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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 7186 Главный судья: Karol Arys
ЛКС Лодзь
1:2
Конец матча
Шленск Вроцлав
0'
44' Желтая карточка
Науэль Матиас
1:0
53' Пенальти
Рамирес Даниэль
61' Желтая карточка
Маценко Егор
64' Желтая карточка
Engjell Hoti
1:1
71' Гол
Маценко Егор
1:2
76' Гол
Самец-Талар Пётр
81' Вторая желтая карточка
Маценко Егор
90'+6
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
4
Мамедов
Рахиль
2
Гюлен
Левент
37
Piotr
Glowacki
14
Michal
Mokrzycki
9
Техан
Кай
16
Рамирес
Даниэль
11
Engjell
Hoti
15
Antoni
Mlynarczyk
70
Балик
Гусейн
12
Лещыньски
Рафал
33
Маценко
Егор
2
Палюшек
Александр
87
Петров
Симеон
4
Бейгер
Лукаш
16
Покорны
Петер
22
Жуковски
Матеуш
28
Жуховски
Михал
17
Шварц
Петр
10
Науэль
Матиас
9
Экспозито
Эрик
ЛКС Лодзь
4-1-4-1
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Шленск Вроцлав

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
2:1
Э
4:0
Э
0:1
Э
1:2
Э
4:0
OE
3:0
OE
0:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.25

Среднее время на гол

270
360

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

3.25
1

Среднее время на гол

27
90

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

2
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

45
157

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Даниэль 9 (7) 0.29
Техан Кай 6 (1) 0.19
Stipe Juric 4 0.13
Engjell Hoti 3 0.1
Балик Гусейн 3 0.1
Piotr Janczukowicz 2 0.06
Antoni Mlynarczyk 1 0.03
Тутышкинас Артемиюс 1 0.03
Jedrzej Zajac 1 0.03
Данковски Камиль 0 0
Michal Mokrzycki 0 0
Шелига Бартош 0 0
Дурмиси Риза 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Лувеу Адриен 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 17 (6) 0.55
Науэль Матиас 7 (1) 0.23
Самец-Талар Пётр 6 0.19
Шварц Петр 3 0.1
Индже Бурак 2 0.06
Маценко Егор 2 0.06
Кончковски Мартин 1 0.03
Палюшек Александр 1 0.03
Жуховски Михал 1 0.03
Patryk Szwedzik 1 0.03
Бейгер Лукаш 1 0.03
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Климала Патрик 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0
Jakub Jezierski 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Лувеу Адриен 6 1
Engjell Hoti 5 1
Техан Кай 6 0
Jakub Letniowski 6 0
Дурмиси Риза 4 0
Пируло 4 0
Марциняк Адам 3 0
Шелига Бартош 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Гюлен Левент 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Alexander Bobek 3 0
Piotr Janczukowicz 3 0
Stipe Juric 1 1
Thiago Ceijas 1 1
Монсальве Начо 2 0
Мамедов Рахиль 2 0
Балик Гусейн 2 0
Арндт Давид 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Piotr Glowacki 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Jedrzej Zajac 1 0
Antoni Mlynarczyk 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 10 1
Маценко Егор 5 2
Науэль Матиас 5 1
Шварц Петр 6 0
Ольсен Патрик 6 0
Экспозито Эрик 5 0
Жуковски Матеуш 4 0
Самец-Талар Пётр 4 0
Петков Алекс 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Кончковски Мартин 3 0
Петров Симеон 3 0
Лещыньски Рафал 2 0
Мустафич Ален 2 0
Patryk Szwedzik 2 0
Жуховски Михал 1 0
Климала Патрик 1 0
Янасик Патрик 1 0
Индже Бурак 1 0
Яцек Магера 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Шленск Вроцлав
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

11
7
ЛКС Лодзь
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
87% (13)
13% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Шленск Вроцлав
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

33
7

Упущенные победы

3
19
ЛКС Лодзь
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
55% (17)
26% (8)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Шленск Вроцлав
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

38
10

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

20
21
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
0
0%
2
10%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
5
25%
4
19%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
5
25%
7
33%
76-90

Пропущено

31
16
11 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 9
4
13%
1
6%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
4
13%
3
19%
31-45
5
16%
4
25%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
11
35%
5
31%
76-90

Забито

11
22
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
2
18%
4
18%
46-60
3
27%
4
18%
61-75
4
36%
8
36%
76-90

Пропущено

35
13
17 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
5
14%
1
8%
1-15
7
20%
2
15%
16-30
5
14%
1
8%
31-45
1
3%
3
23%
46-60
9
26%
3
23%
61-75
8
23%
3
23%
76-90

Забито

31
43
9 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 31
9 Забивали первыми 17
11 Не забивали 7
0
0%
3
7%
1-15
3
10%
5
12%
16-30
6
19%
4
9%
31-45
7
23%
8
19%
46-60
6
19%
8
19%
61-75
9
29%
29%
15
35%
76-90

Пропущено

66
29
28 В 1-м тайме 11
38 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 19
9
14%
2
7%
1-15
10
15%
5
17%
16-30
9
14%
4
14%
31-45
6
9%
7
24%
46-60
13
20%
3
10%
61-75
19
29%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2
Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1
Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Шленск Вроцлав

Точный счет

0:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
2
11 раз 35%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
4
6
10
1.5
7
8
3
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
3
2
13
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
24
7
8
23
1.5
14
17
3
28
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 30 16 8 6 68 - 41 56
2.
Шленск Вроцлав
 31 15 9 7 42 - 30 54
3.
Лех
 31 14 10 7 44 - 36 52
4.
Гурник Забже
 31 15 6 10 43 - 38 51
5.
Легия
 30 13 11 6 46 - 34 50
6.
Ракув
 0:0 31 13 11 7 51 - 32 50
7.
Погонь Щецин
 30 14 6 10 56 - 36 48
8.
Видзев Лодзь
 30 12 6 12 39 - 39 42
9.
Заглембе Любин
 0:0 31 10 9 12 35 - 46 39
10.
Сталь Мелец
 30 10 8 12 36 - 42 38
11.
Пяст
 30 8 14 8 32 - 32 38
12.
Краковия
 31 7 15 9 43 - 40 36
13.
Радомяк Радом
 30 9 8 13 37 - 51 35
14.
Варта Познань
 30 8 10 12 31 - 37 34
15.
Пуща Неполомице
 30 7 12 11 36 - 47 33
16.
Корона Кельце
 30 6 13 11 35 - 39 31
17.
Рух Хожув
 31 4 14 13 36 - 53 26
18.
ЛКС Лодзь
 31 5 6 20 30 - 67 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 0:0 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 15 9 3 3 21 - 12 30
5.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
6.
Легия
 15 7 6 2 24 - 13 27
7.
Сталь Мелец
 15 7 5 3 22 - 15 26
8.
Шленск Вроцлав
 15 7 4 4 21 - 14 25
9.
Пяст
 15 6 6 3 20 - 14 24
10.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
11.
Пуща Неполомице
 15 5 8 2 21 - 20 23
12.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
13.
Заглембе Любин
 0:0 16 5 6 5 15 - 17 21
14.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
15.
Варта Познань
 15 4 5 6 15 - 16 17
16.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Ягеллония Белосток
 15 6 5 4 28 - 25 23
4.
Легия
 15 6 5 4 22 - 21 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
7.
Заглембе Любин
 0:0 15 5 3 7 20 - 29 18
8.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
9.
Ракув
 0:0 16 4 6 6 21 - 24 18
10.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
11.
Краковия
 15 3 8 4 13 - 15 17
12.
Видзев Лодзь
 15 3 6 6 20 - 22 15
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
17.
Корона Кельце
 15 1 6 8 10 - 20 9
18.
ЛКС Лодзь
 15 1 1 13 10 - 36 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 17 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 14 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Заглембе Любин Курминовски Давид 11
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Науэль Матиас получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Экспозито Эрик сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Науэль Матиас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЛКС Лодзь 1:2 Шленск Вроцлав онлайн

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