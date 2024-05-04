  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Брест
0:0
Конец матча
Нант
0'
21' Желтая карточка
Локо Брэдли
54' Желтая карточка
Траоре Бени
59' Желтая карточка
Лала Кенни
87' Желтая карточка
Думбия Камори
89' Желтая карточка
Чиривелья Педро
90'+6

Ход матча

21'
Локо Брэдли
 
28'
Мартен Жонас
Лис-Мелу Пьерр
 
41'
Перейра-Лаже Матиаш
Дель Кастильо Ромен
 
54'
 
Траоре Бени
59'
Лала Кенни
 
71'
 
Чиривелья Педро
Мутуссами Самуэль
71'
 
Молле Флоран
Траоре Бени
72'
 
Мохамед Мостафа
Аблин Маттис
74'
Думбия Камори
Камара Махди
 
74'
Ле Дуарон Жереми
Мунье Стив
 
80'
 
Амьен-Аду Кельвен
Дюверн Жан-Кевин
87'
Думбия Камори
 
89'
 
Чиривелья Педро
90'
 
Коцца Николя
Коко Маркус

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 706 Количество передач 264
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Брест 78.6% (92)
X 14.5% (17)
Нант 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
45
Камара
Махди
7
Сатриано
Мартин
9
Мунье
Стив
1
Лафон
Альбан
24
Кёмерт
Эрай
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
11
Коко
Маркус
17
Сиссоко
Мусса
8
Мутуссами
Самуэль
2
Дюверн
Жан-Кевин
77
Траоре
Бени
15
Кадевере
Тино
39
Аблин
Маттис
Брест
4-2-3-1
Нант
3-4-3

История личных встреч

Брест
Нант

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
4:1
Л1
1:1
К
2:0
Л1
3:1
ТМК
1:3
Л1
1:4
Л1
3:1
Л1
1:1
ТМС
3:1
Л2
1:4
Л2
1:2
Л2
1:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

2.17
1.75

Среднее время на гол

41
51

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.71
1.64

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

52
54

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 8 (3) 0.25
Думбия Камори 6 0.19
Мунье Стив 6 0.19
Камара Махди 6 (1) 0.19
Сатриано Мартин 4 0.13
Лис-Мелу Пьерр 4 0.13
Ле Дуарон Жереми 4 0.13
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.09
Маньетти Уго 2 0.06
Брассье Лилиан 2 0.06
Лала Кенни 1 0.03
Шардонне Брендан 1 0.03
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Лебо Адриен 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 (3) 0.25
Молле Флоран 4 0.13
Аблин Маттис 4 0.13
Саймон Мозес 3 (1) 0.09
Бамба Абдул-Кадер 2 0.06
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0.06
Кёмерт Эрай 2 0.06
Чиривелья Педро 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Мутуссами Самуэль 1 0.03
Паллуа Николя 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 11 1
Брассье Лилиан 9 1
Лала Кенни 7 0
Камара Махди 7 0
Мартен Жонас 5 0
Маньетти Уго 5 0
Локо Брэдли 5 0
Бизот Марко 3 1
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Эрик Рой 4 0
Мунье Стив 2 1
Ле Дуарон Жереми 3 0
Ле Кардинал Жюльен 3 0
Браими Билаль 1 1
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Камблан Аксель 2 0
Думбия Камори 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 7 0
Сиссоко Мусса 5 0
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Чиривелья Педро 5 0
Кёмерт Эрай 5 0
Паллуа Николя 4 0
Молле Флоран 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Мохамед Мостафа 2 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Траоре Бени 1 1
Коко Маркус 2 0
Коцца Николя 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Бамба Абдул-Кадер 2 0
Jocelyn Gourvennec 2 0
Мёпийу Бастьен 0 1
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Зезе Натан 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Брест
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Нант
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
4
Брест
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Нант
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

10
21

Упущенные победы

20
12
Брест
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Нант
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (3)
63% (20)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

15
24

Упущенные победы

25
16

Голы по времени матча

Забито

24
13
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
1
4%
3
23%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
8
33%
1
8%
31-45
5
21%
6
46%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
25%
2
15%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
15%
3
14%
1-15
4
31%
3
14%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
3
23%
8
38%
76-90

Забито

23
16
4 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 23
1
4%
3
19%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
10
43%
4
25%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
4
17%
2
13%
76-90

Пропущено

22
28
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
18%
3
11%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
7
25%
46-60
5
23%
6
21%
61-75
3
14%
10
36%
76-90

Забито

47
29
17 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
9 Не забивали 13
2
4%
6
21%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
10
21%
5
17%
31-45
15
32%
10
34%
46-60
5
11%
1
3%
61-75
10
21%
4
14%
76-90

Пропущено

35
49
18 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 37
15 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 24
6
17%
6
12%
1-15
8
23%
5
10%
16-30
4
11%
1
2%
31-45
4
11%
9
18%
46-60
7
20%
10
20%
61-75
6
17%
18
37%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3
Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1
Нант
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3
Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0

Результаты матчей

Брест
Нант

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 28%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
13 раз 41%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брест
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
3
13
4
12
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
8
8
1.5
3
13
4
12
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
19
13
14
18
1.5
6
26
8
24
2.5
2
30
3
29
3.5
1
31
1
31
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 62 - 42 61
3.
Брест
 Заявка 32 16 9 7 49 - 33 57
4.
Лилль
 Заявка 31 15 10 6 45 - 27 55
5.
Ницца
 Заявка 31 14 9 8 36 - 25 51
6.
Ланс
 Заявка 32 14 7 11 42 - 34 49
7.
Ренн
 Заявка 32 12 9 11 51 - 43 45
8.
Лион
 Заявка 31 13 5 13 42 - 51 44
9.
Марсель
 Заявка 31 11 11 9 47 - 38 44
10.
Реймс
 Заявка 31 11 7 13 38 - 45 40
11.
Монпелье
 Заявка 32 10 11 11 45 - 46 40
12.
Тулуза
 Заявка 32 10 10 12 39 - 42 40
13.
Страсбург
 Заявка 32 9 9 14 35 - 47 36
14.
Нант
 Заявка 32 9 6 17 29 - 49 33
15.
Гавр
 Заявка 32 7 11 14 33 - 42 32
16.
Мец
 Заявка 32 8 5 19 34 - 54 29
17.
Лорьян
 Заявка 32 6 8 18 37 - 63 26
18.
Клермон
 Заявка 32 5 10 17 28 - 58 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 16 9 6 1 28 - 12 33
4.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
5.
Ланс
 Заявка 16 9 3 4 25 - 16 30
6.
Брест
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
8.
Ренн
 Заявка 16 7 3 6 33 - 25 24
9.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Гавр
 Заявка 16 6 2 8 17 - 17 20
13.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
14.
Тулуза
 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 16 3 3 10 17 - 25 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 16 9 4 3 36 - 28 31
3.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
4.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
5.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
6.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
7.
Монпелье
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 22
8.
Нант
 Заявка 16 6 3 7 13 - 21 21
9.
Ренн
 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10.
Ланс
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Реймс
 Заявка 16 5 4 7 22 - 28 19
12.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 16 3 6 7 15 - 25 15
15.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 16 - 33 13
16.
Гавр
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (3)
Лион Ляказетт Александр 16 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 15 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Вахи Элю 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Брест: 72%, Нант: 28%.
  • 95'
    Перейра-Лаже Матиаш из команды Брест нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 95'
    Сатриано Мартин из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Брест пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: Брест: 72%, Нант: 28%.
  • 95'
    Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 93'
    Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Брест пытается что-то создать.
  • 93'
    Молле Флоран ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Перейра-Лаже Матиаш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Коцца Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Брест контролирует мяч.
    • 91'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Брест: 72%, Нант: 28%.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Брест: 70%, Нант: 30%.
    • 48'
      Команда Брест имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 47'
      Кадевере Тино ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Кастеллетто Жан-Шарль наказан за толчок Мунье Стив
    • 46'
      Брест контролирует мяч.
    • 46'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Брест: 71%, Нант: 29%.
    • 45'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Коко Маркус выиграл воздушное противоборство у Маньетти Уго.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 44'
      Маньетти Уго не смог попасть в створ ударом издали
    • 44'
      Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Брест пытается что-то создать.
    • 44'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      Мутуссами Самуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 43'
      Аблин Маттис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 43'
      Кадевере Тино создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Коко Маркус из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Коко Маркус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 42'
      Оооо... вот это был удар! Аблин Маттис должен был забить с этой позиции.
    • 42'
      Аблин Маттис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 42'
      Кадевере Тино создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Нант пытается что-то создать.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 41'
      Тактическая замена. Дель Кастильо Ромен уходит с поля и его заменяет Перейра-Лаже Матиаш
    • 41'
      Аблин Маттис из команды Нант попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 40'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Шардонне Брендан выиграл воздушное противоборство у Кадевере Тино.
    • 40'
      Контроль мяча: Брест: 70%, Нант: 30%.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 39'
      Брест пытается что-то создать.
    • 39'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Лала Кенни навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Коко Маркус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Брест контролирует мяч.
    • 38'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Мунье Стив нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.
    • 36'
      Маньетти Уго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Коко Маркус из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Лала Кенни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Кёмерт Эрай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Брест контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Брест: 69%, Нант: 31%.
    • 34'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 33'
      Камара Махди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Мунье Стив создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Брест пытается что-то создать.
    • 33'
      Мартен Жонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Дюверн Жан-Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Брест пытается что-то создать.
    • 31'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Брест контролирует мяч.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Паллуа Николя из команды Нант поставил подножку. Пострадал Камара Махди
    • 30'
      Игра в одни ворота сейчас. Брест доминирует и владеет мячом
    • 30'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 30'
      Контроль мяча: Брест: 65%, Нант: 35%.
    • 30'
      Кадевере Тино не смог попасть в створ ударом издали
    • 30'
      Траоре Бени создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Нант пытается что-то создать.
    • 29'
      Аблин Маттис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Коко Маркус из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Нант пытается что-то создать.
    • 29'
      Нант начинает контратаку
    • 29'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Брест пытается что-то создать.
    • 28'
      Лис-Мелу Пьерр получил легкую травму, и его заменил Мартен Жонас.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Камара Махди
    • 27'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Брест пытается что-то создать.
    • 27'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Аблин Маттис из команды Нант в офсайде
    • 25'
      Контроль мяча: Брест: 63%, Нант: 37%.
    • 25'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Брест контролирует мяч.
    • 24'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 24'
      Аблин Маттис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      Паллуа Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Сатриано Мартин из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Локо Брэдли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Локо Брэдли из команды Брест поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
    • 21'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 20'
      Шанс! Камара Махди из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 20'
      Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Брест: 66%, Нант: 34%.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 19'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 19'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Лис-Мелу Пьерр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Аблин Маттис
    • 18'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Брест: 64%, Нант: 36%.
    • 14'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Брест пытается что-то создать.
    • 14'
      Нант пытается что-то создать.
    • 13'
      Назначен штрафной. Пострадал Локо Брэдли, его свалил Коко Маркус.
    • 12'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Лис-Мелу Пьерр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Дюверн Жан-Кевин наказан за толчок Дель Кастильо Ромен
    • 10'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Брест: 57%, Нант: 43%.
    • 10'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Сатриано Мартин успешно блокирует удар.
    • 9'
      Маньетти Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Лала Кенни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Локо Брэдли пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
    • 9'
      Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Кёмерт Эрай из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Брест пытается что-то создать.
    • 6'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Брест пытается что-то создать.
    • 5'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Брест: 44%, Нант: 56%.
    • 5'
      Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 4'
      Аблин Маттис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Брест контролирует мяч.
    • 2'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Брест пытается что-то создать.
    • 2'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Кадевере Тино наказан за толчок Лис-Мелу Пьерр
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Брест 78.6% (92)
    X 14.5% (17)
    Нант 6.8% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брест 0:0 Нант онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 0:0 Нант

    Исход игры
    Брест
    78.6% (92)
    Ничья
    14.5% (17)
    Нант
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.03% (65)
    Меньше
    43.97% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    68.1% (79)
    Нет
    31.9% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Брест
    42.7% (50)
    1:0 Брест
    18.8% (22)
    1:1 Ничья
    12.8% (15)
    2:0 Брест
    8.5% (10)
    1:2 Нант
    4.3% (5)
    3:1 Брест
    3.4% (4)
    3:2 Брест
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный