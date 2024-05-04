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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Скотт Грэм
Брентфорд
0:0
Конец матча
Фулхэм
0'
67' Желтая карточка
Регилон Серхио
89' Желтая карточка
Угелумба Кэлвин
90'+7

Ход матча

45'
Расмуссен Мадс
Айер Кристоффер
 
64'
 
Траоре Адама
Виллиан Боргес
64'
 
Хименес Рауль
Родриго Мунис
66'
Висса Йоан
Льюис-Поттер Кин
 
66'
Ярмолюк Егор
Янельт Витали
 
67'
Регилон Серхио
 
75'
 
Рид Бобби
Перейра Андреас
75'
 
Кэрни Том
Лукич Саша
82'
Ониика Фрэнк
Норгор Кристиан
 
82'
Шаде Кевин
Дамсгор Миккель
 
89'
 
Угелумба Кэлвин
90'
 
Уилсон Гарри
Айуоби Алекс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 492 Количество передач 410
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Брентфорд 55.6% (65)
X 31.6% (37)
Фулхэм 12.8% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
20
Айер
Кристоффер
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
12
Регилон
Серхио
24
Дамсгор
Миккель
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
23
Льюис-Поттер
Кин
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
31
Диоп
Исса
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
28
Лукич
Саша
26
Пальинья
Жоау
22
Айуоби
Алекс
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
19
Родриго
Мунис
Брентфорд
4-3-3
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Брентфорд
Фулхэм

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ТМК
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:2
КЛ
3:0
Ч
1:2
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
3:1
Ч
1:1
Ч
0:2
Ч
3:0
Ч
2:2
Ч
1:4
Ч
2:1
КЛ
0:1
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.6
2.13

Среднее время на гол

56
42

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.4

Среднее время на гол

65
64

Всего голов

27
31

Голов в среднем за матч

1.5
1.72

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13

Среднее время на гол

60
52

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висса Йоан 10 0.28
Мбеумо Брайан 8 (3) 0.22
Мопе Нил 6 0.17
Тони Айвен 4 0.11
Йенсен Матиас 3 0.08
Льюис-Поттер Кин 3 0.08
Норгор Кристиан 2 0.06
Айер Кристоффер 2 0.06
Шаде Кевин 2 0.06
Ми Бен 2 0.06
Пиннок Итан 2 0.06
Расмуссен Мадс 1 0.03
Ониика Фрэнк 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Коллинз Натан 1 0.03
Йоргенсен Матиас Занка 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Регилон Серхио 0 0
Янельт Витали 0 0
Дамсгор Миккель 0 0
Флеккен Марк 0 0
Генри Рико 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго Мунис 9 0.25
Рид Бобби 6 0.17
Айуоби Алекс 5 0.14
Хименес Рауль 5 0.14
Виллиан Боргес 4 (2) 0.11
Пальинья Жоау 4 0.11
Перейра Андреас 3 0.08
Уилсон Гарри 3 0.08
Адарабиойо Олуватосин 2 0.06
Винисиус Карлос 2 0.06
Кэрни Том 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Рим Тим 1 0.03
Тете Кенни 1 0.03
Лукич Саша 1 0.03
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Янельт Витали 8 0
Ониика Фрэнк 8 0
Мопе Нил 7 0
Айер Кристоффер 6 0
Висса Йоан 6 0
Регилон Серхио 4 1
Годдос Саман 5 0
Хикки Аарон 5 0
Йоргенсен Матиас Занка 4 0
Флеккен Марк 3 0
Тони Айвен 3 0
Йенсен Матиас 3 0
Ми Бен 1 1
Дамсгор Миккель 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Коллинз Натан 2 0
Ярмолюк Егор 2 0
Генри Рико 1 0
Пиннок Итан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Баптист Шендон 1 0
Томас Франк 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 13 0
Угелумба Кэлвин 5 1
Уилсон Гарри 6 0
Перейра Андреас 6 0
Рид Харрисон 5 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Рид Бобби 4 0
Робинсон Энтони 4 0
Лено Бернд 3 0
Кастань Тимоти 3 0
Лукич Саша 3 0
Кэрни Том 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Адарабиойо Олуватосин 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Траоре Адама 1 0
Родак Марек 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Фулхэм
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

13
18
Брентфорд
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Фулхэм
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

25
14

Упущенные победы

16
29
Брентфорд
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (9)
50% (18)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
22% (8)
33% (12)
Фулхэм
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (6)
50% (18)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
28% (10)
44% (16)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

32
15

Упущенные победы

29
47

Голы по времени матча

Забито

25
23
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
2
8%
2
9%
1-15
7
28%
5
22%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
4
16%
1
4%
46-60
5
20%
7
30%
61-75
5
20%
6
26%
76-90

Пропущено

32
32
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
5
16%
1
3%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
4
13%
8
25%
31-45
3
9%
5
16%
46-60
6
19%
9
28%
61-75
10
31%
7
22%
76-90

Забито

25
31
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
3
12%
2
6%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
4
16%
7
23%
31-45
3
12%
8
26%
46-60
6
24%
5
16%
61-75
6
24%
5
16%
76-90

Пропущено

30
20
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
4
13%
1
5%
1-15
1
3%
4
20%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
7
23%
4
20%
46-60
8
27%
4
20%
61-75
5
17%
5
25%
76-90

Забито

50
54
21 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 16
8 Не забивали 12
5
10%
4
7%
1-15
10
20%
9
17%
16-30
6
12%
9
17%
31-45
7
14%
9
17%
46-60
11
22%
12
22%
61-75
11
22%
11
20%
76-90

Пропущено

62
52
23 В 1-м тайме 18
39 Во 2-м тайме 34
18 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 26
9
15%
2
4%
1-15
5
8%
6
12%
16-30
9
15%
10
19%
31-45
10
16%
9
17%
46-60
14
23%
13
25%
61-75
15
24%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3
Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4
Фулхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1
Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1

Результаты матчей

Брентфорд
Фулхэм

Точный счет

2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
0
6 раз 33%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
5
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
5:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
0
8 раз 22%
2
8 раз 22%
3
6 раз 17%
5
1 раз 3%
0
12 раз 33%
1
10 раз 28%
3
7 раз 19%
2
5 раз 14%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
12
6
8
10
1.5
8
10
4
14
2.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
6
7
11
1.5
6
12
3
15
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
8
0.5
Больше Меньше
24
12
15
21
1.5
14
22
7
29
2.5
9
27
1
35
3.5
2
34
1
35
4.5
2
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 36 26 5 5 88 - 28 83
2.
Манчестер Сити
 Заявка 34 24 7 3 82 - 32 79
3.
Ливерпуль
 Заявка 35 22 9 4 77 - 36 75
4.
Астон Вилла
 Заявка 35 20 7 8 73 - 52 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 34 18 6 10 67 - 54 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 35 17 5 13 78 - 56 56
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 16 6 12 52 - 51 54
8.
Челси
 Заявка 34 14 9 11 65 - 59 51
9.
Вест Хэм
 Заявка 35 13 10 12 56 - 65 49
10.
Борнмут
 Заявка 36 13 9 14 53 - 64 48
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 13 7 15 48 - 55 46
12.
Брайтон
 Заявка 34 11 11 12 52 - 57 44
13.
Фулхэм
 Заявка 36 12 8 16 51 - 55 44
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 45 - 57 40
15.
Эвертон
 Заявка 36 12 9 15 38 - 49 37
16.
Брентфорд
 Заявка 36 9 9 18 52 - 60 36
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 9 19 45 - 63 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 36 6 8 22 50 - 79 26
19.
Бёрнли
 Заявка 36 5 9 22 39 - 74 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 36 3 7 26 35 - 100 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
2.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
3.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Челси
 Заявка 17 9 4 4 37 - 25 31
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 2 3 39 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 6 6 5 31 - 30 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
13.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
14.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (5)
Челси Палмер Коул 20 (9)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Брентфорд: 55%, Фулхэм: 45%.
  • 97'
    Робинсон Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Фулхэм пытается что-то создать.
  • 97'
    Регилон Серхио ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
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