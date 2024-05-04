Тур: 31. Стадион: Стадион ЛКС. Зрители: 7186 Главный судья: Karol Arys
1:2
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаНауэль Матиас
1:0
53' ПенальтиРамирес Даниэль
61' Желтая карточкаМаценко Егор
64' Желтая карточкаEngjell Hoti
1:1
71' ГолМаценко Егор
1:2
76' ГолСамец-Талар Пётр
81' Вторая желтая карточкаМаценко Егор
90'+6
Ход матча
44'
53'
1:0
61'
64'
71'
1:1
76'
81'
85'
11
Engjell
Hoti
70
Балик
Гусейн
33
Маценко
Егор
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
-
10 ПирулоПолузащитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Stipe Juric
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Шленск Вроцлав
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.25
Среднее время на гол
270
360
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
3.25
1
Среднее время на гол
27
90
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
2
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
45
157
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|9 (7)
|0.29
|Техан Кай
|6 (1)
|0.19
|Stipe Juric
|4
|0.13
|Engjell Hoti
|3
|0.1
|Балик Гусейн
|3
|0.1
|Piotr Janczukowicz
|2
|0.06
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.03
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.03
|Jedrzej Zajac
|1
|0.03
|Данковски Камиль
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Шелига Бартош
|0
|0
|Дурмиси Риза
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|17 (6)
|0.55
|Науэль Матиас
|7 (1)
|0.23
|Самец-Талар Пётр
|6
|0.19
|Шварц Петр
|3
|0.1
|Индже Бурак
|2
|0.06
|Маценко Егор
|2
|0.06
|Кончковски Мартин
|1
|0.03
|Палюшек Александр
|1
|0.03
|Жуховски Михал
|1
|0.03
|Patryk Szwedzik
|1
|0.03
|Бейгер Лукаш
|1
|0.03
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Климала Патрик
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
|Jakub Jezierski
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Лувеу Адриен
|6
|1
|Engjell Hoti
|5
|1
|Техан Кай
|6
|0
|Jakub Letniowski
|6
|0
|Дурмиси Риза
|4
|0
|Пируло
|4
|0
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Гюлен Левент
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Alexander Bobek
|3
|0
|Piotr Janczukowicz
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Thiago Ceijas
|1
|1
|Монсальве Начо
|2
|0
|Мамедов Рахиль
|2
|0
|Балик Гусейн
|2
|0
|Арндт Давид
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Piotr Glowacki
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|10
|1
|Маценко Егор
|5
|2
|Науэль Матиас
|5
|1
|Шварц Петр
|6
|0
|Ольсен Патрик
|6
|0
|Экспозито Эрик
|5
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Самец-Талар Пётр
|4
|0
|Петков Алекс
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Кончковски Мартин
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Patryk Szwedzik
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Шленск Вроцлав
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
11
7
ЛКС Лодзь
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
87% (13)
13% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Шленск Вроцлав
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
33
7
Упущенные победы
3
19
ЛКС Лодзь
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
55% (17)
26% (8)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Шленск Вроцлав
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
38
10
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
20
21
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
0
0%
2
10%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
5
25%
4
19%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
5
25%
7
33%
76-90
Пропущено
31
16
11 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 9
4
13%
1
6%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
4
13%
3
19%
31-45
5
16%
4
25%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
11
35%
5
31%
76-90
Забито
11
22
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
2
18%
4
18%
46-60
3
27%
4
18%
61-75
4
36%
8
36%
76-90
Пропущено
35
13
17 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
5
14%
1
8%
1-15
7
20%
2
15%
16-30
5
14%
1
8%
31-45
1
3%
3
23%
46-60
9
26%
3
23%
61-75
8
23%
3
23%
76-90
Забито
31
43
9 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 31
9 Забивали первыми 17
11 Не забивали 7
0
0%
3
7%
1-15
3
10%
5
12%
16-30
6
19%
4
9%
31-45
7
23%
8
19%
46-60
6
19%
8
19%
61-75
9
29%
29%
15
35%
76-90
Пропущено
66
29
28 В 1-м тайме 11
38 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 19
9
14%
2
7%
1-15
10
15%
5
17%
16-30
9
14%
4
14%
31-45
6
9%
7
24%
46-60
13
20%
3
10%
61-75
19
29%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2
Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1
Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Шленск Вроцлав
Точный счет
0:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
2
11 раз 35%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
114
610
78
313
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
133
213
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
247
823
1417
328
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|16
|8
|6
|68 - 41
|56
|2.
|31
|15
|9
|7
|42 - 30
|54
|3.
|31
|14
|10
|7
|44 - 36
|52
|4.
|31
|15
|6
|10
|43 - 38
|51
|5.
|30
|13
|11
|6
|46 - 34
|50
|6.
|0:0
|31
|13
|11
|7
|51 - 32
|50
|7.
|30
|14
|6
|10
|56 - 36
|48
|8.
|30
|12
|6
|12
|39 - 39
|42
|9.
|0:0
|31
|10
|9
|12
|35 - 46
|39
|10.
|30
|10
|8
|12
|36 - 42
|38
|11.
|30
|8
|14
|8
|32 - 32
|38
|12.
|31
|7
|15
|9
|43 - 40
|36
|13.
|30
|9
|8
|13
|37 - 51
|35
|14.
|30
|8
|10
|12
|31 - 37
|34
|15.
|30
|7
|12
|11
|36 - 47
|33
|16.
|30
|6
|13
|11
|35 - 39
|31
|17.
|31
|4
|14
|13
|36 - 53
|26
|18.
|31
|5
|6
|20
|30 - 67
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|40 - 16
|33
|2.
|0:0
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|27 - 12
|31
|4.
|15
|9
|3
|3
|21 - 12
|30
|5.
|15
|9
|0
|6
|19 - 17
|27
|6.
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|8.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|9.
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|10.
|15
|7
|2
|6
|33 - 25
|23
|11.
|15
|5
|8
|2
|21 - 20
|23
|12.
|15
|5
|7
|3
|25 - 19
|22
|13.
|0:0
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|14.
|16
|4
|7
|5
|30 - 25
|19
|15.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|20 - 31
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|19 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|21 - 16
|29
|2.
|15
|7
|4
|4
|23 - 11
|25
|3.
|15
|6
|5
|4
|28 - 25
|23
|4.
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|5.
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|6.
|16
|5
|6
|5
|17 - 24
|21
|7.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|18 - 28
|18
|9.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|21 - 24
|18
|10.
|15
|4
|5
|6
|16 - 21
|17
|11.
|15
|3
|8
|4
|13 - 15
|17
|12.
|15
|3
|6
|6
|20 - 22
|15
|13.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|14.
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|15.
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
|16.
|15
|1
|7
|7
|17 - 31
|10
|17.
|15
|1
|6
|8
|10 - 20
|9
|18.
|15
|1
|1
|13
|10 - 36
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|14 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11