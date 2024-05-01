Тур: 32. Стадион: Луи II. Главный судья: Хадж Хаким
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Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Монако
Клермон
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.8
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.4
Среднее время на гол
112
225
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.3
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
75
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|13 (1)
|0.42
|Минамино Такуми
|9
|0.29
|Балогун Фоларин
|7
|0.23
|Аклиуш Манес
|7
|0.23
|Головин Александр
|6
|0.19
|Закария Денис
|4
|0.13
|Фофана Юссуф
|3
|0.1
|Вандерсон V
|3
|0.1
|Якобс Исмаил
|1
|0.03
|Синго Вилфред
|1
|0.03
|Матсима Крислен
|1
|0.03
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0.03
|Марипан Гильермо
|1
|0.03
|Боаду Мирон
|1
|0.03
|Кайо Энрике
|0
|0
|Керер Тило
|0
|0
|Дьятта Крепен
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
|Камара Мохамед
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|8 (5)
|0.26
|Николсон Шамар
|3
|0.1
|Аллевина Джим
|2
|0.06
|Конате Шейк
|2
|0.06
|Киэ Грежон
|2 (1)
|0.06
|Рашани Эльбасан
|2
|0.06
|Маньен Йоанн
|2
|0.06
|Ожье Флоран
|1
|0.03
|Бутубба Биляль
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|1
|0.03
|Ветеска Матеуш
|1
|0.03
|Кейта Хабиб
|1
|0.03
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|0
|Виржинюс Алан
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
|Жаке Джереми
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|11
|2
|Головин Александр
|8
|1
|Синго Вилфред
|7
|1
|Магасса Сунгуту
|6
|0
|Вандерсон V
|4
|1
|Керер Тило
|3
|1
|Матсима Крислен
|4
|0
|Камара Мохамед
|4
|0
|Аклиуш Манес
|4
|0
|Минамино Такуми
|3
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Диоп Эден
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Дьятта Крепен
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Уаттара Кассум
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Бен Сехир Элиссе
|0
|1
|Маецки Радослав
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|6
|2
|Сейду Алиду
|6
|1
|Рашани Эльбасан
|4
|2
|Гастьен Йоан
|7
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|1
|Гоналон Максим
|4
|0
|Кейта Хабиб
|4
|0
|Конате Шейк
|4
|0
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Чам Мухаммед
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Армугом Йоэль
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Мбайя Иван
|1
|0
Результаты матчей
Монако
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Клермон
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
7
Монако
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Клермон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
21
Упущенные победы
32
10
Монако
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Клермон
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
13
22
Упущенные победы
38
17
Голы по времени матча
Забито
23
12
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
3
13%
2
17%
1-15
5
22%
1
8%
16-30
3
13%
4
33%
31-45
7
30%
2
17%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
1
4%
2
17%
76-90
Пропущено
12
23
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
2
17%
6
26%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
2
17%
6
26%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
4
33%
3
13%
76-90
Забито
36
14
18 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
4
11%
3
21%
1-15
9
25%
0
0%
16-30
5
14%
3
21%
31-45
7
19%
4
29%
46-60
4
11%
2
14%
61-75
7
19%
2
14%
76-90
Пропущено
28
26
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
5
18%
2
8%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
6
21%
4
15%
31-45
4
14%
6
23%
46-60
3
11%
5
19%
61-75
7
25%
7
27%
76-90
Забито
59
26
29 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 10
5 Не забивали 14
7
12%
5
19%
1-15
14
24%
1
4%
16-30
8
14%
7
27%
31-45
14
24%
6
23%
46-60
8
14%
3
12%
61-75
8
14%
4
15%
76-90
Пропущено
40
49
20 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 25
7
18%
8
16%
1-15
5
13%
6
12%
16-30
8
20%
10
20%
31-45
5
13%
9
18%
46-60
4
10%
6
12%
61-75
11
28%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0
Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2
Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Клермон - Реймс 4:1 Ланс - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 ПСЖ - Клермон 1:1
Клермон - Тулуза 0:3 Клермон - Гавр 2:1 Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0
Результаты матчей
Монако
Клермон
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
3
7 раз 23%
1
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
14 раз 45%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монако
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
97
78
313
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
87
133
312
610
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
1714
2011
625
922
130
229
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|20
|10
|1
|76 - 29
|70
|2.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|58 - 41
|58
|3.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|49 - 33
|56
|4.
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 27
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|36 - 25
|51
|6.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|40 - 34
|46
|7.
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|42 - 51
|44
|8.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|47 - 38
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|48 - 41
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 45
|40
|11.
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|38 - 40
|40
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|43 - 45
|37
|13.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|29 - 49
|32
|15.
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|32 - 51
|29
|16.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|30 - 41
|29
|17.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|37 - 61
|26
|18.
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|27 - 54
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|41 - 19
|33
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 13
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 25
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 28
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 20
|16
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 26
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|21 - 30
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 22
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|36 - 28
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 20
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 21
|20
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 28
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
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|Монако
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|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогнозы на матч Монако - Клермон
Исход игры
Монако
97.9% (46)
Ничья
2.1% (1)
Клермон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (21)
Меньше
54.35% (25)
Обе команды забьют
Да
36.96% (17)
Нет
63.04% (29)
Популярный счёт
2:0 Монако
38.3% (18)
2:1 Монако
21.3% (10)
1:0 Монако
14.9% (7)
3:1 Монако
12.8% (6)
3:0 Монако
6.4% (3)
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