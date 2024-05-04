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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Брест
0:0
Первый тайм: 30'
Нант
0'
21' Желтая карточка
Локо Брэдли

Ход матча

21'
Локо Брэдли
 
28'
Мартен Жонас
Лис-Мелу Пьерр
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 117
Брест 78.6% (92)
X 14.5% (17)
Нант 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
45
Камара
Махди
7
Сатриано
Мартин
9
Мунье
Стив
1
Лафон
Альбан
24
Кёмерт
Эрай
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
11
Коко
Маркус
17
Сиссоко
Мусса
8
Мутуссами
Самуэль
2
Дюверн
Жан-Кевин
77
Траоре
Бени
15
Кадевере
Тино
39
Аблин
Маттис
Брест
4-2-3-1
Нант
3-4-3

История личных встреч

Брест
Нант

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
4:1
Л1
1:1
К
2:0
Л1
3:1
ТМК
1:3
Л1
1:4
Л1
3:1
Л1
1:1
ТМС
3:1
Л2
1:4
Л2
1:2
Л2
1:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

2.17
1.75

Среднее время на гол

41
51

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.71
1.64

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

52
54

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 8 (3) 0.25
Думбия Камори 6 0.19
Мунье Стив 6 0.19
Камара Махди 6 (1) 0.19
Сатриано Мартин 4 0.13
Лис-Мелу Пьерр 4 0.13
Ле Дуарон Жереми 4 0.13
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.09
Маньетти Уго 2 0.06
Брассье Лилиан 2 0.06
Лала Кенни 1 0.03
Шардонне Брендан 1 0.03
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Лебо Адриен 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 (3) 0.25
Молле Флоран 4 0.13
Аблин Маттис 4 0.13
Саймон Мозес 3 (1) 0.09
Бамба Абдул-Кадер 2 0.06
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0.06
Кёмерт Эрай 2 0.06
Чиривелья Педро 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Мутуссами Самуэль 1 0.03
Паллуа Николя 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 11 1
Брассье Лилиан 9 1
Камара Махди 7 0
Лала Кенни 6 0
Мартен Жонас 5 0
Маньетти Уго 5 0
Локо Брэдли 5 0
Бизот Марко 3 1
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Эрик Рой 4 0
Мунье Стив 2 1
Ле Дуарон Жереми 3 0
Ле Кардинал Жюльен 3 0
Браими Билаль 1 1
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Камблан Аксель 2 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 7 0
Сиссоко Мусса 5 0
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Кёмерт Эрай 5 0
Паллуа Николя 4 0
Молле Флоран 4 0
Чиривелья Педро 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Мохамед Мостафа 2 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Коко Маркус 2 0
Коцца Николя 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Бамба Абдул-Кадер 2 0
Jocelyn Gourvennec 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Зезе Натан 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Брест
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Нант
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
4
Брест
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Нант
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

10
21

Упущенные победы

20
12
Брест
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Нант
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (3)
61% (19)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

15
24

Упущенные победы

25
16

Голы по времени матча

Забито

24
13
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
1
4%
3
23%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
8
33%
1
8%
31-45
5
21%
6
46%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
25%
2
15%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
15%
3
14%
1-15
4
31%
3
14%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
3
23%
8
38%
76-90

Забито

23
16
4 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
1
4%
3
19%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
10
43%
4
25%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
4
17%
2
13%
76-90

Пропущено

22
28
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
18%
3
11%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
7
25%
46-60
5
23%
6
21%
61-75
3
14%
10
36%
76-90

Забито

47
29
17 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
8 Не забивали 12
2
4%
6
21%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
10
21%
5
17%
31-45
15
32%
10
34%
46-60
5
11%
1
3%
61-75
10
21%
4
14%
76-90

Пропущено

35
49
18 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 37
15 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 24
6
17%
6
12%
1-15
8
23%
5
10%
16-30
4
11%
1
2%
31-45
4
11%
9
18%
46-60
7
20%
10
20%
61-75
6
17%
18
37%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3
Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1
Нант
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3
Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0

Результаты матчей

Брест
Нант

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
12 раз 39%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брест
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
7
6
9
1.5
3
13
4
11
2.5
2
14
2
13
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
5
8
8
1.5
3
12
4
12
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
19
12
14
17
1.5
6
25
8
23
2.5
2
29
3
28
3.5
1
30
1
30
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 62 - 42 61
3.
Брест
 0:0 Заявка 32 16 9 7 49 - 33 57
4.
Лилль
 Заявка 31 15 10 6 45 - 27 55
5.
Ницца
 Заявка 31 14 9 8 36 - 25 51
6.
Ланс
 Заявка 32 14 7 11 42 - 34 49
7.
Ренн
 Заявка 32 12 9 11 51 - 43 45
8.
Лион
 Заявка 31 13 5 13 42 - 51 44
9.
Марсель
 Заявка 31 11 11 9 47 - 38 44
10.
Реймс
 Заявка 31 11 7 13 38 - 45 40
11.
Монпелье
 Заявка 32 10 11 11 45 - 46 40
12.
Тулуза
 Заявка 32 10 10 12 39 - 42 40
13.
Страсбург
 Заявка 32 9 9 14 35 - 47 36
14.
Нант
 0:0 Заявка 32 9 6 17 29 - 49 33
15.
Гавр
 Заявка 32 7 11 14 33 - 42 32
16.
Мец
 Заявка 32 8 5 19 34 - 54 29
17.
Лорьян
 Заявка 32 6 8 18 37 - 63 26
18.
Клермон
 Заявка 32 5 10 17 28 - 58 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 16 9 6 1 28 - 12 33
4.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
5.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
6.
Брест
 0:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
8.
Ренн
 Заявка 16 7 3 6 33 - 25 24
9.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 0:0 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 16 9 4 3 36 - 28 31
3.
Брест
 0:0 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
4.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
5.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
6.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Нант
 0:0 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
9.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10.
Ланс
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Реймс
 Заявка 16 5 4 7 22 - 28 19
12.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гавр
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (3)
Лион Ляказетт Александр 16 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Вахи Элю 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Игра в одни ворота сейчас. Брест доминирует и владеет мячом
  • 30'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 65%, Нант: 35%.
  • 30'
    Кадевере Тино не смог попасть в створ ударом издали
  • 30'
    Траоре Бени создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 30'
    Нант пытается что-то создать.
  • 29'
    Аблин Маттис нанес удар, но тот был заблокирован.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 27'
      Брест пытается что-то создать.
    • 27'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Аблин Маттис из команды Нант в офсайде
    • 25'
      Контроль мяча: Брест: 63%, Нант: 37%.
    • 25'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Брест контролирует мяч.
    • 24'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 24'
      Паллуа Николя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      Сатриано Мартин из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Локо Брэдли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Локо Брэдли из команды Брест поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
    • 21'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 20'
      Шанс! Камара Махди из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 20'
      Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Брест: 66%, Нант: 34%.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 19'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 19'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Лис-Мелу Пьерр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Аблин Маттис
    • 18'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Брест: 64%, Нант: 36%.
    • 14'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Брест пытается что-то создать.
    • 14'
      Нант пытается что-то создать.
    • 13'
      Назначен штрафной. Пострадал Локо Брэдли, его свалил Коко Маркус.
    • 12'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Лис-Мелу Пьерр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Дюверн Жан-Кевин наказан за толчок Дель Кастильо Ромен
    • 10'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Брест: 57%, Нант: 43%.
    • 10'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Сатриано Мартин успешно блокирует удар.
    • 9'
      Маньетти Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Локо Брэдли пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
    • 9'
      Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Кёмерт Эрай из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Брест пытается что-то создать.
    • 6'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Брест пытается что-то создать.
    • 5'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Брест: 44%, Нант: 56%.
    • 5'
      Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 4'
      Аблин Маттис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Брест контролирует мяч.
    • 2'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Брест пытается что-то создать.
    • 2'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Кадевере Тино наказан за толчок Лис-Мелу Пьерр
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 117
    Брест 78.6% (92)
    X 14.5% (17)
    Нант 6.8% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Нант
    3.90
    4.00
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    5.50
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 0:0 Нант

    Исход игры
    Брест
    78.6% (92)
    Ничья
    14.5% (17)
    Нант
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.03% (65)
    Меньше
    43.97% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    68.1% (79)
    Нет
    31.9% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Брест
    42.7% (50)
    1:0 Брест
    18.8% (22)
    1:1 Ничья
    12.8% (15)
    2:0 Брест
    8.5% (10)
    1:2 Нант
    4.3% (5)
    3:1 Брест
    3.4% (4)
    3:2 Брест
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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