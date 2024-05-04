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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Арсенал
0:0
Первый тайм: 29'
Борнмут
0'
21' Желтая карточка
Скотт Алекс

Ход матча

21'
 
Скотт Алекс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 79 Владение мячом, % 21

Владение мячом

Прогнозы 133
Арсенал 97.7% (130)
X 0.8% (1)
Борнмут 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
18
Томиясу
Такэхиро
8
Эдегор
Мартин
5
Парти
Томас
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
29
Хаверц
Кай
19
Троссар
Леандро
42
Траверс
Марк
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
11
Уттара
Данго
14
Скотт
Алекс
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
10
Кристи
Райан
19
Клюйверт
Джастин
9
Соланке
Доминик
Арсенал
4-3-3
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал
Борнмут

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

14 матчей

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

2.83
2.25

Среднее время на гол

31
40

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.79
1.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 15 (5) 0.42
Хаверц Кай 12 (1) 0.33
Троссар Леандро 10 0.28
Эдегор Мартин 8 (2) 0.22
Райс Деклан 6 0.17
Мартинелли Габриэл 6 0.17
Нкетиа Эдди 5 0.14
Жезус Габриэль 4 0.11
Уайт Бен 4 0.11
Габриэль дос Сантос 3 0.08
Салиба Вильям 2 0.06
Кивёр Якуб 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 (1) 0.03
Томиясу Такэхиро 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 19 (2) 0.53
Семеньо Антуан 8 0.22
Клюйверт Джастин 7 0.19
Сенеси Маркос 4 0.11
Тавернер Маркус 3 0.08
Унал Энес 2 0.06
Биллинг Филип 2 0.06
Синистерра Луис 2 0.06
Уттара Данго 1 0.03
Брукс Дэвид 1 0.03
Скотт Алекс 1 0.03
Мур Киффер 1 0.03
Забарный Илья 1 0.03
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Смит Адам 0 0
Келли Ллойд 0 0
Мефам Крис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 9 0
Уайт Бен 8 0
Жезус Габриэль 6 0
Райс Деклан 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Артета Микель 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Зинченко Александр 2 0
Троссар Леандро 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Парти Томас 1 0
Райя Давид 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 11 0
Кук Льюис 5 1
Семеньо Антуан 6 0
Смит Адам 5 0
Нето Мурара 5 0
Кристи Райан 5 0
Клюйверт Джастин 5 0
Забарный Илья 5 0
Биллинг Филип 3 1
Керкез Милош 3 1
Соланке Доминик 3 0
Тавернер Маркус 3 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Келли Ллойд 2 0
Мефам Крис 2 0
Уттара Данго 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Унал Энес 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Арсенал
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
12% (2)
24% (4)
Борнмут
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

3
13
Арсенал
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Борнмут
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

9
1

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

39
24
Арсенал
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
17% (6)
43% (15)
Борнмут
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
29% (10)
46% (16)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

11
5

Волевые победы

13
16

Упущенные победы

42
37

Голы по времени матча

Забито

40
27
14 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
5
13%
5
19%
1-15
6
15%
3
11%
16-30
3
8%
4
15%
31-45
8
20%
6
22%
46-60
8
20%
4
15%
61-75
10
25%
5
19%
76-90

Пропущено

18
33
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
2
11%
4
12%
1-15
3
17%
2
6%
16-30
4
22%
6
18%
31-45
3
17%
6
18%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
6
33%
9
27%
76-90

Забито

40
25
20 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
5
13%
3
12%
1-15
4
10%
3
12%
16-30
11
28%
2
8%
31-45
5
13%
4
16%
46-60
7
18%
6
24%
61-75
8
20%
7
28%
76-90

Пропущено

15
27
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
4
27%
2
7%
1-15
3
20%
5
19%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
4
27%
4
15%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
2
13%
7
26%
76-90

Забито

80
52
34 В 1-м тайме 20
46 Во 2-м тайме 32
24 Забивали первыми 20
5 Не забивали 6
10
13%
8
15%
1-15
10
13%
6
12%
16-30
14
18%
6
12%
31-45
13
16%
10
19%
46-60
15
19%
10
19%
61-75
18
23%
12
23%
76-90

Пропущено

33
60
16 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 36
10 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 26
6
18%
6
10%
1-15
6
18%
7
12%
16-30
4
12%
11
18%
31-45
7
21%
10
17%
46-60
2
6%
10
17%
61-75
8
24%
16
27%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0
Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2
Борнмут
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2
Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1

Результаты матчей

Арсенал
Борнмут

Точный счет

2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
5:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
3
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
0:6
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:1
5 раз 29%
2:2
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 11%
5:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:6
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 29%
1
6 раз 17%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
5
4 раза 11%
4
3 раза 9%
6
2 раза 6%
1
13 раз 37%
2
10 раз 29%
0
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
5
14
3
1.5
9
9
7
10
2.5
3
15
4
13
3.5
1
17
3
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
1
10
8
1.5
7
10
7
11
2.5
3
14
5
13
3.5
3
15
4.5
2
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
5
0.5
Больше Меньше
29
6
24
11
1.5
16
19
14
21
2.5
6
29
9
26
3.5
1
34
6
29
4.5
2
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0:0 Заявка 36 25 6 5 85 - 28 81
2.
Манчестер Сити
 Заявка 34 24 7 3 82 - 32 79
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 35 20 7 8 73 - 52 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 34 18 6 10 67 - 54 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
7.
Ньюкасл
 Заявка 34 16 5 13 74 - 55 53
8.
Челси
 Заявка 34 14 9 11 65 - 59 51
9.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
10.
Борнмут
 0:0 Заявка 36 13 10 13 53 - 61 49
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 13 7 15 48 - 55 46
12.
Брайтон
 Заявка 34 11 11 12 52 - 57 44
13.
Фулхэм
 Заявка 35 12 7 16 51 - 55 43
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 Заявка 36 12 9 15 38 - 49 37
16.
Брентфорд
 Заявка 35 9 8 18 52 - 60 35
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 35 7 9 19 42 - 62 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 36 6 8 22 50 - 79 26
19.
Бёрнли
 Заявка 35 5 9 21 38 - 70 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 35 3 7 25 34 - 97 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 18 13 3 2 43 - 15 42
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Челси
 Заявка 17 9 4 4 37 - 25 31
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 0:0 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0:0 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 2 3 39 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 6 6 5 31 - 30 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 0:0 Заявка 18 6 4 8 26 - 34 22
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (5)
Челси Палмер Коул 20 (9)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ньюкасл Исак Александр 19 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Астон Вилла Соарес Дуглас 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    28'
    Марк Траверс вновь выручает гостей после удара из-за пределов штрафной от Томаса Парти. Снова будет угловой.
  • 27'
    Соланке, как показалось с помощью руки, отбирает мяч у соперника и "Арсенал" начинает быструю атаку, ведь арбитр не стал останавливать встречу.
  • 26'
    Илья Забарный и Кай Хаверц активно толкались между собой на границе штрафной площади "Борнмута". "Канониры" активно апеллировали к судье, но пенальти здесь, конечно, назначен не будет.
  • Офсайд
    25'
    Букайо Сака оказался в офсайде, арбитр не сразу остановил игру и нападающий успел потрепать нервы защитникам гостей.
  • 24'
    "Арсенал" вновь отбирает мяч в центре поля и Бен Уайт отдаёт хорошую разрезающую передачу на Сака.
  • 23'
    Мартин Эдегор из хорошей позиции со штрафного удара долго готовился к удару, а в итоге сделал неожиданный навес. В штрафной после скидки мяч получил Парти и зарядил сильно выше ворот.
  • Желтая карточка
    22'
    Жёлтую карточку за фол на  Троссаре получает игрок "Борнмута"  Алекс Скот.
  • Опасный момент
    20'
    Букайо Сака исполняет уже третий угловой "Арсенала". Бен Уайт активно мешал голкиперу и Томиясу смог нанести подготовленный удар и буквально с ленточки выносит "Борнмут" почти всей командой. Кажется, что "канониры" очень близки к голу сейчас.
  • Опасный момент
    19'
    Салиба неожиданно для всех ворвался в штрафную и получил хорошую разрезающую передачу от Эдегора, убрал на замахе соперника и пробил с левой ноги. Вполне мог быть гол, но в этот раз Марк Траверс выручил.
  • 18'
    Хороший момент имел сейчас "Борнмут". Доминику Соланке буквально подарили мяч защитники "Арсенала", но форвард не смог воспользоваться такой удачей и не переиграл защитника, потеряв мяч.
  • 17'
    Из глубины поля начинает свою атаку "Арсенал".  Салиба и Габриэль перепасовываются и ищут обострение впереди.
  • 16'
    "Канониры" разыграли штрафной. Попытался через правый фланг "Арсенал" зайти к воротам гостей, но здесь на чеку был Уттара и перехватил передачу.
  • Фол, нарушение
    15'
    Кай Хаверц получает по ногам от защитника "Борнмута". Сейчас хозяева выполнят штрафной удар.
  • 14'
    "Арсенал" продолжает позиционное нападение, будто никакой остановки не было. "Борнмут" попытался выбежать в контр-атаку, но Салиба жёстко отбирает мяч в центре поля.
  • 13'
    Сака возвращается в игру. Свободный удар из центрального круга исполняют "канониры".
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    • Травма, повреждение
      12'
      Букайо Сака столкнулся в центре сразу с двумя футболистами "Борнмута" и сейчас принимает помощь от врачей, лёжа на газоне. Кажется, действительно больно "семёрке" "Арсенала".
    • 11'
      Коллективный отбор в центре поля от полузащитников "Арсенала" не приводит к опасной атаке, Мартин Эдегор не смог отдать точную передачу.
    • 10'
      Кай Хаверц обрабатывает мяч на линии штрафной после подачи от партнёра и простреливает к вратарской, где готов был замыкать Бен Уайт. Получилось у полузащитника нанести удар, но он попал в блок.
    • 9'
      Эдегор хорошей передачей находит в штрафной "Борнмута"  Троссара, и тот катит на Сака. Букайо обработал мяч и пробил по воротам, но удар вновь заблокирован защитниками.
    • Угловой
      8'
      "Арсенал" нанёс два подряд удара по воротам Траверса, но ни один из них не дошёл до голкипера. Оба удара приняли на себя защитники и после второго мяч улетел на угловой.
    • Угловой
      7'
      Букайо Сака за счёт дриблинга зарабатывает угловой у ворот соперника и сам же идёт его исполнять, но "Борнмут" отбивается после подачи.
    • 6'
      "Борнмут" вновь медленно вводит мяч от своих ворот. Примечательно, что в игру снаряд вводит не вратарь, а защитник Сенеси.
    • 5'
       Эдегор и Томиясу перепасовываются перед штрафной гостей, но "Борнмут" плотно сидит в штрафной и брешь в обороне найти пока что проблематично.
    • 4'
      Ошибка в передаче вблизи своих ворот от защитника "Борнмута" Смита и аут бросать будет "Арсенал".
    • 3'
      Неспеша "Борнмут" начинает разыгрывать мяч от своих ворот, а "Арсенал" активно идёт в прессинг с первых минут.
    • Фол, нарушение
      2'
      "Борнмут" зарабатывает штрафной вблизи ворот "Арсенала", но с подачей справляется Райа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля мяч разыграли футболисты "Борнмута". Ждём яркой субботней игры от команд!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 31.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Борнмут

    Исход игры
    Арсенал
    97.7% (130)
    Ничья
    0.8% (1)
    Борнмут
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (69)
    Меньше
    41.03% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (52)
    Нет
    55.56% (65)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    31.6% (42)
    3:1 Арсенал
    18.8% (25)
    2:1 Арсенал
    17.3% (23)
    3:0 Арсенал
    10.5% (14)
    1:0 Арсенал
    3.8% (5)
    4:1 Арсенал
    2.3% (3)
    4:0 Арсенал
    2.3% (3)
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