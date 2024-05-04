Тур: 32. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
21' Желтая карточкаЛоко Брэдли
54' Желтая карточкаТраоре Бени
59' Желтая карточкаЛала Кенни
87' Желтая карточкаДумбия Камори
89' Желтая карточкаЧиривелья Педро
90'+6
Ход матча
21'
54'
59'
87'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
706 Количество передач 264
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
24
Кёмерт
Эрай
11
Коко
Маркус
77
Траоре
Бени
39
Аблин
Маттис
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
-
19 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Траоре БениНападающий
- Нападающий
-
39 Аблин МаттисНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
-
74 Mathis Oger
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брест
Нант
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
14 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Среднее время на гол
65
60
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
2.17
1.75
Среднее время на гол
41
51
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.71
1.64
Тотал матчей
2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
52
54
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|8 (3)
|0.25
|Думбия Камори
|6
|0.19
|Мунье Стив
|6
|0.19
|Камара Махди
|6 (1)
|0.19
|Сатриано Мартин
|4
|0.13
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0.13
|Ле Дуарон Жереми
|4
|0.13
|Перейра-Лаже Матиаш
|3
|0.09
|Маньетти Уго
|2
|0.06
|Брассье Лилиан
|2
|0.06
|Лала Кенни
|1
|0.03
|Шардонне Брендан
|1
|0.03
|Локо Брэдли
|0
|0
|Мартен Жонас
|0
|0
|Лебо Адриен
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|8 (3)
|0.25
|Молле Флоран
|4
|0.13
|Аблин Маттис
|4
|0.13
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.09
|Бамба Абдул-Кадер
|2
|0.06
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0.06
|Кёмерт Эрай
|2
|0.06
|Чиривелья Педро
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.03
|Паллуа Николя
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Траоре Бени
|0
|0
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|11
|1
|Брассье Лилиан
|9
|1
|Лала Кенни
|7
|0
|Камара Махди
|7
|0
|Мартен Жонас
|5
|0
|Маньетти Уго
|5
|0
|Локо Брэдли
|5
|0
|Бизот Марко
|3
|1
|Шардонне Брендан
|4
|0
|Дель Кастильо Ромен
|4
|0
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Эрик Рой
|4
|0
|Мунье Стив
|2
|1
|Ле Дуарон Жереми
|3
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|3
|0
|Браими Билаль
|1
|1
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Думбия Камори
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|7
|0
|Сиссоко Мусса
|5
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Чиривелья Педро
|5
|0
|Кёмерт Эрай
|5
|0
|Паллуа Николя
|4
|0
|Молле Флоран
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Мохамед Мостафа
|2
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Траоре Бени
|1
|1
|Коко Маркус
|2
|0
|Коцца Николя
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|2
|0
|Jocelyn Gourvennec
|2
|0
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Аблин Маттис
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
|Зезе Натан
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Результаты матчей
Брест
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Нант
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
4
Брест
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Нант
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
10
21
Упущенные победы
20
12
Брест
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Нант
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (3)
63% (20)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
Сухие победы
10
9
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
15
24
Упущенные победы
25
16
Голы по времени матча
Забито
24
13
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
1
4%
3
23%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
8
33%
1
8%
31-45
5
21%
6
46%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
25%
2
15%
76-90
Пропущено
13
21
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
15%
3
14%
1-15
4
31%
3
14%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
3
23%
8
38%
76-90
Забито
23
16
4 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 23
1
4%
3
19%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
10
43%
4
25%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
4
17%
2
13%
76-90
Пропущено
22
28
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
18%
3
11%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
7
25%
46-60
5
23%
6
21%
61-75
3
14%
10
36%
76-90
Забито
47
29
17 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
9 Не забивали 13
2
4%
6
21%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
10
21%
5
17%
31-45
15
32%
10
34%
46-60
5
11%
1
3%
61-75
10
21%
4
14%
76-90
Пропущено
35
49
18 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 37
15 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 24
6
17%
6
12%
1-15
8
23%
5
10%
16-30
4
11%
1
2%
31-45
4
11%
9
18%
46-60
7
20%
10
20%
61-75
6
17%
18
37%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3
Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1
Нант
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3
Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0
Результаты матчей
Брест
Нант
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 28%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
13 раз 41%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брест
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
97
610
313
412
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
88
313
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
1913
1418
626
824
230
329
131
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|62 - 42
|61
|3.
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|49 - 33
|57
|4.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 27
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|36 - 25
|51
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 34
|49
|7.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 43
|45
|8.
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|42 - 51
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|47 - 38
|44
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 45
|40
|11.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|45 - 46
|40
|12.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|39 - 42
|40
|13.
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|35 - 47
|36
|14.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|29 - 49
|33
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|33 - 42
|32
|16.
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|34 - 54
|29
|17.
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|37 - 63
|26
|18.
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|28 - 58
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 12
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 25
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|36 - 28
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 20
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|13 - 21
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 28
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 33
|13
|16.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|16 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|13 (8)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Вахи Элю
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 0:0 Нант
Исход игры
Брест
78.6% (92)
Ничья
14.5% (17)
Нант
6.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (65)
Меньше
43.97% (51)
Обе команды забьют
Да
68.1% (79)
Нет
31.9% (37)
Популярный счёт
2:1 Брест
42.7% (50)
1:0 Брест
18.8% (22)
1:1 Ничья
12.8% (15)
2:0 Брест
8.5% (10)
1:2 Нант
4.3% (5)
3:1 Брест
3.4% (4)
3:2 Брест
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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