Тур: 31. Стадион: KGHM Zaglebie Arena. Зрители: 5871 Главный судья: Стефански Даниэль
2:0
Конец матча
0'
1:0
41' ГолХодына Кацпер
61' Желтая карточкаMateusz Grzybek
64' Желтая карточкаКопац Бартош
2:0
87' ГолМуньос Хуан
90'+6
Ход матча
29'
41'
1:0
61'
64'
87'
2:0
25
Налепа
Михал
17
Marek
Mroz
26
Оума
Эрик
21
Драчал
Давид
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Marek MrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оума ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
-
10 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Заглембе Любин
Ракув
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.83
Среднее время на гол
72
108
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
45
81
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Курминовски Давид
|11
|0.35
|Ходына Кацпер
|6 (2)
|0.19
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.13
|Муньос Хуан
|4
|0.13
|Лавничак Алекс
|4
|0.13
|Копац Бартош
|2
|0.06
|Маковский Томаш
|2
|0.06
|Булеца Сергей
|1
|0.03
|Дабровски Дамьян
|1
|0.03
|Бохар Дамьян
|1
|0.03
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.03
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Налепа Михал
|0
|0
|Marek Mroz
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.23
|Црнац Анте
|6
|0.19
|Кочергин Владислав
|5
|0.16
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.16
|Папаниколау Яннис
|4
|0.13
|Замора Джон
|3
|0.1
|Драчал Давид
|3
|0.1
|Киттель Сонни
|3
|0.1
|Раковитан Богдан
|3
|0.1
|Берггрен Густав
|2
|0.06
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.06
|Цебуля Марчин
|1
|0.03
|Плавшич Срджан
|1
|0.03
|Сореску Деян
|1
|0.03
|Сварнас Стратос
|1
|0.03
|Тудор Фран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|7
|1
|Mateusz Grzybek
|5
|1
|Налепа Михал
|5
|1
|Полетанович Марко
|6
|0
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Диудис Сократис
|3
|1
|Ходына Кацпер
|4
|0
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бурич Ясмин
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Курминовски Давид
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Marek Mroz
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|6
|1
|Папаниколау Яннис
|6
|1
|Берггрен Густав
|7
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Арсенич Зоран
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Црнац Анте
|2
|0
|Драчал Давид
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Ракув
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
9
12
Заглембе Любин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (9)
0% (0)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Ракув
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
20
1
Упущенные победы
17
28
Заглембе Любин
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
19% (6)
39% (12)
Ракув
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
26% (8)
55% (17)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
26
40
Голы по времени матча
Забито
18
21
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
0
0%
3
14%
1-15
3
17%
6
29%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
6
33%
7
33%
76-90
Пропущено
16
26
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
5
31%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
6
38%
8
31%
61-75
3
19%
4
15%
76-90
Забито
20
28
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
2
10%
5
18%
1-15
4
20%
3
11%
16-30
4
20%
4
14%
31-45
6
30%
3
11%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
4
20%
7
25%
76-90
Пропущено
29
10
16 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
5
17%
2
20%
1-15
7
24%
2
20%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
3
10%
2
20%
46-60
7
24%
1
10%
61-75
3
10%
3
30%
76-90
Забито
38
49
17 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
2
5%
8
16%
1-15
7
18%
9
18%
16-30
8
21%
6
12%
31-45
9
24%
5
10%
46-60
2
5%
7
14%
61-75
10
26%
14
29%
76-90
Пропущено
45
36
22 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
10
22%
7
19%
1-15
7
16%
6
17%
16-30
5
11%
4
11%
31-45
4
9%
3
8%
46-60
13
29%
9
25%
61-75
6
13%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2
Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2
Ракув
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1
Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0
Результаты матчей
Заглембе Любин
Ракув
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
10 раз 63%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
2
10 раз 32%
0
7 раз 23%
4
1 раз 3%
1
16 раз 52%
2
6 раз 19%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
141
313
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
142
87
412
114
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
283
1120
1219
130
625
130
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3
|31
|16
|8
|7
|69 - 44
|56
|2.
|31
|15
|9
|7
|42 - 30
|54
|3.
|31
|14
|10
|7
|44 - 36
|52
|4.
|31
|15
|6
|10
|43 - 38
|51
|5.
|30
|13
|11
|6
|46 - 34
|50
|6.
|31
|13
|10
|8
|51 - 34
|49
|7.
|30
|14
|6
|10
|56 - 36
|48
|8.
|30
|12
|6
|12
|39 - 39
|42
|9.
|3:1
|31
|11
|8
|12
|39 - 43
|41
|10.
|31
|11
|8
|12
|37 - 46
|41
|11.
|30
|8
|14
|8
|32 - 32
|38
|12.
|31
|7
|15
|9
|43 - 40
|36
|13.
|30
|9
|8
|13
|37 - 51
|35
|14.
|30
|8
|10
|12
|31 - 37
|34
|15.
|30
|7
|12
|11
|36 - 47
|33
|16.
|30
|6
|13
|11
|35 - 39
|31
|17.
|31
|4
|14
|13
|36 - 53
|26
|18.
|31
|5
|6
|20
|30 - 67
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3
|15
|10
|3
|2
|40 - 16
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|27 - 12
|31
|4.
|15
|9
|3
|3
|21 - 12
|30
|5.
|3:1
|16
|8
|5
|3
|25 - 16
|29
|6.
|15
|9
|0
|6
|19 - 17
|27
|7.
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|8.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|9.
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|10.
|15
|7
|2
|6
|33 - 25
|23
|11.
|15
|5
|8
|2
|21 - 20
|23
|12.
|16
|6
|5
|5
|17 - 17
|23
|13.
|15
|5
|7
|3
|25 - 19
|22
|14.
|16
|4
|7
|5
|30 - 25
|19
|15.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|20 - 31
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|19 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|21 - 16
|29
|2.
|15
|7
|4
|4
|23 - 11
|25
|3.
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|4.
|1:3
|16
|6
|5
|5
|29 - 28
|23
|5.
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|6.
|16
|5
|6
|5
|17 - 24
|21
|7.
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|18 - 28
|18
|9.
|15
|4
|5
|6
|16 - 21
|17
|10.
|15
|3
|8
|4
|13 - 15
|17
|11.
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|12.
|15
|3
|6
|6
|20 - 22
|15
|13.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|14.
|3:1
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|15.
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
|16.
|15
|1
|7
|7
|17 - 31
|10
|17.
|15
|1
|6
|8
|10 - 20
|9
|18.
|15
|1
|1
|13
|10 - 36
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11