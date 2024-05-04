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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Манчестер Сити
 
Позже
Вулверхэмптон
Прогнозы 129
Манчестер Сити 94.6% (122)
X 1.6% (2)
Вулверхэмптон 3.9% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
25
Аканджи
Мануэль
6
Аке
Натан
24
Гвардиол
Йошко
16
Родри
Эрнандес
8
Ковачич
Матео
20
Силва
Бернарду
17
Де
Брёйне
Кевин
47
Фоден
Фил
9
Холанн
Эрлинг
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
17
Буэно
Уго
8
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
6
Траоре
Бубакар
3
Аит-Нури
Раян
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
Манчестер Сити
4-2-3-1
Вулверхэмптон
3-5-2

История личных встреч

Манчестер Сити
Вулверхэмптон

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

20 матчей

70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
КC
2:5
ПЛ
4:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

19
26

Голов в среднем за матч

2.11
2.36

Среднее время на гол

42
38

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.09
0.78

Среднее время на гол

82
115

Всего голов

31
33

Голов в среднем за матч

1.55
1.65

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

58
54

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 21 (4) 0.62
Фоден Фил 16 0.47
Альварес Хулиан 9 (1) 0.26
Родри Эрнандес 7 0.21
Силва Бернарду 6 0.18
Де Брёйне Кевин 4 0.12
Доку Жереми 3 0.09
Грилиш Джек 3 0.09
Аке Натан 2 0.06
Гвардиол Йошко 2 0.06
Аканджи Мануэль 2 0.06
Льюис Рико 2 0.06
Бобб Оскар 1 0.03
Ковачич Матео 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 11 (1) 0.31
Хи-Чан Хван 11 (1) 0.31
Сарабия Пабло 4 (2) 0.11
Лемина Марио 4 0.11
Нету Педру 2 0.06
Гомес Жоао 2 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Аит-Нури Раян 2 0.06
Калайджич Саша 2 0.06
Килман Макс 2 0.06
Гомеш Тоти 1 0.03
Доусон Крэйг 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 8 1
Силва Бернарду 7 0
Грилиш Джек 6 0
Эдерсон Мораес 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 10 1
Гомес Жоао 10 0
Семеду Нелсон 9 0
Кунья Матеус 8 0
Доусон Крэйг 7 0
Килман Макс 7 0
Аит-Нури Раян 7 0
Хи-Чан Хван 6 0
Гомеш Тоти 6 0
Сарабия Пабло 4 0
Нету Педру 4 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Доэрти Мэтт 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Дойл Томми 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Са Жозе 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Буэно Уго 1 0
Чирева Таванда 1 0
Фрейзер Натан 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (12)
18% (3)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Вулверхэмптон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

6
10
Манчестер Сити
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Вулверхэмптон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
17

Упущенные победы

38
17
Манчестер Сити
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
50% (17)
26% (9)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
21% (7)
44% (15)
Вулверхэмптон
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
37% (13)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
34% (12)
37% (13)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

11
23

Упущенные победы

44
27

Голы по времени матча

Забито

41
22
18 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
5
12%
2
9%
1-15
6
15%
3
14%
16-30
7
17%
3
14%
31-45
4
10%
2
9%
46-60
8
20%
5
23%
61-75
11
27%
7
32%
76-90

Пропущено

16
29
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
4
25%
4
14%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
3
19%
4
14%
61-75
6
38%
7
24%
76-90

Забито

40
24
15 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
3
8%
1
4%
1-15
7
18%
2
8%
16-30
5
13%
5
21%
31-45
7
18%
5
21%
46-60
11
28%
5
21%
61-75
7
18%
6
25%
76-90

Пропущено

17
28
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
1
6%
5
18%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
5
29%
29%
4
14%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
4
24%
8
29%
76-90

Забито

81
46
33 В 1-м тайме 16
48 Во 2-м тайме 30
22 Забивали первыми 14
3 Не забивали 8
8
10%
3
7%
1-15
13
16%
5
11%
16-30
12
15%
8
17%
31-45
11
14%
7
15%
46-60
19
23%
10
22%
61-75
18
22%
13
28%
76-90

Пропущено

33
57
16 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 30
5
15%
9
16%
1-15
4
12%
6
11%
16-30
7
21%
10
18%
31-45
1
3%
10
18%
46-60
6
18%
7
12%
61-75
10
30%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1
Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Вулверхэмптон

Точный счет

2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:3
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 26%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
4
4 раза 12%
0
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
12 раз 34%
2
11 раз 31%
0
8 раз 23%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
15
3
12
5
1.5
8
10
7
10
2.5
2
16
4
13
3.5
3
14
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
5
12
5
1.5
7
10
9
8
2.5
2
15
3
14
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
3
0.5
Больше Меньше
27
8
24
10
1.5
15
20
16
18
2.5
4
31
7
27
3.5
2
33
3
31
4.5
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 36 26 5 5 88 - 28 83
2.
Манчестер Сити
 Заявка 34 24 7 3 82 - 32 79
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 35 20 7 8 73 - 52 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 34 18 6 10 67 - 54 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 35 17 5 13 78 - 56 56
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
8.
Челси
 Заявка 34 14 9 11 65 - 59 51
9.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
10.
Борнмут
 Заявка 36 13 9 14 53 - 64 48
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 13 7 15 48 - 55 46
12.
Брайтон
 Заявка 34 11 11 12 52 - 57 44
13.
Фулхэм
 Заявка 36 12 8 16 51 - 55 44
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 Заявка 36 12 9 15 38 - 49 37
16.
Брентфорд
 Заявка 36 9 9 18 52 - 60 36
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 9 19 45 - 63 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 36 6 8 22 50 - 79 26
19.
Бёрнли
 Заявка 36 5 9 22 39 - 74 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 36 3 7 26 35 - 100 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
2.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Челси
 Заявка 17 9 4 4 37 - 25 31
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 2 3 39 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 6 6 5 31 - 30 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
13.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
14.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (5)
Челси Палмер Коул 20 (9)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В матче 36-го тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" сыграет с "Вулверхэмптоном". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru для вас проведёт Михаил Кочетков.
     
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2024, осталось 17 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 129
Манчестер Сити 94.6% (122)
X 1.6% (2)
Вулверхэмптон 3.9% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Вулверхэмптон
1.10
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27.00
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27.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Сити - Вулверхэмптон

Исход игры
Манчестер Сити
93.9% (124)
Ничья
2.3% (3)
Вулверхэмптон
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
63.25% (74)
Меньше
36.75% (43)
Обе команды забьют
Да
33.33% (39)
Нет
66.67% (78)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
30.3% (40)
3:0 Манчестер Сити
23.5% (31)
3:1 Манчестер Сити
14.4% (19)
2:1 Манчестер Сити
9.8% (13)
4:1 Манчестер Сити
4.5% (6)
4:0 Манчестер Сити
2.3% (3)
1:0 Манчестер Сити
2.3% (3)
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