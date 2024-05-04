Тур: 32. Стадион: Луи II. Главный судья: Хадж Хаким
Ход матча
16'
1:0
34'
1:1
37'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Аклиуш
Манес
19
Фофана
Юссуф
36
Эмболо
Брель
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
91
Бела
Жереми
95
Киэ
Грежон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Аклиуш МанесПолузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кён ФилиппВратарь
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Диоп ЭденПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
- Защитник
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Жаке ДжеремиВратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
-
24 Беркани СтэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Монако
Клермон
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.8
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.4
Среднее время на гол
112
225
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.3
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
75
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|13 (1)
|0.41
|Минамино Такуми
|10
|0.31
|Балогун Фоларин
|7
|0.22
|Аклиуш Манес
|7
|0.22
|Головин Александр
|6
|0.19
|Закария Денис
|4
|0.13
|Фофана Юссуф
|3
|0.09
|Вандерсон V
|3
|0.09
|Якобс Исмаил
|1
|0.03
|Синго Вилфред
|1
|0.03
|Матсима Крислен
|1
|0.03
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0.03
|Эмболо Брель
|1
|0.03
|Марипан Гильермо
|1
|0.03
|Боаду Мирон
|1
|0.03
|Кайо Энрике
|0
|0
|Керер Тило
|0
|0
|Дьятта Крепен
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
|Камара Мохамед
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|9 (5)
|0.28
|Николсон Шамар
|3
|0.09
|Аллевина Джим
|2
|0.06
|Конате Шейк
|2
|0.06
|Киэ Грежон
|2 (1)
|0.06
|Рашани Эльбасан
|2
|0.06
|Маньен Йоанн
|2
|0.06
|Ожье Флоран
|1
|0.03
|Бутубба Биляль
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|1
|0.03
|Ветеска Матеуш
|1
|0.03
|Кейта Хабиб
|1
|0.03
|Виржинюс Алан
|0
|0
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
|Жаке Джереми
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|11
|2
|Головин Александр
|8
|1
|Синго Вилфред
|7
|1
|Магасса Сунгуту
|6
|0
|Вандерсон V
|4
|1
|Керер Тило
|3
|1
|Матсима Крислен
|4
|0
|Камара Мохамед
|4
|0
|Аклиуш Манес
|4
|0
|Минамино Такуми
|3
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Диоп Эден
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Дьятта Крепен
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Уаттара Кассум
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Бен Сехир Элиссе
|0
|1
|Маецки Радослав
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|6
|2
|Сейду Алиду
|6
|1
|Рашани Эльбасан
|4
|2
|Гастьен Йоан
|7
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|1
|Гоналон Максим
|4
|0
|Кейта Хабиб
|4
|0
|Конате Шейк
|4
|0
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Чам Мухаммед
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Армугом Йоэль
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Мбайя Иван
|1
|0
Результаты матчей
Монако
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Клермон
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
7
Монако
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Клермон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
21
Упущенные победы
32
10
Монако
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Клермон
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
13
22
Упущенные победы
38
17
Голы по времени матча
Забито
23
12
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
3
13%
2
17%
1-15
5
22%
1
8%
16-30
3
13%
4
33%
31-45
7
30%
2
17%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
1
4%
2
17%
76-90
Пропущено
12
23
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
2
17%
6
26%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
2
17%
6
26%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
4
33%
3
13%
76-90
Забито
36
14
18 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
4
11%
3
21%
1-15
9
25%
0
0%
16-30
5
14%
3
21%
31-45
7
19%
4
29%
46-60
4
11%
2
14%
61-75
7
19%
2
14%
76-90
Пропущено
28
26
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
5
18%
2
8%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
6
21%
4
15%
31-45
4
14%
6
23%
46-60
3
11%
5
19%
61-75
7
25%
7
27%
76-90
Забито
59
26
29 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 10
5 Не забивали 14
7
12%
5
19%
1-15
14
24%
1
4%
16-30
8
14%
7
27%
31-45
14
24%
6
23%
46-60
8
14%
3
12%
61-75
8
14%
4
15%
76-90
Пропущено
40
49
20 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 25
7
18%
8
16%
1-15
5
13%
6
12%
16-30
8
20%
10
20%
31-45
5
13%
9
18%
46-60
4
10%
6
12%
61-75
11
28%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0
Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2
Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Клермон - Реймс 4:1 Ланс - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 ПСЖ - Клермон 1:1
Клермон - Тулуза 0:3 Клермон - Гавр 2:1 Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0
Результаты матчей
Монако
Клермон
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
3
7 раз 23%
1
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
14 раз 45%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монако
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
97
78
313
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
87
133
312
610
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
1714
2011
625
922
130
229
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|2:1 Заявка
|32
|18
|7
|7
|60 - 42
|61
|3.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|49 - 33
|56
|4.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 27
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|36 - 25
|51
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 34
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|42 - 51
|44
|8.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|47 - 38
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|48 - 41
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 45
|40
|11.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|45 - 46
|40
|12.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|39 - 42
|40
|13.
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|35 - 47
|36
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|29 - 49
|32
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|33 - 42
|32
|16.
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|32 - 51
|29
|17.
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|37 - 63
|26
|18.
|1:2 Заявка
|32
|5
|10
|17
|28 - 56
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 12
|33
|4.
|2:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 14
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 16
|30
|6.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 25
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|16
|15.
|1:2 Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 22
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|2:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|36 - 28
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 20
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 21
|20
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 28
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 33
|13
|16.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|1:2 Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 30
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|16 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|13 (8)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|13 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Вахи Элю
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако 2:1 Клермон
Исход игры
Монако
96.7% (116)
Ничья
3.3% (4)
Клермон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.66% (46)
Меньше
60.34% (70)
Обе команды забьют
Да
34.48% (40)
Нет
65.52% (76)
Популярный счёт
2:0 Монако
46.7% (56)
2:1 Монако
17.5% (21)
3:1 Монако
11.7% (14)
1:0 Монако
9.2% (11)
3:0 Монако
6.7% (8)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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