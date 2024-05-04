  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Сталь Мелец
3:1
Второй тайм: 74'
Ягеллония Белосток
0'
0:1
12' Гол
Нене III
1:1
35' Гол
Шкурин Илья
2:1
48' Гол
Матрас Матеуш
3:1
56' Гол
Lukasz Gerstenstein
63' Желтая карточка
Скшипчак Матеуш
74' Желтая карточка

Ход матча

12'
0:1
Нене III
35'
Шкурин Илья
(Lukasz Gerstenstein)
1:1
48'
Матрас Матеуш
(Доманьски Мацей)
2:1
56'
Lukasz Gerstenstein
3:1
63'
 
Скшипчак Матеуш
66'
 
Нгиамба Орельен
Кубицки Ярослав
74'
 
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Ягеллония Белосток
6.20
Реклама, betcity.ru
6.40
Реклама, fon.bet
4.20
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
1
Кохальски
Матеуш
5
Эхманн
Марко
21
Матрас
Матеуш
55
Пиньот
Максимилиан
7
Lukasz
Gerstenstein
18
Piotr
Wlazlo
16
Гийомье
Мэтью
11
Krzysztof
Wolkowicz
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
8
Koki
Hinokio
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
14
Кубицки
Ярослав
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
99
Хансен
Кристоффер
10
Пюлюлю
Афимико
Сталь Мелец
3-4-3
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Ягеллония Белосток

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
4:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:3
Э
3:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.43
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

37
90

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 15 0.48
Доманьски Мацей 3 0.1
Гетингер Крыстян 3 (1) 0.1
Матрас Матеуш 3 0.1
Koki Hinokio 3 0.1
Lukasz Gerstenstein 2 0.06
Гийомье Мэтью 2 0.06
Мерилуото Кай 2 0.06
Эсселинк Берт 2 0.06
Piotr Wlazlo 1 0.03
Тромбка Михал 1 0.03
Яунземс Алвис 1 0.03
Krzysztof Wolkowicz 1 0.03
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 10 0.32
Вдовик Бартломей 9 (3) 0.29
Пюлюлю Афимико 9 (4) 0.29
Нене III 8 0.26
Хансен Кристоффер 8 0.26
Dominik Marczuk 6 0.19
Наранхо Хосе 6 0.19
Скшипчак Матеуш 3 0.1
Калисканер Каан 2 0.06
Левицки Якуб 2 0.06
Кубицки Ярослав 1 0.03
Сачек Михал 1 0.03
Wojciech Laski 1 0.03
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Купиш Томаш 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 8 0
Piotr Wlazlo 7 0
Пиньот Максимилиан 5 1
Эсселинк Берт 4 1
Гетингер Крыстян 5 0
Koki Hinokio 4 0
Матрас Матеуш 3 0
Krzysztof Wolkowicz 3 0
Гийомье Мэтью 3 0
Шкурин Илья 3 0
Kamil Pajnowski 2 0
Брито Рафаэл 2 0
Тромбка Михал 2 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Георге Ион 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 10 1
Дигес Адриан 6 1
Нене III 6 0
Сачек Михал 6 0
Купиш Томаш 3 0
Наранхо Хосе 3 0
Wojciech Laski 3 0
Кубицки Ярослав 2 0
Имас Хесус 2 0
Пюлюлю Афимико 2 0
Стойинович Душан 2 0
Скшипчак Матеуш 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Dominik Marczuk 2 0
Матысик Милош 2 0
Левицки Якуб 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Калисканер Каан 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Ягеллония Белосток
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

5
13
Сталь Мелец
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Ягеллония Белосток
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

10
37
Сталь Мелец
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (12)
47% (14)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
Ягеллония Белосток
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
20% (6)
47% (14)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

26
11

Упущенные победы

15
50

Голы по времени матча

Забито

22
27
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
9%
7
26%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
6
27%
2
7%
31-45
4
18%
5
19%
46-60
2
9%
6
22%
61-75
3
14%
5
19%
76-90

Пропущено

15
26
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
7%
2
8%
1-15
5
33%
3
12%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
1
7%
6
23%
46-60
4
27%
5
19%
61-75
4
27%
4
15%
76-90

Забито

15
38
7 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
1
7%
5
13%
1-15
2
13%
8
21%
16-30
4
27%
8
21%
31-45
2
13%
2
5%
46-60
1
7%
6
16%
61-75
5
33%
9
24%
76-90

Пропущено

26
18
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
4%
4
22%
1-15
6
23%
5
28%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
8
31%
0
0%
61-75
3
12%
3
17%
76-90

Забито

37
65
20 В 1-м тайме 32
17 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 4
3
8%
12
18%
1-15
7
19%
10
15%
16-30
10
27%
10
15%
31-45
6
16%
7
11%
46-60
3
8%
12
18%
61-75
8
22%
14
22%
76-90

Пропущено

41
44
18 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 24
2
5%
6
14%
1-15
11
27%
8
18%
16-30
5
12%
9
20%
31-45
4
10%
9
20%
46-60
12
29%
29%
5
11%
61-75
7
17%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0
Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1
Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0

Результаты матчей

Сталь Мелец
Ягеллония Белосток

Точный счет

0:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
4
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
2
7 раз 23%
1
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
6 раз 20%
4
5 раз 17%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
11
4
3
12
2.5
8
7
1
14
3.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
14
1
4
11
1.5
9
6
2
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
28
2
12
18
1.5
20
10
5
25
2.5
12
18
1
29
3.5
6
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 1:3 31 16 8 7 69 - 44 56
2.
Шленск Вроцлав
 31 15 9 7 42 - 30 54
3.
Лех
 31 14 10 7 44 - 36 52
4.
Гурник Забже
 31 15 6 10 43 - 38 51
5.
Легия
 30 13 11 6 46 - 34 50
6.
Ракув
 31 13 10 8 51 - 34 49
7.
Погонь Щецин
 30 14 6 10 56 - 36 48
8.
Видзев Лодзь
 30 12 6 12 39 - 39 42
9.
Сталь Мелец
 3:1 31 11 8 12 39 - 43 41
10.
Заглембе Любин
 31 11 8 12 37 - 46 41
11.
Пяст
 30 8 14 8 32 - 32 38
12.
Краковия
 31 7 15 9 43 - 40 36
13.
Радомяк Радом
 30 9 8 13 37 - 51 35
14.
Варта Познань
 30 8 10 12 31 - 37 34
15.
Пуща Неполомице
 30 7 12 11 36 - 47 33
16.
Корона Кельце
 30 6 13 11 35 - 39 31
17.
Рух Хожув
 31 4 14 13 36 - 53 26
18.
ЛКС Лодзь
 31 5 6 20 30 - 67 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 1:3 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 15 9 3 3 21 - 12 30
5.
Сталь Мелец
 3:1 16 8 5 3 25 - 16 29
6.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
7.
Легия
 15 7 6 2 24 - 13 27
8.
Шленск Вроцлав
 15 7 4 4 21 - 14 25
9.
Пяст
 15 6 6 3 20 - 14 24
10.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
11.
Пуща Неполомице
 15 5 8 2 21 - 20 23
12.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
13.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
14.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
15.
Варта Познань
 15 4 5 6 15 - 16 17
16.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Легия
 15 6 5 4 22 - 21 23
4.
Ягеллония Белосток
 1:3 16 6 5 5 29 - 28 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
7.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 20 - 29 18
8.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
9.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
10.
Краковия
 15 3 8 4 13 - 15 17
11.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
12.
Видзев Лодзь
 15 3 6 6 20 - 22 15
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 3:1 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Пуща Неполомице
 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
17.
Корона Кельце
 15 1 6 8 10 - 20 9
18.
ЛКС Лодзь
 15 1 1 13 10 - 36 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 17 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Заглембе Любин Курминовски Давид 11
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Lukasz Gerstenstein сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Илья Шкурин бьет в цель!
  • 12'
    Г О О О О Л - Нене III бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Ягеллония Белосток
6.20
Реклама, betcity.ru
6.40
Реклама, fon.bet
4.20
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Белосток онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сталь Мелец
Ягеллония Белосток
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный