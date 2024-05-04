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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 42100 Главный судья: Герач Тимо
Вердер
2:2
Конец матча
Боруссия М
0'
0:1
8' Гол
Хак Робин
1:1
45' Гол
Вольтемаде Ник
2:1
65' Гол
Вольтемаде Ник
2:2
90' Пенальти
Нойхаус Флориан
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Хак Робин
(Райтц Рокко)
45'
Вольтемаде Ник
(Биттенкорт Леонардо)
1:1
46'
 
Чванчара Томаш
Плеа Алассан
65'
Вольтемаде Ник
(Дукш Марвин)
2:1
70'
 
Нгуму Натан
Коне Куадио
71'
 
Нойхаус Флориан
Онора Франк
71'
 
Лайнер Штефан
Фридрих Марвин
76'
Штарк Никлас
Юнг Антони
 
76'
Стаге Йенс
Вольтемаде Ник
 
79'
 
Сибачо Жордан
Райтц Рокко
84'
Деман Оливье
Биттенкорт Леонардо
 
90'
2:2
Нойхаус Флориан
90'
Ковнацки Давид
Дукш Марвин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 617 Количество передач 463
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Вердер 59.5% (72)
X 27.3% (33)
Боруссия М 13.2% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Цеттерер
Михаэль
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
27
Агу
Феликс
10
Биттенкорт
Леонардо
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
29
Вольтемаде
Ник
7
Дукш
Марвин
33
Николас
Мориц
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
3
Итакура
Ко
9
Онора
Франк
8
Вайгль
Юлиан
29
Скалли
Джозеф
27
Райтц
Рокко
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
Вердер
3-4-2-1
Боруссия М
3-3-2-2

История личных встреч

Вердер
Боруссия М

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

33 матча

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.2%
33.3%
48.5%
6 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:2
ТМК
0:1
Б
2:2
Б
5:1
Б
2:4
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
2:2
Б
0:2
ТК
0:0
Б
0:1
Б
4:1
Б
5:1
К
3:4
Б
2:1
Б
0:2
ТМК
2:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:2
Б
5:0
Б
1:1
Б
1:4
Б
4:3
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:2

Голы

Всего голов

22
30

Голов в среднем за матч

1.57
1.58

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

47
19

Голов в среднем за матч

2.47
1.36

Среднее время на гол

36
66

Всего голов

69
49

Голов в среднем за матч

2.09
1.48

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

43
60

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 12 (5) 0.38
Нжинма Джастин 6 0.19
Борре Рафаэль 4 0.13
Вайзер Митчелл 3 0.09
Шмид Романо 3 0.09
Велькович Милош 2 0.06
Стаге Йенс 2 0.06
Деман Оливье 2 0.06
Штарк Никлас 2 0.06
Вольтемаде Ник 2 0.06
Биттенкорт Леонардо 1 0.03
Малатини Хулиан 1 0.03
Альверо Скелли 1 0.03
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 9 0.28
Плеа Алассан 7 (1) 0.22
Райтц Рокко 6 0.19
Сибачо Жордан 5 0.16
Нгуму Натан 5 0.16
Нойхаус Флориан 4 (1) 0.13
Чванчара Томаш 4 (1) 0.13
Онора Франк 3 0.09
Итакура Ко 3 0.09
Вебер Максимилиан 2 0.06
Вайгль Юлиан 2 (2) 0.06
Эльведи Нико 2 0.06
Скалли Джозеф 1 0.03
Коне Куадио 1 0.03
Нец Лука 0 0
Лайнер Штефан 0 0
Омлин Йонас 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 9 0
Дукш Марвин 9 0
Стаге Йенс 6 1
Юнг Антони 4 1
Вайзер Митчелл 5 0
Фридль Марко 5 0
Шмид Романо 5 0
Линен Сенне 5 0
Деман Оливье 5 0
Штарк Никлас 4 0
Велькович Милош 2 0
Кейта Наби 2 0
Цеттерер Михаэль 2 0
Агу Феликс 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Рапп Николай 1 0
Вольтемаде Ник 1 0
Хансен-Ороэн Исак 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Альверо Скелли 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 9 0
Итакура Ко 8 0
Коне Куадио 4 1
Эльведи Нико 5 0
Вебер Максимилиан 3 1
Крамер Кристоф 4 0
Нойхаус Флориан 4 0
Чванчара Томаш 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Лайнер Штефан 2 0
Николас Мориц 2 0
Хак Робин 2 0
Сибачо Жордан 2 0
Нец Лука 2 0
Райтц Рокко 2 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Омлин Йонас 1 0
Нгуму Натан 1 0

Результаты матчей

Вердер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Боруссия М
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

10
23
Вердер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Боруссия М
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

12
22
Вердер
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Боруссия М
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

25
15

Упущенные победы

22
45

Голы по времени матча

Забито

24
29
10 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
3
13%
4
14%
1-15
3
13%
6
21%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
6
25%
2
7%
61-75
4
17%
7
24%
76-90

Пропущено

26
37
15 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
5
19%
7
19%
1-15
4
15%
3
8%
16-30
6
23%
8
22%
31-45
1
4%
3
8%
46-60
4
15%
7
19%
61-75
6
23%
9
24%
76-90

Забито

18
25
3 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
3
17%
2
8%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
7
39%
5
20%
61-75
5
28%
5
20%
76-90

Пропущено

27
26
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
11%
3
12%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
4
15%
2
8%
31-45
6
22%
9
35%
46-60
6
22%
4
15%
61-75
5
19%
4
15%
76-90

Забито

42
54
13 В 1-м тайме 29
29 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 15
7 Не забивали 7
6
14%
6
11%
1-15
3
7%
12
22%
16-30
4
10%
11
20%
31-45
7
17%
6
11%
46-60
13
31%
7
13%
61-75
9
21%
12
22%
76-90

Пропущено

53
63
25 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 36
19 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 28
8
15%
10
16%
1-15
7
13%
7
11%
16-30
10
19%
10
16%
31-45
7
13%
12
19%
46-60
10
19%
11
17%
61-75
11
21%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1 Байер Л - Вердер 5:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1
Вердер - Вольфсбург 0:2 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Вердер - Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0
Боруссия М
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3
Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2

Результаты матчей

Вердер
Боруссия М

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 34%
1
11 раз 34%
0
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
9 раз 28%
0
7 раз 22%
3
7 раз 22%
2
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вердер
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
9
7
1.5
8
8
2
14
2.5
4
12
1
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
8
8
1
15
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
25
7
14
18
1.5
16
16
3
29
2.5
10
22
1
31
3.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 31 25 6 0 77 - 22 81
2.
Бавария
 Заявка 32 22 3 7 90 - 41 69
3.
Штутгарт
 Заявка 32 21 4 7 73 - 39 67
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 32 19 6 7 74 - 36 63
5.
Боруссия Д
 Заявка 32 17 9 6 64 - 40 60
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 12 8 47 - 42 45
7.
Фрайбург
 Заявка 31 11 7 13 43 - 55 40
8.
Хоффенхайм
 Заявка 32 11 7 14 56 - 64 40
9.
Аугсбург
 Заявка 32 10 9 13 49 - 57 39
10.
Вердер
 Заявка 32 10 8 14 43 - 52 38
11.
Хайденхайм
 Заявка 31 9 10 12 44 - 52 37
12.
Вольфсбург
 Заявка 32 10 7 15 40 - 51 37
13.
Боруссия М
 Заявка 32 7 12 13 55 - 62 33
14.
Унион Берлин
 Заявка 31 8 6 17 26 - 50 30
15.
Бохум
 Заявка 31 6 12 13 37 - 62 30
16.
Майнц
 Заявка 31 5 13 13 32 - 49 28
17.
Кёльн
 Заявка 31 4 11 16 24 - 54 23
18.
Дармштадт
 Заявка 32 3 8 21 30 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 11 3 2 39 - 11 36
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
7.
Аугсбург
 Заявка 16 6 6 4 26 - 25 24
8.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
9.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
10.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Фрайбург
 Заявка 16 5 6 5 27 - 29 21
13.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
14.
Майнц
 Заявка 16 5 5 6 20 - 18 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
16.
Боруссия М
 Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 16 1 3 12 15 - 38 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 32 - 12 39
2.
Боруссия Д
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
3.
Бавария
 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
4.
Штутгарт
 Заявка 16 9 1 6 27 - 24 28
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 28 17
9.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 18 - 27 16
10.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
11.
Хайденхайм
 Заявка 16 3 6 7 19 - 28 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Унион Берлин
 Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
17.
Майнц
 Заявка 15 0 8 7 12 - 31 8
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Вердер: 56%, Боруссия М: 44%.
  • 95'
    Сибачо Жордан из команды Боруссия М перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Шмид Романо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Ковнацки Давид. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Деман Оливье нанес удар головой, но Мориц Николас спокойно отбил мяч.
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