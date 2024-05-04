Дальний теперь удар производится по воротам "Хаддерсфилд Таун". Кристофер Максвелл забирает мяч со второй попытки.

Немалое количество команд, ныне представляющих Чемпионшип, выступало в последние десять-пятнадцать лет в Английской премьер-лиге.

Очередную позиционную атаку начинает "Ипсвич". Перехватывают потом мяч на своей половине поля "терьеры".

С подступов к штрафной площади сходу приложился сейчас с подбора игрок хозяев, не удалось ему попасть в створ. Так Массимо Луонго забить пытался.

Фол со стороны "Хаддерсфилд Таун" в атаке. На левом фланге нападения гости уронили Аксела Туанзебе.

Падение игрока хозяев справа в чужой штрафной площадке. Трибуны заводятся, а судья не даёт свисток, игра продолжается.

Уэс Бёрнс падает впереди на правом фланге. Мэттью Пирсон слегка толкает его в левое плечо. Но это же Англия, здесь за такое штрафные редко ставят.

А вот тут удалось заработать штрафной удар "трактористам". В центре чужой половины поля. Алекс Матос вне правил действовал против Конора Чаплина.

Подача к правому углу вратарской со стандарта последовала из глубины поля у хозяев, и было зафиксировано положение "вне игры".

"Лестер" уже обеспечил себе путёвку в Премьер-лигу. Чемпион Англии сезона-2015/2016 играет параллельно свой матч с "Блэкберном".

Игра относительно спокойно проходит в последние минуты, её ход вроде остаётся под контролем "Ипсвича", но рискованно расслабляться хозяевам.

С линии штрафной площади низом пробил Омари Хатчинсон, и мяч прокатился мимо рядом с левой штангой ворот "Хаддерсфилд Таун".

31' Последний тур проходит в Чемпионшипе, а потому все команды играют в одно время, чтобы никто не знал итоговых результатов конкурентов.

30' По итогам матча "Ипсвич" может оформить себе прямую путёвку в АПЛ на следующий сезон, победа сегодня как раз его устроит.

29' Замена производится в составе "Хаддерсфилд Таун": Алес Матос вступает в игру вместо Джэка Рудони.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! УЭС БЁРНС!

Низом раскатывали мяч в атаке хозяева и довели игровой снаряд на правый полуфланг до Уэса Бёрнса, в падении поразившего ближний нижний угол.

26' В последние минуты участились моменты у ворот "Хаддерсфилд Таун", но счёт по-прежнему остаётся нулевым с обеих сторон.

25' Уэс Бёрнс вырвался один на один с Кристофером Максвеллом и с линии штрафной площадки проткнул мяч мимо чужого вратаря и мимо левого угла створа ворот "терьеров".

23' Момент возникает у "Ипсвича". Омари Хатчинсон слева навесил, Уэс Бёрнс головой скинул, а Конор Чаплин с линии вратарской головой не попал в створ.

23' Фолов мало было в первой половине первого тайма, но вот небольшое нарушение со стороны гостей в середине своей половины поля. Михаил Хелик не по правилам действовал против Омара Хатчинсона.

21' Инициатива сохраняется у "Ипсвича", а "Хаддерсфилд Таун" действует впереди лишь в редких ответных атаках.