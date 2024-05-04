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  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 46. Стадион: .
Ипсвич
1:0
Перерыв
Хаддерсфилд Таун
0'
1:0
27' Гол
Бёрнс Уэс

Ход матча

27'
Бёрнс Уэс
(Чаплин Конор)
1:0
30'
 
Матос Алекс
Рудони Джэк

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 117
Ипсвич 86.3% (101)
X 9.4% (11)
Хаддерсфилд Таун 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ипсвич
Ничья
Хаддерсфилд Таун
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Гладки
Вацлав
40
Туанзебе
Аксел
6
Вулфенден
Люк
15
Берджесс
Кэмерон
3
Дэвис
Лейф
5
Морси
Сэм
25
Луонго
Массимо
7
Бёрнс
Уэс
10
Чаплин
Конор
20
Хатчинсон
Омари
27
Хирст
Джордж
12
Максвелл
Кристофер
4
Пирсон
Мэттью
5
Хелик
Михал
16
Эдвардс
Томас
20
Тёртон
Оливер
23
Уильес
Бен
8
Рудони
Джэк
18
Касуми
Дэвид
30
Джексон
Бен
25
Уорд
Даниэль
44
Хили
Рис
Ипсвич
4-2-3-1
Хаддерсфилд Таун
3-5-2

История личных встреч

Ипсвич
Хаддерсфилд Таун

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
0:1
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
2:1
Ч
2:2
Ч
0:2
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
2:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.83

Среднее время на гол

75
108

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1.2

Среднее время на гол

108
75

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаплин Конор 13 0.28
Бродхед Нейтан 13 0.28
Хатчинсон Омари 9 0.2
Хирст Джордж 7 (1) 0.15
Мур Киффер 7 0.15
Бёрнс Уэс 6 0.13
Харнесс Маркус 4 0.09
Аль-Хамади Али 4 (1) 0.09
Джексон Кэйден 3 0.07
Сармиенто Джереми 3 0.07
Луонго Массимо 3 0.07
Дэвис Лейф 2 0.04
Морси Сэм 2 0.04
Берджесс Кэмерон 2 0.04
Тейлор Джек 2 0.04
Ладапо Фредди 2 0.04
Уильямс Брендон 2 0.04
Вулфенден Люк 1 0.02
Кларк Гарри 1 0.02
Эдмундсон Джордж 0 0
Туанзебе Аксел 0 0
Хаддерсфилд Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелик Михал 9 0.2
Бюргзорг Делано 7 (1) 0.15
Корома Джош 6 0.13
Рудони Джэк 5 0.11
Томас Сорба 4 0.09
Пирсон Мэттью 3 0.07
Уорд Даниэль 3 0.07
Хили Рис 3 0.07
Хидли Джахим 1 0.02
Джексон Бен 1 0.02
Касуми Дэвид 1 0.02
Харрат Киан 1 0.02
Матос Алекс 1 0.02
Радулович Боян 1 0.02
Лис Том 0 0
Накаяма Юта 0 0
Уильес Бен 0 0
Диарра Брахима 0 0
Хогг Джонатан 0 0
Эдвардс Томас 0 0
Балкер Радинио 0 0
Броди Спенсер 0 0

Карточки

Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 14 0
Луонго Массимо 11 0
Бёрнс Уэс 7 0
Чаплин Конор 7 0
Кларк Гарри 7 0
Вулфенден Люк 5 0
Уильямс Брендон 5 0
Дэвис Лейф 5 0
Гладки Вацлав 4 0
Туанзебе Аксел 4 0
Берджесс Кэмерон 3 0
Хирст Джордж 3 0
Тейлор Джек 3 0
Бродхед Нейтан 3 0
Болл Доминик 2 0
Харнесс Маркус 2 0
Джексон Кэйден 2 0
Эдмундсон Джордж 2 0
Сармиенто Джереми 2 0
Хатчинсон Омари 2 0
Мур Киффер 1 0
Донасьен Жануа 1 0
Скарлетт Дейн 1 0
Аль-Хамади Али 1 0
Хаддерсфилд Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Сорба 10 1
Хогг Джонатан 7 1
Рудони Джэк 8 0
Броди Спенсер 8 0
Касуми Дэвид 6 0
Пирсон Мэттью 5 0
Хелик Михал 5 0
Матос Алекс 5 0
Лис Том 4 0
Николлс Ли 4 0
Бюргзорг Делано 3 0
Накаяма Юта 2 0
Джексон Бен 2 0
Корома Джош 2 0
Радулович Боян 2 0
Эдмондс-Грин Рармани 2 0
Диарра Брахима 2 0
Хидли Джахим 2 0
Тёртон Оливер 1 0
Эдвардс Томас 1 0
Балкер Радинио 1 0
Аина Лоик 1 0
Раффлз Джош 1 0

Результаты матчей

Ипсвич
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Хаддерсфилд Таун
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

7
15
Ипсвич
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Хаддерсфилд Таун
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

10
27

Упущенные победы

30
21
Ипсвич
60.6%
39.4%
20 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (15)
33% (15)
33% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (15)
40% (18)
27% (12)
Хаддерсфилд Таун
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (12)
47% (21)
27% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (12)
40% (18)
33% (15)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

31
30

Упущенные победы

37
36

Голы по времени матча

Забито

56
21
28 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
26 Не забивали 30
9
16%
0
0%
1-15
8
14%
2
10%
16-30
11
20%
6
29%
31-45
7
13%
0
0%
46-60
5
9%
5
24%
61-75
16
29%
8
38%
76-90

Пропущено

33
40
19 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 20
8
24%
4
10%
1-15
8
24%
4
10%
16-30
3
9%
5
13%
31-45
5
15%
10
25%
46-60
2
6%
5
13%
61-75
7
21%
12
30%
76-90

Забито

35
26
18 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
25 Не забивали 27
4
11%
2
8%
1-15
7
20%
4
15%
16-30
7
20%
4
15%
31-45
2
6%
4
15%
46-60
6
17%
6
23%
61-75
9
26%
6
23%
76-90

Пропущено

23
36
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
6
26%
6
17%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
6
26%
6
17%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
3
13%
7
19%
61-75
5
22%
8
22%
76-90

Забито

91
47
46 В 1-м тайме 18
45 Во 2-м тайме 29
23 Забивали первыми 18
6 Не забивали 12
13
14%
2
4%
1-15
15
16%
6
13%
16-30
18
20%
10
21%
31-45
9
10%
4
9%
46-60
11
12%
11
23%
61-75
25
27%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

56
76
31 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 48
19 Пропускали первыми 24
31 Не пропускали 37
14
25%
10
13%
1-15
8
14%
7
9%
16-30
9
16%
11
14%
31-45
8
14%
16
21%
46-60
5
9%
12
16%
61-75
12
21%
20
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0
Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2 Плимут - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Бирмингем 3:1 Ипсвич - Ротерхэм 4:3 Суонси - Ипсвич 1:2 Миллуолл - Ипсвич 0:4 Ипсвич - Вест Бромвич 2:2 Престон Норт Энд - Ипсвич 3:2 Ипсвич - Мейдстон Юнайтед 1:2 Лестер - Ипсвич 1:1 Ипсвич - Сандерленд 2:1
Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хаддерсфилд Таун - Бирмингем 1:1 Хаддерсфилд Таун - Суонси 0:4 Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 4:1
Хаддерсфилд Таун - Миллуолл 1:0 Сток Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:3 Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун 0:0 Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич 1:4 Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Уотфорд - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Халл Сити 1:2 Хаддерсфилд Таун - Сандерленд 1:0 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдей 4:0 КПР - Хаддерсфилд Таун 1:1 Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Плимут 1:1 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0

Результаты матчей

Ипсвич
Хаддерсфилд Таун

Точный счет

3:2
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 26%
0:4
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 41%
2
5 раз 23%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
1
2 раза 9%
6
1 раз 5%
1
13 раз 57%
0
5 раз 22%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Точный счет

0:1
5 раз 22%
1:2
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
8 раз 36%
4:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
1
8 раз 35%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
13 раз 59%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Точный счет

3:2
6 раз 13%
0:1
5 раз 11%
2:2
4 раза 9%
1:2
4 раза 9%
1:1
4 раза 9%
2:1
3 раза 7%
0:0
3 раза 7%
2:0
2 раза 4%
3:1
2 раза 4%
0:2
2 раза 4%
4:3
2 раза 4%
1:0
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
3:3
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
6:0
1 раз 2%
1:1
14 раз 31%
1:2
5 раз 11%
1:0
4 раза 9%
4:1
4 раза 9%
0:0
3 раза 7%
0:4
3 раза 7%
1:3
2 раза 4%
2:0
2 раза 4%
0:1
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
2:1
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
3:1
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
5:3
1 раз 2%

Точное количество голов

2
14 раз 31%
1
10 раз 22%
3
10 раз 22%
0
6 раз 13%
4
4 раза 9%
6
1 раз 2%
1
26 раз 58%
0
10 раз 22%
2
6 раз 13%
3
2 раза 4%
4
1 раз 2%

Тоталы голов в матче

Ипсвич
Хаддерсфилд Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
18
5
18
4
1.5
5
18
13
9
2.5
2
21
4
18
3.5
1
22
1
21
4.5
1
21
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
17
5
11
12
1.5
4
18
2
21
2.5
1
21
1
22
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
39
6
0.5
Больше Меньше
35
10
29
16
1.5
9
36
15
30
2.5
3
42
5
40
3.5
1
44
1
44
4.5
1
44
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 0:0 Заявка 46 31 5 10 89 - 39 98
2.
Ипсвич
 1:0 Заявка 46 28 12 6 91 - 57 96
3.
Лидс
 1:2 Заявка 46 27 9 10 81 - 43 90
4.
Саутгемптон
 2:1 Заявка 46 26 9 11 87 - 63 87
5.
Вест Бромвич
 1:0 Заявка 46 21 12 13 68 - 47 75
6.
Норвич
 0:0 Заявка 46 21 11 14 79 - 63 74
7.
Халл Сити
 0:1 Заявка 46 19 13 14 68 - 60 70
8.
Мидлсбро
 1:0 Заявка 46 20 9 17 69 - 61 69
9.
Ковентри
 0:2 Заявка 46 17 13 16 69 - 59 64
10.
Престон Норт Энд
 0:1 Заявка 46 18 9 19 56 - 65 63
11.
Кардифф Сити
 1:2 Заявка 46 19 5 22 52 - 67 62
12.
Бристоль Сити
 0:3 Заявка 46 17 11 18 53 - 50 62
13.
Суонси
 0:0 Заявка 46 15 13 18 59 - 64 58
14.
Миллуолл
 0:0 Заявка 46 15 12 19 44 - 55 57
15.
Сандерленд
 0:2 Заявка 46 16 8 22 52 - 54 56
16.
КПР
 2:0 Заявка 46 15 11 20 47 - 57 56
17.
Сток Сити
 3:0 Заявка 46 15 11 20 48 - 60 56
18.
Уотфорд
 0:1 Заявка 46 13 17 16 60 - 59 56
19.
Шеффилд Уэнсдей
 2:0 Заявка 46 15 8 23 44 - 68 53
20.
Плимут
 1:0 Заявка 46 13 12 21 59 - 70 51
21.
Блэкберн
 0:0 Заявка 46 13 12 21 58 - 74 51
22.
Бирмингем
 0:0 Заявка 46 12 12 22 49 - 65 48
23.
Хаддерсфилд Таун
 0:1 Заявка 46 9 18 19 48 - 76 45
24.
Ротерхэм
 2:1 Заявка 46 5 12 29 34 - 88 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ипсвич
 1:0 Заявка 23 16 6 1 58 - 32 54
2.
Лестер
 0:0 Заявка 23 17 2 4 47 - 16 53
3.
Лидс
 1:2 Заявка 23 16 5 2 45 - 16 53
4.
Норвич
 0:0 Заявка 23 15 4 4 43 - 22 49
5.
Вест Бромвич
 1:0 Заявка 23 15 4 4 36 - 17 49
6.
Саутгемптон
 2:1 Заявка 23 15 3 5 54 - 29 48
7.
Бристоль Сити
 0:3 Заявка 23 11 4 8 31 - 21 37
8.
Престон Норт Энд
 0:1 Заявка 23 11 4 8 35 - 36 37
9.
Плимут
 1:0 Заявка 23 10 5 8 41 - 35 35
10.
Ковентри
 0:2 Заявка 23 9 8 6 35 - 27 35
11.
Мидлсбро
 1:0 Заявка 23 10 4 9 28 - 25 34
12.
Бирмингем
 0:0 Заявка 23 9 7 7 30 - 25 34
13.
Кардифф Сити
 1:2 Заявка 23 10 3 10 27 - 32 33
14.
Халл Сити
 0:1 Заявка 23 8 9 6 35 - 27 33
15.
Сандерленд
 0:2 Заявка 23 10 2 11 30 - 30 32
16.
Миллуолл
 0:0 Заявка 23 9 5 9 22 - 29 32
17.
Шеффилд Уэнсдей
 2:0 Заявка 23 8 7 8 27 - 27 31
18.
Суонси
 0:0 Заявка 23 8 6 9 26 - 27 30
19.
Сток Сити
 3:0 Заявка 23 8 6 9 23 - 27 30
20.
КПР
 2:0 Заявка 23 7 6 10 28 - 32 27
21.
Уотфорд
 0:1 Заявка 23 6 9 8 32 - 28 27
22.
Хаддерсфилд Таун
 0:1 Заявка 23 6 8 9 26 - 36 26
23.
Блэкберн
 0:0 Заявка 23 6 7 10 27 - 34 25
24.
Ротерхэм
 2:1 Заявка 23 5 8 10 21 - 27 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 0:0 Заявка 23 14 3 6 42 - 23 45
2.
Ипсвич
 1:0 Заявка 23 12 6 5 33 - 25 42
3.
Саутгемптон
 2:1 Заявка 23 11 6 6 33 - 34 39
4.
Лидс
 1:2 Заявка 23 11 4 8 36 - 27 37
5.
Халл Сити
 0:1 Заявка 23 11 4 8 33 - 33 37
6.
Мидлсбро
 1:0 Заявка 23 10 5 8 41 - 36 35
7.
Кардифф Сити
 1:2 Заявка 23 9 2 12 25 - 35 29
8.
Ковентри
 0:2 Заявка 23 8 5 10 34 - 32 29
9.
КПР
 2:0 Заявка 23 8 5 10 19 - 25 29
10.
Уотфорд
 0:1 Заявка 23 7 8 8 28 - 31 29
11.
Суонси
 0:0 Заявка 23 7 7 9 33 - 37 28
12.
Сток Сити
 3:0 Заявка 23 7 5 11 25 - 33 26
13.
Престон Норт Энд
 0:1 Заявка 23 7 5 11 21 - 29 26
14.
Блэкберн
 0:0 Заявка 23 7 5 11 31 - 40 26
15.
Вест Бромвич
 1:0 Заявка 23 6 8 9 32 - 30 26
16.
Миллуолл
 0:0 Заявка 23 6 7 10 22 - 26 25
17.
Норвич
 0:0 Заявка 23 6 7 10 36 - 41 25
18.
Бристоль Сити
 0:3 Заявка 23 6 7 10 22 - 29 25
19.
Сандерленд
 0:2 Заявка 23 6 6 11 22 - 24 24
20.
Шеффилд Уэнсдей
 2:0 Заявка 23 7 1 15 17 - 41 22
21.
Хаддерсфилд Таун
 0:1 Заявка 23 3 10 10 22 - 40 19
22.
Плимут
 1:0 Заявка 23 3 7 13 18 - 35 16
23.
Бирмингем
 0:0 Заявка 23 3 5 15 19 - 40 14
24.
Ротерхэм
 2:1 Заявка 23 0 4 19 13 - 61 4
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
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Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 25 (4)
Саутгемптон Армстронг Адам 21 (12)
Лидс Саммервилл Крисенсио 19 (9)
Плимут Уиттакер Морган 19 (8)
Лестер Варди Джейми 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Томпсон Джордан 1 14
КПР Колбэк Джек 1 13
Сандерленд Хьюм Трай 1 13
Ипсвич Морси Сэм 14
Уотфорд Портеус Райан 14
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. "Ипсвич Таун" - "Хаддерсфилд Таун" - 1:0.
  • Опасный момент
    45'
    С подступов к штрафной площади сходу приложился сейчас с подбора игрок хозяев, не удалось ему попасть в створ. Так Массимо Луонго забить пытался.
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты к первому тайму.
  • 44'
    Спокойно команды подбираются к концу первого тайма. Игра весьма обыденно сейчас проходит.
  • 43'
    Очередную позиционную атаку начинает "Ипсвич". Перехватывают потом мяч на своей половине поля "терьеры".
  • 42'
    Немалое количество команд, ныне представляющих Чемпионшип, выступало в последние десять-пятнадцать лет в Английской премьер-лиге.
  • Опасный момент
    41'
    Дальний теперь удар производится по воротам "Хаддерсфилд Таун". Кристофер Максвелл забирает мяч со второй попытки.
  • Опасный момент
    40'
    С линии штрафной площади низом пробил Омари Хатчинсон, и мяч прокатился мимо рядом с левой штангой ворот "Хаддерсфилд Таун".
  • 38'
    Игра относительно спокойно проходит в последние минуты, её ход вроде остаётся под контролем "Ипсвича", но рискованно расслабляться хозяевам.
  • 37'
    "Лестер" уже обеспечил себе путёвку в Премьер-лигу. Чемпион Англии сезона-2015/2016 играет параллельно свой матч с "Блэкберном".
  • Офсайд
    36'
    Подача к правому углу вратарской со стандарта последовала из глубины поля у хозяев, и было зафиксировано положение "вне игры".
  • Фол, нарушение
    35'
    А вот тут удалось заработать штрафной удар "трактористам". В центре чужой половины поля. Алекс Матос вне правил действовал против Конора Чаплина.
  • Судья
    34'
    Уэс Бёрнс падает впереди на правом фланге. Мэттью Пирсон слегка толкает его в левое плечо. Но это же Англия, здесь за такое штрафные редко ставят.
  • Судья
    33'
    Падение игрока хозяев справа в чужой штрафной площадке. Трибуны заводятся, а судья не даёт свисток, игра продолжается.
  • Фол, нарушение
    32'
    Фол со стороны "Хаддерсфилд Таун" в атаке. На левом фланге нападения гости уронили Аксела Туанзебе.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Последний тур проходит в Чемпионшипе, а потому все команды играют в одно время, чтобы никто не знал итоговых результатов конкурентов.
    • 30'
      По итогам матча "Ипсвич" может оформить себе прямую путёвку в АПЛ на следующий сезон, победа сегодня как раз его устроит.
    • Замена
      29'
      Замена производится в составе "Хаддерсфилд Таун": Алес Матос вступает в игру вместо Джэка Рудони.
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! УЭС БЁРНС!
      Низом раскатывали мяч в атаке хозяева и довели игровой снаряд на правый полуфланг до Уэса Бёрнса, в падении поразившего ближний нижний угол.
    • 26'
      В последние минуты участились моменты у ворот "Хаддерсфилд Таун", но счёт по-прежнему остаётся нулевым с обеих сторон.
    • Опасный момент
      25'
      Уэс Бёрнс вырвался один на один с Кристофером Максвеллом и с линии штрафной площадки проткнул мяч мимо чужого вратаря и мимо левого угла створа ворот "терьеров".
    • Опасный момент
      23'
      Момент возникает у "Ипсвича". Омари Хатчинсон слева навесил, Уэс Бёрнс головой скинул, а Конор Чаплин с линии вратарской головой не попал в створ.
    • Фол, нарушение
      23'
      Фолов мало было в первой половине первого тайма, но вот небольшое нарушение со стороны гостей в середине своей половины поля. Михаил Хелик не по правилам действовал против Омара Хатчинсона.
    • 21'
      Инициатива сохраняется у "Ипсвича", а "Хаддерсфилд Таун" действует впереди лишь в редких ответных атаках.
    • Опасный момент
      20'
      Прошла контратака "трактористов", закончившаяся неточным ударом Уэса Бёрнса с линии штрафной площади из зоны левого инсайда. 
    • 20'
      "Терьерам" удалось заработать аут в нападении на правом фланге, и готовится высокий вброс мяча из-за боковой линии.
    • 18'
      Упущен был мяч "трактористами" за лицевую линию в атаке на левом полуфланге, поэтому бесполезно было простреливать уже оттуда.
    • 17'
      У "Ипсвича" не налажена удачная доставка мяча в чужую штрафную площадь. Опять безадресный заброс у "трактористов" по правому полуфлангу в руки Кристофера Максвелла.
    • Опасный момент
      16'
      Конор Чаплин пробил с подступов к штрафной площади в правый угол, и мяч прошёл рядом со створом. Можно сказать, опасно было.
    • Угловой
      14'
      Новый угловой на правом фланге у "Испвича". Следует подача со стандарта от Лейфа Дэвиса, а потом слабый удар Конора Чаплин вторым этажом левее створа.
    • 13'
      "Ипсвич" в турнирной таблице Чемпионшипа идёт на втором месте сверху, а "Хаддерсфилд Таун" занимает второе место снизу.
    • Фол, нарушение
      12'
      Второй фол в матче, снова от "Ипсвича", и снова на левом фланге в центральной трети поля.
    • Опасный момент
      11'
      Подали корнер хозяева с правого фланга, ряд скидок внутри штрафной площади последовал, и в итоге Массимо Луонго после подброса ногой Лейфа Дэвиса пробил головой мимо левого угла створа.
    • Угловой
      11'
      Прострел с правого фланга у "Ипсвича", очередной, и снова угловой удаётся заработать "трактористам". Если конкретно, то Омару Хатчинсону.
    • Угловой
      9'
      Разыграли хозяева справа один корнер и заработали другой. Во втором случае Кристофер Максвелл на выходе после стандарта смахнул мяч.
    • Опасный момент
      8'
      Аксел Туанзебе прикладывается из-за пределов штрафной площади в правый нижний угол. Рядом со штангой проходит мяч. Угловой будет.
    • 7'
      И опять безадресный заброс в правую часть штрафной площади визитёров. Снова мяч укладывает в свои перчатки Кристофер Максвелл.
    • 6'
      Синий воздушный шар прилетел в штрафную площадь "Хаддерсфилд Таун". В то время едва не возник момент у "Ипсвича" после передачи справа от лицевой линии. Отбились гости.
    • 5'
      Уже третья бесполезная доставка от "Ипсвича" в чужую штрафную площадь. Мяч опять легко обретает Кристофер Максвелл.
    • 4'
      Примерно на том же участке поля хорошо поработал сейчас Омари Хатчинсон, добился аута для своей команды.
    • Фол, нарушение
      3'
      Нарушение правил в центральной трети поля на фланге. Сфолил мелко Массимо Луонго против Джэка Рудони.
    • 2'
      С правого фланга теперь безадресная доставка от "Ипсвича", и мяч снова забирает в свои перчатки Кристофер Максвелл.
    • 2'
      "Ипсвич Таун" играет в сине-белой форме, а у "Хаддерсфилд Таун" экипировка жёлтого цвета.
    • 1'
      Заброс в чужую штрафную площадь последовал у хозяев, но Кристофер Максвелл оказался первый на мяче.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В матче 46-го тура Чемпионшипа "Ипсвич" сыграет в родных стенах против "Хаддерсфилд Таун". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 81% завершится ничьей.
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      1.23 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Ипсвич 86.3% (101)
    X 9.4% (11)
    Хаддерсфилд Таун 4.3% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ипсвич
    Ничья
    Хаддерсфилд Таун
    6.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ипсвич 1:0 Хаддерсфилд Таун

    Исход игры
    Ипсвич
    86.4% (102)
    Ничья
    9.3% (11)
    Хаддерсфилд Таун
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.71% (46)
    Меньше
    59.29% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    45.13% (51)
    Нет
    54.87% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Ипсвич
    35.6% (42)
    2:1 Ипсвич
    23.7% (28)
    1:0 Ипсвич
    11% (13)
    3:1 Ипсвич
    7.6% (9)
    1:1 Ничья
    7.6% (9)
    3:0 Ипсвич
    2.5% (3)
    1:2 Хаддерсфилд Таун
    2.5% (3)
    3:2 Ипсвич
    1.7% (2)
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    Ипсвич
    Хаддерсфилд Таун
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