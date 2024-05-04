Тур: 46. Стадион: Элланд Роуд.
1:2
Перерыв
0'
0:1
18' ГолАрмстронг Адам
1:1
21' ГолПиру Йоэл
33' Желтая карточкаМэннинг Райан
33' Желтая карточкаНьонто Вильфред
1:2
35' ГолСмоллбоун Уильям
44' Желтая карточкаБеднарек Ян
Ход матча
18'
0:1
21'
1:1
33'
33'
35'
44'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
25
Байрам
Сэм
14
Родон
Джо
44
Груев
Илия
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Байрам СэмЗащитник
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
-
44 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Грэй АрчиПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ламли ДжоВратарь
-
14 Бри ДжеймсЗащитник
-
24 Чарльз ШиПолузащитник
-
19 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Брукс ДэвидНападающий
- Нападающий
-
11 Стюарт РоссНападающий
-
Главный тренер: Мартин Расселл
История личных встреч
Лидс
Саутгемптон
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.58
0.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
56
135
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саммервилл Крисенсио
|19 (4)
|0.41
|Джеймс Дэниэл
|13
|0.28
|Пиру Йоэл
|13 (2)
|0.28
|Ньонто Вильфред
|8
|0.17
|Бэмфорд Патрик
|8
|0.17
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0.13
|Стрёйк Паскаль
|3 (1)
|0.07
|Байрам Сэм
|2
|0.04
|Грэй Арчи
|1
|0.02
|Эйлинг Люк
|1
|0.02
|Робертс Коннор II
|1
|0.02
|Купер Лиам
|1
|0.02
|Синистерра Луис
|1
|0.02
|Энтони Джейдон
|1
|0.02
|Фернандес Матео
|1
|0.02
|Фирпо Жуниор
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Шеклтон Джейми
|0
|0
|Груев Илия
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армстронг Адам
|21 (4)
|0.46
|Адамс Че
|15
|0.33
|Смоллбоун Уильям
|6
|0.13
|Эдози Самуэль
|6
|0.13
|Фрейзер Райан
|6
|0.13
|Армстронг Стюарт
|5
|0.11
|Арибо Джо
|4
|0.09
|Ротуэлл Джо
|4
|0.09
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0.07
|Мара Секу
|3
|0.07
|Алькарас Карлос
|3
|0.07
|Брукс Дэвид
|2
|0.04
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|2
|0.04
|Даунс Флинн
|2
|0.04
|Беднарек Ян
|2
|0.04
|Телла Нейтан
|1
|0.02
|Сулемана Камалдин
|0
|0
|Мэннинг Райан
|0
|0
|Стивенс Джек
|0
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|0
|0
|Бри Джеймс
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|9
|0
|Родон Джо
|6
|1
|Саммервилл Крисенсио
|7
|0
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0
|Груев Илия
|6
|0
|Фирпо Жуниор
|5
|0
|Мелье Иллан
|3
|1
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|Ньонто Вильфред
|4
|0
|Байрам Сэм
|3
|0
|Камара Глен
|3
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Шеклтон Джейми
|2
|0
|Грэй Арчи
|2
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|Пиру Йоэл
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
|Фернандес Матео
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беднарек Ян
|11
|0
|Мэннинг Райан
|9
|0
|Даунс Флинн
|9
|0
|Смоллбоун Уильям
|8
|0
|Чарльз Ши
|6
|1
|Стивенс Джек
|6
|0
|Армстронг Стюарт
|6
|0
|Сулемана Камалдин
|4
|1
|Фрейзер Райан
|5
|0
|Армстронг Адам
|5
|0
|Адамс Че
|5
|0
|Арибо Джо
|5
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|Алькарас Карлос
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|3
|0
|Брукс Дэвид
|2
|0
|Телла Нейтан
|2
|0
|Эдози Самуэль
|2
|0
|Бри Джеймс
|0
|1
|Ротуэлл Джо
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Базуну Гэвин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
94.1%
5.9%
16 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (11)
41% (9)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
36% (8)
14% (3)
Саутгемптон
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (7)
13% (3)
57% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
4
10
Лидс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)
Саутгемптон
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
8
2
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
33
50
Лидс
66.7%
33.3%
24 победы 12 поражений
Первый тайм
40% (18)
38% (17)
22% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (16)
31% (14)
33% (15)
Саутгемптон
41.7%
58.3%
15 побед 21 поражение
Первый тайм
38% (17)
27% (12)
36% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (10)
40% (18)
38% (17)
Сухие победы
13
7
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
24
17
Упущенные победы
37
60
Голы по времени матча
Забито
43
30
23 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 15
26 Не забивали 26
8
19%
6
20%
1-15
4
9%
5
17%
16-30
11
26%
6
20%
31-45
6
14%
4
13%
46-60
5
12%
3
10%
61-75
9
21%
6
20%
76-90
Пропущено
15
34
10 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 16
4
27%
4
12%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
4
27%
4
12%
31-45
1
7%
7
21%
46-60
2
13%
6
18%
61-75
2
13%
11
32%
76-90
Забито
37
53
18 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 16
27 Не забивали 24
10
27%
9
17%
1-15
3
8%
10
19%
16-30
5
14%
8
15%
31-45
4
11%
6
11%
46-60
6
16%
6
11%
61-75
9
24%
14
26%
76-90
Пропущено
26
30
16 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 17
5
19%
4
13%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
9
35%
9
30%
31-45
2
8%
2
7%
46-60
2
8%
7
23%
61-75
6
23%
5
17%
76-90
Забито
80
83
41 В 1-м тайме 44
39 Во 2-м тайме 39
24 Забивали первыми 31
8 Не забивали 5
18
23%
15
18%
1-15
7
9%
15
18%
16-30
16
20%
14
17%
31-45
10
13%
10
12%
46-60
11
14%
9
11%
61-75
18
23%
20
24%
76-90
Пропущено
41
64
26 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 38
18 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 33
9
22%
8
13%
1-15
4
10%
5
8%
16-30
13
32%
13
20%
31-45
3
7%
9
14%
46-60
4
10%
13
20%
61-75
8
20%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КПР - Лидс 4:0 Мидлсбро - Лидс 3:4 Лидс - Блэкберн 0:1 Лидс - Сандерленд 0:0
Ковентри - Лидс 2:1 Лидс - Халл Сити 3:1 Уотфорд - Лидс 2:2 Лидс - Миллуолл 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Лестер 3:1 Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4 Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Лидс - Норвич 1:0
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0
Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Саутгемптон - Мидлсбро 1:1 Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Бирмингем - Саутгемптон 3:4 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Миллуолл 1:2 Саутгемптон - Халл Сити 1:2 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Саутгемптон - Уотфорд 3:0 Ротерхэм - Саутгемптон 0:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1
Результаты матчей
Лидс
Саутгемптон
Точный счет
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
3
7 раз 32%
2
5 раз 23%
1
5 раз 23%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
0
2 раза 9%
5
2 раза 9%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
10 раз 45%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
7 раз 16%
2:1
5 раз 11%
1:1
4 раза 9%
3:1
4 раза 9%
3:0
3 раза 7%
0:1
3 раза 7%
0:0
3 раза 7%
0:2
3 раза 7%
2:2
2 раза 4%
0:3
2 раза 4%
3:4
2 раза 4%
4:0
2 раза 4%
2:0
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
1:1
6 раз 13%
2:1
6 раз 13%
1:2
5 раз 11%
0:1
5 раз 11%
5:0
3 раза 7%
3:1
3 раза 7%
3:2
2 раза 4%
0:2
2 раза 4%
4:0
2 раза 4%
0:0
1 раз 2%
4:4
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
1:0
1 раз 2%
5:3
1 раз 2%
Точное количество голов
1
12 раз 27%
3
10 раз 22%
0
9 раз 20%
2
9 раз 20%
4
5 раз 11%
1
16 раз 36%
2
12 раз 27%
0
5 раз 11%
3
5 раз 11%
4
5 раз 11%
5
2 раза 4%
Тоталы голов в матче
Лидс
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
212
148
158
913
1013
220
617
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
193
1013
913
617
220
320
121
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
369
Больше Меньше
405
2421
2421
1530
1233
540
738
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|46
|31
|5
|10
|89 - 39
|98
|2.
|1:0 Заявка
|46
|28
|12
|6
|91 - 57
|96
|3.
|1:2 Заявка
|46
|27
|9
|10
|81 - 43
|90
|4.
|2:1 Заявка
|46
|26
|9
|11
|87 - 63
|87
|5.
|1:0 Заявка
|46
|21
|12
|13
|68 - 47
|75
|6.
|0:0 Заявка
|46
|21
|11
|14
|79 - 63
|74
|7.
|0:1 Заявка
|46
|19
|13
|14
|68 - 60
|70
|8.
|1:0 Заявка
|46
|20
|9
|17
|69 - 61
|69
|9.
|0:2 Заявка
|46
|17
|13
|16
|69 - 59
|64
|10.
|0:1 Заявка
|46
|18
|9
|19
|56 - 65
|63
|11.
|1:2 Заявка
|46
|19
|5
|22
|52 - 67
|62
|12.
|0:3 Заявка
|46
|17
|11
|18
|53 - 50
|62
|13.
|0:0 Заявка
|46
|15
|13
|18
|59 - 64
|58
|14.
|0:0 Заявка
|46
|15
|12
|19
|44 - 55
|57
|15.
|0:2 Заявка
|46
|16
|8
|22
|52 - 54
|56
|16.
|2:0 Заявка
|46
|15
|11
|20
|47 - 57
|56
|17.
|3:0 Заявка
|46
|15
|11
|20
|48 - 60
|56
|18.
|0:1 Заявка
|46
|13
|17
|16
|60 - 59
|56
|19.
|2:0 Заявка
|46
|15
|8
|23
|44 - 68
|53
|20.
|1:0 Заявка
|46
|13
|12
|21
|59 - 70
|51
|21.
|0:0 Заявка
|46
|13
|12
|21
|58 - 74
|51
|22.
|0:0 Заявка
|46
|12
|12
|22
|49 - 65
|48
|23.
|0:1 Заявка
|46
|9
|18
|19
|48 - 76
|45
|24.
|2:1 Заявка
|46
|5
|12
|29
|34 - 88
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|23
|16
|6
|1
|58 - 32
|54
|2.
|0:0 Заявка
|23
|17
|2
|4
|47 - 16
|53
|3.
|1:2 Заявка
|23
|16
|5
|2
|45 - 16
|53
|4.
|0:0 Заявка
|23
|15
|4
|4
|43 - 22
|49
|5.
|1:0 Заявка
|23
|15
|4
|4
|36 - 17
|49
|6.
|2:1 Заявка
|23
|15
|3
|5
|54 - 29
|48
|7.
|0:3 Заявка
|23
|11
|4
|8
|31 - 21
|37
|8.
|0:1 Заявка
|23
|11
|4
|8
|35 - 36
|37
|9.
|1:0 Заявка
|23
|10
|5
|8
|41 - 35
|35
|10.
|0:2 Заявка
|23
|9
|8
|6
|35 - 27
|35
|11.
|1:0 Заявка
|23
|10
|4
|9
|28 - 25
|34
|12.
|0:0 Заявка
|23
|9
|7
|7
|30 - 25
|34
|13.
|1:2 Заявка
|23
|10
|3
|10
|27 - 32
|33
|14.
|0:1 Заявка
|23
|8
|9
|6
|35 - 27
|33
|15.
|0:2 Заявка
|23
|10
|2
|11
|30 - 30
|32
|16.
|0:0 Заявка
|23
|9
|5
|9
|22 - 29
|32
|17.
|2:0 Заявка
|23
|8
|7
|8
|27 - 27
|31
|18.
|0:0 Заявка
|23
|8
|6
|9
|26 - 27
|30
|19.
|3:0 Заявка
|23
|8
|6
|9
|23 - 27
|30
|20.
|2:0 Заявка
|23
|7
|6
|10
|28 - 32
|27
|21.
|0:1 Заявка
|23
|6
|9
|8
|32 - 28
|27
|22.
|0:1 Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 36
|26
|23.
|0:0 Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 34
|25
|24.
|2:1 Заявка
|23
|5
|8
|10
|21 - 27
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|23
|14
|3
|6
|42 - 23
|45
|2.
|1:0 Заявка
|23
|12
|6
|5
|33 - 25
|42
|3.
|2:1 Заявка
|23
|11
|6
|6
|33 - 34
|39
|4.
|1:2 Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 27
|37
|5.
|0:1 Заявка
|23
|11
|4
|8
|33 - 33
|37
|6.
|1:0 Заявка
|23
|10
|5
|8
|41 - 36
|35
|7.
|1:2 Заявка
|23
|9
|2
|12
|25 - 35
|29
|8.
|0:2 Заявка
|23
|8
|5
|10
|34 - 32
|29
|9.
|2:0 Заявка
|23
|8
|5
|10
|19 - 25
|29
|10.
|0:1 Заявка
|23
|7
|8
|8
|28 - 31
|29
|11.
|0:0 Заявка
|23
|7
|7
|9
|33 - 37
|28
|12.
|3:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|25 - 33
|26
|13.
|0:1 Заявка
|23
|7
|5
|11
|21 - 29
|26
|14.
|0:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|31 - 40
|26
|15.
|1:0 Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 30
|26
|16.
|0:0 Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 26
|25
|17.
|0:0 Заявка
|23
|6
|7
|10
|36 - 41
|25
|18.
|0:3 Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 29
|25
|19.
|0:2 Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 24
|24
|20.
|2:0 Заявка
|23
|7
|1
|15
|17 - 41
|22
|21.
|0:1 Заявка
|23
|3
|10
|10
|22 - 40
|19
|22.
|1:0 Заявка
|23
|3
|7
|13
|18 - 35
|16
|23.
|0:0 Заявка
|23
|3
|5
|15
|19 - 40
|14
|24.
|2:1 Заявка
|23
|0
|4
|19
|13 - 61
|4
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|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|25 (4)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|21 (12)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|19 (9)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|19 (8)
|Лестер
|Варди Джейми
|18 (2)
|Сток Сити
|Томпсон Джордан
|1 14
|КПР
|Колбэк Джек
|1 13
|Сандерленд
|Хьюм Трай
|1 13
|Ипсвич
|Морси Сэм
|14
|Уотфорд
|Портеус Райан
|14
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лидс 1:2 Саутгемптон
Исход игры
Лидс
80.5% (95)
Ничья
18.6% (22)
Саутгемптон
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.77% (67)
Меньше
41.23% (47)
Обе команды забьют
Да
74.56% (85)
Нет
25.44% (29)
Популярный счёт
2:1 Лидс
50% (59)
1:0 Лидс
18.6% (22)
1:1 Ничья
15.3% (18)
2:0 Лидс
5.9% (7)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:2 Лидс
2.5% (3)
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