Тур: 36. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Скотт Грэм
Ход матча
67'
75'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
492 Количество передач 410
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.93 Тотал больше 3 голов
-
-
2.12 Победа «Брентфорда»
-
1.64 ТБ(2,5) голов
17
Тони
Айвен
17
Лено
Бернд
31
Диоп
Исса
28
Лукич
Саша
22
Айуоби
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Фулхэм
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
18 матчей
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.6
2.13
Среднее время на гол
56
42
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.38
1.4
Среднее время на гол
65
64
Всего голов
27
31
Голов в среднем за матч
1.5
1.72
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
Среднее время на гол
60
52
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Висса Йоан
|10
|0.28
|Мбеумо Брайан
|8 (3)
|0.22
|Мопе Нил
|6
|0.17
|Тони Айвен
|4
|0.11
|Йенсен Матиас
|3
|0.08
|Льюис-Поттер Кин
|3
|0.08
|Норгор Кристиан
|2
|0.06
|Айер Кристоффер
|2
|0.06
|Шаде Кевин
|2
|0.06
|Ми Бен
|2
|0.06
|Пиннок Итан
|2
|0.06
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Ониика Фрэнк
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Коллинз Натан
|1
|0.03
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Регилон Серхио
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Дамсгор Миккель
|0
|0
|Флеккен Марк
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родриго Мунис
|9
|0.25
|Рид Бобби
|6
|0.17
|Айуоби Алекс
|5
|0.14
|Хименес Рауль
|5
|0.14
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.11
|Пальинья Жоау
|4
|0.11
|Перейра Андреас
|3
|0.08
|Уилсон Гарри
|3
|0.08
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0.06
|Винисиус Карлос
|2
|0.06
|Кэрни Том
|1
|0.03
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Тете Кенни
|1
|0.03
|Лукич Саша
|1
|0.03
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.03
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|8
|0
|Янельт Витали
|8
|0
|Ониика Фрэнк
|8
|0
|Мопе Нил
|7
|0
|Айер Кристоффер
|6
|0
|Висса Йоан
|6
|0
|Регилон Серхио
|4
|1
|Годдос Саман
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|4
|0
|Флеккен Марк
|3
|0
|Тони Айвен
|3
|0
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Ми Бен
|1
|1
|Дамсгор Миккель
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ярмолюк Егор
|2
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|13
|0
|Угелумба Кэлвин
|5
|1
|Уилсон Гарри
|6
|0
|Перейра Андреас
|6
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Рид Бобби
|4
|0
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Кастань Тимоти
|3
|0
|Лукич Саша
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Траоре Адама
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Фулхэм
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
13
18
Брентфорд
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Фулхэм
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
25
14
Упущенные победы
16
29
Брентфорд
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (9)
50% (18)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
22% (8)
33% (12)
Фулхэм
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (6)
50% (18)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
28% (10)
44% (16)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
32
15
Упущенные победы
29
47
Голы по времени матча
Забито
25
23
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
2
8%
2
9%
1-15
7
28%
5
22%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
4
16%
1
4%
46-60
5
20%
7
30%
61-75
5
20%
6
26%
76-90
Пропущено
32
32
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
5
16%
1
3%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
4
13%
8
25%
31-45
3
9%
5
16%
46-60
6
19%
9
28%
61-75
10
31%
7
22%
76-90
Забито
25
31
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
3
12%
2
6%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
4
16%
7
23%
31-45
3
12%
8
26%
46-60
6
24%
5
16%
61-75
6
24%
5
16%
76-90
Пропущено
30
20
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
4
13%
1
5%
1-15
1
3%
4
20%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
7
23%
4
20%
46-60
8
27%
4
20%
61-75
5
17%
5
25%
76-90
Забито
50
54
21 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 16
8 Не забивали 12
5
10%
4
7%
1-15
10
20%
9
17%
16-30
6
12%
9
17%
31-45
7
14%
9
17%
46-60
11
22%
12
22%
61-75
11
22%
11
20%
76-90
Пропущено
62
52
23 В 1-м тайме 18
39 Во 2-м тайме 34
18 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 26
9
15%
2
4%
1-15
5
8%
6
12%
16-30
9
15%
10
19%
31-45
10
16%
9
17%
46-60
14
23%
13
25%
61-75
15
24%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3
Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4
Фулхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1
Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1
Результаты матчей
Брентфорд
Фулхэм
Точный счет
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
0
6 раз 33%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
5
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
5:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
0
8 раз 22%
2
8 раз 22%
3
6 раз 17%
5
1 раз 3%
0
12 раз 33%
1
10 раз 28%
3
7 раз 19%
2
5 раз 14%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
126
810
810
414
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
711
612
315
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
288
Больше Меньше
2412
1521
1422
729
927
135
234
135
234
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|2.
|Заявка
|34
|24
|7
|3
|82 - 32
|79
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|73 - 52
|67
|5.
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|67 - 54
|60
|6.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|78 - 56
|56
|7.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|8.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|65 - 59
|51
|9.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|10.
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|53 - 64
|48
|11.
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|12.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|52 - 57
|44
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|51 - 55
|44
|14.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15.
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16.
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|52 - 60
|36
|17.
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|45 - 63
|29
|18.
|Заявка
|36
|6
|8
|22
|50 - 79
|26
|19.
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|39 - 74
|24
|20.
|Заявка
|36
|3
|7
|26
|35 - 100
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|6.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|36 - 24
|36
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|37 - 25
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|27 - 27
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 27
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 18
|38
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 30
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 34
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 34
|17
|14.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10