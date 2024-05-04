Валентино Ливраменто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Валентино Ливраменто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Зеки Амдуни нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

Зеки Амдуни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

51' Команда Ньюкасл играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Валентино Ливраменто ослабляет давление, выбив мяч.

50' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Браунхилл Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Бёрнли

49' Исак Александр из команды Ньюкасл наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

49' Гордон Энтони пробил со штрафного прямо в стенку

48' Гордон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Бёрнли

47' Гимараэс Бруно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч возобновлен

46' О, нет. Из многообещающей позиции Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

45' Ох, нехорошо это выглядит. Эстев Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Эстев Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Г О О О О Л - Гимараэс Бруно забивает с правой ноги!

40' Гордон Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Бёрн Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Валентино Ливраменто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Мёрфи Джейкоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Гордон Энтони пробует нанести удар издали, но Ариянет Мурич держит все под контролем

37' Эстев Максим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Удар от ворот произведет Ньюкасл

35' Г О О О О Л - Лонгстафф Шон забивает с правой ноги!

35' Мёрфи Джейкоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Удар от ворот произведет Бёрнли

29' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Ньюкасл

29' Фостер Лайл из команды Бёрнли наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Удар от ворот произведет Бёрнли

27' Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

25' Оооо... вот это был удар! Валентино Ливраменто должен был забить с этой позиции.

25' Хорошую попытку сделал Валентино Ливраменто. Удар в створ, но вратарь начеку

25' Исак Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Гимараэс Бруно навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Хорошую попытку сделал Ассиньон Лоренс . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Команда Ньюкасл забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О Л - Уилсон Каллум первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

19' Оооо... вот это был удар! Исак Александр должен был забить с этой позиции.

19' Хорошую попытку сделал Исак Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Уилсон Каллум получил желтую карточку от судьи

18' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Уилсон Каллум нырнул в штрафной. Спорно!

18' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет Ньюкасл

16' Валентино Ливраменто успешно блокирует удар.

16' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Витиньо Виктор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ассиньон Лоренс пробует нанести удар издали, но Мартин Дубравка держит все под контролем

15' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Ассиньон Лоренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Валентино Ливраменто выиграл воздушное противоборство у Браунхилл Джош

12' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля