачо Жордан
|5
|0.16
|Нгуму Натан
|5
|0.16
|Нойхаус Флориан
|4 (1)
|0.13
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.13
|Онора Франк
|3
|0.09
|Итакура Ко
|3
|0.09
|Вебер Максимилиан
|2
|0.06
|Вайгль Юлиан
|2 (2)
|0.06
|Эльведи Нико
|2
|0.06
|Скалли Джозеф
|1
|0.03
|Коне Куадио
|1
|0.03
|Нец Лука
|0
|0
|Лайнер Штефан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|9
|0
|Дукш Марвин
|9
|0
|Стаге Йенс
|6
|1
|Юнг Антони
|4
|1
|Вайзер Митчелл
|5
|0
|Фридль Марко
|5
|0
|Шмид Романо
|5
|0
|Линен Сенне
|5
|0
|Деман Оливье
|5
|0
|Штарк Никлас
|4
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Кейта Наби
|2
|0
|Цеттерер Михаэль
|2
|0
|Агу Феликс
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Вольтемаде Ник
|1
|0
|Хансен-Ороэн Исак
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Альверо Скелли
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|9
|0
|Итакура Ко
|8
|0
|Коне Куадио
|4
|1
|Эльведи Нико
|5
|0
|Вебер Максимилиан
|3
|1
|Крамер Кристоф
|4
|0
|Нойхаус Флориан
|4
|0
|Чванчара Томаш
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Сибачо Жордан
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Райтц Рокко
|2
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Омлин Йонас
|1
|0
|Нгуму Натан
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Боруссия М
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
10
23
Вердер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Боруссия М
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
12
22
Вердер
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Боруссия М
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
25
15
Упущенные победы
22
45
Голы по времени матча
Забито
24
29
10 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
3
13%
4
14%
1-15
3
13%
6
21%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
6
25%
2
7%
61-75
4
17%
7
24%
76-90
Пропущено
26
37
15 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
5
19%
7
19%
1-15
4
15%
3
8%
16-30
6
23%
8
22%
31-45
1
4%
3
8%
46-60
4
15%
7
19%
61-75
6
23%
9
24%
76-90
Забито
18
25
3 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
3
17%
2
8%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
7
39%
5
20%
61-75
5
28%
5
20%
76-90
Пропущено
27
26
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
11%
3
12%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
4
15%
2
8%
31-45
6
22%
9
35%
46-60
6
22%
4
15%
61-75
5
19%
4
15%
76-90
Забито
42
54
13 В 1-м тайме 29
29 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 15
7 Не забивали 7
6
14%
6
11%
1-15
3
7%
12
22%
16-30
4
10%
11
20%
31-45
7
17%
6
11%
46-60
13
31%
7
13%
61-75
9
21%
12
22%
76-90
Пропущено
53
63
25 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 36
19 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 28
8
15%
10
16%
1-15
7
13%
7
11%
16-30
10
19%
10
16%
31-45
7
13%
12
19%
46-60
10
19%
11
17%
61-75
11
21%
13
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1 Байер Л - Вердер 5:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1
Вердер - Вольфсбург 0:2 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Вердер - Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0
Боруссия М
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3
Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2
Результаты матчей
Вердер
Боруссия М
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 34%
1
11 раз 34%
0
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
9 раз 28%
0
7 раз 22%
3
7 раз 22%
2
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вердер
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
97
88
214
412
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
511
88
115
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
257
1418
1616
329
1022
131
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|25
|6
|0
|77 - 22
|81
|2.
|Заявка
|32
|22
|3
|7
|90 - 41
|69
|3.
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|73 - 39
|67
|4.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|74 - 36
|63
|5.
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|64 - 40
|60
|6.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|47 - 42
|45
|7.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|43 - 55
|40
|8.
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|56 - 64
|40
|9.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|49 - 57
|39
|10.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|43 - 52
|38
|11.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|44 - 52
|37
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|40 - 51
|37
|13.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|55 - 62
|33
|14.
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|26 - 50
|30
|15.
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|37 - 62
|30
|16.
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|32 - 49
|28
|17.
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|24 - 54
|23
|18.
|Заявка
|32
|3
|8
|21
|30 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|46 - 15
|39
|4.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|39 - 11
|36
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 22
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 25
|24
|8.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 29
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 25
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 18
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|27 - 29
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|15 - 38
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|32 - 12
|39
|2.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|39 - 29
|29
|4.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|35 - 25
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 32
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 28
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|29 - 37
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|12 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 7