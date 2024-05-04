  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Зрители: 28516 Главный судья: Кавана Крис
Шеффилд Юнайтед
1:3
Конец матча
Ноттингем Форест
0'
16' Желтая карточка
Монтьель Гонсало
1:0
17' Пенальти
Бреретон Бен
1:1
27' Гол
Хадсон-Одои Каллум
1:2
51' Гол
Йейтс Райан
1:3
65' Гол
Хадсон-Одои Каллум
75' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
90' Вторая желтая карточка
Ахмедходжич Анел
90'+6

Ход матча

16'
 
Монтьель Гонсало
17'
Бреретон Бен
1:0
27'
1:1
Хадсон-Одои Каллум
(Данило Ларанжера)
51'
1:2
Йейтс Райан
(Боли Вийи)
65'
1:3
Хадсон-Одои Каллум
(Гиббс-Уайт Морган)
66'
Макати Джон
Брукс Эндри
 
67'
 
Ньякат Мусса
Эланга Энтони
74'
Винисиус Соуза
Арчер Камерон
 
75'
Ахмедходжич Анел
 
83'
 
Тоффоло Харри
Монтьель Гонсало
90'
 
Домингес Николас
Хадсон-Одои Каллум
90'
 
Авонийи Тайво
Вуд Крис
90'
Ахмедходжич Анел
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 508 Количество передач 429
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Шеффилд Юнайтед 22.4% (26)
X 28.4% (33)
Ноттингем Форест 49.1% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Фодеринхэм
Уэсли
15
Ахмедходжич
Анел
5
Трасти
Остон
19
Робинсон
Джек
20
Богл
Джейден
8
Хамер
Густаво
24
Арбластер
Олли
35
Брукс
Эндри
23
Осборн
Бен
10
Арчер
Камерон
11
Бреретон
Бен
26
Селс
Матц
29
Монтьель
Гонсало
30
Боли
Вийи
40
Мурильо
Джейсон
43
Эйна
Ола
22
Йейтс
Райан
28
Данило
Ларанжера
21
Эланга
Энтони
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Ноттингем Форест
4-2-3-1

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

16 матчей

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
Ч
1:2
Ч
1:2
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
2:1
К
3:1
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
0:0
Ч
0:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Среднее время на гол

80
102

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.63

Среднее время на гол

80
144

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.13
0.75

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

80
120

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 6 (2) 0.17
Бреретон Бен 6 (1) 0.17
Хамер Густаво 4 0.11
Арчер Камерон 4 0.11
Макати Джон 3 (1) 0.08
Богл Джейден 3 0.08
Ахмедходжич Анел 2 0.06
Робинсон Джек 1 0.03
Винисиус Соуза 1 0.03
Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
Осборн Бен 0 0
Бэлдок Джордж 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 12 0.33
Хадсон-Одои Каллум 7 0.19
Авонийи Тайво 6 0.17
Эланга Энтони 5 0.14
Гиббс-Уайт Морган 5 (1) 0.14
Данило Ларанжера 2 0.06
Домингес Николас 2 0.06
Тоффоло Харри 1 0.03
Боли Вийи 1 0.03
Эйна Ола 1 0.03
Ньякат Мусса 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Йейтс Райан 1 0.03
Орье Серж 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Ориги Дивок 0 0
Уильямс Неко 0 0
Рейна Джованни 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 10 0
Хамер Густаво 9 0
Богл Джейден 9 0
Макбарни Оливер 5 2
Норвуд Оливер 8 0
Робинсон Джек 8 0
Холгейт Мэйсон 3 1
Бэлдок Джордж 4 0
Трасти Остон 4 0
Осула Вильям 4 0
Осборн Бен 3 0
Томас Люк 3 0
Бреретон Бен 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Дэвис Том 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Брюстер Риан 0 1
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Грбич Иво 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Арбластер Олли 1 0
Брукс Эндри 1 0
Крис Уайлдер 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 9 0
Мангаля Орель 6 0
Сангаре Ибрахим 6 0
Йейтс Райан 6 0
Мурильо Джейсон 5 0
Монтьель Гонсало 5 0
Ньякат Мусса 3 1
Данило Ларанжера 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Уильямс Неко 4 0
Боли Вийи 2 1
Эйна Ола 3 0
Тоффоло Харри 3 0
Домингес Николас 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Авонийи Тайво 2 0
Тёрнер Мэтт 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Омобамиделе Эндрю 2 0
Nuno1 2 0
Уорролл Джо 0 1
Селс Матц 1 0
Ориги Дивок 1 0
Эланга Энтони 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Ноттингем Форест
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

18
15
Шеффилд Юнайтед
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
28% (5)
6% (1)
Ноттингем Форест
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

40
17

Упущенные победы

6
18
Шеффилд Юнайтед
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
Ноттингем Форест
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

41
18

Упущенные победы

24
33

Голы по времени матча

Забито

21
19
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
1
5%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
24%
5
26%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
6
29%
2
11%
61-75
7
33%
1
5%
76-90

Пропущено

48
33
24 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
6
13%
5
15%
1-15
10
21%
7
21%
16-30
8
17%
6
18%
31-45
7
15%
5
15%
46-60
7
15%
4
12%
61-75
10
21%
6
18%
76-90

Забито

16
25
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 21
2
13%
4
16%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
5
31%
5
20%
61-75
2
13%
6
24%
76-90

Пропущено

46
27
14 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
4
9%
2
7%
1-15
8
17%
1
4%
16-30
2
4%
6
22%
31-45
7
15%
6
22%
46-60
11
24%
7
26%
61-75
14
30%
5
19%
76-90

Забито

37
44
13 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 15
12 Не забивали 9
3
8%
9
20%
1-15
3
8%
4
9%
16-30
7
19%
9
20%
31-45
4
11%
8
18%
46-60
11
30%
30%
7
16%
61-75
9
24%
7
16%
76-90

Пропущено

94
60
38 В 1-м тайме 27
56 Во 2-м тайме 33
24 Пропускали первыми 19
34 Не пропускали 30
10
11%
7
12%
1-15
18
19%
8
13%
16-30
10
11%
12
20%
31-45
14
15%
11
18%
46-60
18
19%
11
18%
61-75
24
26%
11
18%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0
Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1
Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест

Точный счет

2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:5
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
2
9 раз 50%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 37%
1
12 раз 34%
2
8 раз 23%
3
2 раза 6%
2
13 раз 37%
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
4
6
11
1.5
10
8
1
16
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
11
6
4
14
1.5
5
12
1
17
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
13
0.5
Больше Меньше
25
10
10
25
1.5
15
20
2
33
2.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 36 26 5 5 88 - 28 83
2.
Манчестер Сити
 Заявка 34 24 7 3 82 - 32 79
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 35 20 7 8 73 - 52 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 34 18 6 10 67 - 54 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 35 17 5 13 78 - 56 56
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
8.
Челси
 Заявка 34 14 9 11 65 - 59 51
9.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
10.
Борнмут
 Заявка 36 13 9 14 53 - 64 48
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 13 7 15 48 - 55 46
12.
Брайтон
 Заявка 34 11 11 12 52 - 57 44
13.
Фулхэм
 Заявка 36 12 8 16 51 - 55 44
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 Заявка 36 12 9 15 38 - 49 37
16.
Брентфорд
 Заявка 36 9 9 18 52 - 60 36
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 9 19 45 - 63 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 36 6 8 22 50 - 79 26
19.
Бёрнли
 Заявка 36 5 9 22 39 - 74 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 36 3 7 26 35 - 100 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
2.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Челси
 Заявка 17 9 4 4 37 - 25 31
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 2 3 39 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 6 6 5 31 - 30 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
13.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
14.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (5)
Челси Палмер Коул 20 (9)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Шеффилд Юнайтед 22.4% (26)
    X 28.4% (33)
    Ноттингем Форест 49.1% (57)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед 1:3 Ноттингем Форест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:3 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    22.4% (26)
    Ничья
    28.4% (33)
    Ноттингем Форест
    49.1% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.65% (68)
    Меньше
    40.35% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    82.46% (94)
    Нет
    17.54% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Ноттингем Форест
    32.8% (38)
    1:1 Ничья
    22.4% (26)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    12.1% (14)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    7.8% (9)
    0:1 Ноттингем Форест
    6.9% (8)
    2:3 Ноттингем Форест
    4.3% (5)
    1:3 Ноттингем Форест
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный