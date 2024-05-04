Тур: 36. Стадион: Брэмолл Лейн. Зрители: 28516 Главный судья: Кавана Крис
1:3
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаМонтьель Гонсало
1:0
17' ПенальтиБреретон Бен
1:1
27' ГолХадсон-Одои Каллум
1:2
51' ГолЙейтс Райан
1:3
65' ГолХадсон-Одои Каллум
75' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
90' Вторая желтая карточкаАхмедходжич Анел
90'+6
Ход матча
16'
17'
1:0
27'
51'
1:2
65'
75'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
7 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
508 Количество передач 429
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Богл
Джейден
35
Брукс
Эндри
23
Осборн
Бен
11
Бреретон
Бен
26
Селс
Матц
30
Боли
Вийи
43
Эйна
Ола
22
Йейтс
Райан
11
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бреретон БенНападающий
- Запасные игроки
-
13 Грбич ИвоВратарь
-
27 Ларуси ЯссерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Защитник
-
43 Эйна ОлаЗащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
16 матчей
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Среднее время на гол
80
102
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.13
0.63
Среднее время на гол
80
144
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.13
0.75
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
80
120
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|6 (2)
|0.17
|Бреретон Бен
|6 (1)
|0.17
|Хамер Густаво
|4
|0.11
|Арчер Камерон
|4
|0.11
|Макати Джон
|3 (1)
|0.08
|Богл Джейден
|3
|0.08
|Ахмедходжич Анел
|2
|0.06
|Робинсон Джек
|1
|0.03
|Винисиус Соуза
|1
|0.03
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|Осборн Бен
|0
|0
|Бэлдок Джордж
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|12
|0.33
|Хадсон-Одои Каллум
|7
|0.19
|Авонийи Тайво
|6
|0.17
|Эланга Энтони
|5
|0.14
|Гиббс-Уайт Морган
|5 (1)
|0.14
|Данило Ларанжера
|2
|0.06
|Домингес Николас
|2
|0.06
|Тоффоло Харри
|1
|0.03
|Боли Вийи
|1
|0.03
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Ньякат Мусса
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Йейтс Райан
|1
|0.03
|Орье Серж
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
|Рейна Джованни
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|10
|0
|Хамер Густаво
|9
|0
|Богл Джейден
|9
|0
|Макбарни Оливер
|5
|2
|Норвуд Оливер
|8
|0
|Робинсон Джек
|8
|0
|Холгейт Мэйсон
|3
|1
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Осборн Бен
|3
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Бреретон Бен
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Арбластер Олли
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
|Крис Уайлдер
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|9
|0
|Мангаля Орель
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|6
|0
|Йейтс Райан
|6
|0
|Мурильо Джейсон
|5
|0
|Монтьель Гонсало
|5
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Уильямс Неко
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Тоффоло Харри
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Авонийи Тайво
|2
|0
|Тёрнер Мэтт
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Омобамиделе Эндрю
|2
|0
|Nuno1
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Селс Матц
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Ноттингем Форест
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
18
15
Шеффилд Юнайтед
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
28% (5)
6% (1)
Ноттингем Форест
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
40
17
Упущенные победы
6
18
Шеффилд Юнайтед
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
Ноттингем Форест
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
41
18
Упущенные победы
24
33
Голы по времени матча
Забито
21
19
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
1
5%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
24%
5
26%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
6
29%
2
11%
61-75
7
33%
1
5%
76-90
Пропущено
48
33
24 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
6
13%
5
15%
1-15
10
21%
7
21%
16-30
8
17%
6
18%
31-45
7
15%
5
15%
46-60
7
15%
4
12%
61-75
10
21%
6
18%
76-90
Забито
16
25
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 21
2
13%
4
16%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
5
31%
5
20%
61-75
2
13%
6
24%
76-90
Пропущено
46
27
14 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
4
9%
2
7%
1-15
8
17%
1
4%
16-30
2
4%
6
22%
31-45
7
15%
6
22%
46-60
11
24%
7
26%
61-75
14
30%
5
19%
76-90
Забито
37
44
13 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 15
12 Не забивали 9
3
8%
9
20%
1-15
3
8%
4
9%
16-30
7
19%
9
20%
31-45
4
11%
8
18%
46-60
11
30%
30%
7
16%
61-75
9
24%
7
16%
76-90
Пропущено
94
60
38 В 1-м тайме 27
56 Во 2-м тайме 33
24 Пропускали первыми 19
34 Не пропускали 30
10
11%
7
12%
1-15
18
19%
8
13%
16-30
10
11%
12
20%
31-45
14
15%
11
18%
46-60
18
19%
11
18%
61-75
24
26%
11
18%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0
Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1
Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Точный счет
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:5
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
2
9 раз 50%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 37%
1
12 раз 34%
2
8 раз 23%
3
2 раза 6%
2
13 раз 37%
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
144
611
108
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
116
414
512
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2213
Больше Меньше
2510
1025
1520
233
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|2.
|Заявка
|34
|24
|7
|3
|82 - 32
|79
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|73 - 52
|67
|5.
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|67 - 54
|60
|6.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|78 - 56
|56
|7.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|8.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|65 - 59
|51
|9.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|10.
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|53 - 64
|48
|11.
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|12.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|52 - 57
|44
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|51 - 55
|44
|14.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15.
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16.
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|52 - 60
|36
|17.
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|45 - 63
|29
|18.
|Заявка
|36
|6
|8
|22
|50 - 79
|26
|19.
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|39 - 74
|24
|20.
|Заявка
|36
|3
|7
|26
|35 - 100
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|6.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|36 - 24
|36
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|37 - 25
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|27 - 27
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 27
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 18
|38
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 30
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 34
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 34
|17
|14.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:3 Ноттингем Форест
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
22.4% (26)
Ничья
28.4% (33)
Ноттингем Форест
49.1% (57)
Тотал 2.5
Больше
59.65% (68)
Меньше
40.35% (46)
Обе команды забьют
Да
82.46% (94)
Нет
17.54% (20)
Популярный счёт
1:2 Ноттингем Форест
32.8% (38)
1:1 Ничья
22.4% (26)
2:1 Шеффилд Юнайтед
12.1% (14)
1:0 Шеффилд Юнайтед
7.8% (9)
0:1 Ноттингем Форест
6.9% (8)
2:3 Ноттингем Форест
4.3% (5)
1:3 Ноттингем Форест
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
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