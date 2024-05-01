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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Монако
 
Позже
Клермон
Прогнозы 47
Монако 97.9% (46)
X 2.1% (1)
Клермон 0% (0)
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Монако
Клермон

История личных встреч

Монако
Клермон

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
2:4
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
1:3
Л2
4:0
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
0:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.8
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.4

Среднее время на гол

112
225

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.3
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
75

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 13 (1) 0.42
Минамино Такуми 9 0.29
Балогун Фоларин 7 0.23
Аклиуш Манес 7 0.23
Головин Александр 6 0.19
Закария Денис 4 0.13
Фофана Юссуф 3 0.1
Вандерсон V 3 0.1
Якобс Исмаил 1 0.03
Синго Вилфред 1 0.03
Матсима Крислен 1 0.03
Бен Сехир Элиссе 1 0.03
Марипан Гильермо 1 0.03
Боаду Мирон 1 0.03
Кайо Энрике 0 0
Керер Тило 0 0
Дьятта Крепен 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Матазо Элио 0 0
Камара Мохамед 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 8 (5) 0.26
Николсон Шамар 3 0.1
Аллевина Джим 2 0.06
Конате Шейк 2 0.06
Киэ Грежон 2 (1) 0.06
Рашани Эльбасан 2 0.06
Маньен Йоанн 2 0.06
Ожье Флоран 1 0.03
Бутубба Биляль 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Ветеска Матеуш 1 0.03
Кейта Хабиб 1 0.03
Кофрие Максимилиано 0 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 0
Виржинюс Алан 0 0
Сейду Алиду 0 0
Жаке Джереми 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 11 2
Головин Александр 8 1
Синго Вилфред 7 1
Магасса Сунгуту 6 0
Вандерсон V 4 1
Керер Тило 3 1
Матсима Крислен 4 0
Камара Мохамед 4 0
Аклиуш Манес 4 0
Минамино Такуми 3 0
Фофана Юссуф 3 0
Диоп Эден 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Дьятта Крепен 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матазо Элио 2 0
Ади Хюттер 2 0
Уаттара Кассум 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Бен Сехир Элиссе 0 1
Маецки Радослав 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 6 2
Сейду Алиду 6 1
Рашани Эльбасан 4 2
Гастьен Йоан 7 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 1
Гоналон Максим 4 0
Кейта Хабиб 4 0
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Чам Мухаммед 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Армугом Йоэль 1 0
Пельмар Анди 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Мбайя Иван 1 0

Результаты матчей

Монако
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Клермон
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
7
Монако
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Клермон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
21

Упущенные победы

32
10
Монако
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Клермон
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

13
22

Упущенные победы

38
17

Голы по времени матча

Забито

23
12
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
3
13%
2
17%
1-15
5
22%
1
8%
16-30
3
13%
4
33%
31-45
7
30%
2
17%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
1
4%
2
17%
76-90

Пропущено

12
23
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
2
17%
6
26%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
2
17%
6
26%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
4
33%
3
13%
76-90

Забито

36
14
18 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
4
11%
3
21%
1-15
9
25%
0
0%
16-30
5
14%
3
21%
31-45
7
19%
4
29%
46-60
4
11%
2
14%
61-75
7
19%
2
14%
76-90

Пропущено

28
26
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
5
18%
2
8%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
6
21%
4
15%
31-45
4
14%
6
23%
46-60
3
11%
5
19%
61-75
7
25%
7
27%
76-90

Забито

59
26
29 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 10
5 Не забивали 14
7
12%
5
19%
1-15
14
24%
1
4%
16-30
8
14%
7
27%
31-45
14
24%
6
23%
46-60
8
14%
3
12%
61-75
8
14%
4
15%
76-90

Пропущено

40
49
20 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 25
7
18%
8
16%
1-15
5
13%
6
12%
16-30
8
20%
10
20%
31-45
5
13%
9
18%
46-60
4
10%
6
12%
61-75
11
28%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0
Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2
Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Клермон - Реймс 4:1 Ланс - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 ПСЖ - Клермон 1:1
Клермон - Тулуза 0:3 Клермон - Гавр 2:1 Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0

Результаты матчей

Монако
Клермон

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
3
7 раз 23%
1
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
14 раз 45%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монако
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
7
7
8
1.5
3
13
3
12
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
8
7
13
3
1.5
3
12
6
10
2.5
2
14
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
17
14
20
11
1.5
6
25
9
22
2.5
1
30
2
29
3.5
1
30
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 20 10 1 76 - 29 70
2.
Монако
 Заявка 31 17 7 7 58 - 41 58
3.
Брест
 Заявка 31 16 8 7 49 - 33 56
4.
Лилль
 Заявка 31 15 10 6 45 - 27 55
5.
Ницца
 Заявка 31 14 9 8 36 - 25 51
6.
Ланс
 Заявка 31 13 7 11 40 - 34 46
7.
Лион
 Заявка 31 13 5 13 42 - 51 44
8.
Марсель
 Заявка 31 11 11 9 47 - 38 44
9.
Ренн
 Заявка 31 11 9 11 48 - 41 42
10.
Реймс
 Заявка 31 11 7 13 38 - 45 40
11.
Тулуза
 Заявка 31 10 10 11 38 - 40 40
12.
Монпелье
 Заявка 31 9 11 11 43 - 45 37
13.
Страсбург
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
14.
Нант
 Заявка 31 9 5 17 29 - 49 32
15.
Мец
 Заявка 31 8 5 18 32 - 51 29
16.
Гавр
 Заявка 31 6 11 14 30 - 41 29
17.
Лорьян
 Заявка 31 6 8 17 37 - 61 26
18.
Клермон
 Заявка 31 5 10 16 27 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 16 9 6 1 41 - 19 33
3.
Марсель
 Заявка 16 9 6 1 28 - 12 33
4.
Брест
 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Монако
 Заявка 15 8 3 4 22 - 13 27
7.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
8.
Ренн
 Заявка 16 7 3 6 33 - 25 24
9.
Лион
 Заявка 16 6 4 6 23 - 28 22
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Страсбург
 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
12.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
13.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
14.
Тулуза
 Заявка 15 3 7 5 20 - 20 16
15.
Клермон
 Заявка 16 3 5 8 14 - 26 14
16.
Лорьян
 Заявка 16 3 4 9 21 - 30 13
17.
Мец
 Заявка 15 3 3 9 15 - 22 12
18.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 16 9 4 3 36 - 28 31
3.
Брест
 Заявка 16 8 3 5 25 - 20 27
4.
Тулуза
 Заявка 16 7 3 6 18 - 20 24
5.
Ницца
 Заявка 16 6 5 5 17 - 16 23
6.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
7.
Нант
 Заявка 15 6 2 7 13 - 21 20
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
10.
Реймс
 Заявка 16 5 4 7 22 - 28 19
11.
Лилль
 Заявка 16 4 7 5 16 - 19 19
12.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
13.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Гавр
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
17.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (3)
Лион Ляказетт Александр 16 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 13 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Клермон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 58 минут.

    Главный судья: Хадж Хаким

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 38.3% пользователей.
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    • Прогнозы 47
    Монако 97.9% (46)
    X 2.1% (1)
    Клермон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Клермон
    1.35
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    8.45
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    8.50
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    Прогнозы на матч Монако - Клермон

    Исход игры
    Монако
    97.9% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Клермон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    36.96% (17)
    Нет
    63.04% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    38.3% (18)
    2:1 Монако
    21.3% (10)
    1:0 Монако
    14.9% (7)
    3:1 Монако
    12.8% (6)
    3:0 Монако
    6.4% (3)
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    Монако
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