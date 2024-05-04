Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Чиривелья Педро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Думбия Камори тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

86' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Брест

85' Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Брест

84' Оооо... вот это был удар! Кадевере Тино должен был забить с этой позиции.

84' Кадевере Тино оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Мохамед Мостафа из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Чиривелья Педро наказан за толчок Жереми Ле Дуарон

80' Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

80' Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

78' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

77' Перейра-Лаже Матиаш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Игра в одни ворота сейчас. Брест доминирует и владеет мячом

74' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Тактическая замена. Мунье Стив уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон

72' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

69' Удар от ворот произведет Брест

68' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Нант

65' Перейра-Лаже Матиаш не смог попасть в створ ударом издали

65' Бизот Марко из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Аблин Маттис нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.

64' Траоре Бени из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

61' Удар от ворот произведет Нант

61' Мунье Стив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

60' Матч возобновлен

60' Паллуа Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Лала Кенни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Мартен Жонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Матч возобновлен

54' Траоре Бени совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Брассье Лилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

51' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Лала Кенни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля