Мартин Эдегор из хорошей позиции со штрафного удара долго готовился к удару, а в итоге сделал неожиданный навес. В штрафной после скидки мяч получил Парти и зарядил сильно выше ворот.

"Арсенал" вновь отбирает мяч в центре поля и Бен Уайт отдаёт хорошую разрезающую передачу на Сака.

Букайо Сака оказался в офсайде, арбитр не сразу остановил игру и нападающий успел потрепать нервы защитникам гостей.

Илья Забарный и Кай Хаверц активно толкались между собой на границе штрафной площади "Борнмута". "Канониры" активно апеллировали к судье, но пенальти здесь, конечно, назначен не будет.

Соланке, как показалось с помощью руки, отбирает мяч у соперника и "Арсенал" начинает быструю атаку, ведь арбитр не стал останавливать встречу.

Марк Траверс вновь выручает гостей после удара из-за пределов штрафной от Томаса Парти. Снова будет угловой.

"Арсенал" продолжает позиционное нападение, будто никакой остановки не было. "Борнмут" попытался выбежать в контр-атаку, но Салиба жёстко отбирает мяч в центре поля.

Кай Хаверц получает по ногам от защитника "Борнмута". Сейчас хозяева выполнят штрафной удар.

"Канониры" разыграли штрафной. Попытался через правый фланг "Арсенал" зайти к воротам гостей, но здесь на чеку был Уттара и перехватил передачу.

Из глубины поля начинает свою атаку "Арсенал". Салиба и Габриэль перепасовываются и ищут обострение впереди.

Хороший момент имел сейчас "Борнмут". Доминику Соланке буквально подарили мяч защитники "Арсенала", но форвард не смог воспользоваться такой удачей и не переиграл защитника, потеряв мяч.

Салиба неожиданно для всех ворвался в штрафную и получил хорошую разрезающую передачу от Эдегора, убрал на замахе соперника и пробил с левой ноги. Вполне мог быть гол, но в этот раз Марк Траверс выручил.

Букайо Сака исполняет уже третий угловой "Арсенала". Бен Уайт активно мешал голкиперу и Томиясу смог нанести подготовленный удар и буквально с ленточки выносит "Борнмут" почти всей командой. Кажется, что "канониры" очень близки к голу сейчас.

12' Букайо Сака столкнулся в центре сразу с двумя футболистами "Борнмута" и сейчас принимает помощь от врачей, лёжа на газоне. Кажется, действительно больно "семёрке" "Арсенала".

11' Коллективный отбор в центре поля от полузащитников "Арсенала" не приводит к опасной атаке, Мартин Эдегор не смог отдать точную передачу.

10' Кай Хаверц обрабатывает мяч на линии штрафной после подачи от партнёра и простреливает к вратарской, где готов был замыкать Бен Уайт. Получилось у полузащитника нанести удар, но он попал в блок.

9' Эдегор хорошей передачей находит в штрафной "Борнмута" Троссара, и тот катит на Сака. Букайо обработал мяч и пробил по воротам, но удар вновь заблокирован защитниками.

8' "Арсенал" нанёс два подряд удара по воротам Траверса, но ни один из них не дошёл до голкипера. Оба удара приняли на себя защитники и после второго мяч улетел на угловой.

7' Букайо Сака за счёт дриблинга зарабатывает угловой у ворот соперника и сам же идёт его исполнять, но "Борнмут" отбивается после подачи.

6' "Борнмут" вновь медленно вводит мяч от своих ворот. Примечательно, что в игру снаряд вводит не вратарь, а защитник Сенеси.

5' Эдегор и Томиясу перепасовываются перед штрафной гостей, но "Борнмут" плотно сидит в штрафной и брешь в обороне найти пока что проблематично.

4' Ошибка в передаче вблизи своих ворот от защитника "Борнмута" Смита и аут бросать будет "Арсенал".