Тур: 36. Стадион: Терф Мур. Зрители: 21781 Главный судья: Тейлор Энтони
0'
18' Желтая карточкаУилсон Каллум
0:1
19' ГолУилсон Каллум
0:2
35' ГолЛонгстафф Шон
37' Желтая карточкаЭстев Максим
0:3
40' ГолГимараэс Бруно
51' Желтая карточкаБраунхилл Джош
0:3
52' Не забитый пенальтиИсак Александр
0:4
55' ГолИсак Александр
72' Желтая карточкаАндерсон Эллиот
1:4
86' ГолО'Ши Дара
90'+6
Ход матча
18'
19'
0:1
35'
0:2
37'
40'
0:3
51'
52'
0:3
55'
0:4
72'
86'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 11
-
4 Угловые 11
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
415 Количество передач 470
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.48 Обе забьют – да
-
1.77 Тотал больше 3 голов
-
2.00 Победа «Ньюкасла»
-
33
Эстев
Максим
24
Каллен
Джош
16
Берге
Сандер
17
Фостер
Лайл
17
Крафт
Эмиль
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фостер ЛайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Фофана ДатроНападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
-
54 Мерфи АлексЗащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Уайт ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Бёрнли
Ньюкасл
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.63
Среднее время на гол
90
144
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|5
|0.14
|Амдуни Зеки
|5 (1)
|0.14
|Ларсен Якоб-Бруун
|5 (1)
|0.14
|Браунхилл Джош
|4
|0.11
|Фофана Датро
|4
|0.11
|О'Ши Дара
|3
|0.08
|Одоберт Уилсон
|3
|0.08
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.06
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0.03
|Каллен Джош
|1
|0.03
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.03
|Тэйлор Чарли
|1
|0.03
|Берге Сандер
|1
|0.03
|Колеошо Лука
|1
|0.03
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.03
|Витиньо Виктор II
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|20 (5)
|0.57
|Гордон Энтони
|10 (1)
|0.29
|Уилсон Каллум
|9 (2)
|0.26
|Гимараэс Бруно
|6
|0.17
|Лонгстафф Шон
|5
|0.14
|Барнс Харви
|4
|0.11
|Шёр Фабиан
|4
|0.11
|Альмирон Мигель
|3
|0.09
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0.06
|Бёрн Дэн
|2
|0.06
|Ботман Свен
|2
|0.06
|Жоэлинтон
|2
|0.06
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Майли Льюис
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|Уиллок Джо
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|8
|1
|Каллен Джош
|8
|0
|Тэйлор Чарли
|7
|0
|О'Ши Дара
|5
|1
|Бейер Джордан
|6
|0
|Браунхилл Джош
|4
|1
|Робертс Коннор II
|4
|1
|Эстев Максим
|5
|0
|Ассиньон Лоренс
|3
|1
|Одоберт Уилсон
|3
|0
|Компани Венсан
|1
|1
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Делькруа Ханнес
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Редмонд Натан
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|10
|1
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Лонгстафф Шон
|7
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Уилсон Каллум
|3
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Андерсон Эллиот
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Крафт Эмиль
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Уайт Джо
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Эдди Хау
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Ньюкасл
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
11% (2)
67% (12)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
13
12
Бёрнли
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Ньюкасл
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
14
43
Бёрнли
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (11)
26% (9)
43% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)
Ньюкасл
24.1%
75.9%
7 побед 22 поражения
Первый тайм
12% (4)
47% (16)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
15% (5)
62% (21)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
8
13
Волевые победы
25
12
Упущенные победы
27
55
Голы по времени матча
Забито
20
26
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
25 Не забивали 23
4
20%
1
4%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
3
15%
7
27%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
5
25%
5
19%
61-75
5
25%
7
27%
76-90
Пропущено
34
34
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
5
15%
2
6%
1-15
7
21%
5
15%
16-30
5
15%
4
12%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
7
21%
8
24%
61-75
7
21%
9
26%
76-90
Забито
20
47
9 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 15
22 Не забивали 16
2
10%
8
17%
1-15
1
5%
6
13%
16-30
6
30%
6
13%
31-45
4
20%
7
15%
46-60
3
15%
9
19%
61-75
4
20%
11
23%
76-90
Пропущено
34
22
13 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 10
1
3%
2
9%
1-15
5
15%
4
18%
16-30
7
21%
3
14%
31-45
5
15%
5
23%
46-60
5
15%
4
18%
61-75
11
32%
4
18%
76-90
Забито
40
73
17 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 42
15 Забивали первыми 21
12 Не забивали 5
6
15%
9
12%
1-15
2
5%
9
12%
16-30
9
23%
13
18%
31-45
6
15%
10
14%
46-60
8
20%
14
19%
61-75
9
23%
18
25%
76-90
Пропущено
68
56
30 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 36
20 Пропускали первыми 13
32 Не пропускали 24
6
9%
4
7%
1-15
12
18%
9
16%
16-30
12
18%
7
13%
31-45
8
12%
11
20%
46-60
12
18%
12
21%
61-75
18
26%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 1:0
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1
Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3
Результаты матчей
Бёрнли
Ньюкасл
Точный счет
0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
6 раз 33%
4
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
8
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
0:2
5 раз 14%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
3:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:8
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
8 раз 23%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 29%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
4
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
413
126
116
99
116
711
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
115
612
79
117
313
117
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2312
Больше Меньше
295
1025
1915
233
1222
233
826
134
331
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|2.
|Заявка
|34
|24
|7
|3
|82 - 32
|79
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|73 - 52
|67
|5.
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|67 - 54
|60
|6.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|78 - 56
|56
|7.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|8.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|65 - 59
|51
|9.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|10.
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|53 - 64
|48
|11.
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|12.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|52 - 57
|44
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|51 - 55
|44
|14.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15.
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16.
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|52 - 60
|36
|17.
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|45 - 63
|29
|18.
|Заявка
|36
|6
|8
|22
|50 - 79
|26
|19.
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|39 - 74
|24
|20.
|Заявка
|36
|3
|7
|26
|35 - 100
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|6.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|36 - 24
|36
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|37 - 25
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|27 - 27
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 27
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 18
|38
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 30
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 34
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 34
|17
|14.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10