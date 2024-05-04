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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 5871 Главный судья: Стефански Даниэль
Заглембе Любин
2:0
Конец матча
Ракув
0'
1:0
41' Гол
Ходына Кацпер
61' Желтая карточка
Mateusz Grzybek
64' Желтая карточка
Копац Бартош
2:0
87' Гол
Муньос Хуан
90'+6
87
Диудис
Сократис
2
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
6
Маковский
Томаш
8
Дабровски
Дамьян
7
Ходына
Кацпер
17
Marek
Mroz
77
Вдовяк
Матеуш
90
Курминовски
Давид
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
25
Раковитан
Богдан
4
Сварнас
Стратос
26
Оума
Эрик
20
Салес
Жеан
Карлос
8
Лидерман
Бен
66
Папаниколау
Яннис
21
Драчал
Давид
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
Заглембе Любин
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Ракув

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Э
5:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
ЭГБ
1:2
Э
2:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.83

Среднее время на гол

72
108

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

45
81

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Курминовски Давид 11 0.35
Ходына Кацпер 6 (2) 0.19
Вдовяк Матеуш 4 0.13
Муньос Хуан 4 0.13
Лавничак Алекс 4 0.13
Копац Бартош 2 0.06
Маковский Томаш 2 0.06
Булеца Сергей 1 0.03
Дабровски Дамьян 1 0.03
Бохар Дамьян 1 0.03
Bartlomiej Kludka 1 0.03
Mateusz Grzybek 0 0
Налепа Михал 0 0
Marek Mroz 0 0
Пьенько Томаш 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 7 (2) 0.23
Црнац Анте 6 0.19
Кочергин Владислав 5 0.16
Зволински Лукаш 5 (3) 0.16
Папаниколау Яннис 4 0.13
Замора Джон 3 0.1
Драчал Давид 3 0.1
Киттель Сонни 3 0.1
Раковитан Богдан 3 0.1
Берггрен Густав 2 0.06
Салес Жеан Карлос 2 0.06
Цебуля Марчин 1 0.03
Плавшич Срджан 1 0.03
Сореску Деян 1 0.03
Сварнас Стратос 1 0.03
Тудор Фран 0 0
Лидерман Бен 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 7 1
Mateusz Grzybek 5 1
Налепа Михал 5 1
Полетанович Марко 6 0
Bartlomiej Kludka 4 1
Диудис Сократис 3 1
Ходына Кацпер 4 0
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Бурич Ясмин 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0
Курминовски Давид 1 0
Маковский Томаш 1 0
Marek Mroz 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 6 1
Папаниколау Яннис 6 1
Берггрен Густав 7 0
Ковачевич Аднан 4 0
Лидерман Бен 4 0
Арсенич Зоран 2 1
Цебуля Марчин 3 0
Плавшич Срджан 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Ковачевич Владан 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Црнац Анте 2 0
Драчал Давид 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Оума Эрик 1 0
Родин Матай 1 0
Сореску Деян 1 0
Замора Джон 1 0
Барат Петер 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Ракув
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

9
12
Заглембе Любин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (9)
0% (0)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Ракув
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

20
1

Упущенные победы

17
28
Заглембе Любин
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
19% (6)
39% (12)
Ракув
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
26% (8)
55% (17)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

26
40

Голы по времени матча

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
0
0%
3
14%
1-15
3
17%
6
29%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
6
33%
7
33%
76-90

Пропущено

16
26
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
5
31%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
6
38%
8
31%
61-75
3
19%
4
15%
76-90

Забито

20
28
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
2
10%
5
18%
1-15
4
20%
3
11%
16-30
4
20%
4
14%
31-45
6
30%
3
11%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
4
20%
7
25%
76-90

Пропущено

29
10
16 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
5
17%
2
20%
1-15
7
24%
2
20%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
3
10%
2
20%
46-60
7
24%
1
10%
61-75
3
10%
3
30%
76-90

Забито

38
49
17 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
2
5%
8
16%
1-15
7
18%
9
18%
16-30
8
21%
6
12%
31-45
9
24%
5
10%
46-60
2
5%
7
14%
61-75
10
26%
14
29%
76-90

Пропущено

45
36
22 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
10
22%
7
19%
1-15
7
16%
6
17%
16-30
5
11%
4
11%
31-45
4
9%
3
8%
46-60
13
29%
9
25%
61-75
6
13%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2
Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2
Ракув
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1
Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0

Результаты матчей

Заглембе Любин
Ракув

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
10 раз 63%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
2
10 раз 32%
0
7 раз 23%
4
1 раз 3%
1
16 раз 52%
2
6 раз 19%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
1
3
13
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
2
8
7
1.5
4
12
1
14
2.5
1
15
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
28
3
11
20
1.5
12
19
1
30
2.5
6
25
1
30
3.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 1:3 31 16 8 7 69 - 44 56
2.
Шленск Вроцлав
 31 15 9 7 42 - 30 54
3.
Лех
 31 14 10 7 44 - 36 52
4.
Гурник Забже
 31 15 6 10 43 - 38 51
5.
Легия
 30 13 11 6 46 - 34 50
6.
Ракув
 31 13 10 8 51 - 34 49
7.
Погонь Щецин
 30 14 6 10 56 - 36 48
8.
Видзев Лодзь
 30 12 6 12 39 - 39 42
9.
Сталь Мелец
 3:1 31 11 8 12 39 - 43 41
10.
Заглембе Любин
 31 11 8 12 37 - 46 41
11.
Пяст
 30 8 14 8 32 - 32 38
12.
Краковия
 31 7 15 9 43 - 40 36
13.
Радомяк Радом
 30 9 8 13 37 - 51 35
14.
Варта Познань
 30 8 10 12 31 - 37 34
15.
Пуща Неполомице
 30 7 12 11 36 - 47 33
16.
Корона Кельце
 30 6 13 11 35 - 39 31
17.
Рух Хожув
 31 4 14 13 36 - 53 26
18.
ЛКС Лодзь
 31 5 6 20 30 - 67 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 1:3 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 15 9 3 3 21 - 12 30
5.
Сталь Мелец
 3:1 16 8 5 3 25 - 16 29
6.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
7.
Легия
 15 7 6 2 24 - 13 27
8.
Шленск Вроцлав
 15 7 4 4 21 - 14 25
9.
Пяст
 15 6 6 3 20 - 14 24
10.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
11.
Пуща Неполомице
 15 5 8 2 21 - 20 23
12.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
13.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
14.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
15.
Варта Познань
 15 4 5 6 15 - 16 17
16.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Легия
 15 6 5 4 22 - 21 23
4.
Ягеллония Белосток
 1:3 16 6 5 5 29 - 28 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
7.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 20 - 29 18
8.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
9.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
10.
Краковия
 15 3 8 4 13 - 15 17
11.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
12.
Видзев Лодзь
 15 3 6 6 20 - 22 15
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 3:1 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
17.
Корона Кельце
 15 1 6 8 10 - 20 9
18.
ЛКС Лодзь
 15 1 1 13 10 - 36 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 17 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Заглембе Любин Курминовски Давид 11
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Маковский Томаш сделал результативную передачу.
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