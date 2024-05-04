Ньонто увидел свободный коридор и покатил на ход Пиру, но передача была перехвачена.

Уокер-Питерс хотел сделать скрытую передачу низом внутрь штрафной "Лидса", но его пас был перехвачен соперником.

Не понравилось судье как Рюттер ведет борьбу при стандарте, поэтому была проведена профилактическая беседа с игроком.

Рюттер ворвался в штрафную гостей, но получил по ногам от Стивенса и оказался на газоне - арбитр показал, что можно продолжать!

Ньонто и Мэннинг немного повздорили у бровки поля, за что арбитр обоих наградил желтой карточкой.

Харвуд-Беллис врезался в Саммервилла и сбил того с ног, но без особой грубости.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Смоллбоун!!! Уокер-Питерс очень легко переиграл на фланге Фирпо и покатил во вратарскую "Лидса", куда ворвался Смоллбоун и в касание отправил мяч в ближний угол!

Смоллбоун попробовал с правого фланга навесить в штрафную "Лидса", но мяч свалился с его ноги и покинул пределы поля.

Саммервилл пытался накрутить двух защитников на линии штрафной, но те не купились на ложные движения.

Ньонто ворвался в штрафную площадь "Саутгемптона" и прострелил вдоль ворот, но никому не удалось замкнуть передачу.

Байрам грубо наступил на ногу Адамсу, но обошелся без карточки. Шанс для "святых".

Перекладина! Мэннинг классно забросил со стандарта на дальнюю штангу, где Харвуд-Беллис пробил головой, но мяч угодил в перекладину!

32' Пиру немного поспешил и забрался в положение вне игры.

31' Продолжает "Лидс" оказывать давление на оборону гостей, но в эти минуты "святые" играют надежно.

30' Байрам покатил на Ньонто, но тот уже ушел на другую позицию. Не поняли друг друга игроки "Лидса".

29' Адамс мог вырваться один на один с вратарем, но запутался в своих ногах и лишился мяча на входе в штрафную соперника.

27' Мэннинг отклеился от защитника и в касание пробил после передачи от партнера, но Байрам в прыжке заблокировал выстрел!

26' Саммервилл уже практически вошел с мячом в штрафную "святых", но оступился в последний момент и потерял сферу.

25' Перекладина! Груев выполнил заброс в центр штрафной "Саутгемптона", где Ампаду выиграл борьбу и пробил головой, но угодил в каркас ворот!

24' Саммервилл пошел в дриблинг на нескольких соперников и заработал стандарт на чужой половине поля. Сам Саммервилл готов его исполнить.

23' Мелье сыграл на выходе и хотел вынести мяч, но угодил в Даунса, от которого мяч чуть не влетел в ворота "Лидса"!