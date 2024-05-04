  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 46. Стадион: .
Лидс
1:2
Перерыв
Саутгемптон
0'
0:1
18' Гол
Армстронг Адам
1:1
21' Гол
Пиру Йоэл
33' Желтая карточка
Мэннинг Райан
33' Желтая карточка
Ньонто Вильфред
1:2
35' Гол
Смоллбоун Уильям
44' Желтая карточка
Беднарек Ян

Ход матча

18'
0:1
Армстронг Адам
(Адамс Че)
21'
Пиру Йоэл
1:1
33'
 
Мэннинг Райан
33'
Ньонто Вильфред
 
35'
1:2
Смоллбоун Уильям
(Уокер-Питерс Кайл)
44'
 
Беднарек Ян

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 117
Лидс 80.3% (94)
X 18.8% (22)
Саутгемптон 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лидс
Ничья
Саутгемптон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мелье
Иллан
25
Байрам
Сэм
4
Ампаду
Этан
14
Родон
Джо
3
Фирпо
Жуниор
44
Груев
Илия
8
Камара
Глен
29
Ньонто
Вильфред
24
Рюттер
Жоржиньо
10
Саммервилл
Крисенсио
7
Пиру
Йоэл
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
3
Мэннинг
Райан
21
Харвуд-Беллис
Тэйлор
4
Даунс
Флинн
16
Смоллбоун
Уильям
7
Арибо
Джо
10
Адамс
Че
9
Армстронг
Адам
Лидс
4-2-3-1
Саутгемптон
4-3-3

История личных встреч

Лидс
Саутгемптон

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Ч
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
КЛ
3:0
Ч
0:1
Ч
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.58
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

56
135

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саммервилл Крисенсио 19 (4) 0.41
Джеймс Дэниэл 13 0.28
Пиру Йоэл 13 (2) 0.28
Ньонто Вильфред 8 0.17
Бэмфорд Патрик 8 0.17
Рюттер Жоржиньо 6 0.13
Стрёйк Паскаль 3 (1) 0.07
Байрам Сэм 2 0.04
Грэй Арчи 1 0.02
Эйлинг Люк 1 0.02
Робертс Коннор II 1 0.02
Купер Лиам 1 0.02
Синистерра Луис 1 0.02
Энтони Джейдон 1 0.02
Фернандес Матео 1 0.02
Фирпо Жуниор 0 0
Камара Глен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Шеклтон Джейми 0 0
Груев Илия 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 21 (4) 0.46
Адамс Че 15 0.33
Смоллбоун Уильям 6 0.13
Эдози Самуэль 6 0.13
Фрейзер Райан 6 0.13
Армстронг Стюарт 5 0.11
Арибо Джо 4 0.09
Ротуэлл Джо 4 0.09
Уокер-Питерс Кайл 3 0.07
Мара Секу 3 0.07
Алькарас Карлос 3 0.07
Брукс Дэвид 2 0.04
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0.04
Даунс Флинн 2 0.04
Беднарек Ян 2 0.04
Телла Нейтан 1 0.02
Сулемана Камалдин 0 0
Мэннинг Райан 0 0
Стивенс Джек 0 0
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Бри Джеймс 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 0
Родон Джо 6 1
Саммервилл Крисенсио 7 0
Рюттер Жоржиньо 6 0
Груев Илия 6 0
Фирпо Жуниор 5 0
Мелье Иллан 3 1
Джеймс Дэниэл 4 0
Ньонто Вильфред 4 0
Байрам Сэм 3 0
Камара Глен 3 0
Эйлинг Люк 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Грэй Арчи 2 0
Робертс Коннор II 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Пиру Йоэл 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Фернандес Матео 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беднарек Ян 11 0
Мэннинг Райан 9 0
Даунс Флинн 9 0
Смоллбоун Уильям 8 0
Чарльз Ши 6 1
Стивенс Джек 6 0
Армстронг Стюарт 6 0
Сулемана Камалдин 4 1
Фрейзер Райан 5 0
Армстронг Адам 5 0
Адамс Че 5 0
Арибо Джо 5 0
Уокер-Питерс Кайл 4 0
Алькарас Карлос 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 3 0
Брукс Дэвид 2 0
Телла Нейтан 2 0
Эдози Самуэль 2 0
Бри Джеймс 0 1
Ротуэлл Джо 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Базуну Гэвин 1 0
Мара Секу 1 0

Результаты матчей

Лидс
94.1%
5.9%
16 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (11)
41% (9)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
36% (8)
14% (3)
Саутгемптон
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (7)
13% (3)
57% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

4
10
Лидс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)
Саутгемптон
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

33
50
Лидс
66.7%
33.3%
24 победы 12 поражений
Первый тайм
40% (18)
38% (17)
22% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (16)
31% (14)
33% (15)
Саутгемптон
41.7%
58.3%
15 побед 21 поражение
Первый тайм
38% (17)
27% (12)
36% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (10)
40% (18)
38% (17)

Сухие победы

13
7

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

24
17

Упущенные победы

37
60

Голы по времени матча

Забито

43
30
23 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 15
26 Не забивали 26
8
19%
6
20%
1-15
4
9%
5
17%
16-30
11
26%
6
20%
31-45
6
14%
4
13%
46-60
5
12%
3
10%
61-75
9
21%
6
20%
76-90

Пропущено

15
34
10 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 16
4
27%
4
12%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
4
27%
4
12%
31-45
1
7%
7
21%
46-60
2
13%
6
18%
61-75
2
13%
11
32%
76-90

Забито

37
53
18 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 16
27 Не забивали 24
10
27%
9
17%
1-15
3
8%
10
19%
16-30
5
14%
8
15%
31-45
4
11%
6
11%
46-60
6
16%
6
11%
61-75
9
24%
14
26%
76-90

Пропущено

26
30
16 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 17
5
19%
4
13%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
9
35%
9
30%
31-45
2
8%
2
7%
46-60
2
8%
7
23%
61-75
6
23%
5
17%
76-90

Забито

80
83
41 В 1-м тайме 44
39 Во 2-м тайме 39
24 Забивали первыми 31
8 Не забивали 5
18
23%
15
18%
1-15
7
9%
15
18%
16-30
16
20%
14
17%
31-45
10
13%
10
12%
46-60
11
14%
9
11%
61-75
18
23%
20
24%
76-90

Пропущено

41
64
26 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 38
18 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 33
9
22%
8
13%
1-15
4
10%
5
8%
16-30
13
32%
13
20%
31-45
3
7%
9
14%
46-60
4
10%
13
20%
61-75
8
20%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КПР - Лидс 4:0 Мидлсбро - Лидс 3:4 Лидс - Блэкберн 0:1 Лидс - Сандерленд 0:0
Ковентри - Лидс 2:1 Лидс - Халл Сити 3:1 Уотфорд - Лидс 2:2 Лидс - Миллуолл 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Лестер 3:1 Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4 Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Лидс - Норвич 1:0
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0
Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Саутгемптон - Мидлсбро 1:1 Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Бирмингем - Саутгемптон 3:4 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Миллуолл 1:2 Саутгемптон - Халл Сити 1:2 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Саутгемптон - Уотфорд 3:0 Ротерхэм - Саутгемптон 0:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1

Результаты матчей

Лидс
Саутгемптон

Точный счет

1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

3
7 раз 32%
2
5 раз 23%
1
5 раз 23%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
0
2 раза 9%
5
2 раза 9%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
10 раз 45%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
7 раз 16%
2:1
5 раз 11%
1:1
4 раза 9%
3:1
4 раза 9%
3:0
3 раза 7%
0:1
3 раза 7%
0:0
3 раза 7%
0:2
3 раза 7%
2:2
2 раза 4%
0:3
2 раза 4%
3:4
2 раза 4%
4:0
2 раза 4%
2:0
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
1:1
6 раз 13%
2:1
6 раз 13%
1:2
5 раз 11%
0:1
5 раз 11%
5:0
3 раза 7%
3:1
3 раза 7%
3:2
2 раза 4%
0:2
2 раза 4%
4:0
2 раза 4%
0:0
1 раз 2%
4:4
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
1:0
1 раз 2%
5:3
1 раз 2%

Точное количество голов

1
12 раз 27%
3
10 раз 22%
0
9 раз 20%
2
9 раз 20%
4
5 раз 11%
1
16 раз 36%
2
12 раз 27%
0
5 раз 11%
3
5 раз 11%
4
5 раз 11%
5
2 раза 4%

Тоталы голов в матче

Лидс
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
21
2
14
8
1.5
15
8
9
13
2.5
10
13
2
20
3.5
6
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
19
3
10
13
1.5
9
13
6
17
2.5
2
20
3
20
3.5
1
21

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
36
9
0.5
Больше Меньше
40
5
24
21
1.5
24
21
15
30
2.5
12
33
5
40
3.5
7
38
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 0:0 Заявка 46 31 5 10 89 - 39 98
2.
Ипсвич
 1:0 Заявка 46 28 12 6 91 - 57 96
3.
Лидс
 1:2 Заявка 46 27 9 10 81 - 43 90
4.
Саутгемптон
 2:1 Заявка 46 26 9 11 87 - 63 87
5.
Вест Бромвич
 1:0 Заявка 46 21 12 13 68 - 47 75
6.
Норвич
 0:0 Заявка 46 21 11 14 79 - 63 74
7.
Халл Сити
 0:1 Заявка 46 19 13 14 68 - 60 70
8.
Мидлсбро
 1:0 Заявка 46 20 9 17 69 - 61 69
9.
Ковентри
 0:2 Заявка 46 17 13 16 69 - 59 64
10.
Престон Норт Энд
 0:1 Заявка 46 18 9 19 56 - 65 63
11.
Кардифф Сити
 1:2 Заявка 46 19 5 22 52 - 67 62
12.
Бристоль Сити
 0:3 Заявка 46 17 11 18 53 - 50 62
13.
Суонси
 0:0 Заявка 46 15 13 18 59 - 64 58
14.
Миллуолл
 0:0 Заявка 46 15 12 19 44 - 55 57
15.
Сандерленд
 0:2 Заявка 46 16 8 22 52 - 54 56
16.
КПР
 2:0 Заявка 46 15 11 20 47 - 57 56
17.
Сток Сити
 3:0 Заявка 46 15 11 20 48 - 60 56
18.
Уотфорд
 0:1 Заявка 46 13 17 16 60 - 59 56
19.
Шеффилд Уэнсдей
 2:0 Заявка 46 15 8 23 44 - 68 53
20.
Плимут
 1:0 Заявка 46 13 12 21 59 - 70 51
21.
Блэкберн
 0:0 Заявка 46 13 12 21 58 - 74 51
22.
Бирмингем
 0:0 Заявка 46 12 12 22 49 - 65 48
23.
Хаддерсфилд Таун
 0:1 Заявка 46 9 18 19 48 - 76 45
24.
Ротерхэм
 2:1 Заявка 46 5 12 29 34 - 88 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ипсвич
 1:0 Заявка 23 16 6 1 58 - 32 54
2.
Лестер
 0:0 Заявка 23 17 2 4 47 - 16 53
3.
Лидс
 1:2 Заявка 23 16 5 2 45 - 16 53
4.
Норвич
 0:0 Заявка 23 15 4 4 43 - 22 49
5.
Вест Бромвич
 1:0 Заявка 23 15 4 4 36 - 17 49
6.
Саутгемптон
 2:1 Заявка 23 15 3 5 54 - 29 48
7.
Бристоль Сити
 0:3 Заявка 23 11 4 8 31 - 21 37
8.
Престон Норт Энд
 0:1 Заявка 23 11 4 8 35 - 36 37
9.
Плимут
 1:0 Заявка 23 10 5 8 41 - 35 35
10.
Ковентри
 0:2 Заявка 23 9 8 6 35 - 27 35
11.
Мидлсбро
 1:0 Заявка 23 10 4 9 28 - 25 34
12.
Бирмингем
 0:0 Заявка 23 9 7 7 30 - 25 34
13.
Кардифф Сити
 1:2 Заявка 23 10 3 10 27 - 32 33
14.
Халл Сити
 0:1 Заявка 23 8 9 6 35 - 27 33
15.
Сандерленд
 0:2 Заявка 23 10 2 11 30 - 30 32
16.
Миллуолл
 0:0 Заявка 23 9 5 9 22 - 29 32
17.
Шеффилд Уэнсдей
 2:0 Заявка 23 8 7 8 27 - 27 31
18.
Суонси
 0:0 Заявка 23 8 6 9 26 - 27 30
19.
Сток Сити
 3:0 Заявка 23 8 6 9 23 - 27 30
20.
КПР
 2:0 Заявка 23 7 6 10 28 - 32 27
21.
Уотфорд
 0:1 Заявка 23 6 9 8 32 - 28 27
22.
Хаддерсфилд Таун
 0:1 Заявка 23 6 8 9 26 - 36 26
23.
Блэкберн
 0:0 Заявка 23 6 7 10 27 - 34 25
24.
Ротерхэм
 2:1 Заявка 23 5 8 10 21 - 27 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 0:0 Заявка 23 14 3 6 42 - 23 45
2.
Ипсвич
 1:0 Заявка 23 12 6 5 33 - 25 42
3.
Саутгемптон
 2:1 Заявка 23 11 6 6 33 - 34 39
4.
Лидс
 1:2 Заявка 23 11 4 8 36 - 27 37
5.
Халл Сити
 0:1 Заявка 23 11 4 8 33 - 33 37
6.
Мидлсбро
 1:0 Заявка 23 10 5 8 41 - 36 35
7.
Кардифф Сити
 1:2 Заявка 23 9 2 12 25 - 35 29
8.
Ковентри
 0:2 Заявка 23 8 5 10 34 - 32 29
9.
КПР
 2:0 Заявка 23 8 5 10 19 - 25 29
10.
Уотфорд
 0:1 Заявка 23 7 8 8 28 - 31 29
11.
Суонси
 0:0 Заявка 23 7 7 9 33 - 37 28
12.
Сток Сити
 3:0 Заявка 23 7 5 11 25 - 33 26
13.
Престон Норт Энд
 0:1 Заявка 23 7 5 11 21 - 29 26
14.
Блэкберн
 0:0 Заявка 23 7 5 11 31 - 40 26
15.
Вест Бромвич
 1:0 Заявка 23 6 8 9 32 - 30 26
16.
Миллуолл
 0:0 Заявка 23 6 7 10 22 - 26 25
17.
Норвич
 0:0 Заявка 23 6 7 10 36 - 41 25
18.
Бристоль Сити
 0:3 Заявка 23 6 7 10 22 - 29 25
19.
Сандерленд
 0:2 Заявка 23 6 6 11 22 - 24 24
20.
Шеффилд Уэнсдей
 2:0 Заявка 23 7 1 15 17 - 41 22
21.
Хаддерсфилд Таун
 0:1 Заявка 23 3 10 10 22 - 40 19
22.
Плимут
 1:0 Заявка 23 3 7 13 18 - 35 16
23.
Бирмингем
 0:0 Заявка 23 3 5 15 19 - 40 14
24.
Ротерхэм
 2:1 Заявка 23 0 4 19 13 - 61 4
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 25 (4)
Саутгемптон Армстронг Адам 21 (12)
Лидс Саммервилл Крисенсио 19 (9)
Плимут Уиттакер Морган 19 (8)
Лестер Варди Джейми 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Томпсон Джордан 1 14
КПР Колбэк Джек 1 13
Сандерленд Хьюм Трай 1 13
Ипсвич Морси Сэм 14
Уотфорд Портеус Райан 14
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв!
  • 45'
    Рюттер ворвался в штрафную гостей, но получил по ногам от Стивенса и оказался на газоне - арбитр показал, что можно продолжать!
  • 45'
    Не понравилось судье как Рюттер ведет борьбу при стандарте, поэтому была проведена профилактическая беседа с игроком.
  • 45'
    Уокер-Питерс хотел сделать скрытую передачу низом внутрь штрафной "Лидса", но его пас был перехвачен соперником.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавлено к первому тайму.
  • Желтая карточка
    44'
    Беднарек получил желтую карточку за срыв перспективной атаки.
  • 43'
    Ньонто увидел свободный коридор и покатил на ход Пиру, но передача была перехвачена. 
  • Штанга
    42'
    Перекладина! Мэннинг классно забросил со стандарта на дальнюю штангу, где Харвуд-Беллис пробил головой, но мяч угодил в перекладину! 
  • Фол, нарушение
    41'
    Байрам грубо наступил на ногу Адамсу, но обошелся без карточки. Шанс для "святых".
  • 39'
    Ньонто ворвался в штрафную площадь "Саутгемптона" и прострелил вдоль ворот, но никому не удалось замкнуть передачу.
  • 38'
    Саммервилл пытался накрутить двух защитников на линии штрафной, но те не купились на ложные движения. 
  • 37'
    Смоллбоун попробовал с правого фланга навесить в штрафную "Лидса", но мяч свалился с его ноги и покинул пределы поля.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Смоллбоун!!!
    Уокер-Питерс очень легко переиграл на фланге Фирпо и покатил во вратарскую "Лидса", куда ворвался Смоллбоун и в касание отправил мяч в ближний угол!
  • Фол, нарушение
    35'
    Харвуд-Беллис врезался в Саммервилла и сбил того с ног, но без особой грубости.
  • Желтая карточка
    33'
    Ньонто и Мэннинг немного повздорили у бровки поля, за что арбитр обоих наградил желтой карточкой. 
  • Бонусы букмекеров
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    • Офсайд
      32'
      Пиру немного поспешил и забрался в положение вне игры. 
    • 31'
      Продолжает "Лидс" оказывать давление на оборону гостей, но в эти минуты "святые" играют надежно. 
    • 30'
      Байрам покатил на Ньонто, но тот уже ушел на другую позицию. Не поняли друг друга игроки "Лидса".
    • 29'
      Адамс мог вырваться один на один с вратарем, но запутался в своих ногах и лишился мяча на входе в штрафную соперника.
    • 27'
      Мэннинг отклеился от защитника и в касание пробил после передачи от партнера, но Байрам в прыжке заблокировал выстрел! 
    • 26'
      Саммервилл уже практически вошел с мячом в штрафную "святых", но оступился в последний момент и потерял сферу.
    • Штанга
      25'
      Перекладина! Груев выполнил заброс в центр штрафной "Саутгемптона", где Ампаду выиграл борьбу и пробил головой, но угодил в каркас ворот! 
    • Фол, нарушение
      24'
      Саммервилл пошел в дриблинг на нескольких соперников и заработал стандарт на чужой половине поля. Сам Саммервилл готов его исполнить.
    • 23'
      Мелье сыграл на выходе и хотел вынести мяч, но угодил в Даунса, от которого мяч чуть не влетел в ворота "Лидса"!
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Пиру!!!
      Очень быстро сравняли счет хозяева! Байрам отобрал мяч на чужой половине поля, покатил налево, где Ньонто в касание прострелил в центр - защитник пытался выбить снаряд, но попал точно в Пиру, а тот не растерялся и мощным ударом поразил сетку!
    • 20'
      Камара пошел в дриблинг на чужой половине поля, но потерял мяч.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Армстронг!!!
      Адамс поставил корпус, отклеился от соперника и прострелил с левого фланга на дальнюю штангу, где совершенно один стоял Армстронг, который первым же касанием отправил мяч в сетку!
    • Фол, нарушение
      18'
      Рюттер перестарался в борьбе на чужой половине поля, и арбитр зафиксировал фол в атаке.
    • 17'
      И все же решился на прямой удар Фирпо - мяч шел точно под перекладину, но голкипер перевел снаряд на угловой.
    • Фол, нарушение
      15'
      Рюттер получил по ногам от Арибо на входе в чужую штрафную. Неплохой шанс у "Лидса", но для прямого удара слишком острый угол.
    • Угловой
      14'
      От угла поля пошла подачу в штрафную "Саутгемптона", где гости спокойно выбили мяч подальше от своих ворот.
    • 13'
      Ньонто навесил на линию вратарской, где защитник "святых" головой перевел мяч на угловой.
    • 12'
      Саммервилл пустил мяч по левому флангу, но никто из его одноклубников не добрался до игрового снаряда. 
    • 11'
      Харвуд-Беллис попробовал пробить с дальней дистанции, но мяч прошел далековато от цели.
    • 10'
      Неплохой контрвыпад организовали "святые", в ходе которого Уокер-Питерс прострелил с фланга в штрафную, но мяч был перехвачен. 
    • 8'
      Рюттер с правого фланга пытался ворваться в чужую штрафную площадь, но был остановлен защитником гостей.
    • 7'
      Саммервилл сделал неплохую подачу в чужую штрафную площадь, где его партнер головой пробил по воротам, но не попал в створ.
    • Фол, нарушение
      6'
      Фирпо уложил на газон соперника, который пытался убежать от него по бровке - арбитр зафиксировал нарушение правил.
    • Судья
      5'
      Какие-то проблемы возникли с гарнитурой у главного арбитра. Небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      4'
      Ньонто вошел в штрафную гостей, но на входе поскользнулся и при падении сыграл рукой.
    • 3'
      Ньонто решил прострелить с правого фланга в центр штрафной, но попал в защитника.
    • 2'
      Хозяева едва не потеряли мяч на своей половине поля, но в последний момент Байрам в подкате перевел мя партнеру. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добрый день, уважаемые любители футбола! Совсем скоро начнется матч 46-го тура Чемпионшипа, в котором "Лидс" примет "Саутгемптон". Текстовую трансляцию проведет для вас Дмитрий Миляев.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится ничьей.
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      BetBoom
      1.55 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Лидс 80.3% (94)
    X 18.8% (22)
    Саутгемптон 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Саутгемптон
    4.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лидс 1:2 Саутгемптон

    Исход игры
    Лидс
    80.5% (95)
    Ничья
    18.6% (22)
    Саутгемптон
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.77% (67)
    Меньше
    41.23% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    50% (59)
    1:0 Лидс
    18.6% (22)
    1:1 Ничья
    15.3% (18)
    2:0 Лидс
    5.9% (7)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:2 Лидс
    2.5% (3)
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    Лидс
    Саутгемптон
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