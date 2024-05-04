Тур: 31. Стадион: Stadion Stali Mielec. Главный судья: Ласык Петр
3:1
Второй тайм: 74'
0'
0:1
12' ГолНене III
1:1
35' ГолШкурин Илья
2:1
48' ГолМатрас Матеуш
3:1
56' ГолLukasz Gerstenstein
63' Желтая карточкаСкшипчак Матеуш
Ход матча
12'
0:1
35'
48'
2:1
56'
63'
74'
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Георге ИонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Брито РафаэлПолузащитник
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Сталь Мелец
Ягеллония Белосток
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.43
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
37
90
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|15
|0.48
|Доманьски Мацей
|3
|0.1
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.1
|Матрас Матеуш
|3
|0.1
|Koki Hinokio
|3
|0.1
|Lukasz Gerstenstein
|2
|0.06
|Гийомье Мэтью
|2
|0.06
|Мерилуото Кай
|2
|0.06
|Эсселинк Берт
|2
|0.06
|Piotr Wlazlo
|1
|0.03
|Тромбка Михал
|1
|0.03
|Яунземс Алвис
|1
|0.03
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.03
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|10
|0.32
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.29
|Пюлюлю Афимико
|9 (4)
|0.29
|Нене III
|8
|0.26
|Хансен Кристоффер
|8
|0.26
|Dominik Marczuk
|6
|0.19
|Наранхо Хосе
|6
|0.19
|Скшипчак Матеуш
|3
|0.1
|Калисканер Каан
|2
|0.06
|Левицки Якуб
|2
|0.06
|Кубицки Ярослав
|1
|0.03
|Сачек Михал
|1
|0.03
|Wojciech Laski
|1
|0.03
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Купиш Томаш
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|8
|0
|Piotr Wlazlo
|7
|0
|Пиньот Максимилиан
|5
|1
|Эсселинк Берт
|4
|1
|Гетингер Крыстян
|5
|0
|Koki Hinokio
|4
|0
|Матрас Матеуш
|3
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|3
|0
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Шкурин Илья
|3
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Брито Рафаэл
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|10
|1
|Дигес Адриан
|6
|1
|Нене III
|6
|0
|Сачек Михал
|6
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Наранхо Хосе
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Dominik Marczuk
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Ягеллония Белосток
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
5
13
Сталь Мелец
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Ягеллония Белосток
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
10
37
Сталь Мелец
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (12)
47% (14)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
Ягеллония Белосток
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
20% (6)
47% (14)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
26
11
Упущенные победы
15
50
Голы по времени матча
Забито
22
27
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
9%
7
26%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
6
27%
2
7%
31-45
4
18%
5
19%
46-60
2
9%
6
22%
61-75
3
14%
5
19%
76-90
Пропущено
15
26
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
7%
2
8%
1-15
5
33%
3
12%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
1
7%
6
23%
46-60
4
27%
5
19%
61-75
4
27%
4
15%
76-90
Забито
15
38
7 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
1
7%
5
13%
1-15
2
13%
8
21%
16-30
4
27%
8
21%
31-45
2
13%
2
5%
46-60
1
7%
6
16%
61-75
5
33%
9
24%
76-90
Пропущено
26
18
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
4%
4
22%
1-15
6
23%
5
28%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
8
31%
0
0%
61-75
3
12%
3
17%
76-90
Забито
37
65
20 В 1-м тайме 32
17 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 4
3
8%
12
18%
1-15
7
19%
10
15%
16-30
10
27%
10
15%
31-45
6
16%
7
11%
46-60
3
8%
12
18%
61-75
8
22%
14
22%
76-90
Пропущено
41
44
18 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 24
2
5%
6
14%
1-15
11
27%
8
18%
16-30
5
12%
9
20%
31-45
4
10%
9
20%
46-60
12
29%
29%
5
11%
61-75
7
17%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0
Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1
Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0
Результаты матчей
Сталь Мелец
Ягеллония Белосток
Точный счет
0:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
4
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
2
7 раз 23%
1
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
6 раз 20%
4
5 раз 17%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
87
114
312
87
114
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
141
411
96
213
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
282
1218
2010
525
1218
129
624
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3
|31
|16
|8
|7
|69 - 44
|56
|2.
|31
|15
|9
|7
|42 - 30
|54
|3.
|31
|14
|10
|7
|44 - 36
|52
|4.
|31
|15
|6
|10
|43 - 38
|51
|5.
|30
|13
|11
|6
|46 - 34
|50
|6.
|31
|13
|10
|8
|51 - 34
|49
|7.
|30
|14
|6
|10
|56 - 36
|48
|8.
|30
|12
|6
|12
|39 - 39
|42
|9.
|3:1
|31
|11
|8
|12
|39 - 43
|41
|10.
|31
|11
|8
|12
|37 - 46
|41
|11.
|30
|8
|14
|8
|32 - 32
|38
|12.
|31
|7
|15
|9
|43 - 40
|36
|13.
|30
|9
|8
|13
|37 - 51
|35
|14.
|30
|8
|10
|12
|31 - 37
|34
|15.
|30
|7
|12
|11
|36 - 47
|33
|16.
|30
|6
|13
|11
|35 - 39
|31
|17.
|31
|4
|14
|13
|36 - 53
|26
|18.
|31
|5
|6
|20
|30 - 67
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3
|15
|10
|3
|2
|40 - 16
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|27 - 12
|31
|4.
|15
|9
|3
|3
|21 - 12
|30
|5.
|3:1
|16
|8
|5
|3
|25 - 16
|29
|6.
|15
|9
|0
|6
|19 - 17
|27
|7.
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|8.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|9.
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|10.
|15
|7
|2
|6
|33 - 25
|23
|11.
|15
|5
|8
|2
|21 - 20
|23
|12.
|16
|6
|5
|5
|17 - 17
|23
|13.
|15
|5
|7
|3
|25 - 19
|22
|14.
|16
|4
|7
|5
|30 - 25
|19
|15.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|20 - 31
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|19 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|21 - 16
|29
|2.
|15
|7
|4
|4
|23 - 11
|25
|3.
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|4.
|1:3
|16
|6
|5
|5
|29 - 28
|23
|5.
|16
|6
|3
|7
|22 - 26
|21
|6.
|16
|5
|6
|5
|17 - 24
|21
|7.
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|18 - 28
|18
|9.
|15
|4
|5
|6
|16 - 21
|17
|10.
|15
|3
|8
|4
|13 - 15
|17
|11.
|16
|4
|5
|7
|21 - 26
|17
|12.
|15
|3
|6
|6
|20 - 22
|15
|13.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|14.
|3:1
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|15.
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
|16.
|15
|1
|7
|7
|17 - 31
|10
|17.
|15
|1
|6
|8
|10 - 20
|9
|18.
|15
|1
|1
|13
|10 - 36
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11