Тур: 31. Стадион: Stadion Stali Mielec. Зрители: 6358 Главный судья: Ласык Петр
3:2
Конец матча
0'
0:1
12' ГолНене III
1:1
35' ГолШкурин Илья
2:1
48' ГолМатрас Матеуш
3:1
54' ГолLukasz Gerstenstein
63' Желтая карточкаСкшипчак Матеуш
74' Желтая карточкаНгиамба Орельен
3:2
75' ГолПюлюлю Афимико
90'+6
Ход матча
12'
0:1
35'
48'
2:1
54'
63'
74'
75'
3:2
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Георге ИонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Брито РафаэлПолузащитник
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Сталь Мелец
Ягеллония Белосток
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.43
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
37
90
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|15
|0.48
|Доманьски Мацей
|3
|0.1
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.1
|Матрас Матеуш
|3
|0.1
|Koki Hinokio
|3
|0.1
|Lukasz Gerstenstein
|2
|0.06
|Гийомье Мэтью
|2
|0.06
|Мерилуото Кай
|2
|0.06
|Эсселинк Берт
|2
|0.06
|Piotr Wlazlo
|1
|0.03
|Тромбка Михал
|1
|0.03
|Яунземс Алвис
|1
|0.03
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.03
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|10
|0.32
|Пюлюлю Афимико
|10 (4)
|0.32
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.29
|Нене III
|8
|0.26
|Хансен Кристоффер
|8
|0.26
|Dominik Marczuk
|6
|0.19
|Наранхо Хосе
|6
|0.19
|Скшипчак Матеуш
|3
|0.1
|Калисканер Каан
|2
|0.06
|Левицки Якуб
|2
|0.06
|Кубицки Ярослав
|1
|0.03
|Сачек Михал
|1
|0.03
|Wojciech Laski
|1
|0.03
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Купиш Томаш
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|8
|0
|Piotr Wlazlo
|7
|0
|Пиньот Максимилиан
|5
|1
|Эсселинк Берт
|4
|1
|Гетингер Крыстян
|5
|0
|Koki Hinokio
|4
|0
|Матрас Матеуш
|3
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|3
|0
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Шкурин Илья
|3
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Брито Рафаэл
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|10
|1
|Дигес Адриан
|6
|1
|Нене III
|6
|0
|Сачек Михал
|6
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Наранхо Хосе
|3
|0
|Скшипчак Матеуш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Нгиамба Орельен
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Dominik Marczuk
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Ягеллония Белосток
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
5
15
Сталь Мелец
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Ягеллония Белосток
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
10
37
Сталь Мелец
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (12)
48% (15)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Ягеллония Белосток
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
19% (6)
48% (15)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
28
11
Упущенные победы
15
52
Голы по времени матча
Забито
25
29
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
2
8%
8
28%
1-15
5
20%
2
7%
16-30
7
28%
2
7%
31-45
6
24%
5
17%
46-60
2
8%
7
24%
61-75
3
12%
5
17%
76-90
Пропущено
17
29
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
2
12%
2
7%
1-15
5
29%
29%
3
10%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
1
6%
8
28%
46-60
5
29%
29%
5
17%
61-75
4
24%
4
14%
76-90
Забито
15
38
7 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
1
7%
5
13%
1-15
2
13%
8
21%
16-30
4
27%
8
21%
31-45
2
13%
2
5%
46-60
1
7%
6
16%
61-75
5
33%
9
24%
76-90
Пропущено
26
18
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
4%
4
22%
1-15
6
23%
5
28%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
8
31%
0
0%
61-75
3
12%
3
17%
76-90
Забито
40
67
21 В 1-м тайме 33
19 Во 2-м тайме 34
10 Забивали первыми 16
11 Не забивали 4
3
8%
13
19%
1-15
7
18%
10
15%
16-30
11
28%
10
15%
31-45
8
20%
7
10%
46-60
3
8%
13
19%
61-75
8
20%
14
21%
76-90
Пропущено
43
47
19 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 25
3
7%
6
13%
1-15
11
26%
8
17%
16-30
5
12%
10
21%
31-45
4
9%
11
23%
46-60
13
30%
5
11%
61-75
7
16%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0
Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1
Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0
Результаты матчей
Сталь Мелец
Ягеллония Белосток
Точный счет
0:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
4
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
2
7 раз 23%
1
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
3
6 раз 19%
4
5 раз 16%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
141
97
114
412
87
115
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
151
411
106
213
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
292
1318
2110
625
1219
130
625
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11