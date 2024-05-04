Тур: 46. Стадион: Портман Роад.
1:0
Перерыв
Ход матча
27'
1:0
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
10
Чаплин
Конор
27
Хирст
Джордж
23
Уильес
Бен
18
Касуми
Дэвид
30
Джексон
Бен
25
Уорд
Даниэль
44
Хили
Рис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Хирст ДжорджНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Трэвис ЛьюисПолузащитник
-
14 Тейлор ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Маккенна Киран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Уильес БенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Касуми ДэвидПолузащитник
-
30 Джексон БенПолузащитник
-
25 Уорд ДаниэльНападающий
-
44 Хили РисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
45 Экклстон НеоЗащитник
-
10 Корома ДжошПолузащитник
-
21 Матос АлексПолузащитник
-
26 Джонс ПатрикПолузащитник
-
39 Иорпенда ТомПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
История личных встреч
Ипсвич
Хаддерсфилд Таун
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.83
Среднее время на гол
75
108
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1.2
Среднее время на гол
108
75
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаплин Конор
|13
|0.28
|Бродхед Нейтан
|13
|0.28
|Хатчинсон Омари
|9
|0.2
|Хирст Джордж
|7 (1)
|0.15
|Мур Киффер
|7
|0.15
|Бёрнс Уэс
|6
|0.13
|Харнесс Маркус
|4
|0.09
|Аль-Хамади Али
|4 (1)
|0.09
|Джексон Кэйден
|3
|0.07
|Сармиенто Джереми
|3
|0.07
|Луонго Массимо
|3
|0.07
|Дэвис Лейф
|2
|0.04
|Морси Сэм
|2
|0.04
|Берджесс Кэмерон
|2
|0.04
|Тейлор Джек
|2
|0.04
|Ладапо Фредди
|2
|0.04
|Уильямс Брендон
|2
|0.04
|Вулфенден Люк
|1
|0.02
|Кларк Гарри
|1
|0.02
|Эдмундсон Джордж
|0
|0
|Туанзебе Аксел
|0
|0
Хаддерсфилд Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хелик Михал
|9
|0.2
|Бюргзорг Делано
|7 (1)
|0.15
|Корома Джош
|6
|0.13
|Рудони Джэк
|5
|0.11
|Томас Сорба
|4
|0.09
|Пирсон Мэттью
|3
|0.07
|Уорд Даниэль
|3
|0.07
|Хили Рис
|3
|0.07
|Хидли Джахим
|1
|0.02
|Джексон Бен
|1
|0.02
|Касуми Дэвид
|1
|0.02
|Харрат Киан
|1
|0.02
|Матос Алекс
|1
|0.02
|Радулович Боян
|1
|0.02
|Лис Том
|0
|0
|Накаяма Юта
|0
|0
|Уильес Бен
|0
|0
|Диарра Брахима
|0
|0
|Хогг Джонатан
|0
|0
|Эдвардс Томас
|0
|0
|Балкер Радинио
|0
|0
|Броди Спенсер
|0
|0
Карточки
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|14
|0
|Луонго Массимо
|11
|0
|Бёрнс Уэс
|7
|0
|Чаплин Конор
|7
|0
|Кларк Гарри
|7
|0
|Вулфенден Люк
|5
|0
|Уильямс Брендон
|5
|0
|Дэвис Лейф
|5
|0
|Гладки Вацлав
|4
|0
|Туанзебе Аксел
|4
|0
|Берджесс Кэмерон
|3
|0
|Хирст Джордж
|3
|0
|Тейлор Джек
|3
|0
|Бродхед Нейтан
|3
|0
|Болл Доминик
|2
|0
|Харнесс Маркус
|2
|0
|Джексон Кэйден
|2
|0
|Эдмундсон Джордж
|2
|0
|Сармиенто Джереми
|2
|0
|Хатчинсон Омари
|2
|0
|Мур Киффер
|1
|0
|Донасьен Жануа
|1
|0
|Скарлетт Дейн
|1
|0
|Аль-Хамади Али
|1
|0
Хаддерсфилд Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Сорба
|10
|1
|Хогг Джонатан
|7
|1
|Рудони Джэк
|8
|0
|Броди Спенсер
|8
|0
|Касуми Дэвид
|6
|0
|Пирсон Мэттью
|5
|0
|Хелик Михал
|5
|0
|Матос Алекс
|5
|0
|Лис Том
|4
|0
|Николлс Ли
|4
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Накаяма Юта
|2
|0
|Джексон Бен
|2
|0
|Корома Джош
|2
|0
|Радулович Боян
|2
|0
|Эдмондс-Грин Рармани
|2
|0
|Диарра Брахима
|2
|0
|Хидли Джахим
|2
|0
|Тёртон Оливер
|1
|0
|Эдвардс Томас
|1
|0
|Балкер Радинио
|1
|0
|Аина Лоик
|1
|0
|Раффлз Джош
|1
|0
Результаты матчей
Ипсвич
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Хаддерсфилд Таун
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
7
15
Ипсвич
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Хаддерсфилд Таун
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
10
27
Упущенные победы
30
21
Ипсвич
60.6%
39.4%
20 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (15)
33% (15)
33% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (15)
40% (18)
27% (12)
Хаддерсфилд Таун
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (12)
47% (21)
27% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (12)
40% (18)
33% (15)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
31
30
Упущенные победы
37
36
Голы по времени матча
Забито
56
21
28 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
26 Не забивали 30
9
16%
0
0%
1-15
8
14%
2
10%
16-30
11
20%
6
29%
31-45
7
13%
0
0%
46-60
5
9%
5
24%
61-75
16
29%
8
38%
76-90
Пропущено
33
40
19 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 20
8
24%
4
10%
1-15
8
24%
4
10%
16-30
3
9%
5
13%
31-45
5
15%
10
25%
46-60
2
6%
5
13%
61-75
7
21%
12
30%
76-90
Забито
35
26
18 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
25 Не забивали 27
4
11%
2
8%
1-15
7
20%
4
15%
16-30
7
20%
4
15%
31-45
2
6%
4
15%
46-60
6
17%
6
23%
61-75
9
26%
6
23%
76-90
Пропущено
23
36
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
6
26%
6
17%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
6
26%
6
17%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
3
13%
7
19%
61-75
5
22%
8
22%
76-90
Забито
91
47
46 В 1-м тайме 18
45 Во 2-м тайме 29
23 Забивали первыми 18
6 Не забивали 12
13
14%
2
4%
1-15
15
16%
6
13%
16-30
18
20%
10
21%
31-45
9
10%
4
9%
46-60
11
12%
11
23%
61-75
25
27%
14
30%
30%
76-90
Пропущено
56
76
31 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 48
19 Пропускали первыми 24
31 Не пропускали 37
14
25%
10
13%
1-15
8
14%
7
9%
16-30
9
16%
11
14%
31-45
8
14%
16
21%
46-60
5
9%
12
16%
61-75
12
21%
20
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ипсвич
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0
Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2 Плимут - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Бирмингем 3:1 Ипсвич - Ротерхэм 4:3 Суонси - Ипсвич 1:2 Миллуолл - Ипсвич 0:4 Ипсвич - Вест Бромвич 2:2 Престон Норт Энд - Ипсвич 3:2 Ипсвич - Мейдстон Юнайтед 1:2 Лестер - Ипсвич 1:1 Ипсвич - Сандерленд 2:1
Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хаддерсфилд Таун - Бирмингем 1:1 Хаддерсфилд Таун - Суонси 0:4 Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 4:1
Хаддерсфилд Таун - Миллуолл 1:0 Сток Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:3 Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун 0:0 Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич 1:4 Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Уотфорд - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Халл Сити 1:2 Хаддерсфилд Таун - Сандерленд 1:0 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдей 4:0 КПР - Хаддерсфилд Таун 1:1 Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Плимут 1:1 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0
Результаты матчей
Ипсвич
Хаддерсфилд Таун
Точный счет
3:2
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 26%
0:4
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
9 раз 41%
2
5 раз 23%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
1
2 раза 9%
6
1 раз 5%
1
13 раз 57%
0
5 раз 22%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Точный счет
0:1
5 раз 22%
1:2
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
8 раз 36%
4:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 39%
1
8 раз 35%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
13 раз 59%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Точный счет
3:2
6 раз 13%
0:1
5 раз 11%
2:2
4 раза 9%
1:2
4 раза 9%
1:1
4 раза 9%
2:1
3 раза 7%
0:0
3 раза 7%
2:0
2 раза 4%
3:1
2 раза 4%
0:2
2 раза 4%
4:3
2 раза 4%
1:0
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
3:3
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
6:0
1 раз 2%
1:1
14 раз 31%
1:2
5 раз 11%
1:0
4 раза 9%
4:1
4 раза 9%
0:0
3 раза 7%
0:4
3 раза 7%
1:3
2 раза 4%
2:0
2 раза 4%
0:1
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
2:1
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
3:1
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
5:3
1 раз 2%
Точное количество голов
2
14 раз 31%
1
10 раз 22%
3
10 раз 22%
0
6 раз 13%
4
4 раза 9%
6
1 раз 2%
1
26 раз 58%
0
10 раз 22%
2
6 раз 13%
3
2 раза 4%
4
1 раз 2%
Тоталы голов в матче
Ипсвич
Хаддерсфилд Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
185
184
518
139
221
418
122
121
121
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
175
1112
418
221
121
122
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
396
Больше Меньше
3510
2916
936
1530
342
540
144
144
144
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|46
|31
|5
|10
|89 - 39
|98
|2.
|1:0 Заявка
|46
|28
|12
|6
|91 - 57
|96
|3.
|1:2 Заявка
|46
|27
|9
|10
|81 - 43
|90
|4.
|2:1 Заявка
|46
|26
|9
|11
|87 - 63
|87
|5.
|1:0 Заявка
|46
|21
|12
|13
|68 - 47
|75
|6.
|0:0 Заявка
|46
|21
|11
|14
|79 - 63
|74
|7.
|0:1 Заявка
|46
|19
|13
|14
|68 - 60
|70
|8.
|1:0 Заявка
|46
|20
|9
|17
|69 - 61
|69
|9.
|0:2 Заявка
|46
|17
|13
|16
|69 - 59
|64
|10.
|0:1 Заявка
|46
|18
|9
|19
|56 - 65
|63
|11.
|1:2 Заявка
|46
|19
|5
|22
|52 - 67
|62
|12.
|0:3 Заявка
|46
|17
|11
|18
|53 - 50
|62
|13.
|0:0 Заявка
|46
|15
|13
|18
|59 - 64
|58
|14.
|0:0 Заявка
|46
|15
|12
|19
|44 - 55
|57
|15.
|0:2 Заявка
|46
|16
|8
|22
|52 - 54
|56
|16.
|2:0 Заявка
|46
|15
|11
|20
|47 - 57
|56
|17.
|3:0 Заявка
|46
|15
|11
|20
|48 - 60
|56
|18.
|0:1 Заявка
|46
|13
|17
|16
|60 - 59
|56
|19.
|2:0 Заявка
|46
|15
|8
|23
|44 - 68
|53
|20.
|1:0 Заявка
|46
|13
|12
|21
|59 - 70
|51
|21.
|0:0 Заявка
|46
|13
|12
|21
|58 - 74
|51
|22.
|0:0 Заявка
|46
|12
|12
|22
|49 - 65
|48
|23.
|0:1 Заявка
|46
|9
|18
|19
|48 - 76
|45
|24.
|2:1 Заявка
|46
|5
|12
|29
|34 - 88
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|23
|16
|6
|1
|58 - 32
|54
|2.
|0:0 Заявка
|23
|17
|2
|4
|47 - 16
|53
|3.
|1:2 Заявка
|23
|16
|5
|2
|45 - 16
|53
|4.
|0:0 Заявка
|23
|15
|4
|4
|43 - 22
|49
|5.
|1:0 Заявка
|23
|15
|4
|4
|36 - 17
|49
|6.
|2:1 Заявка
|23
|15
|3
|5
|54 - 29
|48
|7.
|0:3 Заявка
|23
|11
|4
|8
|31 - 21
|37
|8.
|0:1 Заявка
|23
|11
|4
|8
|35 - 36
|37
|9.
|1:0 Заявка
|23
|10
|5
|8
|41 - 35
|35
|10.
|0:2 Заявка
|23
|9
|8
|6
|35 - 27
|35
|11.
|1:0 Заявка
|23
|10
|4
|9
|28 - 25
|34
|12.
|0:0 Заявка
|23
|9
|7
|7
|30 - 25
|34
|13.
|1:2 Заявка
|23
|10
|3
|10
|27 - 32
|33
|14.
|0:1 Заявка
|23
|8
|9
|6
|35 - 27
|33
|15.
|0:2 Заявка
|23
|10
|2
|11
|30 - 30
|32
|16.
|0:0 Заявка
|23
|9
|5
|9
|22 - 29
|32
|17.
|2:0 Заявка
|23
|8
|7
|8
|27 - 27
|31
|18.
|0:0 Заявка
|23
|8
|6
|9
|26 - 27
|30
|19.
|3:0 Заявка
|23
|8
|6
|9
|23 - 27
|30
|20.
|2:0 Заявка
|23
|7
|6
|10
|28 - 32
|27
|21.
|0:1 Заявка
|23
|6
|9
|8
|32 - 28
|27
|22.
|0:1 Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 36
|26
|23.
|0:0 Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 34
|25
|24.
|2:1 Заявка
|23
|5
|8
|10
|21 - 27
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|23
|14
|3
|6
|42 - 23
|45
|2.
|1:0 Заявка
|23
|12
|6
|5
|33 - 25
|42
|3.
|2:1 Заявка
|23
|11
|6
|6
|33 - 34
|39
|4.
|1:2 Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 27
|37
|5.
|0:1 Заявка
|23
|11
|4
|8
|33 - 33
|37
|6.
|1:0 Заявка
|23
|10
|5
|8
|41 - 36
|35
|7.
|1:2 Заявка
|23
|9
|2
|12
|25 - 35
|29
|8.
|0:2 Заявка
|23
|8
|5
|10
|34 - 32
|29
|9.
|2:0 Заявка
|23
|8
|5
|10
|19 - 25
|29
|10.
|0:1 Заявка
|23
|7
|8
|8
|28 - 31
|29
|11.
|0:0 Заявка
|23
|7
|7
|9
|33 - 37
|28
|12.
|3:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|25 - 33
|26
|13.
|0:1 Заявка
|23
|7
|5
|11
|21 - 29
|26
|14.
|0:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|31 - 40
|26
|15.
|1:0 Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 30
|26
|16.
|0:0 Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 26
|25
|17.
|0:0 Заявка
|23
|6
|7
|10
|36 - 41
|25
|18.
|0:3 Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 29
|25
|19.
|0:2 Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 24
|24
|20.
|2:0 Заявка
|23
|7
|1
|15
|17 - 41
|22
|21.
|0:1 Заявка
|23
|3
|10
|10
|22 - 40
|19
|22.
|1:0 Заявка
|23
|3
|7
|13
|18 - 35
|16
|23.
|0:0 Заявка
|23
|3
|5
|15
|19 - 40
|14
|24.
|2:1 Заявка
|23
|0
|4
|19
|13 - 61
|4
- — Выход в Премьер-Лигу
- — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет в Первую лигу
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|25 (4)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|21 (12)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|19 (9)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|19 (8)
|Лестер
|Варди Джейми
|18 (2)
|Сток Сити
|Томпсон Джордан
|1 14
|КПР
|Колбэк Джек
|1 13
|Сандерленд
|Хьюм Трай
|1 13
|Ипсвич
|Морси Сэм
|14
|Уотфорд
|Портеус Райан
|14
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ипсвич 1:0 Хаддерсфилд Таун
Исход игры
Ипсвич
86.4% (102)
Ничья
9.3% (11)
Хаддерсфилд Таун
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
40.71% (46)
Меньше
59.29% (67)
Обе команды забьют
Да
45.13% (51)
Нет
54.87% (62)
Популярный счёт
2:0 Ипсвич
35.6% (42)
2:1 Ипсвич
23.7% (28)
1:0 Ипсвич
11% (13)
3:1 Ипсвич
7.6% (9)
1:1 Ничья
7.6% (9)
3:0 Ипсвич
2.5% (3)
1:2 Хаддерсфилд Таун
2.5% (3)
3:2 Ипсвич
1.7% (2)
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