Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Удар от ворот произведет Вердер

87' Хак Робин не смог попасть в створ ударом издали

87' Эльведи Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

82' Оооо... вот это был удар! Дукш Марвин должен был забить с этой позиции.

82' Дукш Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Агу Феликс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Шмид Романо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

78' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Вердер

70' Хак Робин не смог попасть в створ ударом издали

70' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Хорошую попытку сделал Райтц Рокко . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Райтц Рокко нанес удар головой, но Михаэль Цеттерер спокойно отбил мяч.

69' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Отличную игру провел сегодня Вольтемаде Ник ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

64' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

61' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

59' Коне Куадио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Райтц Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Хорошую попытку сделал Дукш Марвин . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Шмид Романо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Вердер

50' Удар от ворот произведет Вердер

50' Райтц Рокко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Удар от ворот произведет Вердер

47' Онора Франк не смог попасть в створ ударом издали

47' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника