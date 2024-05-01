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Главный тренер: Артета Микель
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Главный тренер: Ираола Андони
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- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Арсенал
Борнмут
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
14 матчей
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
2.83
2.25
Среднее время на гол
31
40
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.79
1.57
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
50
57
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|15 (5)
|0.43
|Хаверц Кай
|12 (1)
|0.34
|Троссар Леандро
|10
|0.29
|Эдегор Мартин
|8 (2)
|0.23
|Райс Деклан
|6
|0.17
|Мартинелли Габриэл
|6
|0.17
|Нкетиа Эдди
|5
|0.14
|Жезус Габриэль
|4
|0.11
|Уайт Бен
|4
|0.11
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.09
|Салиба Вильям
|2
|0.06
|Кивёр Якуб
|1
|0.03
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.03
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.03
|Жоржиньо II
|0
|0
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|19 (2)
|0.54
|Семеньо Антуан
|8
|0.23
|Клюйверт Джастин
|7
|0.2
|Сенеси Маркос
|4
|0.11
|Тавернер Маркус
|3
|0.09
|Унал Энес
|2
|0.06
|Биллинг Филип
|2
|0.06
|Синистерра Луис
|2
|0.06
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Брукс Дэвид
|1
|0.03
|Скотт Алекс
|1
|0.03
|Мур Киффер
|1
|0.03
|Забарный Илья
|1
|0.03
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Мефам Крис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|9
|0
|Уайт Бен
|8
|0
|Жезус Габриэль
|6
|0
|Райс Деклан
|4
|0
|Габриэль дос Сантос
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Артета Микель
|3
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Зинченко Александр
|2
|0
|Троссар Леандро
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Парти Томас
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|11
|0
|Кук Льюис
|5
|1
|Семеньо Антуан
|6
|0
|Смит Адам
|5
|0
|Нето Мурара
|5
|0
|Кристи Райан
|5
|0
|Клюйверт Джастин
|5
|0
|Забарный Илья
|5
|0
|Биллинг Филип
|3
|1
|Керкез Милош
|3
|1
|Соланке Доминик
|3
|0
|Тавернер Маркус
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Келли Ллойд
|2
|0
|Мефам Крис
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
12% (2)
24% (4)
Борнмут
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
3
13
Арсенал
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Борнмут
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
9
1
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
39
24
Арсенал
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
17% (6)
43% (15)
Борнмут
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
29% (10)
46% (16)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
11
5
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
42
37
Голы по времени матча
Забито
40
27
14 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
5
13%
5
19%
1-15
6
15%
3
11%
16-30
3
8%
4
15%
31-45
8
20%
6
22%
46-60
8
20%
4
15%
61-75
10
25%
5
19%
76-90
Пропущено
18
33
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
2
11%
4
12%
1-15
3
17%
2
6%
16-30
4
22%
6
18%
31-45
3
17%
6
18%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
6
33%
9
27%
76-90
Забито
40
25
20 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
5
13%
3
12%
1-15
4
10%
3
12%
16-30
11
28%
2
8%
31-45
5
13%
4
16%
46-60
7
18%
6
24%
61-75
8
20%
7
28%
76-90
Пропущено
15
27
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
4
27%
2
7%
1-15
3
20%
5
19%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
4
27%
4
15%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
2
13%
7
26%
76-90
Забито
80
52
34 В 1-м тайме 20
46 Во 2-м тайме 32
24 Забивали первыми 20
5 Не забивали 6
10
13%
8
15%
1-15
10
13%
6
12%
16-30
14
18%
6
12%
31-45
13
16%
10
19%
46-60
15
19%
10
19%
61-75
18
23%
12
23%
76-90
Пропущено
33
60
16 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 36
10 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 26
6
18%
6
10%
1-15
6
18%
7
12%
16-30
4
12%
11
18%
31-45
7
21%
10
17%
46-60
2
6%
10
17%
61-75
8
24%
16
27%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0
Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2
Борнмут
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2
Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1
Результаты матчей
Арсенал
Борнмут
Точный счет
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
5:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
3
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
0:6
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:1
5 раз 29%
2:2
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 11%
5:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:6
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 29%
1
6 раз 17%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
5
4 раза 11%
4
3 раза 9%
6
2 раза 6%
1
13 раз 37%
2
10 раз 29%
0
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
135
143
99
710
315
413
117
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
161
108
710
711
314
513
315
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
305
Больше Меньше
296
2411
1619
1421
629
926
134
629
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|85 - 28
|80
|2.
|Заявка
|34
|24
|7
|3
|82 - 32
|79
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|73 - 52
|67
|5.
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|67 - 52
|60
|6.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|7.
|Заявка
|34
|16
|5
|13
|74 - 55
|53
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|9.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|63 - 59
|48
|10.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|53 - 61
|48
|11.
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|12.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|52 - 57
|44
|13.
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|51 - 55
|43
|14.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|37 - 48
|36
|16.
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|52 - 60
|35
|17.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|42 - 62
|26
|18.
|Заявка
|35
|6
|7
|22
|49 - 78
|25
|19.
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|38 - 70
|24
|20.
|Заявка
|35
|3
|7
|25
|34 - 97
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|6.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|36 - 24
|36
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|27 - 27
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 27
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 18
|38
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 34
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 34
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|26 - 34
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|19 (1)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|11
Прогнозы на матч Арсенал - Борнмут
Исход игры
Арсенал
98.1% (51)
Ничья
0% (0)
Борнмут
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
64% (32)
Меньше
36% (18)
Обе команды забьют
Да
46% (23)
Нет
54% (27)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
26.9% (14)
2:1 Арсенал
21.2% (11)
3:1 Арсенал
19.2% (10)
3:0 Арсенал
13.5% (7)
1:0 Арсенал
7.7% (4)
4:0 Арсенал
3.8% (2)
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