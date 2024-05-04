Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

90' Регилон Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Матч возобновлен

89' Угелумба Кэлвин получает желтую карточку за толчок соперника.

89' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

89' Матч возобновлен

89' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

88' Регилон Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Удар от ворот произведет Фулхэм

86' Расмуссен Мадс из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Брентфорд

82' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Кэрни Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Хорошую попытку сделал Траоре Адама . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Кэрни Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

76' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Брентфорд

76' Матч возобновлен

74' Лукич Саша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Оооо... вот это был удар! Хименес Рауль должен был забить с этой позиции.

73' Хименес Рауль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Удар от ворот произведет Фулхэм

69' Висса Йоан из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

67' Регилон Серхио получил желтую карточку от судьи

66' Удар от ворот произведет Фулхэм

65' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Брентфорд

63' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

61' Удар от ворот произведет Брентфорд

58' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Фулхэм

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Кастань Тимоти получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Кастань Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Родриго Мунис нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

51' Айуоби Алекс из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Удар от ворот произведет Фулхэм

49' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

48' Удар от ворот произведет Брентфорд

48' Перейра Андреас не смог попасть в створ ударом издали

48' Айуоби Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Удар от ворот произведет Брентфорд

47' Диоп Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника