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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Зрители: 21781 Главный судья: Тейлор Энтони
Бёрнли
1:4
Конец матча
Ньюкасл
0'
18' Желтая карточка
Уилсон Каллум
0:1
19' Гол
Уилсон Каллум
0:2
35' Гол
Лонгстафф Шон
37' Желтая карточка
Эстев Максим
0:3
40' Гол
Гимараэс Бруно
51' Желтая карточка
Браунхилл Джош
0:3
52' Не забитый пенальти
Исак Александр
0:4
55' Гол
Исак Александр
72' Желтая карточка
Андерсон Эллиот
1:4
86' Гол
О'Ши Дара
90'+6

Ход матча

18'
 
Уилсон Каллум
19'
0:1
Уилсон Каллум
35'
0:2
Лонгстафф Шон
(Мёрфи Джейкоб)
37'
Эстев Максим
 
40'
0:3
Гимараэс Бруно
(Гордон Энтони)
45'
Экдаль Хьяльмар
Эстев Максим
 
51'
Браунхилл Джош
 
52'
0:3
Исак Александр
55'
0:4
Исак Александр
(Мёрфи Джейкоб)
62'
Гудмундссон Йоханн
Ларсен Якоб-Бруун
 
69'
 
Барнс Харви
Уилсон Каллум
69'
 
Андерсон Эллиот
Мёрфи Джейкоб
72'
 
Андерсон Эллиот
77'
 
Альмирон Мигель
Исак Александр
77'
 
Жоэлинтон
Лонгстафф Шон
85'
Амдуни Зеки
Браунхилл Джош
 
85'
Фофана Датро
Фостер Лайл
 
85'
 
Ритчи Мэтт
Гордон Энтони
86'
О'Ши Дара
(Гудмундссон Йоханн)
1:4

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 11
  • 4 Угловые 11
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 415 Количество передач 470
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Бёрнли 6% (7)
X 13.7% (16)
Ньюкасл 80.3% (94)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Мурич
Ариянет
20
Ассиньон
Лоренс
2
О'Ши
Дара
33
Эстев
Максим
22
Витиньо
Виктор
II
24
Каллен
Джош
16
Берге
Сандер
47
Одоберт
Уилсон
8
Браунхилл
Джош
34
Ларсен
Якоб-Бруун
17
Фостер
Лайл
1
Дубравка
Мартин
21
Ливраменто
Валентино
17
Крафт
Эмиль
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
23
Мёрфи
Джейкоб
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
10
Гордон
Энтони
9
Уилсон
Каллум
14
Исак
Александр
Бёрнли
4-2-3-1
Ньюкасл
4-4-2

История личных встреч

Бёрнли
Ньюкасл

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.63

Среднее время на гол

90
144

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 5 0.14
Амдуни Зеки 5 (1) 0.14
Ларсен Якоб-Бруун 5 (1) 0.14
Браунхилл Джош 4 0.11
Фофана Датро 4 0.11
О'Ши Дара 3 0.08
Одоберт Уилсон 3 0.08
Родригес Джей 2 (1) 0.06
Гудмундссон Йоханн 1 0.03
Каллен Джош 1 0.03
Ассиньон Лоренс 1 0.03
Тэйлор Чарли 1 0.03
Берге Сандер 1 0.03
Колеошо Лука 1 0.03
Аль-Дахиль Амин 1 0.03
Витиньо Виктор II 0 0
Бейер Джордан 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 20 (5) 0.57
Гордон Энтони 10 (1) 0.29
Уилсон Каллум 9 (2) 0.26
Гимараэс Бруно 6 0.17
Лонгстафф Шон 5 0.14
Барнс Харви 4 0.11
Шёр Фабиан 4 0.11
Альмирон Мигель 3 0.09
Мёрфи Джейкоб 2 0.06
Бёрн Дэн 2 0.06
Ботман Свен 2 0.06
Жоэлинтон 2 0.06
Триппьер Киран 1 0.03
Майли Льюис 1 0.03
Ритчи Мэтт 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Тонали Сандро 1 0.03
Уиллок Джо 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 8 1
Каллен Джош 8 0
Тэйлор Чарли 7 0
О'Ши Дара 5 1
Бейер Джордан 6 0
Браунхилл Джош 4 1
Робертс Коннор II 4 1
Эстев Максим 5 0
Ассиньон Лоренс 3 1
Одоберт Уилсон 3 0
Компани Венсан 1 1
Гудмундссон Йоханн 2 0
Делькруа Ханнес 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Ремзи Аарон 1 0
Редмонд Натан 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Фофана Датро 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 10 1
Гимараэс Бруно 8 0
Лонгстафф Шон 7 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Уилсон Каллум 3 0
Барнс Харви 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ботман Свен 2 0
Андерсон Эллиот 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Исак Александр 1 0
Уайт Джо 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Эдди Хау 1 0
Майли Льюис 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Ньюкасл
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
11% (2)
67% (12)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

13
12
Бёрнли
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Ньюкасл
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

14
43
Бёрнли
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (11)
26% (9)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)
Ньюкасл
24.1%
75.9%
7 побед 22 поражения
Первый тайм
12% (4)
47% (16)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
15% (5)
62% (21)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

8
13

Волевые победы

25
12

Упущенные победы

27
55

Голы по времени матча

Забито

20
26
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
25 Не забивали 23
4
20%
1
4%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
3
15%
7
27%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
5
25%
5
19%
61-75
5
25%
7
27%
76-90

Пропущено

34
34
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
5
15%
2
6%
1-15
7
21%
5
15%
16-30
5
15%
4
12%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
7
21%
8
24%
61-75
7
21%
9
26%
76-90

Забито

20
47
9 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 15
22 Не забивали 16
2
10%
8
17%
1-15
1
5%
6
13%
16-30
6
30%
6
13%
31-45
4
20%
7
15%
46-60
3
15%
9
19%
61-75
4
20%
11
23%
76-90

Пропущено

34
22
13 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 10
1
3%
2
9%
1-15
5
15%
4
18%
16-30
7
21%
3
14%
31-45
5
15%
5
23%
46-60
5
15%
4
18%
61-75
11
32%
4
18%
76-90

Забито

40
73
17 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 42
15 Забивали первыми 21
12 Не забивали 5
6
15%
9
12%
1-15
2
5%
9
12%
16-30
9
23%
13
18%
31-45
6
15%
10
14%
46-60
8
20%
14
19%
61-75
9
23%
18
25%
76-90

Пропущено

68
56
30 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 36
20 Пропускали первыми 13
32 Не пропускали 24
6
9%
4
7%
1-15
12
18%
9
16%
16-30
12
18%
7
13%
31-45
8
12%
11
20%
46-60
12
18%
12
21%
61-75
18
26%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 1:0
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1
Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3

Результаты матчей

Бёрнли
Ньюкасл

Точный счет

0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
6 раз 33%
4
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
8
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
0:2
5 раз 14%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
3:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:8
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
8 раз 23%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 29%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
4
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
4
13
1.5
12
6
1
16
2.5
9
9
1
16
3.5
7
11
1
16
4.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
5
6
12
1.5
7
9
1
17
2.5
3
13
1
17
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
12
0.5
Больше Меньше
29
5
10
25
1.5
19
15
2
33
2.5
12
22
2
33
3.5
8
26
1
34
4.5
3
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 36 26 5 5 88 - 28 83
2.
Манчестер Сити
 Заявка 34 24 7 3 82 - 32 79
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 35 20 7 8 73 - 52 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 34 18 6 10 67 - 54 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 35 17 5 13 78 - 56 56
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
8.
Челси
 Заявка 34 14 9 11 65 - 59 51
9.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
10.
Борнмут
 Заявка 36 13 9 14 53 - 64 48
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 13 7 15 48 - 55 46
12.
Брайтон
 Заявка 34 11 11 12 52 - 57 44
13.
Фулхэм
 Заявка 36 12 8 16 51 - 55 44
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 Заявка 36 12 9 15 38 - 49 37
16.
Брентфорд
 Заявка 36 9 9 18 52 - 60 36
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 9 19 45 - 63 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 36 6 8 22 50 - 79 26
19.
Бёрнли
 Заявка 36 5 9 22 39 - 74 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 36 3 7 26 35 - 100 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
2.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Челси
 Заявка 17 9 4 4 37 - 25 31
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 2 3 39 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 6 6 5 31 - 30 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
13.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
14.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (5)
Челси Палмер Коул 20 (9)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ньюкасл заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Бёрнли: 47%, Ньюкасл: 53%.
  • 96'
    Валентино Ливраменто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Контроль мяча: Бёрнли: 47%, Ньюкасл: 53%.
  • 95'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
  • 95'
    О'Ши Дара успешно блокирует удар.
  • 95'
    Барнс Харви нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Валентино Ливраменто создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Ньюкасл пытается что-то создать.
  • 94'
    Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    О'Ши Дара выиграл воздушное противоборство у Гимараэс Бруно.
  • 94'
    Ассиньон Лоренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Бёрн Дэн из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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