Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Камерон Арчер. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Гиббс-Уайт Морган не смог попасть в створ ударом издали

49' Йейтс Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ахмедходжич Анел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Хадсон-Одои Каллум не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

45' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Арбластер Олли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Боли Вийи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Вуд Крис и попал в каркас ворот!

41' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Оооо... вот это был удар! Камерон Арчер должен был забить с этой позиции.

40' Камерон Арчер из команды Шеффилд Юнайтед не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

40' Хамер Густаво навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Хамер Густаво пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

38' Осборн Бен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Оооо... вот это был удар! Камерон Арчер должен был забить с этой позиции.

37' Хорошую попытку сделал Камерон Арчер. Удар в створ, но вратарь начеку

37' Богл Джейден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хамер Густаво навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Оооо... вот это был удар! Бреретон Бен должен был забить с этой позиции.

35' Хамер Густаво создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Хамер Густаво не смог попасть в створ ударом издали

31' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Йейтс Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Г О О О О Л - Хадсон-Одои Каллум забивает с правой ноги!

27' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

20' Селс Матц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Мурильо Джейсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Г О О О О О Л - Бреретон Бен из команды Шеффилд Юнайтед забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Матц Зельс прыгнул вправо!

16' Рефери не любит споров - именно за это Монтьель Гонсало сейчас получил желтую

14' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Монтьель Гонсало получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Трасти Остон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Монтьель Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Данило Ларанжера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Брукс Эндри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Йейтс Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.