  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 46. Стадион: .
Лидс
 
Позже
Саутгемптон
Прогнозы 47
Лидс 80.9% (38)
X 19.1% (9)
Саутгемптон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Саутгемптон
4.30
Реклама, betboom.ru
4.50
Реклама, betcity.ru
5.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Лидс
Саутгемптон

История личных встреч

Лидс
Саутгемптон

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Ч
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
КЛ
3:0
Ч
0:1
Ч
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.58
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

56
135

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саммервилл Крисенсио 19 (4) 0.42
Джеймс Дэниэл 13 0.29
Пиру Йоэл 12 (2) 0.27
Ньонто Вильфред 8 0.18
Бэмфорд Патрик 8 0.18
Рюттер Жоржиньо 6 0.13
Стрёйк Паскаль 3 (1) 0.07
Байрам Сэм 2 0.04
Грэй Арчи 1 0.02
Эйлинг Люк 1 0.02
Робертс Коннор II 1 0.02
Купер Лиам 1 0.02
Синистерра Луис 1 0.02
Энтони Джейдон 1 0.02
Фернандес Матео 1 0.02
Фирпо Жуниор 0 0
Камара Глен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Шеклтон Джейми 0 0
Груев Илия 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 20 (4) 0.44
Адамс Че 15 0.33
Эдози Самуэль 6 0.13
Фрейзер Райан 6 0.13
Армстронг Стюарт 5 0.11
Смоллбоун Уильям 5 0.11
Арибо Джо 4 0.09
Ротуэлл Джо 4 0.09
Уокер-Питерс Кайл 3 0.07
Мара Секу 3 0.07
Алькарас Карлос 3 0.07
Брукс Дэвид 2 0.04
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0.04
Даунс Флинн 2 0.04
Беднарек Ян 2 0.04
Телла Нейтан 1 0.02
Сулемана Камалдин 0 0
Мэннинг Райан 0 0
Стивенс Джек 0 0
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Бри Джеймс 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 0
Родон Джо 6 1
Саммервилл Крисенсио 7 0
Рюттер Жоржиньо 6 0
Груев Илия 6 0
Фирпо Жуниор 5 0
Мелье Иллан 3 1
Джеймс Дэниэл 4 0
Байрам Сэм 3 0
Камара Глен 3 0
Ньонто Вильфред 3 0
Эйлинг Люк 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Грэй Арчи 2 0
Робертс Коннор II 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Пиру Йоэл 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Фернандес Матео 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беднарек Ян 10 0
Даунс Флинн 9 0
Мэннинг Райан 8 0
Смоллбоун Уильям 8 0
Чарльз Ши 6 1
Стивенс Джек 6 0
Армстронг Стюарт 6 0
Сулемана Камалдин 4 1
Фрейзер Райан 5 0
Армстронг Адам 5 0
Адамс Че 5 0
Арибо Джо 5 0
Уокер-Питерс Кайл 4 0
Алькарас Карлос 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 3 0
Брукс Дэвид 2 0
Телла Нейтан 2 0
Эдози Самуэль 2 0
Бри Джеймс 0 1
Ротуэлл Джо 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Базуну Гэвин 1 0
Мара Секу 1 0

Результаты матчей

Лидс
94.1%
5.9%
16 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (11)
41% (9)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
36% (8)
14% (3)
Саутгемптон
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (7)
13% (3)
57% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

4
10
Лидс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)
Саутгемптон
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

33
50
Лидс
66.7%
33.3%
24 победы 12 поражений
Первый тайм
40% (18)
38% (17)
22% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (16)
31% (14)
33% (15)
Саутгемптон
41.7%
58.3%
15 побед 21 поражение
Первый тайм
38% (17)
27% (12)
36% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (10)
40% (18)
38% (17)

Сухие победы

13
7

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

24
17

Упущенные победы

37
60

Голы по времени матча

Забито

43
30
23 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 15
26 Не забивали 26
8
19%
6
20%
1-15
4
9%
5
17%
16-30
11
26%
6
20%
31-45
6
14%
4
13%
46-60
5
12%
3
10%
61-75
9
21%
6
20%
76-90

Пропущено

15
34
10 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 16
4
27%
4
12%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
4
27%
4
12%
31-45
1
7%
7
21%
46-60
2
13%
6
18%
61-75
2
13%
11
32%
76-90

Забито

37
53
18 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 16
27 Не забивали 24
10
27%
9
17%
1-15
3
8%
10
19%
16-30
5
14%
8
15%
31-45
4
11%
6
11%
46-60
6
16%
6
11%
61-75
9
24%
14
26%
76-90

Пропущено

26
30
16 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 17
5
19%
4
13%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
9
35%
9
30%
31-45
2
8%
2
7%
46-60
2
8%
7
23%
61-75
6
23%
5
17%
76-90

Забито

80
83
41 В 1-м тайме 44
39 Во 2-м тайме 39
24 Забивали первыми 31
8 Не забивали 5
18
23%
15
18%
1-15
7
9%
15
18%
16-30
16
20%
14
17%
31-45
10
13%
10
12%
46-60
11
14%
9
11%
61-75
18
23%
20
24%
76-90

Пропущено

41
64
26 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 38
18 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 33
9
22%
8
13%
1-15
4
10%
5
8%
16-30
13
32%
13
20%
31-45
3
7%
9
14%
46-60
4
10%
13
20%
61-75
8
20%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КПР - Лидс 4:0 Мидлсбро - Лидс 3:4 Лидс - Блэкберн 0:1 Лидс - Сандерленд 0:0
Ковентри - Лидс 2:1 Лидс - Халл Сити 3:1 Уотфорд - Лидс 2:2 Лидс - Миллуолл 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Лестер 3:1 Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4 Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Лидс - Норвич 1:0
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0
Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Саутгемптон - Мидлсбро 1:1 Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Бирмингем - Саутгемптон 3:4 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Миллуолл 1:2 Саутгемптон - Халл Сити 1:2 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Саутгемптон - Уотфорд 3:0 Ротерхэм - Саутгемптон 0:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1

Результаты матчей

Лидс
Саутгемптон

Точный счет

1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

3
7 раз 32%
2
5 раз 23%
1
5 раз 23%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
0
2 раза 9%
5
2 раза 9%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
10 раз 45%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
7 раз 16%
2:1
5 раз 11%
1:1
4 раза 9%
3:1
4 раза 9%
3:0
3 раза 7%
0:1
3 раза 7%
0:0
3 раза 7%
0:2
3 раза 7%
2:2
2 раза 4%
0:3
2 раза 4%
3:4
2 раза 4%
4:0
2 раза 4%
2:0
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
1:1
6 раз 13%
2:1
6 раз 13%
1:2
5 раз 11%
0:1
5 раз 11%
5:0
3 раза 7%
3:1
3 раза 7%
3:2
2 раза 4%
0:2
2 раза 4%
4:0
2 раза 4%
0:0
1 раз 2%
4:4
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
1:0
1 раз 2%
5:3
1 раз 2%

Точное количество голов

1
12 раз 27%
3
10 раз 22%
0
9 раз 20%
2
9 раз 20%
4
5 раз 11%
1
16 раз 36%
2
12 раз 27%
0
5 раз 11%
3
5 раз 11%
4
5 раз 11%
5
2 раза 4%

Тоталы голов в матче

Лидс
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
21
2
14
8
1.5
15
8
9
13
2.5
10
13
2
20
3.5
6
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
19
3
10
13
1.5
9
13
6
17
2.5
2
20
3
20
3.5
1
21

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
36
9
0.5
Больше Меньше
40
5
24
21
1.5
24
21
15
30
2.5
12
33
5
40
3.5
7
38
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 45 31 4 10 89 - 39 97
2.
Ипсвич
 Заявка 45 27 12 6 90 - 57 93
3.
Лидс
 Заявка 45 27 9 9 80 - 41 90
4.
Саутгемптон
 Заявка 45 25 9 11 85 - 62 84
5.
Норвич
 Заявка 45 21 10 14 79 - 63 73
6.
Вест Бромвич
 Заявка 45 20 12 13 67 - 47 72
7.
Халл Сити
 Заявка 45 19 13 13 68 - 59 70
8.
Мидлсбро
 Заявка 45 19 9 17 68 - 61 66
9.
Ковентри
 Заявка 45 17 13 15 69 - 57 64
10.
Престон Норт Энд
 Заявка 45 18 9 18 56 - 64 63
11.
Кардифф Сити
 Заявка 45 19 5 21 51 - 65 62
12.
Бристоль Сити
 Заявка 45 17 11 17 53 - 47 62
13.
Суонси
 Заявка 45 15 12 18 59 - 64 57
14.
Сандерленд
 Заявка 45 16 8 21 52 - 52 56
15.
Миллуолл
 Заявка 45 15 11 19 44 - 55 56
16.
Уотфорд
 Заявка 45 13 17 15 60 - 58 56
17.
КПР
 Заявка 45 14 11 20 45 - 57 53
18.
Сток Сити
 Заявка 45 14 11 20 45 - 60 53
19.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 45 14 8 23 42 - 68 50
20.
Блэкберн
 Заявка 45 13 11 21 58 - 74 50
21.
Плимут
 Заявка 45 12 12 21 58 - 70 48
22.
Бирмингем
 Заявка 45 12 11 22 49 - 65 47
23.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 45 9 18 18 48 - 75 45
24.
Ротерхэм
 Заявка 45 4 12 29 32 - 87 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лидс
 Заявка 22 16 5 1 44 - 14 53
2.
Лестер
 Заявка 22 17 1 4 47 - 16 52
3.
Ипсвич
 Заявка 22 15 6 1 57 - 32 51
4.
Норвич
 Заявка 23 15 4 4 43 - 22 49
5.
Саутгемптон
 Заявка 23 15 3 5 54 - 29 48
6.
Вест Бромвич
 Заявка 22 14 4 4 35 - 17 46
7.
Бристоль Сити
 Заявка 23 11 4 8 31 - 21 37
8.
Престон Норт Энд
 Заявка 23 11 4 8 35 - 36 37
9.
Ковентри
 Заявка 22 9 8 5 35 - 25 35
10.
Бирмингем
 Заявка 22 9 6 7 30 - 25 33
11.
Кардифф Сити
 Заявка 23 10 3 10 27 - 32 33
12.
Халл Сити
 Заявка 23 8 9 6 35 - 27 33
13.
Сандерленд
 Заявка 22 10 2 10 30 - 28 32
14.
Плимут
 Заявка 22 9 5 8 40 - 35 32
15.
Миллуолл
 Заявка 23 9 5 9 22 - 29 32
16.
Мидлсбро
 Заявка 22 9 4 9 27 - 25 31
17.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 23 8 7 8 27 - 27 31
18.
Суонси
 Заявка 22 8 5 9 26 - 27 29
19.
Сток Сити
 Заявка 22 7 6 9 20 - 27 27
20.
КПР
 Заявка 23 7 6 10 28 - 32 27
21.
Уотфорд
 Заявка 23 6 9 8 32 - 28 27
22.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 23 6 8 9 26 - 36 26
23.
Блэкберн
 Заявка 23 6 7 10 27 - 34 25
24.
Ротерхэм
 Заявка 22 4 8 10 19 - 26 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 23 14 3 6 42 - 23 45
2.
Ипсвич
 Заявка 23 12 6 5 33 - 25 42
3.
Халл Сити
 Заявка 22 11 4 7 33 - 32 37
4.
Лидс
 Заявка 23 11 4 8 36 - 27 37
5.
Саутгемптон
 Заявка 22 10 6 6 31 - 33 36
6.
Мидлсбро
 Заявка 23 10 5 8 41 - 36 35
7.
Кардифф Сити
 Заявка 22 9 2 11 24 - 33 29
8.
Уотфорд
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
9.
Ковентри
 Заявка 23 8 5 10 34 - 32 29
10.
Суонси
 Заявка 23 7 7 9 33 - 37 28
11.
Престон Норт Энд
 Заявка 22 7 5 10 21 - 28 26
12.
КПР
 Заявка 22 7 5 10 17 - 25 26
13.
Сток Сити
 Заявка 23 7 5 11 25 - 33 26
14.
Вест Бромвич
 Заявка 23 6 8 9 32 - 30 26
15.
Блэкберн
 Заявка 22 7 4 11 31 - 40 25
16.
Бристоль Сити
 Заявка 22 6 7 9 22 - 26 25
17.
Миллуолл
 Заявка 22 6 6 10 22 - 26 24
18.
Норвич
 Заявка 22 6 6 10 36 - 41 24
19.
Сандерленд
 Заявка 23 6 6 11 22 - 24 24
20.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 22 6 1 15 15 - 41 19
21.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 22 3 10 9 22 - 39 19
22.
Плимут
 Заявка 23 3 7 13 18 - 35 16
23.
Бирмингем
 Заявка 23 3 5 15 19 - 40 14
24.
Ротерхэм
 Заявка 23 0 4 19 13 - 61 4
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 25 (4)
Саутгемптон Армстронг Адам 20 (12)
Лидс Саммервилл Крисенсио 19 (9)
Плимут Уиттакер Морган 19 (8)
Лестер Варди Джейми 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Томпсон Джордан 1 14
КПР Колбэк Джек 1 13
Сандерленд Хьюм Трай 1 13
Ипсвич Морси Сэм 14
Уотфорд Портеус Райан 14
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 29 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 47
    Лидс 80.9% (38)
    X 19.1% (9)
    Саутгемптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Саутгемптон
    4.30
    Реклама, betboom.ru
    4.50
    Реклама, betcity.ru
    5.45
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лидс - Саутгемптон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Лидс - Саутгемптон

    Исход игры
    Лидс
    80.9% (38)
    Ничья
    19.1% (9)
    Саутгемптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.7% (27)
    Меньше
    41.3% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (34)
    Нет
    26.09% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    44.7% (21)
    1:0 Лидс
    19.1% (9)
    1:1 Ничья
    14.9% (7)
    2:0 Лидс
    6.4% (3)
    3:2 Лидс
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лидс
    Саутгемптон
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (21) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный