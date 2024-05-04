"Монако" в атаке, подача с левой стороны, и угловой зарабатывается. Сразу пять ударов потом блокируются гостями уже после подачи корнера.

В конце концов Вилфред Синго прикладывается с линии штрафной площади и по восходящей траектории направляет мяч над перекладиной.

Алан Виржинюс ничего не смог сделать справа в чужой штрафной под присмотром Тило Керера и упустил мяч за лицевую линию. Ещё упал, правда. Но фола не было.

За руку чуть-чуть там Тило Керер прихватил своего оппонента, а тот ещё не сразу начал падать. Наверно, правильно арбитр поступил, не назначив 11-метровый.

Подача со штрафного ничего не принесла "Монако", теперь уже на своей половине поля монегаски с мячом находятся.

Пенальти хотели хозяева в чужие ворота, но судья не дал его. Впрочем, Такуми Минамино поднялся после контакта с Йоанном Маньеном и нанёс удар низом со средней дистанции в руки Диао Мори.

Можно сказать, опасный момент у "Клермона". Максимилиано Кофрие откликнулся на левофланговую подачу углового от Алана Виржинюса и вторым этажом направил мяч мимо створа.

Такуми Минамино пробил с линии полукруга в сторону левого угла чужого створа, и прыгнувший в нужную сторону Диао Мори отвёл мяч на угловой.

Удар головой наносит Тило Керер после подачи партнёра с игры с левого фланга и не попадет в правый угол.

Радослав Маецки недоволен тем, что его полевые партнёры позволили пробить с левого полуфланга почти с линии штрафной площади сопернику. Мяч пролетел мимо правой девятки.

Вслед за штрафным и угловой достался гостям. Мухаммед Чам подал корнер с левого фланга, а потом был заблокированный низовой дальний удар.

Подбадривает своих подопечных главный тренер "Клермона" Паскаль Гастьен при ситуации, когда скоро будет вброшен аут в центральную часть поля.

Мелкое нарушение фиксируется около центрального круга. Это фолят гости. Грежон Киэ не по правилам действует против Вилфреда Синго.

Подача с левого фланга производится у "Монако", и нарушает правила Брель Эмболо в противоборстве с Максимилиано Кофрие.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! МУХАММЕД ЧАМ! Провалилась оборона "Монако" в своей вратарской. Алан Виржинюс прострелил справа мимо Вилфреда Синго, и оставшийся без какой-либо опеки Мухаммед Чам свободно с короткого расстояния переправил мяч в сетку.

"Монако"-то, конечно, сильнее, но эта команда склонна к разным сюрпризам, поэтому не скажешь, что ответный гол "Клермона" стал удивительным.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! БРЕЛЬ ЭМБОЛО! Перед чужой штрафной Такуми Минамино отдал короткий пас Виссаму Бен-Йеддеру, который низом сделал проникающую передачу по зоне правого инсайда Брелю Эмболо, ну а тот уже задвинул мяч в дальний угол.

Быстро вернули себе преимущество по счёту монегаски и намереваются забить ещё, это видно по ним сейчас.

"Клермон", кстати, в прошлом туре одержал разгромную победу над "Реймсом". Он не растерял все шансы спасить от вылета.

Если же брать "Монако", то эта команда в предыдущем туре потерпела поражение от "Лиона", который тоже когда-то был аутсайдером, но потом относительно высоко поднялся.

28' Штрафной удар зарабатывает "Клермон" в середине чужой половины поля. Крепен Дьятта уронил Алана Виржинюса.

27' Бывший защитник московского "Спартака" Максимилиано Кофрие вдали от ворот нарушает правила против Вандерсона.

26' Опасный шанс упускают хозяева. Вандерсон в районе правого угла вратарской перекинул мяч на левую ногу и в скольжении обводящим способом не попал в дальний угол.

25' Зато потребовалось Виссаму Бен-Йеддеру на бровке за пределами поля то ли просто перешнуровать, то ли заменить свои бутсы.

24' Вилфред Синго остался лежать на газоне на линии своей штрафной площадки после эпизода с Грежоном Киэ, но медицинская помощь защитнику "Монако" не потребовалаась.

23' Фолят монегаски на правом фланге чужой половины поля. Мохамед Камара не по правилам обходится с Вивальдо Боргесом.

22' Достаточно прочно на наблюдаемом отрезке игровым преимуществом владеет "Монако", но пока не могут хозяева развить счёт в свою пользу до более крупного.

21' Вандерсон получил закидушечный пас в районе правого угла чужой вратарской, упустил мяч и сфолил против Вивальдо Боргеса, ударив того по ноге.

20' Угловой на правом фланге исполнили монегаски, к опасности на привело это. Такуми Минамино исполнил данный корнер, и мяч выбил Анди Пельмар.

19' Перекладина! Гостей она спасает сейчас. После прострела справа Виссам Бен-Йеддер пробил сначала себе с одной ноги в другую. Йоанн Маньен вообще не попал по мячу, пытаясь оформить вынос. Тогда Бен-Йеддер подхватил игровой снаряд и с разворота отправил его в верхнюю планку.

18' "Клермон" выбирается в контратаку, и может быть опасно. Однако уже неопасно. Чуть замешкался Алан Виржинюс метрах в пятнадцати от чужих ворот, и отработавший назад Такуми Минамино без фола отобрал у него мяч.

17' То, что "Монако" сильнее, сомнений не вызывает. Команда Ади Хюттера собирается сохранить за собой вторую строчку, тогда как "Клермон" располагается на последнем месте турнирной таблицы Лиги 1.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ТАКУМИ МИНАМИНО!

Блестящий удар с подступов к штрафной площади! Получив мяч в своё распоряжение, Такуми Минамино идеально вкрутил его под правую девятку. Отличный гол, и "Монако" впереди в счёте.

14' Почти момент у "Монако"! Брель Эмболо разворачивался перед чужой вратарской в окружении оппонентов с намерением пробить по воротам, но защитник гостей всё же успел проткнуть мяч назад партнёру-голкиперу.

13' Мехди Зеффан подзывается арбитром для устной беседы из-за нарушения правил в отношении Бреля Эмболо. Потом разыгрывают монегаски штрафной удар на половине поля соперников.

12' Фол в нападении в исполнении "Клермона". Атака гостей развивалась правым флангом, оттуда последовала доставка в штрафную площадь, а не успевавший к мячу Грежон Киэ подтолкнул Вилфреда Синго.

10' Довольно спокойное начало встречи получается. Моментов ещё не было. Гости посылали мяч в чужие ворота, но после свистка арбитра.

9' Положение "вне игры" было у "Клермона" (Жереми Бела попал в офсайд), а потом пошла атака "Монако", оборвавшаяся, когда Виссам Бен-Йеддер потерял мяч.

8' Брель Эмболо нарушил правила перед гостевой штрафной площадкой, срубив Йоанна Маньена, после чего выслушал устное внушение от арбитра.

6' Интересно, что у обеих команд правые защитники с игровым номером 2. У "Монако" это Вандерсон Скардовелли, а у "Клермона" - Мехди Зеффан.

5' Брелю Эмболо не хватило техники в чужой штрафной площадке. Прокинул он себе мяч вперёд по левой зоне и не успел за игровым снарядом.

4' Мяч влетает в сетку ворот "Монако", это Жереми Бела пробил так. Но после свистка арбитра. Мяч уже ушёл за пределы поля, когда несостоявшуюся голевую передачу справа делал Мехди Зеффан.

3' Двумя подряд угловыми на левом фланге разжились гости. Опасности после подач стандартов не возникало. Теперь "Клермон" заработал аут на том же левом фланге.

3' Зато на замене у "Клермона" есть арендованный у московского "Спартака" ямайский нападающий Шамар Николсон.

2' Александр Головин не присутствует в заявке "Монако" на этот матч по причине повреждения.

1' "Монако" играет в красно-белой форме, в то время как у "Клермона" чёрная экипировка.