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  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 46. Стадион: .
Ипсвич
 
Позже
Хаддерсфилд Таун
Прогнозы 47
Ипсвич 85.1% (40)
X 10.6% (5)
Хаддерсфилд Таун 4.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ипсвич
Ничья
Хаддерсфилд Таун
6.00
6.54
12.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Ипсвич
Хаддерсфилд Таун

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
0:1
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
2:1
Ч
2:2
Ч
0:2
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
2:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.83

Среднее время на гол

75
108

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1.2

Среднее время на гол

108
75

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаплин Конор 13 0.29
Бродхед Нейтан 13 0.29
Хатчинсон Омари 9 0.2
Хирст Джордж 7 (1) 0.16
Мур Киффер 7 0.16
Бёрнс Уэс 5 0.11
Харнесс Маркус 4 0.09
Аль-Хамади Али 4 (1) 0.09
Джексон Кэйден 3 0.07
Сармиенто Джереми 3 0.07
Луонго Массимо 3 0.07
Дэвис Лейф 2 0.04
Морси Сэм 2 0.04
Берджесс Кэмерон 2 0.04
Тейлор Джек 2 0.04
Ладапо Фредди 2 0.04
Уильямс Брендон 2 0.04
Вулфенден Люк 1 0.02
Кларк Гарри 1 0.02
Эдмундсон Джордж 0 0
Туанзебе Аксел 0 0
Хаддерсфилд Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелик Михал 9 0.2
Бюргзорг Делано 7 (1) 0.16
Корома Джош 6 0.13
Рудони Джэк 5 0.11
Томас Сорба 4 0.09
Пирсон Мэттью 3 0.07
Уорд Даниэль 3 0.07
Хили Рис 3 0.07
Хидли Джахим 1 0.02
Джексон Бен 1 0.02
Касуми Дэвид 1 0.02
Харрат Киан 1 0.02
Матос Алекс 1 0.02
Радулович Боян 1 0.02
Лис Том 0 0
Накаяма Юта 0 0
Уильес Бен 0 0
Диарра Брахима 0 0
Хогг Джонатан 0 0
Эдвардс Томас 0 0
Балкер Радинио 0 0
Броди Спенсер 0 0

Карточки

Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 14 0
Луонго Массимо 11 0
Бёрнс Уэс 7 0
Чаплин Конор 7 0
Кларк Гарри 7 0
Вулфенден Люк 5 0
Уильямс Брендон 5 0
Дэвис Лейф 5 0
Гладки Вацлав 4 0
Туанзебе Аксел 4 0
Берджесс Кэмерон 3 0
Хирст Джордж 3 0
Тейлор Джек 3 0
Бродхед Нейтан 3 0
Болл Доминик 2 0
Харнесс Маркус 2 0
Джексон Кэйден 2 0
Эдмундсон Джордж 2 0
Сармиенто Джереми 2 0
Хатчинсон Омари 2 0
Мур Киффер 1 0
Донасьен Жануа 1 0
Скарлетт Дейн 1 0
Аль-Хамади Али 1 0
Хаддерсфилд Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Сорба 10 1
Хогг Джонатан 7 1
Рудони Джэк 8 0
Броди Спенсер 8 0
Касуми Дэвид 6 0
Пирсон Мэттью 5 0
Хелик Михал 5 0
Матос Алекс 5 0
Лис Том 4 0
Николлс Ли 4 0
Бюргзорг Делано 3 0
Накаяма Юта 2 0
Джексон Бен 2 0
Корома Джош 2 0
Радулович Боян 2 0
Эдмондс-Грин Рармани 2 0
Диарра Брахима 2 0
Хидли Джахим 2 0
Тёртон Оливер 1 0
Эдвардс Томас 1 0
Балкер Радинио 1 0
Аина Лоик 1 0
Раффлз Джош 1 0

Результаты матчей

Ипсвич
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Хаддерсфилд Таун
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

7
15
Ипсвич
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Хаддерсфилд Таун
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

10
27

Упущенные победы

30
21
Ипсвич
60.6%
39.4%
20 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (15)
33% (15)
33% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (15)
40% (18)
27% (12)
Хаддерсфилд Таун
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (12)
47% (21)
27% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (12)
40% (18)
33% (15)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

31
30

Упущенные победы

37
36

Голы по времени матча

Забито

56
21
28 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
26 Не забивали 30
9
16%
0
0%
1-15
8
14%
2
10%
16-30
11
20%
6
29%
31-45
7
13%
0
0%
46-60
5
9%
5
24%
61-75
16
29%
8
38%
76-90

Пропущено

33
40
19 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 20
8
24%
4
10%
1-15
8
24%
4
10%
16-30
3
9%
5
13%
31-45
5
15%
10
25%
46-60
2
6%
5
13%
61-75
7
21%
12
30%
76-90

Забито

35
26
18 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
25 Не забивали 27
4
11%
2
8%
1-15
7
20%
4
15%
16-30
7
20%
4
15%
31-45
2
6%
4
15%
46-60
6
17%
6
23%
61-75
9
26%
6
23%
76-90

Пропущено

23
36
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
6
26%
6
17%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
6
26%
6
17%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
3
13%
7
19%
61-75
5
22%
8
22%
76-90

Забито

91
47
46 В 1-м тайме 18
45 Во 2-м тайме 29
23 Забивали первыми 18
6 Не забивали 12
13
14%
2
4%
1-15
15
16%
6
13%
16-30
18
20%
10
21%
31-45
9
10%
4
9%
46-60
11
12%
11
23%
61-75
25
27%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

56
76
31 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 48
19 Пропускали первыми 24
31 Не пропускали 37
14
25%
10
13%
1-15
8
14%
7
9%
16-30
9
16%
11
14%
31-45
8
14%
16
21%
46-60
5
9%
12
16%
61-75
12
21%
20
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0
Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2 Плимут - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Бирмингем 3:1 Ипсвич - Ротерхэм 4:3 Суонси - Ипсвич 1:2 Миллуолл - Ипсвич 0:4 Ипсвич - Вест Бромвич 2:2 Престон Норт Энд - Ипсвич 3:2 Ипсвич - Мейдстон Юнайтед 1:2 Лестер - Ипсвич 1:1 Ипсвич - Сандерленд 2:1
Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хаддерсфилд Таун - Бирмингем 1:1 Хаддерсфилд Таун - Суонси 0:4 Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 4:1
Хаддерсфилд Таун - Миллуолл 1:0 Сток Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:3 Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун 0:0 Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич 1:4 Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Уотфорд - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Халл Сити 1:2 Хаддерсфилд Таун - Сандерленд 1:0 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдей 4:0 КПР - Хаддерсфилд Таун 1:1 Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Плимут 1:1 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0

Результаты матчей

Ипсвич
Хаддерсфилд Таун

Точный счет

3:2
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 26%
0:4
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 41%
2
5 раз 23%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
1
2 раза 9%
6
1 раз 5%
1
13 раз 57%
0
5 раз 22%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Точный счет

0:1
5 раз 22%
1:2
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
8 раз 36%
4:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
1
8 раз 35%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
13 раз 59%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Точный счет

3:2
6 раз 13%
0:1
5 раз 11%
2:2
4 раза 9%
1:2
4 раза 9%
1:1
4 раза 9%
2:1
3 раза 7%
0:0
3 раза 7%
2:0
2 раза 4%
3:1
2 раза 4%
0:2
2 раза 4%
4:3
2 раза 4%
1:0
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
3:3
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
6:0
1 раз 2%
1:1
14 раз 31%
1:2
5 раз 11%
1:0
4 раза 9%
4:1
4 раза 9%
0:0
3 раза 7%
0:4
3 раза 7%
1:3
2 раза 4%
2:0
2 раза 4%
0:1
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
2:1
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
3:1
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
5:3
1 раз 2%

Точное количество голов

2
14 раз 31%
1
10 раз 22%
3
10 раз 22%
0
6 раз 13%
4
4 раза 9%
6
1 раз 2%
1
26 раз 58%
0
10 раз 22%
2
6 раз 13%
3
2 раза 4%
4
1 раз 2%

Тоталы голов в матче

Ипсвич
Хаддерсфилд Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
18
5
18
4
1.5
5
18
13
9
2.5
2
21
4
18
3.5
1
22
1
21
4.5
1
21
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
17
5
11
12
1.5
4
18
2
21
2.5
1
21
1
22
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
39
6
0.5
Больше Меньше
35
10
29
16
1.5
9
36
15
30
2.5
3
42
5
40
3.5
1
44
1
44
4.5
1
44
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 45 31 4 10 89 - 39 97
2.
Ипсвич
 Заявка 45 27 12 6 90 - 57 93
3.
Лидс
 Заявка 45 27 9 9 80 - 41 90
4.
Саутгемптон
 Заявка 45 25 9 11 85 - 62 84
5.
Норвич
 Заявка 45 21 10 14 79 - 63 73
6.
Вест Бромвич
 Заявка 45 20 12 13 67 - 47 72
7.
Халл Сити
 Заявка 45 19 13 13 68 - 59 70
8.
Мидлсбро
 Заявка 45 19 9 17 68 - 61 66
9.
Ковентри
 Заявка 45 17 13 15 69 - 57 64
10.
Престон Норт Энд
 Заявка 45 18 9 18 56 - 64 63
11.
Кардифф Сити
 Заявка 45 19 5 21 51 - 65 62
12.
Бристоль Сити
 Заявка 45 17 11 17 53 - 47 62
13.
Суонси
 Заявка 45 15 12 18 59 - 64 57
14.
Сандерленд
 Заявка 45 16 8 21 52 - 52 56
15.
Миллуолл
 Заявка 45 15 11 19 44 - 55 56
16.
Уотфорд
 Заявка 45 13 17 15 60 - 58 56
17.
КПР
 Заявка 45 14 11 20 45 - 57 53
18.
Сток Сити
 Заявка 45 14 11 20 45 - 60 53
19.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 45 14 8 23 42 - 68 50
20.
Блэкберн
 Заявка 45 13 11 21 58 - 74 50
21.
Плимут
 Заявка 45 12 12 21 58 - 70 48
22.
Бирмингем
 Заявка 45 12 11 22 49 - 65 47
23.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 45 9 18 18 48 - 75 45
24.
Ротерхэм
 Заявка 45 4 12 29 32 - 87 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лидс
 Заявка 22 16 5 1 44 - 14 53
2.
Лестер
 Заявка 22 17 1 4 47 - 16 52
3.
Ипсвич
 Заявка 22 15 6 1 57 - 32 51
4.
Норвич
 Заявка 23 15 4 4 43 - 22 49
5.
Саутгемптон
 Заявка 23 15 3 5 54 - 29 48
6.
Вест Бромвич
 Заявка 22 14 4 4 35 - 17 46
7.
Бристоль Сити
 Заявка 23 11 4 8 31 - 21 37
8.
Престон Норт Энд
 Заявка 23 11 4 8 35 - 36 37
9.
Ковентри
 Заявка 22 9 8 5 35 - 25 35
10.
Бирмингем
 Заявка 22 9 6 7 30 - 25 33
11.
Кардифф Сити
 Заявка 23 10 3 10 27 - 32 33
12.
Халл Сити
 Заявка 23 8 9 6 35 - 27 33
13.
Сандерленд
 Заявка 22 10 2 10 30 - 28 32
14.
Плимут
 Заявка 22 9 5 8 40 - 35 32
15.
Миллуолл
 Заявка 23 9 5 9 22 - 29 32
16.
Мидлсбро
 Заявка 22 9 4 9 27 - 25 31
17.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 23 8 7 8 27 - 27 31
18.
Суонси
 Заявка 22 8 5 9 26 - 27 29
19.
Сток Сити
 Заявка 22 7 6 9 20 - 27 27
20.
КПР
 Заявка 23 7 6 10 28 - 32 27
21.
Уотфорд
 Заявка 23 6 9 8 32 - 28 27
22.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 23 6 8 9 26 - 36 26
23.
Блэкберн
 Заявка 23 6 7 10 27 - 34 25
24.
Ротерхэм
 Заявка 22 4 8 10 19 - 26 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 23 14 3 6 42 - 23 45
2.
Ипсвич
 Заявка 23 12 6 5 33 - 25 42
3.
Халл Сити
 Заявка 22 11 4 7 33 - 32 37
4.
Лидс
 Заявка 23 11 4 8 36 - 27 37
5.
Саутгемптон
 Заявка 22 10 6 6 31 - 33 36
6.
Мидлсбро
 Заявка 23 10 5 8 41 - 36 35
7.
Кардифф Сити
 Заявка 22 9 2 11 24 - 33 29
8.
Уотфорд
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
9.
Ковентри
 Заявка 23 8 5 10 34 - 32 29
10.
Суонси
 Заявка 23 7 7 9 33 - 37 28
11.
Престон Норт Энд
 Заявка 22 7 5 10 21 - 28 26
12.
КПР
 Заявка 22 7 5 10 17 - 25 26
13.
Сток Сити
 Заявка 23 7 5 11 25 - 33 26
14.
Вест Бромвич
 Заявка 23 6 8 9 32 - 30 26
15.
Блэкберн
 Заявка 22 7 4 11 31 - 40 25
16.
Бристоль Сити
 Заявка 22 6 7 9 22 - 26 25
17.
Миллуолл
 Заявка 22 6 6 10 22 - 26 24
18.
Норвич
 Заявка 22 6 6 10 36 - 41 24
19.
Сандерленд
 Заявка 23 6 6 11 22 - 24 24
20.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 22 6 1 15 15 - 41 19
21.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 22 3 10 9 22 - 39 19
22.
Плимут
 Заявка 23 3 7 13 18 - 35 16
23.
Бирмингем
 Заявка 23 3 5 15 19 - 40 14
24.
Ротерхэм
 Заявка 23 0 4 19 13 - 61 4
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Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 25 (4)
Саутгемптон Армстронг Адам 20 (12)
Лидс Саммервилл Крисенсио 19 (9)
Плимут Уиттакер Морган 19 (8)
Лестер Варди Джейми 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Томпсон Джордан 1 14
КПР Колбэк Джек 1 13
Сандерленд Хьюм Трай 1 13
Ипсвич Морси Сэм 14
Уотфорд Портеус Райан 14
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ипсвич - Хаддерсфилд Таун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 29 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 25.5% пользователей.
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    • Прогнозы 47
    Ипсвич 85.1% (40)
    X 10.6% (5)
    Хаддерсфилд Таун 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ипсвич
    Ничья
    Хаддерсфилд Таун
    6.00
    6.54
    12.00
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    Прогнозы на матч Ипсвич - Хаддерсфилд Таун

    Исход игры
    Ипсвич
    85.1% (40)
    Ничья
    10.6% (5)
    Хаддерсфилд Таун
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.3% (19)
    Меньше
    58.7% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    45.65% (21)
    Нет
    54.35% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Ипсвич
    25.5% (12)
    2:1 Ипсвич
    21.3% (10)
    1:0 Ипсвич
    17% (8)
    3:1 Ипсвич
    10.6% (5)
    1:1 Ничья
    8.5% (4)
    3:2 Ипсвич
    4.3% (2)
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    Ипсвич
    Хаддерсфилд Таун
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